«ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ», официальный печатный орган Русской Православной Церкви. Начал выходить в 1931 г., через 13 лет после закрытия в 1918 г. официального органа Святейшего Синода «Церковного вестника». В условиях существования в РПЦ различных раскольнических группировок выбор названия имел целью подчеркнуть, что Журнал «является выразителем истинно церковного самосознания».

Журнал был заявлен как ежемесячное издание, однако в 1-й год издания вышло только 6 номеров; далее (1932–1935 гг.) журнальные выпуски выходили еще реже (раз в 4 месяца) и имели сплошную нумерацию (8 номеров были сдвоенными), всего в 1-й период существования Журнала вышло 16 номеров (последний № 23/24). Журнал не имел обложки, тираж его был 3000 экз., а объем – от 8 до 14 страниц вместе с календарными сведениями на несколько ближайших месяцев вперед (выпускать церковный календарь отдельным изданием тогда возможности не было). В выходных данных Журнала Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Митрополит Сергий (Страгородский) указывался как его издатель, редакторами были П. Остроухов (№ 1–3) и архимандрит (с 29 октября 1933 г. – еп. Коломенский) Сергий (Воскресенский) (№ 4–23/24).

Всего в 1930-е гг. было напечатано около 200 статей (считая за отдельную статью каждое постановление Синода, общее число которых – 139). Подписанных статей было немного, к ним относятся 20 работ митр. Сергия (конечно, он также был автором большинства синодальных постановлений) и 4 работы протоиерея Александра Лебедева (1888–1937), магистра богословия, с 4 октября 1933 года – управляющего делами Патриаршего Синода.

Материалы Журнала того времени представляют большой исторический интерес как уникальное свидетельство о продолжающейся вопреки всевозможным притеснениям со стороны властей церковной жизни. Они имеют также значительный богословский и особенно богословско-канонический интерес, что прежде всего относится к статьям самого митр. Сергия, выдающегося богослова XX века: «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам» (№ 2, 3, 4) и «Значение апостольского преемства в инославии» (№ 23–24) (эти экклезиологические статьи стали классикой отечественного богословия); «Почитание Божией Матери по разуму Святой Православной Церкви» (№ 11–12) (апология учения о приснодевстве Богородицы и прославлении телесной природы Богоматери после Ее Успения) и «Воскресение Христово в отличие от воскресения Лазаря» (№ 16–17).

Не менее интересны также послания, письма и резолюции митр. Сергия по различным вопросам церковной жизни, в том числе связанные с расколами и разделениями, происходившими в 1930-х гг. в СССР и в русской церковной диаспоре. То же относится к определениям Священного Синода (наряду с текущими печатались и некоторые постановления за 1928–1930 гг.), касающимся конкретных дисциплинарных проступков священнослужителей (таких определений больше всего), общих вопросов канонической дисциплины, вопросов богослужебной практики и оргвопросов. Определения по каноническим вопросам особенно ярко характеризуют сложную обстановку 1930-х гг., в том числе характерное для тех лет расстройство церковно-епархиальной жизни, падение церковной дисциплины, понижение уровня богословской подготовки и упадок канонического сознания в среде пастырей и архипастырей, зачастую не прошедших академической школы; по этой причине большое место в синодальных определениях отводилось мотивировке принимаемых решений, отчего некоторые определения превращались в настоящие богословские экскурсы, например, определение «О мироварении» (о дне освящения св. Мира) от 29 марта 1932 года (№ 9–10).

В 1935 г. с усилением в СССР государственного давления на религиозные организации издание было прекращено.

