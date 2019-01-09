По молитвам святого апостола Варфоломея

28 декабря 1998 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Алексия II было принято решение о возрождении Бакинской епархии. Тогда же в пределах Азербайджанской Республики, Республики Дагестан и Чеченской Республики была образована Бакинская и Прикаспийская епархия. Правящим архиереем этой епархии было определено стать настоятелю кафедрального собора Рож­дества Богородицы в Баку, благочинному православных церквей Азербайджана архимандриту Александру (Ищеину). 14 января 1999 года в московском Богоявленском соборе в Елохово состоялась его епископская хиротония. Сегодня, 20 лет спустя, архиепископ Александр вспоминает, что было сделано за это время, и рассказывает, чем отличается служение в Азербайджане. PDF-версия

— Ваше Высокопреосвященство, какие задачи вы ставили перед собой в момент назначения правящим архиереем и что из намеченного удалось сделать? Какие свершения вы можете отметить особо?

— Первоочередной задачей для меня как правящего архиерея было удержать людей в лоне Русской Православной Церкви, не допустить закрытия приходов. А время тогда было сложное и в политическом, и в экономическом плане... В некоторых регионах шло вооруженное противостояние, и, к сожалению, на этом фоне многие православные верующие уезжали из региона. Это приводило к закрытию тех или иных приходов. Поэтому главный итог — нам удалось отстоять все наши приходы. Ни один православный храм ни на территории Азербайджанской Республики, ни на территории Республики Дагестан или Чеченской Республики — не был закрыт! Более того, открылись новые приходы: кафедральный собор Святых жен-мироносиц в Баку (в Азербайджане), храм в честь святого преподобного Серафима Саровского в Сумгаите и приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ленкорани. Что касается Дагестана, то там был открыт ряд новых приходов: в честь святого преподобного Серафима Саровского в Избербаше, часовня в горном поселении Ахты, приходы в населенных пунктах Тарумовка, Таловка, Кочубей, Терекли-Мектеб, Буйнакск и в поселке Брянск. Удалось возродить Кизлярский Крестовоздвиженский женский монастырь, который был закрыт еще в 1918 году.

Наиболее значимым для меня было возрождение почитания памяти святого апостола Варфоломея, который пострадал в городе Альбанополе — нынешнем Баку. Согласно церковному преданию, святой апостол Варфоломей претерпел мученическую кончину у подножия Девичьей башни: его сначала распяли, а затем с еще живого содрали кожу и отсекли голову, дабы он прекратил благовествовать Слово Божие. До 1937 года на месте его мученической кончины стояла удивительная по красоте часовня в честь святого ученика Христова. В годы безбожия власти старались стереть память о его подвигах и мученической кончине. Снесли часовню, место засыпали землей, а затем всё заасфальтировали. Но все же верующие тайно по ночам приходили к подножию Девичьей башни и читали там акафист святому апостолу Варфоломею. Удалось найти экземпляр акафиста, написанный протоиереем Сергием Городцовым, впоследствии митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем, и напечатанный еще по благословению Святейшего Патриарха Тихона.

После моего обращения в Правительство республики мы получили разрешение совершать богослужение на месте мученической кончины апостола. К тому времени были проведены археологические работы, в результате которых был найден сохранившийся фундамент часовни, а также древние строения вокруг самой Девичьей башни. Ежегодно 24 июня, в день памяти святого апостола Варфоломея, при большом стечении молящихся мы совершаем молебен с акафистным пением небесному покровителю Баку. В 2003 году в город была доставлена часть мощей святого апостола Варфоломея. Эта святыня пребывает в кафедральном соборе Святых жен-мироносиц. Переиздали житие святого апостола и акафист.

В 2001 году Азербайджан посетил Патриарх Алексий II, который вместе с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) освятил кафедральный собор Святых жен-мироносиц после восстановления. Патриарх Алексий дважды посещал Баку — в 2009 и 2010 годах.

