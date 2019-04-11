Новый шаг в развитии богословия в России

В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.

— Максим Глебович, над этой серией учебников сегодня трудится более сотни авторов и редакторов. Какие цели и задачи были поставлены перед этим коллективом?

— Написать учебные пособия нового поколения, которые отвечали бы современным научным и образовательным стандартам, — такова одна из первостепенных задач русской церковной науки в последние три десятилетия. До недавнего времени у наших духовных школ не было не только единообразных учебных пособий, но и единого образовательного стандарта, что существенно снижало качество образования. Для решения проблемы 22 ноября 2013 года Высшим Церковным Советом под председательством Святейшего Патриарха Кирилла была создана рабочая группа во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом по выработке единого образовательного стандарта и оценке качества учебников для бакалавриата духовных школ. Эта группа совместно с Учебным комитетом подготовила единый образовательный стандарт, который уже введен в действие во всех духовных школах Русской Православной Церкви. Эта же группа занимается подготовкой новых учебных пособий. К четвертому кварталу 2018 года сложились подгруппы из более чем сотни авторов и редакторов. На настоящий момент работа ведется над 43 учебниками по 21 дисциплине: Новый Завет, Ветхий Завет, введение в библеистику, патрология, догматическое богословие, пастырское богословие, сравнительное богословие, литургика, апологетика, история Древней Церкви, история Русской Православной Церкви, история Поместных Церквей, правовые основы деятельности религиозных организаций, сектоведение, философия, педагогика, латинский язык, древнегреческий язык, гомилетика, риторика и стилистика.

Характерно, что большая часть специалистов этих подгрупп работает над несколькими книгами сразу, поскольку многие учебники имеют по несколько томов.

По дисциплинам «Патрология», «Гомилетика», «Латинский язык» учебники готовятся вместе с хрестоматиями. Необходимость подготовки нескольких томов по той или иной дисциплине определяется количеством часов, отведенных на дисциплину в едином учебном плане, утвержденном Высшим Церковным Советом в 2015 году.

Кроме того, к 43 учебникам на начало 2019 года были добавлены 5 учебных пособий, которые издаются в подсерии «Дополнительная литература». Эта подсерия была открыта для публикации монографий, рекомендуемых для проработки в ходе освоения тех или иных дисциплин, а также учебных пособий, прошедших апробацию в учебных заведениях Русской Православной Церкви, но не имеющих строгого соответствия в едином учебном плане (например, разработанное в Минской духовной академии учебное пособие «Введение в расколоведение»).

Отмечу, что такой масштаб работы беспрецедентен в истории российского духовного образования.

— За 30 лет по каждому из этих направлений в самых разных издательствах вышло немало книг, в том числе рассчитанных на студенческую аудиторию. В чем особенность ваших изданий, если говорить о них как об учебных пособиях? Например, «Четвероевангелия»?

— Учебник «Четвероевангелие», в основу которого положен труд митрополита Илариона (Алфеева) «Иисус Христос: Жизнь и учение», задуман как трехтомное пособие. При этом он не повторяет текст книги механически, а адаптирован с учетом методических требований к образовательной литературе.

По замыслу автора, митрополита Волоколамского Илариона, этот учебник должен решить две задачи. Во-первых, научить студента самосто­ятельно работать с текстом Евангелия, сравнивать параллельные повествования евангелистов, выявлять между ними пункты различия и сходства. В учебнике прокомментированы все значимые разночтения между евангелистами, даже если они затрагивают порядок слов и не влияют на основное содержание текста. Студент увидит, что за этими разночтениями часто скрываются разные авторские установки евангелистов, и тем самым сможет оценить Евангелия в их своеобразии.

В учебнике предложены различные попытки объяснить расхождения между евангелистами: как они передают обстоятельства тех или иных событий земной жизни Спасителя. Студентам будет показано, что часто отцы Церкви давали убедительные объяснения этим разночтениям там, где светская наука оказывалась сбитой с толку собственными предвзятыми суждениями. Вместе с тем учащиеся столкнутся и с такими вопросами, которые требуют дальнейшего внимательного и вдумчивого осмысления.

Во-вторых, учебник совмещает особенности научного подхода к изучению Нового Завета и традиционное святоотеческое толкование Священного Писания. В нем есть разделы, посвященные как истории церковной экзегезы, так и истории новозаветных исследований. Каждый евангельский текст, разбираемый в учебнике, сопровождается обзором как мнений, высказанных в научной литературе, так и святоотеческих толкований. Цель подобного подхода не только в максимально подробном изложении, но и в том, чтобы учащиеся могли сравнивать, критически оценивать суждения тех или иных исследователей и соотносить положения современной новозаветной науки с преданием Церкви.

