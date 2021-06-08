Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир: «Александро-Невский храм воспарит над островом Русский»

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Пасха в Камбодже
«Христос воскресе!» — это радостное пасхальное приветствие звучит сегодня на всех континентах, в том числе и в странах Юго-Восточной Азии. Первые русские приходы в этом регионе — на Филиппинах и в Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия) — возникли вскоре после революции 1917 года в результате небывалого прежде рассеяния паствы Русской Православной Церкви по всему миру. В 1946 году был образован Восточноазиатский Экзархат Московского Патриархата. Экзархом был назначен архиепископ Нестор (Анисимов), много сделавший для Церкви в Восточной Азии. Но через десять лет экзархат был упразднен. Следующим толчком к распространению русских приходов в Юго-Восточной Азии стал распад Советского Союза, появление новой волны эмигрантов и туристов из стран бывшего СССР, а также рост интереса к Православию среди коренного населения. В наши дни, в декабре 2018 года, был учрежден Патриарший Экзархат в Юго-Восточной Азии, который возглавил митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий. На сегодняшний день в Экзархат входит 13 стран, в том числе и Королевство Камбоджа. Как развивается православная миссия и как празднуется Пасха в стране кхмеров, рассказал «Журналу Московской Патриархии» исполняющий обязанности благочинного церквей Камбоджийского округа Таиландской епархии иеромонах Паисий (Ипате). PDF-версия.
8 июня 2021 г. 18:00
Идите и научите все народы
Ханты — это коренной народ, проживающий на севере Западной Сибири (в основном в ХМАО), общая численность которого составляет около 31 тысячи человек. Государство предоставляет малочисленным народам Севера субсидии на приобретение жилья, выплачивает социальное пособие, заботится о сохранении их национально-культурных традиций и обычаев, родного языка. А Церковь старается донести до ханты благую весть о Христе. В особенностях миссионерской работы с одним из малочисленных северных народов разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
13 мая 2021 г. 14:14
Ханты-Мансийская епархия: десять лет под покровом сибирских святых
В мае этого года Ханты-Мансийской епархии исполняется десять лет. И хотя Югра больше известна как газонефтяная житница России, регион развивается не только экономически, но культурно и духовно. Наряду со строительством жилых домов здесь возводятся новые храмы, растет число прихожан, реализуются новые подходы в православном образовании, а число священнослужителей за десять лет увеличилось в три раза. Как развивается Православие в суровом нефтяном крае, какие тенденции в жизни духовенства тревожат правящего архиерея и какого священника в наши дни можно назвать идеальным — об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. PDF-версия.
7 мая 2021 г. 19:00
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: «Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов»
Постоянный член Синода Украинской Православной Церкви — о том, как происходило обретение честных мощей святителя Крымского Луки, о воссоздании Александро-Невского кафедрального собора и о межконфессиональном диалоге на полуострове. PDF-версия.
9 апреля 2021 г. 16:00
Как сделать ярче новый день
Скаутинг, спорт, молитва, поисковая работа и интеллектуальные игры — такой выбор делает сегодня молодежь Екатеринбургской епархии. Ее наставники стараются воспитать в подрастающем поколении достойную смену. Первые успехи есть у скаутов: ребята постепенно самоорганизуются и находят новые формы для служения Церкви и людям. Что интересует сегодня молодых людей, как сплотить их вокруг полезного дела, привить любовь к родной истории и привести к Православию? Своим опытом поделились в Екатеринбургской епархии. PDF-версия.
16 марта 2021 г. 16:00
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Наша задача — сокращать расстояние между людьми и Церковью»
Екатеринбург у православного человека ассоциируется прежде всего с особенным почитанием памяти царственных страстотерпцев. Но это также город, в котором осуществляется большая программа по возрождению памяти его святой покровительницы — Екатерины Александрийской. Здесь, в течение года проходит девять крестных ходов, ведется активная социальная и молодежная работа. О том, почему в городе до сих пор нет храма святой Екатерины, а пандемия стала своеобразным маркером правильно выстроенной приходской жизни, как решаются проблемы в современном религиозном образовании, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.
