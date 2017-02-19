версия для печати Председатель ИППО Сергей Степашин: Революция - это всегда трагедия В Храме Христа Спасителя в Москве состоялась научная конференция «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 г.», участники которой размышляли о причинах Февральской и последующей Октябрьской революций, принесших России в ХХ веке неисчислимые беды и лишения. По мнению докладчиков, условно эти причины можно разделить на духовные, политические и социально- экономические.

Открывая мероприятие, митрополит Волоколамский Иларион зачитал приветствие Святейшего Патриарха Кирилла, в котором, в частности, отмечалось, что история в ХХ столетии показала - неверие, а тем более богоборчество ведет к ошибкам в политической и общественной жизни. «Именно вера многие века определяла пути развития нашего народа, а любовь к родной земле объединяла людей в мощную силу. Вера и патриотизм были опорой нашего общества, - говорилось в приветствии. Государство могло развиваться и дальше, если бы революционная оппозиция искала компромисс с властью». Но очевидно, целью радикалов были сначала мировая революция, а когда не вышло, построение "светлого будущего в отдельно взятой стране", будущего без Бога, не взирая на миллионные жертвы, протесты и сопротивление внутри общества.

В книге «Народная монархия» писатель Иван Солоневич высказал мысль, что в тех исторических условиях самодержавная монархия была гарантом существования Церкви. Уничтожение самодержавия, в условиях ослабления веры в народе и в правящей элите, делало Церковь беззащитной перед ее ненавистниками. В этом была логика небольшой группы хорошо организованных революционеров- воинствующих атеистов. С этим согласен и председатель Императорского православного палестинского общества, к. ист. н. Сергей Степашин, по мнению которого «ни в одной стране мира ни одно революционное событие не наносило такой жестокий кровавый удар по Церкви». Били не только по системе правопорядка и правящему классу, били по культуре, по идеологии, по нравственным началам. По мнению к. ист. н. Леонида Решетникова в 1917 году произошло «грехопадение всего народа, который при всей своей симпатии к монархии, в целом остался пассивным зрителем свержения, заточения, а затем и убийства своего государя и его семьи. Народ отверг не просто царя, а отверг волю Божью, отверг Господа Иисуса Христа». Как известно, за триста лет до этого смута в России имела совершенно противоположный итог.

Несмотря на системный государственный кризис в России, который, по мнению министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, состоял в относительной промышленной отсталости, нерешенном земельном вопросе, архаичной структуре общества, противоречиях «труда и капитала», росте национального самосознания на окраинах от Прибалтики и Украины до кровавых Туркестанских восстаний в 1916 году, и падения авторитета монархии -никаких предвестников революции не было. «В начале ХХ века экономика Россия занимала пятое место в мире, имея один из самых высоких в мире темпов экономического роста. Страна находилась в одном шаге от победы в войне с Германией»,- отметил министр. По словам председателя ассоциации «Общество памяти императорской гвардии» князь Александра Трубецкого Россия уверенно шла по пути научно-технического прогресса: «До 1914 года рост ВВП в России составлял 10% в год. С 1904 по 1914 год население России выросло с 125 до 167 млн. человек. В Россию шли инвестиции, делались научно-технические открытия: лампа накаливания, электро-сварка, радио, телефон, телевизор, строилась авиация и подводные лодки». Однако было одно «но»: Россия нуждалась в модернизации, но для этого нужна была политическая воля, проявить которую может только сильное государство.

«И получается, что в тот момент, когда Россия встала перед необходимостью укрепления государственности, как единственным инструментом для реформ модернизации страны, в феврале 1917 года произошло обратное — разрушение государства. Февраль стал не просто формой смены системы правления, а смещение легитимной, веками признанной народом формы организации общества»,- сказал Владимир Мединский. Это произошло, потому что значимая часть правящей элиты действовала не в интересах собственной страны, а в личных интересах, не думая о последствиях. «Главный урок февраля в том, что сто лет назад трагедией для России стало нежелание умных, ярких, талантливых людей, представляющих разные политические силы и с разным мировоззрением, имеющих разные взгляды на будущее страны, на пути к этому будущему подчинить свои частные амбиции интересам России. И вместе работать на благо страны, решая очевидные системные проблемы»,- убежден министр.



Кроме предательства правящей элиты, представителей буржуазии и капитала, о чем говорили сразу несколько выступающих, другой политической причиной стала для одних слабость, а для других жертвенность царя. По словам Леонида Решетникова, император в Пскове не смог сломить волю своего генералитета в лице начальника штаба Михаила Рузского (активный участник заговора против царя, через полтора года убит большевиками), отказавшегося послать войска на усмирение восставшего Петрограда и обратиться напрямую к войскам. «Николай II предпочел заточение, мученическую смерть и даже гибель своей семьи участию в братоубийственной войне и в беззаконии»,- отметил Леонид Решетников. Но как показала история, братоубийственная гражданская война была неизбежна.



Что касается экономических причин, то по убеждению научного руководителя Института всеобщей истории РАН, д. ист. н. Александра Чубарьяна, истоки революции лежат в XIX веке: «Оказалось, что все проводимые в стране реформы в начале ХX века были половинчатыми, непоследовательными и не смогли снять социального напряжения». Что в итоге и привело к революции. По мнению директора Института российской истории РАН, д.ист. н. Юрия Петрова, несмотря на более благополучное положение в России с продовольствием, правительство не смогло решить задачу его распределения среди населения во время войны, что вызвало взрыв острого недовольства в Петрограде. «Неуправляемая человеческая агрессия вырвалась наружу и взорвала государство»,- отметил историк.

Какие же выводы предложили сделать участники конференции из событий столетней давности? По мнению Александра Чубарьяна, всякие разногласия, которые происходят между силами разных политических платформ, нельзя решать через уничтожение друг друга. «Нужна прививка против революции. А это осознание, что принесла российская революция ее народу. Хотя это не снимает вопроса о совершенно других аспектах влияния революции на развитие мира. На научном образовательном сообществе лежит большая ответственность за то, чтобы история, которая может быть источником разногласия и раскола, стала бы источником примирения и согласия»,- заключил ученый.

Князь Александр Трубецкой привел слова писателя Александра Куприна, который писал, что в начале ХХ века Россия столкнулась с мировым интернационалом. «Нам нужно осмыслить, подумать и сделать выводы. Осмысление это то, что заставит нас подумать, что приведет к покаянию. А только через покаяние Россия сможет примириться сама с собой,- сказал Александр Трубецкой. В период мировой русофобии, России нужно единство. Только осмысление и покаяние усилит наше единство». Он также привел слова Президента Путина, который недавно заявил, что без терпимости, без примирения, без покаяния не может быть народного единства.

«Мы должны осознать, что ненависть ослепляет, опустошает, разъединяет духовныеустои и опоры личности и общества. Это чувство не дает осмысления исторических событий и масштабов и не может быть оправдано никакими событиями и фактами истории, иначе тупик. Революция в любом случае — это трагедия. Вспомним еще раз спустя сто лет те события без прикрас и попросим Господа о упокоении душ всех погибших и пострадавших в огне противостояния»,- подвел итоги мероприятия Сергей Степашин.

На конференции также выступили ректор МГИМО МИД РФ, академик РАН А.В. Торкунов, председатель президиума Международного совета российских соотечественников, ректор Парижской консерватории имени Сергея Рахманинова граф П.П. Шереметев, руководитель международного центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук А.В. Громова и др.

Алексей Реутский

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