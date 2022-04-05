От идеи до реализации — один грант

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРИХОДСКИХ ЗАДАЧ

За семнадцать лет существования грантового конкурса «Православная инициатива» его победители смогли воплотить в жизнь около четырех тысяч социальных, образовательных, информационных и культурных проектов, улучшающих нашу жизнь. Но, несмотря на широкую просветительскую программу по участию в конкурсе, каждый год из-за неправильно написанных заявок больше половины из них отклоняется. Какие ошибки повторяются чаще всего, на что следует обратить внимание священнику или церковному работнику, впервые участвующему в таком конкурсе, и почему не нужно бояться финансовой отчетности, «Журналу Московской Патриархии» рассказала исполнительный директор фонда «Соработничество» Алла Ларина. PDF-версия.

Приоритет — партнерству

— Алла Андреевна, фонд «Соработничество» уже 17 лет проводит Международный грантовый конкурс «Православная инициатива» (см. справку), благодаря которому многие епархии в России и за рубежом нашли дополнительное финансирование для реализации социально значимых проектов. Изменились ли ценностные ориентиры организаторов за это время?

— Если десять лет назад речь шла о расширении географии конкурса, выходе его на международный уровень, то сейчас наше внимание направлено на развитие грантовой деятельности на малых территориях и в регионах Крайнего Севера. Оказывается, в России еще много мест, где о таких возможностях до сих пор не знают, хотя там есть активные приходы и небольшие общественные организации, участвующие в региональных программах. Между тем у нашего конкурса есть ряд преимуществ. Например, мы всесторонне поддерживаем участие в проекте религиозных организаций (в некоторых региональных программах это невозможно). Кроме того, к конкурсу допускаются участники с любым юридическим статусом: государственные (школы, библиотеки, муниципалитеты) и коммерческие организации, а не только НКО, как, например, в Фонде президентских грантов. Уже на этапе подачи заявок нашими сотрудниками проводятся детальные консультации для всех заявителей. Есть у нас и своя визитная карточка: на конкурс допускаются только партнерские проекты, объединяющие усилия церковных и светских сообществ. Таким образом, наши светские участники соприкасаются с миром церковной жизни и традиционной православной культурой.

— На чем нужно сосредоточить свое внимание священнику или сотруднику церковной структуры, который впервые решил подать заявку для участия в «Православной инициативе»?

— Самое главное, чтобы он хотел сделать лучше окружающую жизнь, помочь какой-то целевой группе в решении ее проблем. Потому что выигрывают те, кто стремится принести пользу другим. Перед оформлением заявки нужно внимательно прочитать документы, в которых содержится вся необходимая информация (см. извещение о проведении конкурса на веб-ресурсе pravkonkurs.ru/Home/PublicDocuments). Как и в любом соревновании, у нас есть свои требования к участникам, размеру гранта, статьям расходов. К сожалению, многие не обращают на это внимания. Например, по условиям конкурса не допускается прямая гуманитарная помощь, если цель гранта, предположим, купить набор одежды или продуктов и раздать нуждающимся. Хотя если подопечным «Дома для мамы» требуются подгузники, такие расходы все же возможны. Но только как одна из задач проекта, но не его цель.

Другое важное условие — актуальность и социальная значимость проекта. Так, одно время к нам поступало много заявок на издание книг по духовной, краеведческой, учебной тематике. И все они отклонялись. Почему? Потому что от заявителей требовалась постановка и решение социальных задач, где могло значиться и издание самой книги, но только в финале проекта. Предположим, задуман выпуск издания о местночтимых новомучениках. Заявителям можно было бы посоветовать включить в работу над ней целевую группу (школьников или студентов), которые опросили бы родственников тех, кто пострадал за веру, поработали с базой данных ПСТГУ, побывали в музее истории политических репрессий. Проделанная работа стала бы для ребят настоящим открытием и эмоциональным потрясением, как это было, например, в Колпашевской епархии (проект «Голос прошлого»). Затем можно было бы организовать городскую или районную конференцию, где дети выступили бы с докладами, там же интересно было бы устроить и презентацию этой книги. После этого можно провести открытые уроки в школах. А развитием проекта могла бы быть тематическая выставка в местном Доме культуры. Все это стало бы ярким событием и в жизни самих детей, и в жизни их города или поселка, нашло бы свое отражение в местных СМИ и соцсетях. Вот чего ждали эксперты.

К слову, этот пример также иллюстрирует один из обязательных пунктов в заявке на грант — партнерство между светскими и церковными организациями. В случае с Колпашевской епархией партнерами выступили ее образовательный отдел и городская школа № 2, в случае с выставкой могла подключиться еще и администрация Дома культуры. Так понемногу в результате этого общения и совместных мероприятий в общество возвращаются основы православной культуры и духовно-нравственные ценности. Вот почему мы обязательно просим грантополучателей показать партнерские отношения религиозных и светских организаций. Но, к сожалению, часто мы не находим по этому пункту понимания у церковных структур и иногда слышим досадное: «Какое еще партнерство, зачем его обосновывать, у нас и так все замечательно!»

Люди уверены, что для гранта достаточно, чтобы его благополучателями были свои же прихожане, воскресная школа или социальная служба общины. И очень удивляются и даже обижаются, что грант им не достался. Но если люди организуют хоть и полезную деятельность, но только внутри своего узкого социума, в отсутствие партнерства, то это говорит о несоблюдении одного из главных условий соревнования, характерной ошибке многих участников.