В 1943 г. в условиях изменившегося отношения власти к РПЦ Журнал был возобновлен; символично, что 1-й номер вышел 12 сентября 1943 года, в день восшествия на Первосвятительский престол, пустовавший почти два десятилетия, Святейшего Патриарха Сергия. С тех пор и до сего дня Журнал выходит ежемесячно (исключением являются 1994–1996 гг.). Его тираж, составлявший в 1940-х годах 15 000 экз., постепенно увеличивался, дойдя к 1989 г. до 32 000 экз.; в последующие годы в связи с экономическими трудностями начального периода перестройки тираж снизился, составив в 1995 г. всего 3000 экз.; далее вновь начал возрастать (в 2008 г. – 9000 экз.). В 1940-х гг. объем каждого номера варьировался в зависимости от наличного материала от 22 до 104 стр., составляя в среднем 60 стр.; в 1950-х гг. – в среднем 72 стр.; в 1960–1980-х гг. – 80 стр.; в 1990-х гг. – 88 стр.; к 2008 г. он достиг 96 стр.

Кроме регулярных номеров, вышло 4 специальных: в 1948 г. (в связи с юбилейными торжествами по поводу 500-летия автокефалии РПЦ и Московским совещанием Предстоятелей и Представителей автокефальных Православных Церквей), в 1963 г. (к 50-летию архиерейского служения Патриарха Алексия I), в 1995 г. (к 5-летию патриаршего служения Алексия II) и в 1997 г. (в связи со 125-летием Среднеазиатской епархии и ее посещением Предстоятелем РПЦ).

Первый состав редколлегии Журнала состоял из 4-х чел.: ответственным редактором был Святейший Патриарх Сергий, членами редакционной комиссии – митрополиты Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский) – будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), а также архиеп. Горьковский и Арзамасский Сергий (Гришин; скончался через месяц после выхода 1-го номера Журнала); ответственным секретарем – прот. Александр Смирнов. После кончины Патриарха Сергия 15 мая 1944 года во главе Журнала стал Патриарший Местоблюститель, а затем и Святейший Патриарх Алексий I. В 1946 г. его сменил на этом посту митр. Крутицкий и Коломенский Николай, который руководил Журналом до 1960 г. Ответственными секретарями издания при нем были: прот. Александр Смирнов (до июля 1949 г.) , проф. ЛДА Л. Н. Парийский (август 1949 – июнь 1950), проф. МДА А. И. Георгиевский (июль 1950 – декабрь 1953); А. В. Ведерников (1954–1962). Активное участие в редактировании Журнала в течение почти 50-ти лет (с 1954 г.) принимал ответственный секретарь ОВЦС А. С. Буевский.

С 19 сентября 1960 г. по 14 мая 1963 г. председателем редколлегии Журнала был епископ Подольский (впоследствии митр. Ленинградский и Новгородский) Никодим (Ротов), ответственным редактором – доцент ЛДА А. Ф. Шишкин, членами редколлегии: протоиереи Виталий Боровой и Всеволод Шпиллер, а также Н. П. Иванов, Е. А. Карманов, П. В. Уржумцев и А. С. Буевский (ЖМП, 1960, № 10, с. 5; 1979, № 4, с. 25).

2 января 1962 г. ответственным редактором Журнала был назначен архим. (впоследствии митр. Волоколамский и Юрьевский) Питирим (Нечаев), к-рый возглавлял его почти 33 года. Ответственными секретарями редакции в это время были: Е. А. Карманов (1963 – август 1981), В. П. Овсянников (сентябрь 1981 – 1985); проф. МДА К. М. Комаров (1986 – январь 1992). В 1985–1992 гг. зав. редакцией Журнала была А. Г. Чулюкина.