Реализация поставленных задач отразилась и на структуре книги. В изложении евангельских событий учебник отходит от традиционной схемы подачи материала, принятой во многих пособиях подобного рода. Здесь нет попытки выстроить евангельские события в одну последовательность, соединить повествования четырех евангелистов, сглаживая различия между ними и излагая вперемежку рассказы о чудесах, притчи и поучения Спасителя, поскольку такой подход не позволяет учащемуся оценить каждое Евангелие в его своеобразии и оставляет вне поля зрения глубокую внутреннюю взаимосвязь поучений и рассказов, относящихся к одному жанру, но разбросанных по всему евангельскому тексту. В новом учебнике весь евангельский текст разделен на шесть крупных тематических блоков: начало евангельской истории; Нагорная проповедь; чудеса Иисуса; притчи Иисуса; оригинальный материал Евангелия от Иоанна; история страданий, смерти и Воскресения Сына Божия.

В первый том учебника вошли первые два блока. В нем рассмотрены, во-первых, все начальные главы четырех Евангелий, в том числе рассказы Матфея и Луки о рождении Спасителя и событиях, сопутствовавших этому; повествования евангелистов-синоптиков о крещении Иисуса Христа, о Его выходе на проповедь и призвании первых учеников. И во-вторых, Нагорная проповедь, квинтэссенция нравственного учения Иисуса Христа. Особый вводный раздел в первом томе посвящен исагогике четвероевангелия, то есть сведениям, касающимся времени и места составления четырех Евангелий, основных особенностей каждого из них, различных способов толкования. Во второй том учебника вошли блоки, посвященные чудесам и притчам Иисуса Христа. Сейчас готовится к изданию третий том учебника, посвященный особому материалу Евангелия от Иоанна и повествованиям евангелистов о страданиях, смерти и Воскресении Иисуса Христа.

— В числе первых книг в свет вышла антология «Святые отцы и учители Церкви». Как она сочетается с учебником по патрологии?

— Антология «Святые отцы и учители Церкви» послужит приложением к учебнику по пат­рологии, над первым томом которого работал коллектив авторов под руководством А. И. Сидорова и который вышел в свет в конце 2018 года. На настоящий момент изданы два тома антологии, посвященных соответственно доникейскому периоду и золотому веку святоотеческой письменности, то есть охватывающих период с I по V век. Подобно тому как учебник по четвероевангелию направлен на то, чтобы вызвать у учащихся интерес к самостоятельному чтению Священного Писания, антология предназначена прежде всего для того, чтобы побудить студентов к самостоятельной работе со святоотеческими текстами. Многие творения отцов Церкви до сих пор не изданы на русском языке, а переведенные творения не всегда доступны в библиотеках. Возможность использования интернет-ресурсов не всегда спасает положение, ибо часто переводы святоотеческих творений представлены там не в надлежащем качестве. Предлагаемая антология объединяет под одной обложкой все тексты, необходимые для изучения в соответствии с новым учебным планом по патрологии. При этом многие творения были специально переведены для данного издания, и все без исключения тексты были проверены коллективом научных редакторов.

— Но ведь среди изданных вами книг есть и те, что прошли проверку в духовных семинариях. Например, «История нехристианских религий».

— Учебник «История нехристианских религий» уже опробован на практике в Сретенской духовной семинарии и получил высокую оценку специалистов, в том числе светских. Он содержит подробное описание религиозных учений и традиций монотеистических религий — ислама и иудаизма, а также иных религий, включая индуизм, буддизм, конфуцианство.

Добавлю, что многие наши учебники будут использоваться не только в духовных школах, но и на кафедрах теологии светских университетов.

— Вы могли бы подробнее рассказать о самом процессе подготовки всей серии учебников? Ведь организация рабочих подгрупп, объединяющих специалистов в той или иной области, их совместный труд, наверное, только начальный этап всей работы?

— Да, это так. Ведь у каждой подгруппы есть куратор, который руководит подготовкой материала и консультирует авторов. Именно он, объединяя и унифицируя разделы, полученные от разных авторов, создает итоговый текст учебника, который потом проходит научное, литературное и методическое редактирование.