После внимательного изучения документации, выяснения ограничений и сроков конкурса можно переходить к формированию заявки (инструкцию по ее заполнению см.: pravkonkurs.ru/Home/PublicDocuments) — описанию вашей идеи. Для этого нужно сформулировать цель проекта, выделить задачи, которые необходимо решить, подобрать комплекс мероприятий к каждой из них, найти помощников и партнеров, запланировать ожидаемые результаты и проверить свой проект на соответствие логике. И в последнюю очередь, когда реализация проекта продумана, прописана и в целом ясна, можно запланировать разумный бюджет.

Цель, задачи и бюджет

— Как правильно определить цель и задачи своего проекта?

— Для определения цели нужно понять, кто является вашими благополучателями. Ведь для каждой целевой группы, будь то школьники, пожилые люди или инвалиды, нужны свои методы работы. Так, детям преимущественно интересны интерактивные, подвижные игры, походы. А пожилые люди будут рады послушать лекцию, посмотреть фильм.

Предположим, группа прихожан решила организовать регулярные экскурсии в свой храм с древней историей, находящийся на краю города. Назовем проект «Дорога к храму» и на его примере рассмотрим весь алгоритм работы. Первый шаг нам уже понятен — изучаем матчасть: документы и положение о конкурсе. Второй шаг — начинаем создавать заявку. Определяемся с понятиями. Целевая группа — пожилые люди, цель проекта — пробудить в их сердцах любовь к Богу и малой родине, желание задуматься о нравственной стороне своей жизни, стремление творить добрые дела, то есть в итоге стимулировать духовный рост. Далее определяются помощники, те, с кем вы будете работать, команда, в которой каждый отвечает за свой участок.

Кроме того, вам нужны партнеры. Предположим, автор проекта планирует провести перед экскурсией беседу и показать интересный тематический фильм, чтобы погрузить людей в исторический контекст, рассказать о святых подвижниках и ярких исторических личностях, связанных с этой местностью. Но у него нет помещения, и он хочет включить средства на его аренду в бюджет гранта. Однако разумно допустить, что рядом есть библиотека или Дом культуры, которые готовы безвозмездно предоставить для такой встречи свой зал. Так средства могут быть сэкономлены для других мероприятий. В Москве, например, есть Дом общественных организаций, где помещения предоставляются бесплатно. Может также откликнуться местный предприниматель, который согласится несколько раз безвозмездно дать автобус, чтобы отвезти людей на экскурсию. Как найти таких партнеров? В малых городах и поселках это проще, все люди на виду. Как их искать в мегаполисах? Помощники придут сами, когда мы расскажем о нашем проекте в местных СМИ, на ТВ, в соцсетях, в том числе группах муниципалитета, где информация распространяется очень быстро. Делаем вывод: важно планомерно распространять информацию о проекте и быть все время открытым для контактов, потому что чем больше вы пишете о своем деле, тем больше находите как благополучателей в свою целевую группу, так и партнеров. Узнав о вас, к вам станут обращаться и волонтеры, желающие поучаствовать в добром деле. И наверняка среди них будут и грамотные экскурсоводы, и влюбленные в свой город краеведы.

Обратите внимание, пока мы рисовали эту схему, у нас уже решилось несколько финансовых вопросов, которые мы еще даже не начали обсчитывать. Мы думали, что нам надо оплатить на первое время транспорт, найти средства на аренду помещения и на зарплату экскурсоводу. А оказалось, что все это не требует наличия денег. И бюджет уже будет строиться иначе, поскольку часть средств сэкономлена.

Переходим к третьему шагу – составлению реалистичного и обоснованного бюджета, обеспечивающего все мероприятия необходимыми ресурсами; бюджету, где обоснованы все расходы и сделан подробный расчет всех затрат, а также учтены дополнительные ресурсы для реализации проекта.

Для этого участники проекта «Дорога к храму» собрались всей командой — конкретизировали форматы, задачи, сроки, расписали план мероприятий. И тут встает вопрос: какие ресурсы нам еще нужны? Значительные. Нужен еще один автобус с водителем, необходимо покормить наших гостей после экскурсии, а также оплатить работу бухгалтера. Определились, сколько на это требуется средств. Эту сумму и будем просить по гранту. То есть идеальный вариант для заявки — когда бюджет пишется в самом конце. Бывает и наоборот: люди сначала заявляют некую сумму, а потом к ней привязывают мероприятия; это сразу заметно, часто в этом случае бюджет бывает необоснованно завышен, и такой запрос почти всегда отклоняется.

— Один из обязательных пунктов заявки — это указание источника софинансирования, которое должно составлять не менее четверти суммы гранта. Где найти лишние деньги религиозным организациям?

— Софинансирование — это личный вклад заявителя в проект, но это не обязательно финансовые средства. Это может быть монетизация труда волонтеров (нематериальная форма). Предположим, час работы добровольца стоит 1000 рублей, он провел 20 экскурсий в месяц по 2 часа. Вот вам и 40 тысяч рублей софинансирования. Пишем это в комментариях. Используем свое оборудование для показа фильма по нужной тематике? Указываем среднюю стоимость проектора и ноутбука (натуральная форма). В некоторых заявках встречается: «Мы хотим провести четыре экскурсии, но у нас нет ничего. Дайте нам проектор, ноутбук, экран, и тогда мы все гениально организуем». Вот это, простите, не интересно.