Проблем было много, но нам не только удавалось открывать приходы, но и строить и восстанавливать храмы. Среди них — соборный храм Святого благоверного великого князя Александра Невского в Гяндже, кафедральный Успенский собор в Махачкале, собор в честь святого Георгия Победоносца в Кизляре. Важно и то, что не просто открывались приходы, строились храмы, но и то, что мы наполняли их людьми.

— В какой степени местные власти помогают возглавляемой вами епархии?





— Должен сказать, что у Епархиального управления установились добрые отношения как с руководством Азербайджанской Республики, так и с руководством Республики Дагестан. Я периодически встречаюсь с главами этих республик, обсуждаю проблемы в жизни Православной Церкви и православного населения этих регионов. В 2011 году в целях реорганизации церковной жизни Республика Дагестан была выделена из состава Бакинской епархии и вошла в новообразованную Махачкалинскую и Владикавказскую епархию. Бакинская же епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую. Благодаря этим внутрицерковным процессам у меня появилась возможность теснее контактировать с азербайджанскими властями на самых разных уровнях и оперативно решать важные вопросы епархиальной жизни.

В Азербайджане отношения по линии «государство — религия» находятся на очень высоком уровне, что отметил в своем докладе на Архиерейском Соборе в 2017 году Святейший Патриарх Кирилл. Вне зависимости от своей религиозной или национальной принадлежности граждане Азербайджана пользуются одинаковыми правами и свободами. Государство реагирует на обращения религиозных общин и оказывает всестороннюю поддержку их деятельности. Например, при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания построила для нас здание Православного религиозно-культурного центра Бакинской епархии.

Слава Богу, в Азербайджане я нахожу понимание со стороны руководства страны и поддержку моей деятельности как правящего архиерея.

— Исторически Азербайджан входит в зону канонической ответственности Русской Православной Церкви. Однако Православие в стране — религия меньшинства. Можно ли применительно к Азербайджану назвать Русскую Церковь Церковью диаспоры? Или среди ваших прихожан все же есть представители местного населения?





— Большинство граждан Азербайджана мусульмане, и только 2 % — это православные христиане. Но все же говорить, что мы проповедуем только среди диаспоры, неуместно. Диаспора — это особое явление в жизни тех или иных многонациональных государств, где представители меньшинств живут замкнутой жизнью и руководствуются в этой жизни преимущественно своими внутренними законами, которые иногда противоречат законам государства. Православное население Азербайджана сосредоточено в основном в крупных городах, в некоторых сельских населенных пунктах. Но у нас нет ни национальных кварталов, ни улиц, ни тем более дворов, где живут только представители одной национальности или религии. Есть такое понятие «Бакинский дворик», где живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Живут, уважая друг друга, одной общей жизнью. Покойному общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат замечательные слова: «Многонациональность — это наше богатство». И действительно, наши прихожане трудятся и участвуют во всех сферах государственной жизни: в Милли Меджлисе (Парламенте республики), в Правительстве страны, в Администрации Президента, в силовых структурах. Они работают в системе образования, в экономической сфере. Поэтому назвать чад Православной Церкви диаспорой было бы неуместно. Наша паства живет полноценной, полнокровной жизнью, как и все граждане Азербайджанской Республики.

Я не могу не отметить и то, что наша паства многонациональна. Да, мы представляем епархию Русской Православной Церкви. Но и среди клириков, и среди прихожан нашей епархии есть представители разных национальностей и народов: русские, украинцы, белорусы, греки, грузины, лезгины, азербайджанцы, евреи, удины и представители иных национальностей.

— В Азербайджане сегодня очень заметны усилия государства по продвижению именно русского языка. Насколько, на ваш взгляд, среди азербайджанского населения растет интерес не только к русскому языку, но и культуре и истории России? Какие действия в этом направлении предпринимает ваша епархия?





— Я с радостью хотел бы констатировать, что руководство Азербайджанской Республики поддерживает распространение русского языка. На русском языке у нас выпускаются газеты, ведутся телепередачи. В стране не была закрыта ни одна школа, где велось преподавание на русском языке. Более того, количество таких школ увеличивается, во многих азербайджанских школах по просьбе населения открывается русскоязычный сектор. Во многих вузах ведется преподавание на русском языке. В Баку открыт филиал МГУ, который пользуется популярностью среди молодежи. Есть двуязычные ­периодические ­издания, в которых текст печатается сразу на двух языках: азербайджанском и русском. Кроме того, в стране проводятся различные мероприятия, посвященные продвижению русского языка. Многие люди по особым программам выезжают в Россию на учебу.