11 марта 2021 г. 18:00
Храмы не за тридевять земель
«Добро пожаловать за тридевять земель», — своеобразно, но беззлобно приветствует пассажира калининградский таксист в международном аэропорту Храброво, приглашая в салон автомобиля с регистрационным знаком, на котором гордо красуется 39-й номер региона. Российский эксклав, вошедший в состав нашего государства после Великой Отечественной войны, щедр на специфику. Здесь и прекрасная природа с живописными ландшафтами, и великолепные курорты на балтийском побережье, и суровая сдержанность приграничных зон, и особый менталитет, в котором разнообразные черты переселенцев из многих мест Советского Союза смешались с западным с географической точки зрения окружением. PDF-версия.
10 февраля 2021 г. 14:30
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим: «Глаза страшатся, а руки делают»
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим — правящий архиерей самой западной в российских границах епархии Русской Православной Церкви. В беседе с «Журналом Московской Патриархии» он вспоминает о сильнейшем впечатлении за годы своего архиерейского служения, говорит о положительных изменениях для приходской жизни во время пандемии и рассказывает о первом в епархии мужском монашеском общежитии. PDF-версия.
8 февраля 2021 г. 14:00
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан: «В Беслане физически ощутил, как преображает людей совместная молитва»
29 декабря 2020 года исполнилось 40 дней со дня кончины митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова). В своем последнем интервью, данном «Журналу Московской Патриархии», глава Татарстанской митрополии, человек энергичный и полный разнообразных планов, подробно рассказал о перспективах развития вверенного ему удела Божия. С особой радостью владыка Феофан сообщил об открытом в Казани православном детском саде «Родник» — проекте, которому было суждено стать последним завершенным делом неутомимого архипастыря. PDF-версия.
29 декабря 2020 г. 12:25
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ЖМП № 7 июль 2021 / 11 августа 2021 г. 17:40
Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир: «Александро-Невский храм воспарит над островом Русский»
Три новых церкви ежегодно
— Ваше Высокопреосвященство, вы принадлежите к тем молодым епископам Русской Церкви, которые возглавили кафедры в последнее десятилетие. В какой мере вас подготовило к этому длительное служение на вашей родной рязанской земле?
— Начинал священническое служение я еще больничным пастырем — в корпусе Рязанской клинической больницы имени Н. А. Семашко, освобожденном врачами и переданном Церкви для обустройства временного Никольского храма. Затем в городе Скопине — тогда еще центре не епархии, а благочиния — мне довелось быть настоятелем кладбищенского Никольского храма, куда я ходил в детстве. Потом исполнял послушание благочинного. Поэтому проблемы современной приходской жизни знаю не понаслышке. Когда позднее в Рязанской митрополии выделили Скопинскую епархию и меня поставили правящим архиереем, тот опыт, конечно, сильно пригодился. Казалось бы, по числу муниципальных районов — всего десяток — та епархия не самая большая. Но там служила сотня клириков на 120 приходах, действовало пять монастырей. Управление родной Скопинской епархией обогатило меня бесценным опытом, помогло лучше узнать реальные проблемы на местах. Пожалуй, одна из наиболее болезненных среди них — поддержание ветшавших храмов в вымирающих или, увы, вымерших селах Средней полосы.
В 2014 году меня назначили на читинскую кафедру. Был поражен громадными просторами епархии, своеобразным менталитетом местных жителей и спецификой церковной жизни. На всю колоссальную площадь Читинской епархии тогда насчитывалось лишь два десятка священников с учетом столицы региона! В Чите действовал единственный храм — бывший католический костел. Прежде целую эпоху Забайкальский край был отдаленным уголком Иркутской епархии. Кое-где священнослужители оказались предоставлены сами себе, и это не могло не повлиять на устроение церковной жизни: на практике она отставала от современных реалий на несколько десятилетий. Пришлось наверстывать упущенное — открывать храмы и монастыри, восполнять необходимое количество священнослужителей на приходах, поддерживать православную гимназию, заниматься вопросами возвращения церковной собственности и даже ставить памятники: у кафедрального собора открыли монумент святому благоверному князю Александру Невскому.
