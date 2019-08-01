Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо

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Святой Илия. Пророк с мечом в руке
2 августа Православная Церковь празднует память святого пророка Божия Илии — пожалуй, самого почитаемого в России ветхозаветного святого. Сегодня трудно найти епархию, в которой не было бы ни одного храма или хотя бы храмового придела, освященного в его честь. Большинство верующих знают о пророке Илие лишь то, что он помогает во время засухи и, как и пророк Енох, был вознесен в огненной колеснице на небо, чтобы вернуться на землю для проповеди в последние времена. Но немногие могут ответить на вопрос, какую роль он сыграл в низвержении культа Ваала в ветхозаветные времена и почему именно его Бог выбрал вместе с Моисеем для встречи с Христом на горе Преображения. О том, какое значение личность святого Илии имеет для современных христиан, о его духовном родстве с Иоанном Крестителем и о параллелях в сюжетах Ветхого и Нового Заветов, связанных с его именем, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор богословия, представитель Русской Церкви при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске игумен Арсений (Соколов). PDF-версия.
1 августа 2019 г. 18:28
В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого
В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций).
11 апреля 2019 г. 15:57
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.
10 апреля 2019 г. 13:58
Михей — пророк Рождества Христова
14 августа (27 августа по новому стилю) Православная Церковь празднует память пророка Божия Михея. Его именем надписана одна из книг малых пророков Ветхого Завета. Эта библейская книга невелика по размеру, в ней всего лишь семь глав. Но, как и всякая книга, входящая в Священное Писание, она велика по своему содержанию. Среди книг пророков встречается несколько еще меньших по размеру, чем книга Михея. О самой малой из них — Книге пророка Авдия — блаженный Иероним Стридонский писал: «Это малый пророк по числу стихов, а не по мыслям»1. Эти слова отца церковной экзегетики можно применить к каждой из книг, входящих в состав единой книги Двенадцати малых пророков2, к которым относится и Михей. PDF-версия.
8 января 2019 г. 13:59
В Москве открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст»
В Москве в зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст». Конференция проводится ИКВИА ВШЭ, совместно с международным Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas), а также ОЦАД. С докладами выступят свыше полутора десятков исследователей и ведущих специалистов по Новому Завету из Великобритании, Германии и США.
24 сентября 2018 г. 18:09
В 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» Феофана Затворника
В Москве состоялись X Феофановские чтения, участники которых обсудили богословское наследие святителя Феофана (Говорова) и сравнили его творчество с трудами других отцов Церкви. В рамках мероприятия митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что в 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» святителя, в которых прослеживается путь его духовного становления.
12 октября 2016 г. 17:00
Откуда скачет агиасма
Часто приходится слышать вопрос о появлении слова скачущая в Чине водоосвящения на Богоявление. В первой части статьи мы коснулись предыстории славянского текста чина, его бытования в первые века христианства на Руси и подробно разобрали, каким образом в разных богослужебных книгах оказались различные варианты прошения одной и той же ектеньи. Как же эти разночтения меняют смысл евангельского текста?
20 января 2015 г. 19:00
В МИФИ открылась международная патристическая конференция «Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие»
Сегодня, 11 декабря, в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» открылась Вторая международная патристическая конференция Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия. Она посвящена одному из известнейших мистиков Вселенской Церкви – преподобному Симеону Новому Богослову.
11 декабря 2014 г. 19:00
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4 сентября 2019 г. 11:06
Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо
В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий».
— Меня привлекает эта тема по нескольким причинам. Во-первых, сегодня написано уже очень много толкований и комментариев на Новый Завет, в том числе на русском языке. В то же время есть книги Ветхого завета, на которые широкой аудиторией читателей обращается незаслуженно мало внимания, даже среди церковных людей. Несмотря на то, что эти книги Библии постоянно находятся в центре внимания исследователей-библеистов. Вторая причина — пророки всегда актуальны. Потому что они не столько, может быть, говорят о будущем, сколько интерпретируют наше настоящее. И чтобы понять смысл происходящих сегодня событий — и в мире, и в нашей стране, нужно более внимательно прочитать пророческие тексты.
И третье — мы не можем понять многого из того, что совершает в Евангелии Господь, если не знать книг древнееврейских пророков. Например, Он воскрешает сына Наинской вдовы, а народ почему-то восклицает: «великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой» (Лк. 7,16). Или почему так важен для израильского народа тот факт из Нового завета, где Христос накормил пять тысяч голодных. Это становится понятным, когда узнаешь, что точно много веков назад воскрешали сыновей вдовы пророки Илия и Елисей. Или когда они точно также накормили множество голодных. То есть Господь преднамеренно делал это, чтобы люди поняли, Он есть Мессия, что к ним приблизилось Царство Небесное. Таким образом, многое становится объяснимым в поступках Христа, если знаком с пророческими текстами.
Если читать книги, которые относятся к третьему разделу Библии, такие как «Притчи Соломоновы», «Книга Иова», «Книга Екклесиаста», то понятен общественный интерес к этим книгам. Ведь они выходили даже в СССР, и в горбачевский период можно было прочитать в журнале «Трезвость и культура» главы из Притчей Соломоновых. Дело в том, что там говорится об общечеловеческих проблемах: судьбе человека под солнцем, о невинных страданиях, о смысле жизни и т.д. Они включают в себя просто кладезь житейской мудрости. Но когда читаешь пророков, то как бы от земли поднимаешься на небо. Образно говоря, если книги мудрых Израиля — Притчи, Иов, Екклесиаст — это земля, то пророки — это Небо. Дух захватывает, когда углубляешься в пророческие тексты. Но пророков разделяют на ранних и на поздних. В частности моя кандидатская диссертация «Книга Иисуса Навина: опыт историко-экзегетического анализа» была написана на первую, по хронологии, из пророческих книг.
