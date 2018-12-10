Протоиерей Владимир Воробьев: «Мы должны сохранить память о новомучениках для наших потомков»

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Убит за то, что поп
Гражданская война, полыхавшая в стране на протяжении нескольких лет, сопровождалась невиданным ранее террором среди мирного населения. Его жертвами стали сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Среди нихнемалую долю составляли священнослужители и верующие миряне, единственная вина которых состояла в твердом исповедании православной веры. Специально для расследования преступлений большевиков, в том числе в отношении духовенства, в конце 1918 года была создана Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России. Документы комиссии представляют собой ценный источник по истории антихристианских гонений в XX веке. PDF-версия
10 декабря 2018 г. 10:07
Вспомните о памятниках
Тема прошедшей в Историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ Первой Всероссийской конференции епархиальных древлехранителей первоначально формулировалась как «Церковь и музеи». Но приглашение в Москву заведующих отделами культуры епархиальных управлений и епархиальных архитекторов (эту должность Священный Синод утвердил 6 октября 2017 года) обусловил и выход разговора далеко за рамки взаимодействия церковного и музейного сообществ, и остроту дискуссий. PDF-версия
7 декабря 2018 г. 16:50
Подвиг проповедника
Приход в Елабугу красных в ночь на 27 февраля 1918 года ознаменовался гибелью первого новомученика Русской Церкви на Вятской земле. Исповедническую кончину принял елабужский священник Павел Дернов с тремя своими сыновьями. «Журнал Московской Патриархии» по документам, связанным с этими событиями, попытался восстановить картину той трагической ночи и предшествовавших ей дней. PDF-версия
17 октября 2018 г. 13:58
Названо место подвига и последующего захоронения первых жертв «красного террора» священномучеников епископа Ефрема (Кузнецова) и протоиерея Иоанна Восторгова
О нем автор исследования — московский ученый Григорий Анащенко — сообщил на состоявшейся вчера, 5 сентября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете церковно-научной конференции, посвященной столетию мученической кончины протоиерея Иоанна Восторгова. Вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым) отец Иоанн оказался в числе восьми десятков первых жертв «красного террора», расстрелянных в Москве 5 сентября 1918 года.
7 сентября 2018 г. 13:00
Много званых, мало избранных
В эти дни Русская Православная Церковь молитвенно поминает 100 -летие со дня гибели царственных страстотерпцев. Более года после отречения император Николай II и его семья по решению Временного правительства , а потом правительства большевиков провели под арестом. Лучшим утешением для будущих страстотерпцев в это время, по их собственным словам, стала молитва. Кто были священники, которые духовно окормляли августейшую семью месяцы ее заточения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал историк и краевед Уральского церковно-исторического общества Юрий Сухарев. ПДФ-версия
16 июля 2018 г. 14:29
«Живые» свидетельства веры в богоборческую эпоху
В ДК МЭИ открылась выставка «Живые», посвященная жизни христиан в послевоенное время. Здесь собраны самодельные иконы, сделанные из фотографий, самиздатские молитвословы, церковные календари и переписанные от руки акафисты, богослужебная литература, редкие экземпляры Священного Писания, изданные в СССР. В особый отдел экспозиции выделены духовные стихи и иные неканонические, но так или иначе отражающие народную религиозность, тексты. Все эти экспонаты создают наглядное впечатление о богоборческой эпохе и служат прямым доказательством того, что несмотря на репрессии и гонения вера в народе оставалась жива.
29 мая 2018 г. 19:30
Мемориальный Музей семьи Императора Николая II открылся в Тобольске
В Тобольске, в Доме генерал-губернатора, открылся Музей семьи Императора Николая II.
26 апреля 2018 г. 15:03
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий: На посох священномученика Платона я опираюсь до сих пор
Эстонскую Православную Церковь постигла тяжелая утрата. На 94 году жизни скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Долгая жизнь владыки Корнилия вместила в себя многие коллизии XX века. Сын белого офицера, эмигрировавшего в Эстонию, владыка решился на служение в Церкви, за что был репрессирован после войны. На его плечи легла тяжелая ответственность сохранения Эстонской Православной Церкви после обретения страной независимости. Так уж сложилось, что за три месяца до своей кончины старейший иерарх Русской Православной Церкви дал свое последнее интервью «Журналу Московской Патриархии», в котором подробно рассказал о своей жизни и служении в Эстонии. Редакция Журнала выражает самые искренний соболезнования и предлагает вниманию наших читателей это интервью. ПДФ-версия
19 апреля 2018 г. 21:05
Эволюция революции
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга Феликса Разумовского «1917. Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Создававшаяся как своеобразная литературная версия программы «Кто мы?», которую автор ведет на телеканале «Культура», она методично препарирует историю отечественного кризиса с 1905 по 1930-е годы. Феликс Разумовский не ограничивается ответами на извечные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?», но весьма серьезно расширяет привычные рамки осмысления истории первой трети ХХ столетия. Сегодня автор отвечает на вопросы «Журнала Московской Патриархии».