С развитием экуменических контактов РПЦ возрос интерес к Журналу за рубежом. По этой причине с ноября 1971 г. Журнал выходил также на англ. яз. под названием: The Journal of the Moscow Patriarchate (1971 № 1–2; 1972–1991 ежемесячно; 1992 № 1–6; 1993 № 1–5; 1994 № 1). В целом англ. издание Журнала идентично русскому, хотя некоторые материалы помещались только в англ. или только рус. издании. Первым ответственным редактором англ. версии Журнала был В. П. Овсянников, в 1978–1988 гг. – Т. А. Волгина, последний заведующий англ. редакцией – В. В. Зайцев. Помимо англ. версии Журнала, отправляемой в 54 страны мира (на рус. языке в те годы Журнал получали в 40 странах), отдельные его материалы переводились и широко использовались в других церковных журналах, например, «Православний вiсник» в Киеве (на укр. языке), «Голос Православия» в Берлине (на нем. языке), «Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата» в Париже (на рус. и франц. языках), «Единая Церковь» в Нью-Йорке (на англ. языке), «Православный канадский вестник» в Эдмонтоне (на англ. языке), «Церковная хроника» («Эдьхази кроника») в Будапеште (на венг. языке).

С начала 1993 г. с целью более оперативного информирования читателей о событиях церковной жизни и постановлениях Священноначалия, а также расширения возможностей публикации статей на богословские, церковные и церковно-общественные темы Журнал разделился на две части: помимо Журнала со старым названием стал выходить «Журнал Московской Патриархии. Официальная хроника». Всего вышло 11 номеров – от № 0 (пробного) 1993 г. до № 1–3 1994 г.; главным редактором этого издания первоначально также был митр. Питирим (Нечаев), с № 5 1993 г. – Е. В. Комаров. Однако отход от традиционной структуры себя не оправдал, и с 1995 г. блок официальных материалов вновь стал частью единого Журнала.

17 июля 1995 г. главным редактором Журнала стал епископ Бронницкий (впоследствии архиепископ Новосибирский и Бердский) Тихон (Емельянов). К тому времени в связи с реорганизацией Издательского отдела на Архиерейском Соборе РПЦ (29 ноября – 2 декабря 1994 г.) выпуск Журнала временно приостановился – за первые 9 месяцев 1995 г. вышли только два номера: № 5 (к Пасхе) и спецвыпуск (к пятилетию интронизации Святейшего Патриарха Алексия II). Усилиями нового главного редактора за несколько месяцев недостающие номера были подготовлены и долг перед подписчиками Журнала был ликвидирован. Ответственными за выпуск Журнала при нем были зам. главного редактора Е. С. Полищук (сентябрь 1995 – август 1996) и М. В. Жилкина (с сентября 1996).

В это время была осуществлена полная компьютеризация редакционного процесса, существенно изменилось художественное оформление «Журнала Московской Патриархии» – фотоиллюстрации стали цветными, их количество значительно увеличилось. Применение новых информационных технологий позволило создать электронную версию Журнала, и с 1995 г. все вновь выходящие номера начали также размещаться на сайте Издательского Совета (www.jmp.ru); ведется и работа по ретроспективному размещению выпусков предыдущих лет: на начало 2008 г. на сайте были выставлены все его довоенные номера (1931–1935) и послевоенные за 17 лет (1943–1944, 1994–2007).

Епископ Тихон оставался главным редактором Журнала до декабря 2000 г. С января 2001 г. главным редактором Журнала был назначен прот. Владимир Силовьев; ответственный секретарь – Жилкина М.В.

Содержание. Возобновление Журнала произошло в годы Великой Отечественной войны, публикуемые в это время материалы призывали к самоотверженному труду, утешали скорбящих, ободряли и воодушевляли защитников родины примерами славного прошлого Русской земли, широко освещали патриотическую деятельность РПЦ – таковы статьи митр. Алексия (Симанского) «Св. Благоверный Великий Князь Александр Невский – покровитель Северного края» (1943, № 2) «Христианство и война с гитлеризмом» (1943, № 3), митр. Николая (Ярушевича) «Танковая колонна Русской Православной Церкви имени Димитрия Донского» (1943, № 2), «О русских женщинах-патриотках» (1944, № 1) и др. Освещались и важные события возрождения церковной жизни в 1940-х гг.: возобновление Патриаршества, избрание Патриархов Сергия, а затем Алексия I, открытие духовных учебных заведений (сначала Богословского института и Пастырских курсов, а затем духовных академий и семинарий), 500-летний юбилей автокефалии РПЦ, первые заграничные поездки церковных делегаций.