Есть Русский драматический театр, где представления проводятся на русском языке. С руководством театра у нас сложились самые теплые отношения, и на Рождество Христово для детей мы устраиваем силами труппы этого театра благотворительное Рождественское представление.

Хотел бы особо отметить успешную деятельность Представительства Россотрудничества в Азербайджане — Российского Информационно-культурного центра — в пропаганде и распространении русского языка и литературы, русской культуры. Знаковыми событиями в культурной жизни Азербайджана стали такие ежегодные мероприятия, как Республиканская Олимпиада по русскому языку и литературе, а также «Пушкиниана» — конкурс среди учащихся по знанию творчества А. С. Пушкина. Эти и многие другие мероприятия проводятся Представительством Россотрудничества в Азербайджане.

— Есть ли в азербайджанских школах некое подобие курса «ОРКиСЭ»? Может ли священник или представитель прихода прийти в школу, чтобы познакомить подрастающее поколение с Православием? Естественно, речь идет о культурологическом аспекте, а не о попытке прозелитизма.





— К сожалению, предмета, подобного российскому курсу «Основы православной культуры», в азербайджанских школах нет. Более того, религиозные деятели, не только христианские, но и мусульманские, в школьном образовании никакого участия не принимают. Мы об этом нередко говорим, как и о необходимости в качестве культурологического предмета ввести соответствующий курс, позволяющий подрастающему поколению овладеть элементарными базовыми знаниями о христианстве, исламе и иудаизме. Пока предложения религиозных деятелей остаются на стадии рассмотрения.

Тем не менее интерес к религии в обществе есть, просто этот вопрос в Азербайджане решается в иной плоскости. Во-первых, у нас создан Международный центр мультикультурализма, который анализирует современную ситуацию в области межрелигиозного и межнационального диалогов. При высших учебных заведениях открыты кафедры мультикультурализма. В рамках учебного процесса в наши храмы приходят студенты высших учебных заведений, которые узнают о жизни Русской Православной Церкви, ее деятельности, о христианской культуре. В последнее время в храмах проводятся экскурсии для учащихся средних общеобразовательных школ. Преподаватели заранее согласовывают с нами возможность посещения, после чего мы проводим экскурсии, рассказываем о нашей жизни и отвечаем на вопросы школьников.

— Как осуществляется внебогослужебная — образовательная, социальная и культурная — деятельность в храмах епархии? Есть ли подобные проекты общеепархиального масштаба?

— Конечно, жизнь приходов Бакинской епархии не ограничивается только стенами храмов и одной богослужебной деятельностью. На каждом приходе проводится определенная работа социальной, образовательной и культурной направленности. Все приходы помогают малообеспеченным людям. При каждом храме организованы благотворительные столовые, в которых наряду с сотрудниками получают питание нуждающиеся. Помимо этого мы привозим горячее питание лежачим больным на дом. Ежемесячно выдаем продуктовые наборы одиноким престарелым, больным. Социальные службы приходов Бакинской епархии оказывают посильную помощь в получении утерянных документов, трудоустройстве, лечении, предоставлении юридической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Порой приходы берут на себя и вопросы, связанные с похоронами одиноких прихожан. Большую помощь в работе социальных служб оказывают волонтеры.

Что касается образовательных проектов, то при каждом храме есть детские воскресные школы, где дети изучают Закон Божий и церковное пение. При соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Баку на базе детской воскресной школы более 10 лет существует театр «Отроки и отроковицы». Силами этого театра устраиваются рождественские и пасхальные представления для детей нашего города. Замечательный коллектив существует при воскресной школе храма Святого Архангела Михаила в Баку. Для взрослых также открыты воскресные школы, библиотеки и православный видеоклуб. На епархиальном уровне для координации приходской деятельности созданы профильные отделы: Отдел социальной помощи и благотворительности, Отдел по связям с ветеранами, Отдел по тюремному служению, молодежный и другие отделы.