— Два с половиной года вы занимали кафедру еще в одной из дальневосточных епархий — Хабаровской. Владивостокская от нее чем-то принципиально отличается?
— Когда я прибыл в Хабаровск, трудами моих предшественников уже было сделано немало: возведены новый кафедральный собор, современное здание духовной семинарии, целый ряд необходимых городу храмов. Одна из важнейших задач, стоящих перед хабаровскими архиереями, — окормление духовной семинарии, которая готовит священнослужителей для всего Дальнего Востока. Необходимо позаботиться, чтобы обучение проходило на высоком уровне, найти квалифицированных и опытных преподавателей и профессоров, создать условия для продуктивной образовательной и научной деятельности. Прямая обязанность любого архипастыря — делать все возможное для полноценного развития приходской жизни в регионе. Именно с целью более эффективного управления ради пользы церковной как раз в те годы из Хабаровской епархии была выделена новая — Ванинская, которая также входит в Приамурскую митрополию наряду с Амурской епархией и Николаевским викариатством. В Приморской митрополии тоже три епархии, но центральная — Владивостокская — осталась самой обширной, ее территория простирается от Якутского моря до границы Хабаровского края. Несмотря на наличие федеральной автотрассы и железной дороги, даже в пределах епархии из отдаленных церковных округов священникам бывает проблематично добираться во Владивосток — например, на расширенные заседания епархиального совета. Затяжные ливни, ледяные дожди, ураганы и иные природные катаклизмы в Приморье не редкость. В таких случаях взаимодействовать помогает опыт организации дистанционных совещаний и онлайн-конференций, полученный во время пандемии.
В Приморской митрополии между епархиями сложилось доброе соработничество. У нас с Преосвященными владыками Гурием и Николаем хороший контакт. Регулярно общаемся на заседаниях архиерейского совета, в организации которых помогает викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий. Ежегодно совершая визиты в епархии и митрополии, общаюсь со служащими там клириками, стараюсь быть в курсе всего, что происходит в Арсеньевской и Находкинской епархиях.
— Владыка, к нашей беседе вы прибыли прямо со стройплощадки, где контролировали возведение Спасо-Преображенского кафедрального собора. Насколько этот проект важен для Владивостокской епархии, что он значит для региона в целом? В какой стадии сейчас находятся работы? Когда, хотя бы примерно, ждать великого освящения?
— Строительство близится к завершению, отделочные работы вышли на финишную прямую. Хотим полностью закончить их наружную часть к наступлению осени и затем сосредоточиться на формировании убранства. Это важнейший проект как для Владивостокской епархии, так и для всего Приморского края. Уже сейчас понятно: новостройка станет не только духовным центром нашей епархии и Приморской митрополии, но и визитной карточкой Владивостока и логичным образом замкнет архитектурный ансамбль Центральной площади. Пока что по сути в краевом центре кафедрального собора нет. Его функцию выполняет Покровский собор, а раньше точно такую же роль вынужденно играл Никольский собор (который советские власти закрыли, передав верующим Покровский храм). Но обе эти церкви, конечно, не сооружались и не планировались как кафедральные соборы, и их использование в таком статусе — мера вынужденная. Что касается примерных сроков великого освящения, пока их можно оценивать весьма приблизительно: на оставшуюся часть года, особенно на осень, намечен значительный объем работ. Думаю, в следующем году освятить новый кафедральный собор вполне реально.
— В какой мере начало регулярной богослужебной жизни в нем снимет остроту нехватки православных храмов во Владивостоке в целом?
— Наш город стоит на сильно изрезанном ландшафте и потому развивался и застраивался неравномерно. Кварталы, дороги пересекают чередующиеся возвышенности и овраги, идя от одной сопки к другой. Основная проблема с храмами — сильная неравномерность их расположения. Есть районы, где церквей нет вовсе. Мы пытаемся подобрать там участки под застройку. Но большинство незанятых площадок столь трудны для освоения, что стоимость строительства может возрасти многократно. Да и потом, кто из потенциальных прихожан и каким образом будет ходить в новый храм, возведенный в труднодоступном для пешеходов месте, на значительной высоте?! Хотел бы заметить, что понимание этих задач у городских властей есть, так что мы все же пытаемся их постепенно решать сообща. Во Владивостоке сейчас не хватает шести-семи храмов, и я надеюсь, что с началом регулярных богослужений в кафедральном соборе чрезмерная нагрузка на некоторые другие приходы снизится. В райцентрах на территории нашей епархии стараемся открывать по два-три храма ежегодно.