К 1950-м годам определились основные рубрики Журнала, которые с небольшими изменениями сохранились до сего дня: «Официальная часть», «Проповедь», «Церковная жизнь» с подрубриками «Из жизни епархий» и «Вечная память». Названия некоторых из них складывались в течение ряда лет и не отличались стабильностью: так, нынешняя подрубрика «Вечная память» называлась и «Некрологи», и «Вечная память почившим»; рубрика «Из жизни Православия» называлась «Из жизни Православной Церкви за границей», «Из жизни Православных Поместных Церквей», «Из жизни Православных автокефальных Церквей», «Из жизни автокефальных Православных Церквей» и т. д. До 1968 г. богословские материалы помещались под рубрикой «Статьи», позже – под рубрикой «Богословский отдел». С началом холодной войны в Журнале появилась рубрика «В защиту мира» (с № 5 1949), которая стала постоянной в 1949–1991 гг. (с № 4 1989 г. она называлась «За мир и выживание человечества»). После вступления в конце 1961 г. РПЦ в ВСЦ появилась рубрика «Экуменические проблемы» (она называлась также «Вопросы христианского единства» и просуществовала до 1991 г.).

Начало политических реформ в России во 2-й пол. 1980-х гг. и изменение политики государства по отношению к РПЦ, особенно отчетливо проявившееся в 1988 г. в ходе празднования 1000-летия Крещения Руси, открыли новую эпоху и для Журнала, в котором стали появляться статьи, посвященные осмыслению исторического прошлого нашей Церкви, путей возрождения православного отечества, обсуждению общест­венных проблем с православных позиций. Стали печататься материалы о мучениках, исповедниках и подвижниках благочестия XX века, статьи о религиозных взглядах деятелей русской культуры. Появились новые рубрики, например, «Вера и знание», в к-рой систематически помещались статьи апологетического характера; под рубрикой «Наши публикации» стали появляться материалы из богатейшего наследия русской богословской и религиозно-философской мысли XX века (в том числе наследия русской эмиграции); в рубрике «Церковь и общество» стали печататься статьи по всем сферам социального служения Церкви: благотворительности, взаимодействия с Вооруженными Силами, работы с молодежью, миссионерской деятельности и др. Повсеместно развернувшаяся работа по восстановлению храмов, возрождению приходской жизни сделали актуальными такие рубрики, как «Советы старостам» и «Юридическая консультация».

За все годы существования Журнала вышло (с учетом 11 номеров «Официальной хроники») 792 номера (здесь и ниже данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2007 г.). В них было опубликовано около 30 тыс. статей (из них около 16000 – авторские), которые распределялись по основным рубрикам следующим образом: «Церковная жизнь» – 15416 (в том числе в подрубриках «Из жизни епархий» – 7185, «Некрологи» – 3061, «Наречения и хиротонии – 438», «Духовное образование» – 424); «Официальная часть» – 4893 (в том числе «Определения Священного Синода» – 312), «Проповедь» – 2021, «Из жизни Православия» – 1406, «Богословие» – 1015, «Миротворческая деятельность» – 2441, «Экуменическая деятельность» – 1625, «Библиография» – 682.