5 января 2018 г. 10:00
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ЖМП № 7 июль 2018 / 4 февраля 2019 г. 14:40
Протоиерей Владимир Воробьев: «Мы должны сохранить память о новомучениках для наших потомков»
Музейная выставка новомучеников и исповедников Российских в Епархиальном доме в Лиховом переулке стала закономерным этапом увековечивания памяти пострадавших за Христа после открытия в Москве в 2012 году выставки «Преодоление». Об опыте создания этого музея, перспективах объединения церковно-музейного движения и практике сохранения памяти о новомучениках для будущих поколений ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
От выставки к музею
— Ваше Высокопреподобие, как появилась идея создать музей памяти новомучеников и исповедников Российских?
— Наш университет с самого начала своего существования собирал материалы о новомучениках. В итоге это оформилось в базу данных «за Христа пострадавшие», которая на сегодняшний день включает в себя более 36 тыс. человек. Мы постепенно ее издаем. Пока вышло пять томов. В университете работает отдел новейшей истории Русской Православной Церкви. Его научной основой стал доставшийся нам архив историка Русской Православной Церкви в XX веке М. Е. Губонина, состоящий из 17 тыс. машинописных страниц и документов. Сегодня ПСТГУ — один из ведущих центров изучения истории Русской Церкви в XX веке.
В 1998 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Комиссии по канонизации святых, пригласил меня принять участие в работе комиссии. Университет тоже включился в эту деятельность. Наши сотрудники участвовали в подготовке канонизации Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года и воссоединения с Русской Православной Церковью Заграницей. Прославление новомучеников стало одним из главных моментов, способствовавших преодолению раскола между двумя ветвями Русской Православной Церкви.
За все это время у нас скопилось множество артефактов, документов, материалов из миссионерских поездок, и возникла идея создать свой исторический архив и музей. Первая выставка по истории новомучеников прошла в 2012 году. Это был год 20-летия университета, и совместно с Музеем современной истории России на Тверской мы организовали выставку «Преодоление». Она получилась очень интересной, было выставлено много подлинных документов, экспонатов. Потом мы сделали эту выставку интерактивной, ездили с ней в разные епархии и страны: в Италию, Австрию, США. Она и сегодня успешно путешествует по России. Экспозиция представляет собой фотовыставку, которую дополняет компьютерная версия. Фотографии развешиваются в зале, и по ним проводится виртуальная экскурсия.
Сейчас, когда прошло 100 лет после революции и Поместного Собора 1917–1918 годов, с начала репрессий за веру, мы, исполняя благословение Патриарха Кирилла и Священного Синода, создали новую экспозицию в галерее Епархиального дома в Лиховом переулке. Как известно, в этом здании проходил Собор 1917–1918 годов. Эта экспозиция организована при поддержке Президентского гранта.
— Сегодня музейные экспозиции, посвященные пострадавшим за веру, создаются на отдельных приходах. Видите ли вы перспективы у этого церковно-музейного движения, посвященного новомученикам и исповедникам российским?
— Эту работу довольно сложно обобщить, тем более что музеи в епархиях стали создаваться недавно. Когда мы только приступили к изучению этой темы, епархии часто даже не знали ни одного своего новомученика. Нам приходилось по следственным делам в архивах ФСБ идентифицировать новомучеников и самим посылать информацию в регионы. Сейчас многие епархии включились в эту работу, кое-где даже изданы мартирологи, в частности, в Архангельской, Тамбовской, Сыктывкарской, Пензенской и других епархиях. Появились исследования, стали накапливаться артефакты. Есть все основания ожидать, что работа в этом направлении будет продолжаться. Вероятно, в перспективе, учитывая современные возможности, можно будет сделать какой-то большой совместный проект.
— В этом году в Тобольске открылся Музей царской семьи Николая II. Может ли это событие подтолкнуть людей в стремлении больше узнать хотя бы о новомучениках из тех мест, где живут они сами?
— Почитание царственных страстотерпцев в нашем народе велико. Хотя есть тут и сложности: разрушение Ипатьевского дома, продолжающееся изучение так называемых екатеринбургских останков и т. д. Есть разные позиции по отношению к последнему императору. Одни пытаются создать на основе почитания царской семьи ультраправую политическую платформу, другие, наоборот, стремятся развенчать культ царственных страстотерпцев. Духовный подвиг новомучеников, например кроткое отношение царя Николая и его домочадцев даже к тем, кто причинял им столько страданий, проясняет понятие о мученичестве, о стоянии за правду, за веру Христову.
Сам факт открытия музея в Тобольске говорит о том, что государство отмечает 100-летие скорбных событий увековечиванием памяти о царской семье. Это очень важно!