«Новые кадры готовим в Хабаровске»
— Насколько остра и актуальна для вашей епархии нехватка клириков? Пользуетесь ли вы системой обязательного распределения выпускников духовных школ Московского региона, реализуемой Учебным комитетом Русской Православной Церкви?
— Примерно десятка священнослужителей нам сегодня не хватает. Епархия практиковала приглашение молодых выпускников столичных семинарий по системе обязательного распределения, но сейчас мы от этого отказались. Во-первых, сами рукоположенные выпускники не очень-то стремятся на Дальний Восток. Конечно, система распределения потому и называется обязательной, что подразумевает направление обученных кадров туда, куда не каждый из них поехал бы по собственной инициативе. Но с каким настроением тогда он будет здесь служить положенный срок? Кстати, замечу в скобках, среди приезжавших ранее по системе обязательного распределения священников, первоначально настроенных не очень оптимистично, некоторые остались в нашей епархии на постоянное служение. Видимо, Дальний Восток надо почувствовать на себе, прочувствовать вкус к жизни здесь. В общем, взвесив все за и против, мы решили основной упор сделать на подготовку новых кадров для нашей епархии в Хабаровской духовной семинарии. Там, в соседнем регионе, сейчас учатся несколько наших студентов. Еще несколько человек обучаются в обеих российских столицах. Но есть епархиальное учебное заведение и во Владивостоке: Духовный центр подготовки специалистов выпускает примерно по 25 человек ежегодно. Это миряне, и, как правило, после получения диплома они несут различные послушания на приходах как катехизаторы и миссионеры, помогают настоятелям и благочинным в социальной и молодежной работе, преподают в воскресных школах.
— С числом священнослужителей понятно. А что с количеством паствы? Плотность населения в Приморском крае, судя по данным Росстата, продолжает снижаться...
— Не только в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке протекают интенсивные миграционные процессы. Из сел и поселков люди стремятся уехать в крупные города. Оттуда (в частности, из Владивостока, Уссурийска, Артема), в свою очередь, отправляются на «Большую землю», избавляясь от жилья и прощаясь с обжитыми местами. Как эту проблему решить, государство думает не первый год. От различных властных структур, призванных ей заниматься, мы постоянно слышим о каких-то планах, отчетах, новых программах, но пока переломить негативную тенденцию не удается. Естественно, не может все это не влиять отрицательно и на церковную жизнь. Немногие приходы на селе могут позволить себе содержать священника, чтобы тот был в состоянии прокормить себя и свою семью. Приходится объединять приходы в «кусты», чтобы один священнослужитель регулярно окормлял несколько общин. В некоторых селах открыты не храмы, а часовни. Туда — тоже регулярно — приезжает священник, совершает обедницу, причащает и исповедует прихожан. В общем, все это традиционная для современной российской глубинки картина, но применительно к нашим условиям я бы добавил еще такую немаловажную деталь, как слабая дорожная сеть: в распутицу по иным районам до сих пор проехать невозможно.
— Что за народ живет в регионе, с какими трудностями вам приходится сталкиваться на поприще миссионерства и катехизации и как вы справляетесь с этими вызовами?
— Местные жители в подавляющем большинстве — или переселенцы, или потомки переселенцев (и не всегда добровольных). Образованная в 1898 году Владивостокская епархия была одной из самых молодых в Российской империи и, по сути, решала миссионерские задачи. С революционной катастрофой прервалась работа духовного просвещения, которая только-только начинала приносить плоды. В центре России вера уцелела в народных корнях благодаря незримым традициям и духовной преемственности, которых здесь попросту не было. Довершило картину массовое переселение на наши народные стройки первых пятилеток комсомольцев и большевиков, которые, как вы догадываетесь, вряд ли ехали на Дальний Восток молиться Богу. На весь Приморский край после Великой Отечественной войны был один-единственный действовавший храм, и верующие, бывало, за всю жизнь ни разу не видели живого священника воочию!