В нашем примере заявители просили средства на аренду автобуса. И это понятно. Но, с другой стороны, они могли сказать: у нас есть водитель-волонтер, нам предоставляют бесплатно автобус, мы привлекли экскурсоводов на общественных началах. Но у нас сломался проектор. А без фильма, который мы запланировали к показу, экскурсия не будет такой, как должна быть. Его обязательно надо показать! В этом случае запрос на мощный проектор, который будет работать на улице, можно считать обоснованным: люди уже сами много сделали для реализации своей идеи, и для достижения цели им не хватает совсем немного.

— Одно из условий участия — это самостоятельная оценка конкурсантом будущего результата гранта. С количественной оценкой понятно, но эксперт ведь ждет анализа с точки зрения качества?

— Да, количественный результат оценить проще всего. Например, в нашем проекте «Дорога к храму» это может выглядеть так: за три месяца 500 человек побывали на экскурсиях. Что касается качества продукта, то, если правильно ставить цель, будет понятен и конечный качественный результат. В нашем случае цель, если говорить в двух словах, — интерес к духовной стороне жизни, к святыням своей земли. Оценить это можно, получив обратную связь, то есть опросив людей об их впечатлениях, поездке и дальнейших планах.

Анализируя отзывы людей, побывавших на этой экскурсии, мы понимаем, что большинство гостей, познакомившихся с нашим храмом, не знало, что совсем рядом с ними в XVI веке подвизался святой подвижник Иоасаф Печерский, который являет собой высокий образец христианской жизни. При опросе также выяснилось, что у многих наших новых знакомых появился интерес к православной вере, истории христианства на их родной земле, возникло желание поделиться новыми знаниями со своими знакомыми, посещать встречи со священником. А кто-то высказал потребность в меру сил помочь в сохранении и популяризации исторической памяти этого места. Я была на одной такой экскурсии. Обо всем этом люди говорили за чаепитием в конце поездки. Было видно, что их объединяет общее чувство сопричастности к святому месту, желание сохранить и приумножить память о нем, и расходиться им не хочется. Очевидно, что определенный результат достигнут, и, возможно, это только начало.

Типичные ошибки

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее характерных ошибках грантополучателей и причинах их возникновения.

— Наверное, первая из них, и мы упомянули о ней выше, — когда заявитель пренебрегает методическими рекомендациями (см. инструкцию: pravkonkurs.ru/Home/PublicDocuments), недостаточно раскрывает актуальность и проблематику своего проекта.

Причина чаще всего кроется в том, что человек не знает, что на самом деле требуется его целевой аудитории. Допустим, во дворе у него живут инвалиды-колясочники. Автор проекта загорелся идеей сделать для них спортивную площадку. Нашел дорогие и качественные профессиональные тренажеры, собрал письма поддержки у десятка серьезных организаций, долго писал заявку. Но эксперт читает и думает: а инвалидов-то вы спросили, будут ли они спортом во дворе заниматься? Или лучше им помочь в организации совместного досуга, общения да пандусы в подъезде обновить? Чтобы проект действительно оказался социально значимым, нужно запросы и потребности целевой группы выяснить заранее. Иногда актуальность проекта даже не надо описывать, она вытекает из списка мероприятий. Кстати, хорошая тема — бесплатный прокат инвалидных колясок, приспособлений для ходьбы и другого оборудования для людей с ограниченными возможностями. На уровне епархии вполне можно оформить такой грант и по мере износа что-то подкупать.

Вторая ошибка — нечетко разработанный проект, путаница в определении его целей и задач. Иногда задачи и мероприятия формулируются одинаково, что, конечно, неправильно. Повторюсь: если плохо сформулирована цель, вы не сможете показать свой результат. Достижение цели — это качественный результат, а решение задачи — это результат количественный. Цель всегда более глобальна. Она решает поставленную проблему. Но для этого нужно разбить всю работу над проектом на этапы — шаги по достижению цели, то есть задачи. Каждый шаг, каждая задача призвана устранить какие-то причины решаемой проблемы и включает в себя несколько мероприятий.

Например, цель гранта в Ямало-Ненецком округе — сохранение традиций, обычаев, языка, культуры коренных народов, которые постепенно утрачивают свое значение, так как люди переезжают в города, отказываясь от образа жизни своих предков. Задачи: 1) описать и систематизировать традиции и обычаи, 2) познакомить с ними представителей поколения, которые их утратили, 3) обучить нынешнее поколение этой «уходящей натуре».

Мероприятия по первой задаче такие: сбор сведений в библиотеке, в интернете, в общении с этнографами, общение с ведущими кочевой образ жизни представителями, запись их рассказов, создание фильма об их жизни. В задаче второй — работа с целевой группой: просмотр фильма, лекции. Третья задача предусматривает встречу с людьми, которые расскажут о сохранившихся традициях и быте. Для детей, например, это интерактив, поездка на стойбище оленеводов, знакомство с правилами ухода за животными, посещение производства, где сохраняют культуру традиционных промыслов. А для старшей аудитории проведем тоже интерактивное занятие, пригласив в аудиторию мастера с необходимыми инструментами. Качественным результатом станет проверка на практических занятиях, как усвоены новые знания у целевой группы, появилось ли у нее желание узнать больше о своей культуре, изучать язык и т. д.