Научное редактирование осуществляют только специалисты по дисциплине, которой посвящен учебник. Это либо кураторы рабочей подгруппы, либо участники подгруппы, назначенные куратором. Их задача — избежать несогласованности между авторами разных разделов, дополнить недостающие сведения, исправить различные ошибки.

Задача литературного редактирования — привести текст к единообразному стилистическому оформлению, сгладить экcпрессивные, эллиптические предложения, фразы со стилистическими ошибками.

Методическое редактирование подразумевает совместную работу автора и специалиста по организации учебного процесса. Авторы, будучи хорошими специалистами в своих областях, тем не менее не всегда могут оценить, как их текст будет прочитан студентами, насколько их вопросы и задания к разделам учебника помогут эффективно усвоить материал. Помощь квалифицированного методиста в этих вопросах незаменима, и все наши книги из серии, которую мы объединили под единым названием «Учебник бакалавра теологии», в обязательном порядке просматриваются специалистом в этой области.

Координация рабочих подгрупп, контроль за научным редактированием, методическое редактирование текста учебников осуществляется на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Литературным редактированием, корректурой, макетированием учебников и обложки в рамках утвержденного серийного образца занимается уже Издательский дом «Познание» при ОЦАД. Главным редактором основных томов серии является митрополит Иларион.

Отмечу особое внимание, которое данному проекту уделяет Святейший Патриарх Кирилл. Он не только инициатор проекта, но и активный его участник. Каждый новый учебник, пройдя основные стадии научного и литературного рецензирования, представляется митрополитом Иларионом вниманию Его Святейшества, который лично дает указания касательно содержания каждого учебного издания. Десятилетний опыт руководства Ленинградскими духовными школами не прошел даром для Первосвятителя Русской Церкви: он и сегодня сочетает руководство Церковью с активной богословской работой, уделяя особое внимание духовным школам.

На всех этапах подготовки учебников ключевую роль играет Учебный комитет Русской Православной Церкви. Мы направляем имеющиеся учебники, уже используемые в духовных школах, в Учебный комитет на рецензию. Те работы, которые Учебный комитет находит возможным переиздать в общецерковной серии «Учебник бакалавра теологии», мы переиздаем. Точно так же мы запрашиваем одобрения Учебного комитета на все вновь написанные книги.

Хочу подчеркнуть, что данный проект — создание полного корпуса учебников для духовных семинарий, создание их «с нуля», в условиях, когда традиция духовного образования была прервана, — не имеет аналогов в новейшей истории Русской Церкви. Мы искренне надеемся, что учебники нового поколения откроют нашим студентам богатство церковного предания и побудят их к глубокому и всестороннему развитию на пути служения Церкви. Пусть результат наших трудов будет способствовать благотворным изменениям в сфере духовного образования и даст импульс для развития богословской науки в России.

В 2018 году были изданы учебники и учебные пособия: первый том учебника «Патрология», А. И. Сидоров, П. К. Доброцветов, А. Р. Фокин; учебник «Гомилетика», В. В. Бурега и архимандрит Симеон (Томачинский); второй том учебника «Четверо­евангелие», митрополит Волоколамский Иларион; хрестоматия по дисциплине «Латинский язык», игумен Дионисий (Шлёнов); «Социальное служение Русской Православной Церкви», коллектив авторов под руководством профессора Н. Ф. Басова, учебник вышел в подсерии «Дополнительная литература» в рамках серии «Учебник бакалавра теологии».

Закончены и переданы в печать: «Латинский язык» (книга представляет собой переиздание ставшего классическим учебника латинского языка для духовных школ Н. И. Колотовкина с существенными редакторскими дополнениями и изменениями А. Г. Следниковым); третий том учебника «Четвероевангелие», митрополит Волоколамский Иларион; «Пастырское богословие», коллектив авторов под руководством протоиерея Павла Хондзинского; «Расколоведение», А. В. Слесарев, учебное пособие издается в рамках подсерии «Дополнительная литература».

В подготовке учебников и хрестоматий участвуют специалисты духовных школ: Московской, Санкт-Петербургской, Киевской и Минской духовных академий; Общецерковной аспирантуры и докторантуры; Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; ряда региональных духовных семинарий; церковно-научного центра «Православная энциклопедия»; ведущих государственных научных учреждений: Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы экономики, Российского государственного гуманитарного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Московского государственного педагогического университета, Института философии Российской Академии наук и ряда других.