Прославленные недавно священномученики Павел Лазарев, на месте подвига которого вы побывали, и Андрей Зимин — первые светильники веры нашего края: прежде небесных угодников, стяжавших венец святости в Приморье, не было! И вот из их житий мы узнаем, что в самые первые месяцы после революции, не дожидаясь так называемого красного террора, в Приморье развернулась мощнейшая антирелигиозная кампания, в ходе которой даже не красные комиссары, а попросту ушедшие в леса бандиты-разбойники принялись физически истреблять священников. И вряд ли случайно: настроения в тогдашнем обществе здесь были, мягко говоря, далеки от мирных.
Главное внимание — миссионерским проектам
— Сегодня, век спустя, что нужно делать прежде всего на ниве православного просвещения, как вам кажется?
— Каждый служитель Церкви обязан быть миссионером, проповедовать не только словом, но и самой своей жизнью. Важно в этой связи общаться с прихожанами не только на храмовой территории, но и вне ее. Наверное, пока нам не хватает усердия и терпения в решении поставленных задач, раз весть о Христе слышат далеко не все наши земляки. А может быть, кое у кого из собратьев и слова с делами расходятся, с чем мне, как правящему архиерею, конечно, нужно бороться. В этой связи самых добрых слов заслуживает владивостокская православная гимназия, возникшая поначалу как приходской проект при храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Сейчас, когда состоялось уже несколько выпусков гимназистов, отучившихся здесь все 11 классов, мы видим: это учебное заведение поднялось на общий епархиальный уровень.
— Не мало ли одной православной гимназии на шестисоттысячный Владивосток?
— Наверное, в идеале их должно быть несколько. Но пока открытие новых гимназий преждевременно, и вот почему. Среди поступающих есть небольшой конкурс. Но отбираем мы в первую очередь не детей, а… родителей — смотрим, насколько они церковны, как участвуют в таинствах, часто ли бывают на богослужениях. Ведь если мы будем учить этому детей, первостепенное значение имеет, чтобы, возвращаясь домой, гимназисты видели подтверждение сказанному в повседневной семейной жизни, чтобы между словами и делами не возникал дисбаланс. А многие родители предпочитают путь наименьшего сопротивления: воспитанием детей не занимаются, но зато, прослышав, что православная гимназия дает прекрасное образование, приводят ребенка с просьбой, условно говоря, «сделать из него настоящего христианина, патриота и гражданина». Такой подход неприемлем. Мы стараемся решать эти проблемы точечно, индивидуально. Очень важно, что наши гимназисты реально воцерковлены, по-настоящему участвуют в богослужениях.
— В регионе можно получить высшее гуманитарное образование по религиозной специализации и в государственном вузе — на кафедре теологии Дальневосточного федерального университета. Но домового храма там нет…
— Это длинная история, и началась она с формирования нового университетского кампуса на острове Русский. Та часть Владивостока динамично развивается, и помимо Серафимовского мужского монастыря («Журнал Московской Патриархии» писал о нем в материале «Тихоокеанский рубеж» в 1-м номере за 2021 год. — Примеч. ред.) там, конечно, нужен мощный духовный центр, ориентированный на культурно-просветительские программы и направленный на работу со студентами, молодой интеллигенцией. Ни часовни, ни храма в самом университете открыть не удалось, и епархия стала разрабатывать идею сооружения большого духовно-просветительского центра на острове Русский в непосредственной близости от новых университетских корпусов. Очень долго к этой задаче даже на предпроектном уровне подступиться не получалось: земля в основном принадлежит Министерству обороны РФ, изъять ее практически невозможно.