Третья распространенная ошибка — когда заявка на грант подразумевает повседневную уставную деятельность организации. Например, сельская воскресная школа просит средства на учебную литературу и демонстрационное оборудование для обучения основам православной культуры. На это грант они, к сожалению, не получат. Другое дело, если кто-то из прихожан решил организовать при воскресной школе столярный кружок. Это может быть мастер, который знает и любит свою работу. На грант он планирует купить инструменты и материалы, собрав для столярного кружка не только детей воскресной школы, но и желающих из общеобразовательных школ в округе. А еще этот мастер может приглашать на свои занятия детей с инвалидностью. Здесь много воспитательных моментов: как разные дети будут общаться друг с другом, как станут вместе усваивать полезные навыки, знакомиться по ходу занятий с православной верой. А там и в храм попросят их отвезти. И тогда независимо от того, где это происходит — в большом или малом городе, это уже не текущая приходская деятельность, а социально актуальный проект, одним из мероприятий которого станет показ учебных фильмов по работе с деревом на приобретенных благодаря гранту проекторе и экране.

Четвертая ошибка — необоснованно завышенный бюджет. Какие-то минимальные люфты, конечно, есть, и мы даже рекомендуем их закладывать. Но когда, например, в строке о зарплате объясняют, что у них сотрудники получают высокие оклады (так бывает обычно в больших городах и крупных организациях), значит, и по гранту им столько же должны заплатить за их работу, мы с этим не согласны. Ведь у нас социальные проекты, мы не можем такие нереальные деньги платить. Понятно же, что это дополнительная, а не основная деятельность человека.

Пятая ошибка — заполнение проекта в последний день приема заявок. В последний день сайт, как правило, перегружен, виснет, информация не сохраняется. Приходится сокращать впопыхах какие-то разделы. Ошибки и опечатки здесь — обычное дело, и от этого страдает качество. Но если заявку подать заранее, у экспертов есть время сообщить заявителю обо всех замеченных недочетах, чтобы тот успел их оперативно исправить.

— Иногда приходится слышать о страхе перед финансовой отчетностью по гранту, что сдерживает желание в нем участвовать.

— Не нужно этого бояться, для профессионального бухгалтера, который есть у каждого прихода, здесь нет ничего сложного. Участвуя в составлении бюджета заявки, он подскажет, какие налоги правильно начислить и как заранее распределить те или иные расходы. Например, на мероприятия, проживание, питание. Самые частые ошибки бывают при указании зарплаты и расходов на мероприятия. Например, вместо того, чтобы арендовать транспорт для проекта, вы раздали деньги на проезд на руки, и каждый добирался до места мероприятия своим ходом. Такая отчетность, конечно, не принимается. И чем детальней вы распишете расходы в момент подачи заявки, тем легче будет по ним отчитаться. Хороший бюджет — тот, где понятно из любой статьи, зачем она нужна, к какому этапу проекта относится, почему столько стоит и как вы это посчитали.

Все требования к финансовой отчетности у нас есть на сайте. Мы также проводим семинары с победителями по сдаче отчетности, рассказываем, какие документы для этого нужны и как правильно их оформить. Понятно, что за полгода исполнения заявки могут измениться и цены, и стоимость транспорта, и состав команды, и зарплата помощников. Это допускается, заранее точно рассчитать смету не получится никогда. Главное тут — постоянно взаимодействовать с куратором вашего проекта, не бояться задавать вопросы и согласовывать все изменения.

— Кроме основного конкурса «Православная инициатива», у фонда есть еще конкурс «Малых грантов». С какой целью он проводится?

— Конкурс «Малых грантов» — это кладезь идей. Иногда поражаешься, как люди на 120 тысяч рублей умудряются так много сделать! Обычно это событийные проекты, рассчитанные на один-два дня или на несколько мероприятий в течение месяца. С малого начинать легче, поэтому этот конкурс наши координаторы между собой в шутку называют «песочницей». Для «Малых грантов» нужна простая заявка, вместо бюджета готовится смета, а вместо календарного плана предлагается продумать набор мероприятий. Бывает, смета гранта в этом конкурсе составляет всего 20 тысяч рублей. Эти средства нужны конкурсантам для поощрения активных участников подготовки к празднику, к фестивалю, на сладкие подарки ребятам, на грамоты, на дипломы. Важный момент: в работе с такой малой формой формируется понимание, как работать с грантами в целом.

Участие в любом грантовом конкурсе всегда предполагает личностное развитие и совершенствование участников через постановку задачи, поиск путей и средств ее решения. Это учит системному мышлению, открывая для человека новые возможности, повышает уровень образования и расширяет круг общения, открывает перспективы вашей жизни и служения. Даже если в первый раз вашу заявку отклонят, у вас уже будет неоценимый опыт, чтобы продолжить трудиться в этом направлении. Не оставляйте усилий, и скоро вы поймете, что в ваших руках реальная возможность осуществить многие идеи, которые давно ждали своего воплощения в жизнь.



ПРОЕКТ — это деятельность, которая:

- имеет конечную цель и промежуточные задачи;

- имеет хорошо определенный конечный результат, который может быть оценен;

- состоит из последовательности взаимосвязанных работ, мероприятий;

- имеет обозначенные временные рамки;

- использует ограниченное количество ресурсов:

- финансовых, информационных и человеческих.



Формулируя ЦЕЛЬ, постарайтесь ее сделать:

- конкретной — чтобы было понятно, чего вы хотите достичь;

- измеримой — чтобы после завершения проекта можно было оценить, достигнут ли желаемый результат;

- достижимой — чтобы вы действительно могли к ней прийти;

- определенной во времени — чтобы было понятно, что все это возможно сделать за то время, которое у вас есть;

- уместной, то есть она должна действительно решать обозначенную проблему.