Работу с ветеранами я считаю очень важной. Мы благодарны людям, которые принесли свою жизнь на алтарь Отечества и защитили нас от страшной чумы человеконенавистничества. Мы всегда стараемся им помогать, оказывать знаки внимания. В стенах Православного религиозно-культурного центра Бакинской епархии проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и Международному Дню пожилых людей. В проведении этих мероприятий нам активно помогают организации российских соотечественников — Русская община Азербайджана и РОСНА «Содружество».

На протяжении уже трех лет в Азербайджане проводится акция «Бессмертный полк», организаторами которой выступили Бакинская епархия и общественная организация «Землячество казаков Азербайджана».

У Бакинской епархии сложились конструктивные отношения с Представительством Россотрудничества в Азербайджане — Российским Информационно-культурным центром, с которым проводится ряд совместных проектов. Среди них необходимо отметить конкурс детского творчества «Земное и Небесное», детский литературный конкурс, посвященный празднованию Дня славянской письменности; благотворительный Пасхальный базар, празднование Дня семьи, любви и верности. В этих мероприятиях принимают участие все желающие дети и взрослые вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

Три года существует совместный проект Бакинской епархии с Фондом «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики по обучению русскоязычного населения государственному — азербайджанскому — языку. Многие русскоязычные граждане Азербайджана столкнулись с проблемой незнания языка, а на нем, разумеется, ведется вся официальная, деловая документация и переписка. Епархия предоставляет необходимые помещения, а фонд занимается подбором преподавательского состава. Стоит отметить, что курсы проводятся на бесплатной основе для всех желающих. Окончив курс, слушатели сдают экзамены и получают сертификат, подписанный руководителем фонда и мною, как архиереем Бакинской епархии.

Один из важных общеепархиальных проектов Бакинской епархии — праздничный Рождественский концерт. Начало этому положил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который в 1990-е годы предложил более активно отмечать наши праздники. Тогда, несмотря на все трудности, в том числе экономические, было решено провести Рождественский концерт. Концерт стал традиционным, и на него каждый год приходят представители Правительства Азербайджана, дипломаты, общественные и культурные деятели страны. Самое главное, что этот концерт стал стартовой площадкой для многих молодых талантов нашей страны.

В настоящее время Бакинская епархия совместно с Управлением мусульман Кавказа готовит совместный проект, направленный на профилактику проявления псевдорелигиозных экстремистских взглядов в местах лишения свободы. Планируется проведение международной конференции с участием Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению, представителей пенитенциарной службы, Управления мусульман Кавказа, духовенства Бакинской епархии и т. д.

— Современный Азербайджан видит себя страной между Востоком и Западом, неким пограничьем культур. Учитывает ли эту тенденцию Русская Православная Церковь?





— Действительно, как я уже говорил, Азербайджан стал особой страной между Востоком и Западом, между представителями разных культур. В столице Азербайджана проводятся разнообразные культурные мероприятия с участием разных стран. В качестве примера можно привести такие конкурсы, как «Жара» и «Евровидение». Первые Европейские олимпийские игры тоже были проведены в Баку.

Раз в два года у нас проходит гуманитарный форум, в котором принимают участие политические деятели, бизнесмены, представители разных культур. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион тоже выступал с докладом на этом форуме. Как архиепископ Бакинский и Азербайджанский, я также принимаю в нем участие.

Если говорить о Русской Православной Церкви, то она уделяет особое внимание тому, что мы называем «Бакинским процессом». Начало «Бакинскому процессу» было положено 10 лет назад, в 2008 году, когда в Баку прошла конференция министров культуры стран — членов Совета Европы. «Бакинский процесс» представляет собой инициативу, охватывающую различные платформы и проекты, направленные на стимулирование взаимного уважения и взаимопонимания народов и культур, диалога между ними. В обстановке нарастания этнических, расовых, конфессиональных и культурных противоречий, распространения экстремизма «Бакинский процесс» представляет Азербайджан с его мультикультурными ресурсами и исторически сложившимися традициями веротерпимости и добрососедства в качестве модели глобального значения, моста взаимопонимания между различными культурами.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл дважды побывал в нашем городе, принял участие во Всемирном саммите религиозных лидеров в 2010 году. Бакинская епархия является органичной частью азербайджанского общества, и поэтому у Русской Православной Церкви здесь нет никаких проблем на границе взаимоотношений разных культур, разных цивилизаций.