— От посещения музея в Соборной палате в Лиховом переулке остается впечатление, что экспозиция — это лишь маленький ручеек из того огромного объема информации, которым обладает ваш отдел новейшей истории. Чем это можно объяснить?
— У нас нет достаточных технических возможностей. Нет достаточного места, чтобы разместить фотографии и документы. Когда была выставка «Преодоление», Музей русской истории предоставил нам много помещений и своих экспонатов. Мы также смогли разместить там ряд экспонатов из других епархий. В этот раз мы почти все делали своими силами с учетом того выставочного пространства, которым располагаем. Тем не менее в надежде на то, что у нас появятся новые помещения для музея, продолжаем собирать экспонаты и документы.
Кроме того, чтобы выставить какой-то экспонат, с ним нужно основательно поработать: написать сопроводительный текст, подготовить витрину. Наше главное богатство — это архивы, но, если мы выставим просто архивные папки, это не произведет большого впечатления.
Когда у нас только возникла идея создать музей, мы привлекли архитектора, специалиста по выставкам. Он предложил нам сделать металлические конструкции до потолка, привезти обугленные бревна и сделать из них крест и т. д. Этот проект был бы чем-то похож на Музей холокоста в Иерусалиме. Но там огромное пространство. В нашем же случае воссоздать лагерную обстановку крайне сложно.
Память в наследство
— Перед этим интервью мы расспросили родителей, у кого дети — подростки, об отношении ребят к памяти новомучеников. Выяснилось, что их подвиг вызывает у детей уважение и интерес, но как история, не более того. Почему эта тема до сих пор не стала одной из центральных в нашем обществе? Или пройдет еще 20 лет, уйдут поколения, для кого это живо и важно, и никто об этом больше не вспомнит?
— Думаю, если мы сумеем передать эту память нашим детям, будем работать над этим, такого не произойдет. Например, при нашем приходе Святителя Николая Чудотворца в Кузнецах действует общеобразовательная Свято-Петровская школа. Она носит имя священномученика Петра Полянского, который провел 12 лет в ссылке и тюрьмах, а затем был расстрелян. В школе есть прекрасная икона митрополита Петра, ежедневно дети поют перед ней тропарь святителю, чтут его память и память новомучеников. Наш университет носит имя святого Патриарха Тихона. Наше главное здание находится в Лиховом переулке в Епархиальном доме, где проходил Поместный Собор 1917–1918 годов, мы служим в храме при Соборной палате, где постоянно проходят лекции, диспуты, разные просветительские мероприятия. Все наши студенты и преподаватели понимают, где они находятся, с какими именами связано это здание. При входе в Соборную палату висят списки не только канонизированных, но и всех участников Поместного Собора. В самой Соборной палате можно увидеть иконы прославленных новомучеников. История пишется не сразу, а спустя долгое время. Требуется большая работа, много трудов и молитв.
С одной стороны, время идет быстро. Что современные дети знают о Великой Отечественной войне? Отрывочные факты. Вряд ли они переживают войну так, как переживали это дети погибших на полях сражений. Для нас, а я родился еще до войны, это было и остается близко и живо. Я помню голод, помню, как мы выживали, помню сбитый немецкий истребитель возле нашей дачи, по которому мы в детстве лазили. А для нынешних детей это уже другая эпоха. Конечно, они с радостью выходят на марш Бессмертного полка, несут портреты своих прадедов. Но их переживания отличаются, например, от моих. Это естественно. Так же и с новомучениками. Мне лично пришлось знать многих исповедников, которые прошли ссылки, лагеря. Но современные дети уже никого из них не застали.
С другой стороны, мы тоже отдалились от подвигов наших князей, преподобных, праведных, которые жили столетия назад. Но мы читаем их жития, совершаем богослужения в дни их памяти, помним о них. Так же и нынешние дети. Многие из них названы в честь новомучеников, знают историю и жития своих святых. Многие девочки, которые носят имя Елизавета, названы в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Но понятно, что в их сердце не живут те чувства, которые владели людьми в годы гонений. Меняется менталитет, меняется общество. Поэтому мы должны постараться сделать все, чтобы сохранить эту память для наших потомков.
4 февраля 2019 г. 14:40
Ключевые слова: новомученики, исповедничество
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Воскресшие имена
Музей новомучеников в Лиховом переулке — еще одно звено в ряду мемориалов, восстанавливающих память о пострадавших за веру Музей памяти новомучеников и исповедников Российских в Московском епархиальном доме открыт уже больше года. За это время с его экспозицией, включающей в себя около 100 мемориальных экспонатов, познакомилось около четырех тысяч человек. Люди оставляют благодарности в книге отзывов, присылают в музей уникальную историческую информацию, просят дополнить экспозицию новыми именами. Чем и как живет сегодня музей, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
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