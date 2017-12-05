Русская Церковь пока не готова подтвердить подлинность екатеринбургских останков

Русская Церковь пока не готова ответить на вопрос, являются ли екатеринбургские останки, найденные в Поросенковом логе, останками царственных страстотерпцев. Об этом заявили участники мультимедийной пресс-конференции в РИА-новости, посвященной открытию Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Тем не менее, Архиерейский Собор рассмотрит промежуточные результаты проводимых экспертиз.



«Нет никакой спешки, а есть задача разобраться и необходимость исключить любые спекуляции и подгонки в ответе на этот очень серьезный вопрос под какую-то символическую дату или цифру»,- сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Есть задача разрешить все сомнения по этому вопросу и тщательно рассмотреть его со всех сторон.

Но последнее решение будет вынесено только по завершению всех проводимых сейчас экспертиз (антропологической, генетической, криминалистической, исторической), осмысления их результатов и сопоставления друг с другом всех существующих версий. «Мы будем внимательно изучать всю информацию и, уверяю вас, что весь этот процесс Церковь сделает максимально открытым»,- уточнил Владимир Легойда.



Тема екатеринбургских останков волнует многих православных людей, и это не удивительно, потому что речь идет о мощах святых, сказал архимандрит Савва (Тутунов). «Поэтому этот вопрос не может пройти мимо внимания епископата Русской Православной Церкви, который соберется в конце этого года. Наверно, что-то расскажут те, кто несет ответственность за изучение этого вопроса. Но какие будут сделаны выводы, говорить еще рано. По итогам этого доклада собор вынесет свое суждение. Напомню, решение архиерейского собора, состоявшегося в прошлом году заключалось в том, что должна быть проведена всесторонняя экспертиза этой темы. Ее сроки зависят только от того времени, сколько требуется для ее завершения. Но, конечно, промежуточные результаты архиерейский собор обсудит на своих заседаниях», - подчеркнул архимандрит.