СПРАВКА

Грантовый конкурс «Православная инициатива» зародился в 2005 г. в Приволжском федеральном округе как один из проектов Международной грантовой программы Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Направления конкурса: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Информационная деятельность». С момента начала работы было подано 18 577 заявок, из них победили более 3800. Церковные организации среди победителей составили 44%. Средств гранта реализовано на 1,3 трлн руб. Максимальная сумма гранта — 1,2 млн руб. В конкурсе «Малых грантов» сумма гранта не превышает 120 тыс. руб. За 17 лет хотя бы раз в конкурсе приняли участие все регионы РФ, в их числе 80% епархий с территории Российской Федерации. Среди победителей число приходов (в партнерстве со светскими организациями) из малых городов и сел составляет около 25–30%. Ежегодно фонд конкурса составляет 100 млн руб.



ДОБРОЕ ДЕЛА НА ВЫБОР

Грантовый конкурс «Православная инициатива» — это широкий спектр социальных проектов, предоставляющих возможность найти и исполнить доброе дело по своим силам и знаниям. Но иногда эти проекты оказываются настолько востребованными в обществе, а их исполнители так входят во вкус, что их идеи живут и развиваются, встречая все большую заинтересованность, поддержку и помощь людей и организаций, обладающих разного рода ресурсами. О трех таких проектах мы и хотим вам рассказать.

Милосердие без границ

Когда Православное сестричество во имя Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Смоленска (далее «СмолМИЛОСЕРДИЕ») подало свою первую заявку на грантовый конкурс «Православная инициатива», у сестер уже был опыт кормления бездомных и ухода за лежачими больными в неврологических отделениях двух смоленских больниц. Вокруг «СмолМИЛОСЕРДИЯ» на тот момент сложился определенный круг волонтеров и благотворителей, стремившихся помочь людям в трудной жизненной ситуации.

Благодаря гранту «Добрый обед для бездомных» нуждающиеся не только смогли пообедать несколько чаще, чем раз в неделю, но и в более комфортных условиях — за столом под навесом. Желающим помогали восстановить документы, оказывали первую доврачебную помощь, выдавали чистую одежду и обувь. Заявку на первый грант подавали при поддержке регионального координатора «Православной инициативы» от Смоленской митрополии Марии Жуковой, поэтому ошибок в ней практически не было. Первая же победа в конкурсе окрылила, а приобретенный опыт позволил выиграть уже президентский грант, на который сестричество оснастило свои вагончики необходимым оборудованием, материалами и мебелью. С этого дня помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывалась в максимально удобных условиях, а горячее питание (до 60 обедов в день) стало ежедневным.

Направление работы с бездомными постепенно совершенствовалось и расширялось. Очередной грант позволил обеспечить горячим питанием не только людей без определенного места жительства, но и малоимущих смолян. Накормив нуждающихся, сотрудники «СмолМИЛОСЕРДИЯ» и добровольцы далее вели работу с бездомными по их социализации и возвращению к нормальной жизни. Предусмотрена была и духовно-психологическая помощь добровольцам для профилактики выгорания.

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для сестричества. Резко упали пожертвования; из-за ограничений, связанных с эпидемией, стало невозможно в полном объеме помогать бездомным. При этом сильно выросло число жителей региона, которые остро нуждались в продовольствии. Но общая беда открыла в смолянах новые ресурсы — у сестричества не только стало больше добровольцев, но и расширился круг партнеров. К филиалу АО «АтомЭнергоСбыт» и Департаменту Смоленской области по социальному развитию добавились благотворительный фонд «Дари еду» и Всероссийский благотворительный Фонд продовольствия «Русь». Это придало новый импульс всей работе.

— В пандемию мы получили опыт оказания помощи в самых непростых условиях, а с ним появилось желание участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов, ориентированном на организации, которые готовы работать в условиях карантинных ограничений (проект «Милосердие без границ»), — рассказывает координатор работы с добровольцами Мария Титова. — Мы фасовали и развозили продуктовые наборы пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Социальную столовую оборудовали специальным механическим упаковщиком, чтобы сократить число контактов между людьми и выдавать запаянную порцию прямо в руки. За полтора года было выдано более 29 тысяч обедов.

Кроме того, сотрудники «СмолМИЛОСЕРДИЯ» дежурили на круглосуточной епархиальной горячей линии, приняв за все время карантина свыше полутора тысяч звонков, стараясь исполнить все просьбы (в основном привезти продукты и лекарства). Закупив на средства гранта ноутбуки, проекторы и звуковое оборудование, организовали досуг на время изоляции и пожилым подопечным, и детям в социальных учреждениях — к примеру, провели трансляцию онлайн-концертов, на которых выступали смоленские артисты. К слову, среди волонтеров было почти три десятка студентов и школьников. — Этот специальный конкурс Президентских грантов не только помог нам выжить, — признается Мария Титова, — но и открыл новое направление работы, подсказав идею проекта «"Смоленское долголетие" — клуб для граждан пенсионного возраста», реализуемого сегодня благодаря президентскому гранту.

В рамках программы пожилые люди с удовольствием занимаются адаптивной физической культурой, ходят в бассейн и на экскурсии, с ними проводят занятия психолог, специалист по правильному питанию и здоровому образу жизни, они посещают беседы со священником, А также сами помогают людям в трудной жизненной ситуации, принимая участие в фасовке продуктовых наборов для нуждающихся и выезжая на раздачу горячих обедов («Серебряное волонтерство»).