Вследствие официального характера Журнала значительная часть авторских статей в нем принадлежит Священноначалию – Предстоятелям РПЦ Святейшим Патриархам Сергию (Страгородскому), Алексию I (Симанскому), Пимену (Извекову) и Алексию II (Ридигеру); постоянным членам Священного Синода митрополитам Николаю (Ярушевичу), Никодиму (Ротову), Ювеналию (Пояркову), Филарету (Вахромееву); из других авторов, много потрудившихся в Журнале, наибольшее число статей опубликовали митрополиты Питирим (Нечаев) (84), Антоний (Блум) (37), Вениамин (Федченко) (27), Варфоломей (Городцов) (15); архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) (26), архим. Макарий (Веретенников) (75), протоиереи Николай Иванов (115), Павел Соколовский (91), Александр Ветелев (79), Геннадий Нефедов (72), Александр Кравченко (66), Алексий Остапов (45), Петр Гнедич (29), Николай Радковский и Николай Харьюзов (по 27), Андрей Сергеенко (23), Всеволод Шпиллер (21), Сергий Савинский (18); профессора К. Е. Скурат (70), Н.Д. Успенский, (68), Л. А. Успенский (54), К. М. Комаров (52), Л. Н. Парийский и И. Н. Шабатин (Никита Волнянский) (по 45), А. И. Иванов (39), А. И. Георгиевский (33), Н. П. Доктусов (27), а также А. В. Ведерников (153), В. А. Никитин (122), П. В. Уржумцев (66), А. Л. Казем-Бек (63), Е. А. Карманов (56), И. Н. Хибарин (55), М. В. Жилкина (57), Е. С. Полищук (52), А. Н. Игнатьев (50), Г. Ф. Троицкий (45).

На страницах Журнала регулярно публикуются Патриаршие послания, приветствия, заявления, указы, определения Священного Синода, сообщения о важнейших событиях церковной жизни, юбилейных и памятных событиях, материалы официальной хроники. Традиционно помещаются сообщения о богослужениях Предстоятеля РПЦ, наречениях и хиротониях новых епископов, их биографии. Начиная с 1990 г. детально освещаются пастырские визиты и поездки Патриарха Алексия II (418 статей), а также встречи Его Святейшества с различными церковными, государственными и общественными деятелями.

Широко представлена епархиальная и приходская жизнь: рассказывается об архиерейских служениях, рукоположениях священников и диаконов, о награждениях священнослужителей, реставрации и строительстве храмов, об освящении новых престолов. Журнал освещает паломнические поездки делегаций РПЦ в Святую Землю, на Святой Афон и в другие страны. Публикуются статьи о святынях нашей Церкви, материалы о жизни монастырей, духовных школ и зарубежных учреждений РПЦ. Много статей посвящено выдающимся деятелям нашей Церкви: пастырям, богословам, композиторам, иконописцам, духовным писателям.

Большое место уделяется проповедническому слову, за время издания Журнала в нем были опубликованы проповеди на все основные праздники церковного календаря – Господские и Богородичные праздники, дни Недельные и постовые, памяти русских и общеправославных святых, а также посвященные важнейшим христианским добродетелям, основам православного вероучения и правилам христианской жизни. Многие из этих тем освещались многократно различными авторами – от святых отцов и иерархов Церкви до мирян-богословов и студентов духовных академий. Так, темой 624 проповедей, посвященных праздникам, чаще всего были Рождество Христово (60 проповедей), Пасха (52), Пятидесятница и Преображение Господне (по 26), Успение Пресвятой Богородицы (21) и т. д.; достаточное представление о богатстве помещенного в Журнале гомилетического материала дает список проповедников на вышеуказанную тему Успения: преп. Иоанн Дамаскин (1987 № 8, 9; 1991 № 8; 1992 № 8), свт. Филарет Московский (2002 № 12), Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1991 № 12), митрополиты Николай (Ярушевич) (1946 № 9, 1955 № 8), Антоний (Вакарик) (1979 № 8), Симон (Новиков) (1981 № 8), Иоанн (Вендланд) (1989 № 8), архиеп. Димитрий (Муретов) (1983 № 8), протоиереи Леонид Кузьминов (1964 № 8), Геннадий Нефедов (1993 № 8), Александр Шмеман (1994 № 9/10) и др.