— В Азербайджане подавляющее большинство населения мусульмане. Не сталкивается ли Православная Церковь со случаями негативного отношения? Как складываются отношения с исламскими духовными лидерами? Есть ли совместные проекты?

— Как я уже говорил, в Азербайджане проживают представители более 100 национальностей. Но это не создает проблем, а наоборот, является богатством страны. Все относятся с уважением друг к другу, к внутреннему миру человека, к его убеждениям. Это основной стержень жизни, и поэтому во взаимоотношениях между представителями разных религиозных традиций не возникает затруднений. А лидеры религиозных общин дают пример добрых взаимоотношений между собой.

Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Паша-заде много лет знаком со Святейшим Патриархом Кириллом. Вместе с Патриархом Кириллом он является сопредседателем Межрелигиозного совета стран СНГ. Они периодически встречаются, обсуждают проблемы религиозной жизни на постсоветском пространстве. Встречаясь с Председателем Управления мусульман Кавказа, мы обсуждаем те вопросы, которые имеются в религиозной жизни, в отношениях с государственными структурами, вопросы общественной и культурной жизни нашей страны. Мы также время от времени встречаемся с главой Апостольской префектуры Католической Церкви в Баку епископом Владимиром Фекете и с руководителями иудейских общин Милихом Евдаевым и Александром Шаровским. Главное в нашей жизни — это, сохраняя чистоту нашей веры и твердость убеждений, поддержать добрые отношения со всеми, чтобы сберечь мир и взаимопонимание на земле Азербайджана.

— Строит ли ваша епархия новые храмы, и есть ли в этом необходимость?





— Поскольку численность православного населения в стране практически не меняется, то мы не можем говорить об активном строительстве храмов. В советское время в Азербайджане было четыре действующих храма. За это время мы открыли еще четыре прихода, три из которых имеют свои храмы. Еще для одного прихода разрабатывается проект нового храма. Наши священники выезжают в места, где компактно проживает русскоязычное население, которое нуждается в духовном окормлении. Самое главное для нас — сохранить наши храмы, отреставрировать их, поддержать в них духовную жизнь на должном уровне. В храмах Бакинской епархии ежедневно совершаются богослужения, городские храмы открыты в течение всего дня, священнослужители несут дежурство при этих храмах.

— Растет ли среди молодых жителей Азербайджана желание получить православное богословское образование, связать свою жизнь с Церковью? Хватает ли кадров?

— Наша молодежь интересуется православным богословием и вообще содержанием христианского вероучения. При наших храмах, как уже было сказано, существуют воскресные школы, где детям преподаются основы православного вероучения. Если студенты избирают для себя путь церковного познания, то они поступают в духовные учебные заведения на территории России или других стран. Некоторые из них уже получили духовное образование, часть из них уже рукоположены в священный сан, другие еще получают духовное образование. К сожалению, те, кто обучаются очно, не всегда к нам возвращаются. Слава Богу, что в общем интерес к церковным дисциплинам среди молодых людей есть.

Кадров, конечно, не хватает. Например, мы долгое время не могли решить проблему по Александро-Невскому храму в Гяндже. В советское время там всегда был один священник, в постсоветское время иногда вообще не было, приходилось направлять священников из Баку. А сейчас нам удалось там наладить нормальную богослужебную жизнь. В штате два священника, диакон, ежедневно совершаются богослужения. На Пасху и на Рождество совершаются две Божест­венные литургии.

Что касается духовного опыта, то наше духовенство составляет не только молодежь. Например, настоятель кафедрального собора протоиерей Леонид Милтых несет пастырское служение в Баку более трех десятилетий, столько же — епархиальный духовник протоиерей Георгий Кипа. Есть священнослужители, которые трудятся и 10, и 20 лет. Духовенство у нас сплоченное, и каждый трудится с большой ответственностью.

