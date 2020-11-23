Последнее интервью главы Татарстанской митрополии

МИТРОПОЛИТ ФЕОФАН (АШУРКОВ): "НЫНЕШНЯЯ ПАНДЕМИЯ - ДЕЛО РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ"

Архиерейская хиротония владыки Феофана, управлявшего одной из важнейших митрополий Русской Православной Церкви – Татарстанской, – состоялась ровно 20 лет назад, в ноябре 2000 года. За это время архипастырь занимал пять кафедр в разных уголках России. "Церковный Вестник" предлагает вниманию читателей основные темы подробного разговора с "Журналом Московской Патриархии", подробное интервью по итогам которого запланировано к публикации в десятом номере журнала.

1. О Магаданской кафедре

На Магаданскую кафедру меня назначили из Сирии, где я представлял нашу Церковь при Патриархе Антиохийском и всего Востока. В ноябре 2000 года состоялась моя хиротония во епископа Магаданского и Синегорского (кстати, хронологически последняя в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове), и я переехал из сирийских +30о в магаданские – 35о.

Первое впечатление – далеко не радужное: собор на задворках, по виду больше походит на деревенский. Встретился с губернатором Валентином Цветковым (+ 2002). Тот сразу признался: «Да, о новом кафедральном соборе давно говорим. Приглашаю Вас на объезд по городу, давайте подберем площадку». Повез на гору, к памятнику репрессированным работы Эрнста Неизвестного. Не пойдет, говорю: климат тяжелый, с транспортом перебои – кто же сюда заберется, как люди дойдут? Объезжаем дальше, причем все больше по окраинам – одно место сомнительнее другого. «Ну нет места в центре, поймите!» – оправдывается губернатор. «Есть». «Где?» «А вон, напротив вашей резиденции заброшенный 14-этажный недострой горкома и облсовета». «Эк куда замахнулся! – снисходительная улыбка в ответ. – Мы давно просим передать его региону, но российское правительство отказывает: федеральная собственность. Если добьетесь передачи – отдам участок, только ничего у Вас не выйдет».

На строительство этой высотки успели потратить массу металла, и наверху было проще запретить все движения со статусом объекта, чтобы ничего не расхитили. Я на самолет – и в Москву, к своему крестнику Олегу Сосковцу, прежде работавшему вице-премьером (ныне президент Российского союза товаропроизводителей - Ред.). Он помог получить аудиенцию в правительстве. «Смотри, как бы они там тебя не обманули, – услышал я в Белом Доме. – В областную собственность объект получат, а собор строить не разрешат». И тут же свет увидело постановление о передаче недостроенного здания Магаданской области с обременением в виде сооружения на этом месте нового кафедрального собора.

Губернатор даже не поверил, получив эту бумагу из моих рук – бросился звонить в столицу. Признал свое поражение, только когда получил нагоняй за недоверие официальному документу. Фундамент под многоэтажкой оказался добротным. Его получилось использовать при возведении собора – правда, под новое пятно застройки немного не хватало, пришлось осторожно долить, не разрушая вечную мерзлоту. За два года построили Свято-Троицкий кафедральный собор – теперь один из лучших в стране. Стоит, кстати, на том самом месте, где располагалось учреждение НКВД «Северо-восток-золото» – фактически на крови колымских жертв.

2. О Владикавказской кафедре

В Цхинвали я отправился на своей машине – правда, в составе армейской колонны. Впечатления тоже очень тяжелые: повсюду трупы, площадь в центре города усеяна осколками от «Града». Я подобрал пару и сунул в карман.

Ночью Валерий Гергиев давал концерт, на котором меня попросили быть, а сразу после с пересадкой в Москве я с делегацией Общественной Палаты Российской Федерации улетал в Берлин, где развернулась настоящая антироссийская истерия. На встречу с делегацией, куда входили в том числе политики Вячеслав Никонов и Максим Шевченко, пришло множество журналистов. Диалог выдался бурным, с преобладанием антироссийской риторики. Мы старались объяснить, что на самом деле происходит в Южной Осетии, но нас слушали мало. Один натовский генерал наседал особенно буйно, постоянно рассказывая про «нападение на Грузию». Тогда я взял слово, вытащил из кармана осколок, подошел к нему и сказал: «Ночью я был в Цхинвали. Если не верите – можно легко посмотреть кадры Первого канала с концертом Гергиева. Эти осколки поднял на оживленной площади в центре города. Вы – человек военный. Интересно, что бы Вы сделали, если бы подобный обстрел начали по Вашему родному городу?»

3. О Челябинской кафедре

Прилетев в Челябинск, я был неприятно поражен: город-миллионник, а кафедральный собор во имя праведного Симеона Верхотурского –кладбищенская церковь. При этом в центре города сооруженный зодчим Александром Померанцевым к 300-летию Дома Романовых красивейший Александро-Невский собор используется как органный зал. А на месте престола, понятное дело, восседает органист. Попытки моих предшественников вернуть собор Церкви успехом не увенчались: моментально собирались многолюдные митинги «в защиту единственного очага подлинной музыкальной культуры».

Вероятно, незамыленный взгляд помог мне быстро разобраться в сути и начать решать проблему исключительно в правовой плоскости. Губернатор Михаил Юревич согласился отдать и модернизировать под новый органный зал заброшенный кинотеатр «Родина». Тут же противники выдвинули новую платформу: оказывается, орган нельзя не только трогать, но и вообще разбирать, иначе он неминуемо погибнет. Этот довод оказалось разбить проще простого. Когда в Челябинск с немецкой фирмы приехали те самые мастера, которые некогда этот орган и собирали, я организовал с ними публичное интервью. Оказалось, что и трогать можно, и разбирать, и перевозить, и ничего страшного не случится – как, собственно, впоследствии и произошло. Тот телеэфир стал переломным моментом, после которого ни одного рационального довода у противников возвращения Александро-Невского собора Церкви не осталось.

4. О кряшенах

В российском обществе господствует неверное понимание самой сути их идентичности. Да, это своеобразный этнос, но прежде всего они – православные люди, по своим национальным корням вышедшие из татар. Автономии, тем более религиозной, предоставлять им, конечно, не нужно: никакой пользы, кроме вреда, в раздирании церковного тела от того не будет.

5. О пандемии

Мне кажется, нынешняя пандемия – дело рук человеческих. Но так это или нет, она в любом случае послужила удобной формой для отработки некоторых алгоритмов управления хаосом. Не «учения» ли это по настройке человечества на тотальную управляемость, причем в целях, далеких от благих?