В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране

В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».



Как рассказал «Журналу Московской Патриархии» настоятель прихода святой княгини Анны Новгородской священник Александр Волохань, совершивший богослужение, были также вознесены молитвы об упокоении души новопреставленного Патриарха Сербского Иринея.



«Первое православное богослужение на норвежской земле в период новейшей истории Норвегии состоялось по инициативе русских эмигрантов-беженцев в апреле 1920 года, - рассказал отец Александр. - Как известно, Норвегия обрела свою независимость в 1905 году, когда именно Россия оказалась в числе стран, первыми признавших самостоятельность своего северо-европейского соседа. А в этом году празднуется 115-летие установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией».



Торжественное празднование Воскресения Христова в Норвегии сто лет назад совершалось духовенством из Архангельска, прибывшим в числе эмигрантов первой волны, численность которых составила около 1200 человек. Эмигранты-беженцы на кораблях, отплывших из портов Мурманска и Архангельска, прибыли в Тромсе, а затем перебрались в Центральную часть страны. Православное богослужение «Праздника праздников» было совершено ими неподалеку от Тронхейма в городке Варнес, где наши соотечественники были размещены в военных казармах. Впоследствии, спустя 10-11 лет, именно этими русскими эмигрантами будет создан первый православный приход в Осло.



В ознаменование этого важного события – 100-летия православной Пасхи на норвежской земле, приходом Московского Патриархата в Тронхейме было отслужено в апреле 2020 года юбилейное празднование Пасхи и, что особенно значимо, впервые – в историческом для общегосударственной и местной христианской истории Стиклестаде (что поблизости от Тронхейма), в православном храме святого короля-крестителя Олафа Харальдсона, освященном в ноябре 2014 года архиепископом Егорьевским Марком (Головковым) (ныне – митрополитом Рязанским и Михайловским).



Духовенством православных приходов регулярно совершается заупокойное богослужение и на месте захоронения первых русских эмигрантов – на острове Хельгоя («Святой остров») посреди крупнейшего озера Мьоса, что неподалеку от г. Хамар.



18 ноября, в день памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, а также отцов Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, в приходе святой княгини Анны Новгородской была отслужена Божественная литургия в собственном приходском храме в Стиклестаде.



В тот же день в приходском центре в Тронхейме состоялся Юбилейный концерт, организованный русским православным приходом города и посвященный памяти первых русских эмигрантов в Норвегии как части «Великого русского исхода». В программе концерта с участием прихожан-музыкантов Алексея Курбанова из Великого Новгорода и Георгия Ильдейкина из Санкт-Петербурга, ныне проживающих в Норвегии, прозвучали произведения русских композиторов из числа эмигрантов, а также духовные песнопения. В приветственном слове к прихожанам и гостям настоятель прихода, иерей Александр Волохань, рассказал о истории русской эмиграции в XX веке, призвав к сохранению исторической памяти и своих духовных корней, любви к Отечеству земному и небесному.