Заняв кафедру, я решил начать с сооружения хотя бы малого деревянного храма как точки отсчета большого процесса по сооружению центра. Сейчас сруб уже готов и мы прикидываем точные координаты его расположения, чтобы он не мешал дальнейшему строительству. Параллельно завершаются общие проектные и изыскательские работы по сооружению всего духовно-просветительского центра на склоне одной из сопок. В его составе, помимо деревянной Михаило-Архангельской церкви, запланирован большой каменный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского на полтысячи молящихся, звонница, собственно само здание просветительского центра, памятник Александру Невскому и прогулочная зона для туристов и паломников. Кроме того, с аппаратом полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе обсуждается вопрос освещения темы, связанной с историей освоения Дальнего Востока, деятельностью русских первопроходцев и первооткрывателей этих земель. Предполагается, что при центре откроются мастерские по обучению иконописи, церковному пению, вышиванию и другим искусствам, ориентированные в первую очередь на студентов.
Главный вход на территорию расположится прямо напротив университета, и эта точка должна стать важным фокусом всей общественной жизни на Русском острове. Приходской комплекс в составе большого храма, звонницы и дома причта будет повторять реализованный в российской столице на улице Софьи Ковалевской проект храма во имя святой блаженной Матроны Московской. При помощи Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата сейчас уточняем проектно-сметную документацию, чтобы в следующем строительном сезоне выйти на площадку.
11 августа 2021 г. 17:40
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, Владивосток, Дальний Восток, духовенство, митрополит Владимир, новомученики, пандемия, канонизация, семинария, Приморский край, Хабаровск, Чита
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Дивеевский монастырь помог вернуть Дмитрий Лихачев
Одним из главных участников перенесения мощей преподобного Серафима Саровского из Москвы в Дивеево стал Геннадий Максимович Ходырев, возглавлявший в 1991 году Нижегородский обком партии, а спустя десять лет ставший губернатором той же области. Он принимал непосредственное участие в возрождении Дивеевского монастыря и Саровской обители. За труды по восстановлению Дивеева Патриарх Алексий II в2003 году наградил Геннадия Ходырева орденом Сергия Радонежского (I степени). Награда была вручена во время празднования в Дивееве столетия прославления Серафима Саровского. PDF-версия.
10 августа 2021 г. 13:30
Пастырь особого режима
Уже больше года при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению действует специальная группа священников, посещающая московских пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. Все тридцать входящих в нее человек прошли инструктаж по технике безопасности и работе в стационаре. Сейчас, когда столица проходит через очередную волну заболеваемости, на этих людях, как и на медицинском персонале, — дополнительная нагрузка. Корреспонденты «Журнала Московской Патриархии» сопровождали на дежурстве одного из таких священнослужителей — штатного клирика московского храма Успения в Вешняках священника Георгия Фирсова. PDF-версия.
9 августа 2021 г. 16:00
Протоиерей Лев Махно: «Священник должен быть прост, ясен и понятен»
Ректор Тульской православной классической гимназии, заведующий кафедрой теологии Тульского университета рассказал «Журналу Московской Патриархии» о том, как пастырю сохранить мир в семье и зачем современным подросткам древнегреческий язык. PDF-версия.
5 августа 2021 г. 16:00
И среди лета запели Пасху
Незадолго до своей кончины в беседе с Николаем Мотовиловым иеромонах Серафим говорил, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, а в Дивееве. И сестрам этого монастыря открыл: его мощи будут почивать у них в обители. Те удивлялись: «Батюшка, да нешто саровские нам тебя отдадут?» В ответ он вручил им огарок свечи: «Вот с этой свечкой вы и будете встречать меня в Дивееве». И предсказал, что, когда это произойдет, в монастыре среди лета запоют Пасху. Все так и случилось. Тридцать лет прошло с тех пор, как в конце июля 1991 года из Москвы прибыл в возрождающийся Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь всероссийский крестный ход со святыми мощами, удивительным образом обретенными в запасниках Государственного музея истории религии и атеизма, находившегося в стенах Казанского собора Ленинграда. И грянуло над Дивеевом многоголосное «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Мощи преподобного Серафима встречали с «той самой» свечой. Ее, как и другие личные вещи батюшки, сохранили пожилые дивеевские монахини, вернувшиеся из ссылок и лагерей. PDF-версия.
4 августа 2021 г. 14:00