— Ведется ли в вашей епархии молодежная работа и какие направления этой деятельности считаются приоритетными?





— Для всей Православной Церкви работа с молодежью является важнейшей. Прежде всего хотелось бы знакомить молодых людей с нашими святынями. Иногда нам удается подготовить паломнические поездки по Золотому кольцу, по святым местам России. Несколько раз удавалось организовывать светские молодежные лагеря, где мы тоже посещали молодежь. К сожалению, эта деятельность носит эпизодический характер, главным образом в силу материальных причин. Иногда удается организовывать спортивные мероприятия. Но тут есть одна особенность. Была идея создать спортивные команды по религиозной принадлежности. Но мы поняли, что впоследствии это могло привести к противостояниям другого рода. Для того чтобы молодежь понимала друг друга, нужно, чтобы в одной команде были и христиане, и мусульмане, и иудеи. Тогда молодым людям будет легче находить взаимопонимание.

Наша задача в том, чтобы новым поколениям передать наши духовные ценности, нашу веру, наш духовный опыт, чтобы научить их следовать за Христом и жить по евангельским заповедям.

Cправка





Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Александр Геннадьевич Ищеин) родился 13 июня 1952 г. в Ярославле. По окончании средней школы учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. В 1973–1974 гг. служил в армии. Значительное влияние на будущего епископа оказал прот. Иоанн Остапчук, благочинный церквей Кабардино-Балкарии. На выбор жизненного пути также повлияло общение с иноками разоренных кавказских монастырей. В 1975 г. принял монашество и был рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха преосвященным Антонием (Завгородним), епископом Ставропольским и Бакинским. Заочно окончил Московскую духовную семинарию, был настоятелем Успенского храма в Моздоке.

В 1988 г. возведен в сан архимандрита. С 1995 г. — настоятель кафедрального собора Рождества Богородицы в Баку, благочинный православных церквей Азербайджана. Постановлением Священного Синода от 28 декабря 1998 г. архимандриту Александру определено быть епископом Бакинским и Прикаспийским. 14 января 1999 г. в Богоявленском соборе в Москве была совершена хиротония архимандрита Александра во епископа Бакинского и Прикаспийского. 18 июля 2012 г. Святейший Патриарх Кирилл возвел епископа Александра в сан архиепископа.

СПРАВКА ОБ ЕПАРХИИ

7 храмов, 9 приходов,

2 часовни,

3 молитвенных комнаты на территории исправительных учреждений

32 клирика

( 20 священников, 12 диаконов).

Президент Азербайджанской

Республики Ильхам Алиев

Независимо от языка, религии и этнической принадлежности все национальные меньшинства нашей страны, в том числе православная христианская община, внося достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, активно участвуют в еще большем укреплении гражданской солидарности, процессе развития и созидания в Азербайджане.

Первый вице-президент Азербайджанской

Республики Мехрибан Алиева

Сформировавшаяся в нашей стране на протяжении столетий устойчивая среда толерантности, мирное сосуществование различных народов и конфессий в атмосфере взаимного уважения и дружественных отношений являются нашим историческим достижением, обуславливающим национально-духовную солидарность в азербайджанском обществе.

Хочу отметить личный вклад архиепископа Александра в формирование в Азербайджане атмосферы религиозно-­этнической толерантности и в утверждение между людьми таких общечеловеческих ценностей, как гуманизм, согласие и терпимость. Достойно внимания стремление Бакинской епархии Русской Православной Церкви вносить вклад в сохранение прочного межрелигиозного и межнационального мира, являющееся важным звеном политики, начатой общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Председатель Управления мусульман Кавказа

Шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Паша-заде

Для Азербайджанской Республики, часть населения которой составляют люди, исповедующие Православие, уважительные, истинно братские отношения между азербайджанцами и русскими являются исторической традицией и нормой жизни. Судьба Азербайджана — наша общая судьба. Мы были и всегда будем вместе, деля и трудности, и радости нашей земной жизни.