На страницах Журнала постоянно публикуются святоотеческие творения (464 работы 87 святых авторов), чаще всего печатались труды святителей Кирилла Иерусалимского (23), Иоанна Златоуста (22), Василия Великого (18), Григория Богослова (13), преподобных Ефрема Сирина (20), Варсонофия Великого (11), Максима Исповедника (10); рус. святоотеческая лит-ра представлена публикациями святителей Феофана Затворника (29), Тихона Задонского (16), Филарета Московского (16), Димитрия Ростовского (12) и Игнатия Кавказского (10).

Журнал внес заметный вклад и в развитие современной богословской мысли, опубликовав ряд статей, посвященных православной догматике (230, из к-рых 129 – по экклезиологии), нравственному и пастырскому богословию (73), литургике (169), канонике (48), агиологии (56). Именно Журнал начал знакомить русского читателя с работами богослова В.Н.Лосского («Образ и подобие». 1958. № 3); здесь же после большого перерыва начали публиковаться работы священника Павла Флоренского («Дух и плоть». 1969. № 4).

Большое внимание в Журнале уделялось такому важному аспекту церковной жизни, как богослужение: в 1977–1993 гг. в постоянной рубрике «Из богослужебной практики» публиковались (применительно к практическим особенностям современной приходской жизни) статьи по вопросам богослужебного устава, историческим и богословским основам православного богослужения, совершения чинопоследований церковных Таинств. Всего было опубликовано 237 статей, постоянными авторами этой рубрики были протоиереи Александр Сложеникин, Василий Войнаков, Владимир Ригин, Геннадий Нефедов.

Неизменно важной темой для Журнала являются межправославные отношения – с самого начала его издания читатели имели возможность систематически знакомиться с историей, агиологией, духовным опытом, служением и богословием Православных Церквей, с их святынями. Среди освещавших эту тему авторов – Предстоятели, иерархи и богословы Поместных Православных Церквей, настоятели подворий Поместных Церквей в нашей стране. Воспитывая читателей в духе верности единству Православия, Журнал публиковал статьи, посвященные жизни Православных Церквей, а также хроникальные сообщения и рецензии на различные православные издания. Чаще всего под рубрикой «Из жизни Православия» помещались материалы о Православных Церквах: Болгарской (267 статей), Сербской (193), Константинопольской (131), Румынской (124), Чехословацкой (106), Американской (99), Элладской (93), Грузинской (80), Антиохийской (79), Финляндской (72), Александрийской (60), Русской Православной Церковью Заграницей (54), Польской (43), Кипрской (38), Иерусалимской (35) и т.д.

Журнал постоянно обращается к вопросам церковной истории – как общей (20 статей), так и особенно истории Русской Церкви, которой посвящено 352 статьи по дореволюционному периоду, 135 – по советскому периоду и 70 – по новейшему периоду. Во многих статьях рассматриваются проблемы христианского искусства: иконописи (80), церковного пения (55), храмовой архитектуры. В 1988-1995 гг. часто печатались православные стихи русских поэтов – как признанных классиков, так и поэтов-современников (всего под рубрикой «Из духовной поэзии» было напечатано 150 стихотворений).

Один из больших разделов Журнала в 1960-1980 гг. был отдан публикациям, освещавшим экуменическую деятельность РПЦ. Участие в этой деятельности (отношение к которой среди православных сейчас неоднозначно) не только преследовало благородную, хотя и труднодостижимую цель сближения Церквей и свидетельства о Православии перед инославным миром, но и имело целью использовать авторитет мирового христианского сообщества для защиты РПЦ от новых гонений со стороны власти.