Сегодня круг подопечных сестричества значительно вырос. Это не только бездомные, но и многодетные, малоимущие семьи, пенсионеры, беженцы, заключенные в местах лишения свободы. Кроме того, добровольцы этой организации посещают Дом ребенка, где гуляют с малышами и помогают обустраивать прилегающую территорию. Всю эту работу «СмолМИЛОСЕРДИЕ» осуществляет на пожертвования неравнодушных граждан, а также на грантовые средства.

Перевалы взросления

С молодежью иерей Андрей Мнацаганов, настоятель храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев поселка Красный Сад Ростовской-на-Дону епархии, работает с 2009 года. А первый грант «Православной инициативы» он выиграл еще в 2012 году. За это время ему удалось реализовать несколько проектов, рассчитанных не только на приходскую молодежь, но и на трудных подростков. Например, участники «Экологического патруля православной молодежи» (молодые люди от 16 до 28 лет), пройдя специальную подготовку, обследовали и очистили в Красносулинском и Каменск-Шахтинском районах дно водоемов, собрав более двух тонн бытового мусора. Потом священник придумал обучать подростков искусству резьбы по дереву, решив тем самым проблему их занятости во время школьных каникул. Так родился проект «Православное вызорочье».

Еще одна программа — «Огненные перевалы Кавказа» — стала визитной карточкой храма Царственных Страстотерпцев. Горы выбраны для работы с подростками не случайно, ведь отец Андрей — кандидат в мастера спорта по альпинизму и имеет первый разряд по скалолазанию.

— За восемь лет проекта мы с ребятами прошли от Лаго-Наки, нашего самого западного рубежа, до Баксанского ущелья, где были остановлены немецко-фашистские войска; побывали, в частности, на Марухском, Санчарском, Кислом перевалах, — рассказывает священник. — Эти непростые восхождения воспитывают в молодых людях настоящих мужчин.

По его словам, главная проблема в том, что все подростки в возрасте 13–16 лет — трудные. Молодой человек, воспитанный в городской среде, не всегда понимает свое предназначение, на него плохо влияют идеалы, взятые из интернета, из молодежных субкультур, а иногда и из криминальной среды. При этом он чрезвычайно амбициозен и чаще всего инфантилен. Но в горах юноша вдруг осознает цену своей жизни, понимает, кто он есть на самом деле, какие у него слабости, достоинства и недостатки, что ему нужно еще узнать и чему научиться, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно в любой стрессовой ситуации. По сути это и есть воспитание мужества. Все наносное слетает как шелуха, ведь в своих ошибках и промахах остается винить только себя.

— Физические испытания на выносливость и крепость характера, военно-патриотическая и духовная составляющая — все это помогает расставить правильные акценты в жизни, — продолжает священник. — Когда в горах льет дождь без остановки, ты промок до нитки и замерз, то начинаешь иначе себя ощущать. И подвиг наших воинов, защищавших родину в этих непростых условиях, видится иначе, не по учебнику истории.

Естественно, каждому походу предшествует основательная подготовка: от теоретических уроков по истории и географии района будущей экспедиции до практических занятий по ориентированию, основам альпинизма, оказанию первой медицинской помощи и тренировок на природных скалодромах «Горная» и «Зайцевка» в Ростовской области. А духовная составляющая включает тихие беседы у ночного костра, личное общение со священником, литии на местах памяти павших героев и богослужения в храмах предгорий. Не случайно поход начинается и заканчивается молебном. Характерно, что вся молодежь из числа его прихожан — это те, кто сначала побывал с ним в походе в разные годы. А потом уже они пришли в храм. Но это только часть всех участников восхождений.

— Конечно, когда нецерковные ребята, оказавшись в горах, еще и первый раз в жизни исповедуются и причащаются, это меняет их в лучшую сторону, — уверен священник. — Потом они уходят в армию, возвращаются, мы с ними переписываемся. Я вижу, как даже у тех, кто в храм не ходит, появляется желание стать волонтером, помогать другим. И очень надеюсь, что придет время, и они найдут свой путь к Богу. Недавно телевизионная компания ГТРК «Дон-ТР» сняла документальный фильм о деятельности священника «Круги жизни Андрея Мнацаганова», который получил Гран-при Всероссийского телевизионного фестиваля «Человек и вера».

Благодаря участию в грантах отец Андрей собрал все необходимое снаряжение и экипировку, рассчитанную на 20 человек, поэтому участникам нужно оплатить только проезд и питание. Каждый раз группу отца Андрея сопровождают волонтеры. Это те, с кем он уже прошел не один перевал, по-настоящему влюбленные в горы люди. Остается найти средства только на зарплату профессионального инструктора по горному туризму и альпинизму, чтобы серьезно подготовить ребят для выхода на маршрут, но тут уже помогают благотворители.

Отвечая на вопрос, как ему из раза в раз с первой попытки удается выигрывать гранты, священник отвечает:

— Я просто осуществляю свои мечты и заявку пишу от всего сердца, думая не о деньгах, а о том, сколько радости доставит это моим прихожанам. А все трудности заключаются только в одном — мало времени и нет преемника.

«Княжий берег» для всей семьи

На живописном берегу Оки вблизи села Жайск Вачского района (Нижегородская область) уже пять лет проходит семейный трехдневный фестиваль «Княжий берег», приуроченный ко дню памяти святых покровителей супружества Петра и Февронии. По преданию, они жили тут после изгнания их из Мурома. Это один из успешных проектов отдела по церковной благотворительности и социальному служению Выксунской епархии. Его главная задача — объединить вместе семьи, где родители задумываются о воспитании детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и пытаются помочь подрастающему поколению найти ответы на актуальные вопросы семейной жизни.