То же следует сказать о разделе «В защиту мира» – участие в миротворческой деятельности было еще одним фактором, выводившим РПЦ в 1950–1980 гг. из внутренней и внешней изоляции. Конечно, к важному делу защиты мира примешивалось стремление советского государства активно использовать РПЦ в своей внешней политике, поэтому многие публикации Журнала были посвящены разоблачению капиталистов – поджигателей войны. Но какой бы смысл ни вкладывала в «борьбу за мир» власть, РПЦ неизменно присоединялась ко всем миролюбивым начинаниям, откуда бы они ни исходили, способствовала запрещению ядерного оружия, установлению добрососедских отношений между всеми государствами. В последнее десятилетие в связи с развитием целого ряда межнациональных и гражданских конфликтов главные угрозы миру исходят от экстремизма и терроризма, зачастую оправдываемых религиозной риторикой; в этих условиях миротворческая деятельность РПЦ осуществляется в новых формах (Межрелигиозный совет России, Межрелигиозные миротворческие форумы, Всемирные саммиты религиозных лидеров), и соответствующие материалы вновь публикуются в Журнале.

Наконец, важной частью Журнала является раздел «Библиография», в к-ром с самых первых журнальных выпусков печатаются рецензии на вышедшие православные издания – как публикуемые Издательским отделом РПЦ (богослужебные книги, календари, сборники «Богословские труды») и другими издательствами нашей Церкви, так и на издания, выходящие в братских Православных Церквах. При этом печатались рецензии не только на иностранные книги, но и на зарубежную православную периодику. Чаще всего это были обзоры содержания таких журналов, как болгарские «Церковный вестник» (20 рецензий) и "Духовна култура" (11); румынские «Богословские исследования» (15), «Православие» (15) и «Румынская Православная Церковь» (5); чешские «Православная мысль» (9), сербский «Гласник" (6), польский «Церковный вестник» (6); публиковались и обзоры ж-лов греческих («Богословие» и «Экклисия»), канадских, немецких, венгерских и др.

Указатели к Журналу. Содержание Журнала отражено в годовых указателях, помещаемых при каждом его 12-м номере; начиная с 1957 г. в них детально расписывались Определения Священного Синода, а также официальная, экуменическая и миротворческая хроника; однако в 1988–1992 гг. годовые указатели не печатались, а когда в 1993 г. они были восстановлены, то уже не содержали такой подробной информации. Существует также ряд машинописных указателей к Журналу, в том числе: а) составленный студентами кафедры гомилетики МДА (1944–1978, т. 1 – официальная часть, т. 2 – проповеднический и богословский отделы); б) подготовленный протодиаконом Борисом Лаврушиным (1943–1978); в) составленный Я. Фоминым «Тематический указатель» (1931–1980); г) «Систематический библиографический указатель к Журналу за 1931–1935 и 1943–1983 гг.» (сост. И.Н. Судоса под ред. А.С. Буевского. М.: ОВЦС, 1984. XXX, 1081 с.). Но наиболее полным на сегодняшний день является ежегодно обновляемый электронный указатель, являющийся частью «Библиографии публикаций в центральных периодических изданиях Русской Православной Церкви (1931–2007)» и размещенный на сайте Издательского Совета. Через этот библиографический указатель возможен и доступ к полным текстам статей Журнала (начиная с 2000 года).

В течение многих десятилетий Журнал был единственным церковным периодическим изданием в РПЦ – этим определяется и его значение: он объединял все церковно-литературные силы – архипастырей, клир и мирян. С Журналом в разное время сотрудничали выдающиеся отечественные богословы, литургисты, искусствоведы, церковные историки, ученые-слависты. В течение всех этих лет он был голосом РПЦ, несущим слово евангельского благовестия верующим, бесценным источником информации о событиях церковной жизни. Он внес существенный вклад в дело подготовки будущих православных церковно- и священнослужителей, в дело христианского воспитания и просвещения церковных людей, сохранения чистоты нашей веры. По сути, в течение всего времени своего существования Журнал был летописью Русской Православной Церкви. И сейчас редакция бережно сохраняет и пропагандирует церковные традиции, поддерживая высокую культуру православной журналистики.

Е. С. Полищук