А началось все с гранта «Православной инициативы», который социальный отдел Выксунской епархии выиграл в 2017 году. Идея фестиваля возникла не на пустом месте. Епархиальная социальная служба к тому времени уже несколько лет занималась популяризацией семейных ценностей, профилактикой абортов, сотрудничая с движением «За жизнь». Работала в епархии и «Школа молодой семьи», которую проводил практикующий психолог и священник Валентин Марков, специализирующийся на проблематике семейных отношений.

— Самый первый фестиваль стал для нас настоящим вызовом: все три дня, почти не прекращаясь, лил дождь, было очень холодно, а семьи с детьми жили в палатках. Нам казалось, что все задуманное нами на грани срыва, — вспоминает руководитель социального отдела Выксунской епархии Сергий Матюгин. — Но никто не уехал, люди как-то выстояли. В лагере царил такой дух любви и сплоченности, что стало понятно: это нужное дело, будем его продолжать. И мы не ошиблись. Если на первый фестиваль пять лет назад приехало около полутора сотен человек, то в этом году мы ожидаем участников втрое больше.

Программа фестиваля традиционно включает в себя встречи с людьми творческих профессий (однажды, например, приехал композитор Григорий Гладков), психологами, священнослужителями, игры на сплоченность, мастер-классы по различным ремеслам и праздничный концерт.

Оценка качественных результатов гранта показала, что организаторы «Княжьего берега» на правильном пути. Его участники, среди которых немало многодетных семей, признавались, что это стало одним из событий, запомнившихся именно тем, что вся семья собралась вместе и все были заняты общим делом.

Кроме того, встреча с психологами для многих стала хорошим поводом, чтобы разобраться в вопросах воспитания детей и взаимоотношениях со своей второй половиной.

Жизнь на природе неожиданно открыла участникам фестиваля новые грани окружающего мира. А богослужение в сельском храме глубоко трогало душу, заставляло задуматься о суете повседневности. Правда, выяснилось, что большинство мероприятий было ориентировано на мам и детей, а отцы немного скучали, но уже на второй год этот промах был исправлен.

Есть семьи, которые ездят на фестиваль уже несколько лет, как, например, Ирина Гусихина, мама шестерых ребятишек:

— Я каждый раз испытываю незабываемое чувство единения с близкими по духу людьми. Получается, что все мы тут как одна большая семья, — говорит она. — После фестиваля появляются свежие силы и идеи. Это как перезагрузка для меня как для мамы. А дети здесь всегда находят себе друзей и бесконечно увлечены приобретением новых знаний.

Еще важно то, что на «Княжий берег» приезжают семьи с детьми-инвалидами, в частности с ДЦП. Общаясь с ними, остальные ребята начинают осознавать, что такое милосердие и сострадание.

Но просто проведением фестиваля все не заканчивается.

— Анализируя его итоги, мы с коллегами поняли, что к нему нужно приурочить еще несколько направлений работы. Так появился региональный конкурс семейного творчества «Под покровом святых Петра и Февронии», который теперь ежегодно проходит перед фестивалем «Княжий берег», — рассказывает Сергий. — Поддержку нам оказывают Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению и Министерство социальной политики Нижегородской области. В его номинациях — музыкальные клипы, записанные всей семьей, рисунки на семейные темы и из жизни святых Петра и Февронии, фотографии. Эти работы мы привозим на фестиваль, награждаем победителей и видим, что это стимулирует творчество внутри семьи.

В 2020 году социальный отдел Выксунской епархии выиграл грант «Территория счастливых семей», в рамках которого родилось такое направление, как «Школа семьи». На эти встречи, семинары, консультации помимо иерея Валентина Маркова и логотерапевта Елены Симашовой приглашают именитых психологов: Ирину Медведеву, Татьяну Шишову, священников Александра Дягилева, Андрея Лоргуса и других. Удобный формат мероприятия — очная встреча с одновременной онлайн-трансляцией — позволяет собрать более 80 тысяч человек из разных городов Нижегородской области. Успех семейных уроков объясняется актуальностью затронутых тем и профессионализмом приглашенных спикеров. Участники встреч дискутировали на актуальные темы: кто в семье главный, как выстраивать отношения с тещей и другими родственниками, как правильно прощать. Слушатели учились налаживать супружеские и детско-родительские отношения, общаться в семье без манипуляций и упреков и многому другому. И нет ничего удивительного, что в скором времени школа вышла далеко за рамки гранта. Сегодня лекции ее спикеров можно послушать на странице фестиваля «Княжий берег» в соцсети «Вконтакте».

— Я и сам благодаря этим экспертам нашел ответы на некоторые вопросы, оказавшиеся важными для моей семьи. Эти советы работают, помогая избегать ошибок в воспитании детей, — говорит Сергий, отец четверых детей.А актуальность фестиваля «Княжий берег» позволяет проекту постоянно оставаться в информационной повестке областных СМИ. Стартовав с площадки грантового конкурса «Православной инициативы», он обрел надежных партнеров в лице АО «Выксунский металлургический завод», администрации Вачского района, Министерства внутренней политики Нижегородской области и других. Этот новаторский проект востребован не только в районах Нижегородской области (в частности, в Лукояновском), но, как убеждена руководитель направления помощи семьям Синодального отдела по благотворительности Екатерина Борисенкова, будет полезен и в других епархиях Русской Православной Церкви.

Идея объединения людей вокруг духовно-нравственных ценностей сохраняет свою актуальность

Член совета правления фонда «Соработничество» Евгения Жуковская



Грантовый конкурс «Православная инициатива» — одна из первых подобных программ в России, действующая с 2005 года, которая начиналась в Приволжском федеральном округе, затем выросла до межрегионального и вышла на международный уровень. В течение этих почти двадцати лет она тесно связана с поддержкой активных людей не только в глубинке и в регионах России, но и на всей канонической территории Русской Церкви. Сегодня развитие гражданского общества в нашей стране зиждется на объединении усилий государства, бизнеса и Церкви для решения актуальных социально-экономических задач, в том числе и через проектную деятельность. Грантовый конкурс «Православная инициатива» содействует этому, из года в год финансируя социально значимые проекты. Отрадно, что за минувшие десять лет, в течение которых программу возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, церковные организации приобрели серьезный опыт в плане проектной культуры и многому научились. В 2010 году приходилось убеждать церковное сообщество, что для обретения необходимых ресурсов и новых направлений церковной жизни нужно учиться выстраивать взаимоотношения со светскими партнерами. Помощь извне — это не только финансы, но еще и труд, опыт, знания, возможности других людей. Сегодня многие епархии и приходы в этом убедились на практике. Ими успешно освоены такие инструменты социального проектирования, как написание грантовой заявки, привлечение средств через интернет-площадки народного финансирования, создание инвестиционных проектов, обеспечиваемых субсидиями. «Православная инициатива» открыла им дорогу в другие федеральные и региональные грантовые программы, в том числе и президентские. Характерно, что наибольшая социальная активность исходит от людей из небольших городов и сельской местности, «районных» епархий, то есть удаленных от федеральных и областных центров, входящих в ту или иную митрополию. При этом главная идея «Православной инициативы» — объединение людей из светского и церковного сообществ вокруг духовно-нравственных ценностей — сохраняет свою актуальность.

Очень важно, что конкурс помогает человеку увидеть те возможности для реализации своих созидательных идей, которые сегодня предоставляет государство. Прежде всего это финансовая поддержка — через грантовые программы федеральных и региональных уровней. И «Православная инициатива» органично включена в эту систему, потому что существует на средства госкорпорации «Росатом». Также это консультационная поддержка. Так, во многих регионах открыты ресурсные центры, куда со своей инициативой может обратиться любой человек, и ему подскажут, как реализовать свою социально значимую идею, помогут найти сторонников среди бизнес-сообщества и некоммерческих организаций (НКО). Это и информационная поддержка. К сожалению, не все знают, что в региональных бюджетах заложены статьи по информационному сопровождению некоммерческих организаций, что дает возможность привлечь к проекту новых сторонников и волонтеров. Это и налоговая поддержка: в пандемию НКО наравне с малым и средним бизнесом получили право на налоговые каникулы и иные преференции. «Православная инициатива» не только доносит всю эту информацию до победителей конкурса, но и, рассказывая об их проектах представителям региональной власти и обществу, помогает церковным НКО обрести поддержку в светской части социума.

Грантовый конкурс не застыл во времени, постоянно предлагая участникам новые решения, направления деятельности и перспективы. Уже два-три года идет кропотливая работа на северных территориях, причем она заключается не только в поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но и в организации масштабной культурно-просветительской деятельности в этих регионах. Вектор нашего внимания направлен на знакомство церковных и светских НКО этих территорий. Важно, чтобы проекты участников «Православной инициативы» включали в себя церковно-общественное взаимодействие. И число таких инициатив растет от года к году вдоль всего Северного морского пути (а это одна из приоритетных территорий для развития современной России). Это северные районы Красноярского края и Якутии, Архангельской области, Мурманская область, Чукотка. Так, в Североморске, который занимает одно из первых мест по рождаемости в регионе, основное население города — это семьи военных моряков. Мужчин по роду службы долго не бывает дома, все труды по домашнему хозяйству и воспитанию детей в основном лежат на женщинах. Поэтому программы по присмотру за детьми, их творческому развитию востребованы как никогда. Так, одна из женщин-предпринимателей, многодетная мама, на средства гранта «Православной инициативы» открыла в городе Центр развития детей и семейного досуга, где оборудовано помещение для присмотра за детьми, организованы развивающие занятия, а также школа продленного дня.

Другое направление — экологическое, когда прихожане идут за церковную ограду с совершенно, на первый взгляд, нецерковной идеей — с желанием улучшить экологическую ситуацию там, где они живут. Они организуют акции по уборке территорий, расчистке водоемов и посадке деревьев, на которые собираются представители всех поколений. В 2021 году межрегиональное общественное движение «Экология потребления», созданное при поддержке «Православной инициативы», объединило четыре региона России. В первое воскресенье сентября, когда по благословению Священного Синода отмечается День особой молитвы о Божием творении, было проведено восемь экологических акций по всей стране. В Курганской епархии на базе духовно-просветительского центра появилась образовательная экологическая программа, причем внимание к этой теме привлекли именно активные прихожане. Важнейшее достижение грантового конкурса «Православная инициатива» заключается в том, что православные люди не боятся выходить со своими проектами в светское сообщество, предлагая всем желающим объединить усилия в решении общественно значимых проблем и тем самым помогая в укреплении авторитета Церкви на этих локальных территориях.