— Что выделяет Осию среди других пророков, того же Амоса или Михея?
— Прежде скажу, что книги Амоса и Осии (ударение на первую «И») тексты малоизвестные. Если отрывки из книг Михея или Иисуса Навина мы ещё слышим в Церкви на вечернем богослужении при чтении паремий, то книги Амоса или Осии никогда в Церкви не звучат. Поэтому они мало известны, эти пророки Северного царства (Израиля). Но в тоже время они очень важны. Всё острие пророческой критики Амоса (и он этим выделяется) направлено на социальную несправедливость, на обличение коррумпированности правосудия, это было не менее актуально и 28 веков назад. А Осия ,в первую очередь, обличитель идолопоклонства. Причём не только грубого фетишизма или поклонения тельцам, которых установил царь Израиля Иеровоам (III Цар. XII, 28). У Осии идолопоклонство имеет несколько измерений. Например, внешняя политика современных ему израильских царей квалифицируется пророком как истинное идолопоклонство.
Эта политика выражается в поклонении Ассирийской империи – на тот момент сверхдержавы, пресмыкании перед силой оружия ассирийцев, перед их безграничной властью. Для него это другая сторона идолопоклонства, того же поклонения иным богам. Ассирия была первой сверхдержавой, претендовавший на мировое господство. Отвлекаясь немного, напомню, что Ассирия было первой в истории человечества сверхдержавой, претендовавшей на мировое господство. Это было тоталитарное, очень жестокое государство. Иудеисчитали Ассирию апофеозом зла. Вспомним книгу пророков Ионы или Наума- там главная тема - это судьба Ассирии — врага Израиля. Оба пророка пророчествовали, что ассирийская столица ( в VIII–VII веках до н. э.) — Ниневия — будет разрушена. Но ниневитяне покаялись и Господь помиловал их город. Кстати, книга Ионы целиком читается в качестве одной из паремий в Великую субботу.
Но вернемся к Осии, который повторяет, что идолопоклонство - это духовная измена Богу, духовный блуд. Не случайно его книга открывается супружеской метафорой. Осия изображает собой в первых трех главах обманутого и разгневанного Бога, а неверная жена Осии - Гомерь- служит образом израильского народа. Отношения Бога с Израилем были исключительны. Потому что были основаны на Завете, полученном Моисеем на горе Синай, условия которого можно уподобить брачному договору. И Осия обличает израильский народ в неверности Богу. Нужно, говорит он, хранить верность только Богу. Заботиться не о соблюдении договоров с Ассирией, а соблюдении договора, заключенного с Богом на Синае. Это условие главное — его надо соблюдать, тогда только будет благословение Божие над израильским народом.
— Многие ли библеисты исследуют книгу пророка Осии?
— В современной западной библеистике нет такой книги Библии, о которой ежегодно не выходили бы научные статьи и монографии, причем на разных языках. Чтобы прочитать все, что было написано за последний десятилетия и века о пророке Осии, не хватит жизни. Поэтому я знакомился с основными, фундаментальными трудами и статьями. Замечу также, что несколько десятилетий назад парадигма библейских исследований на Западе поменялась. И сегодня основной метод исследований не историко — критический, а литературно- критический. То есть, Библией заинтересовались как литературой. Одним из пионеров этого нового научного взгляда был великий испанский библеист Луис Алонсо-Шёкель.
Ведь что интересно, все библейские книги дошли до нас в том виде, как дошли. Оригиналы в свитках, их переводы на арамейском, греческом и латинском языках. То есть книга пришла к нам как целое произведение- с началом, концом, предисловием, эпилогом. Поэтому они должны изучаться во всей своей целокупности, как единое литературное произведение, автор которого Дух Святой. Но поскольку они написаны обычными земными людьми, то имеют множество стилей и жанров. Например, в книгах пророков есть целый спектр пророческих жанров. Всем этим и занимается раздел библеистики.
Работая над последней книгой я поставил перед собой такую задачу: прочитать текст Осии в оригинале на древнееврейском, затем ознакомится с ее переводами, а также с исследованиями современных библеистов. То есть, мне хотелось органически соединить три компонента — это иудейская экзегеза (экзегеза — раздел богословия, в котором истолковываются библейские тексты), христианские святоотеческие толкования и достижения современной библеистики. Чтобы это было не сухое научное исследование, а живой и увлекательный для ищущего ума текст, полезный каждому, кто интересуется церковной историей.
4 сентября 2019 г. 11:06
Ключевые слова: Библия
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Гимны Богу, соединяющие века
В июльском номере мы начали рассказ об акафистах, одном из самых востребованных среди верующих жанре церковных песнопений. Неудивительно, что общее число акафистов уже превысило две тысячи оригинальных текстов, ведь они пишутся сегодня на 14 языках. Каждую неделю в мире появляется два-три новых гимна. Кто составил самый первый сборник акафистов на Руси? Есть ли канонические нарушения в столь любимом у нас акафисте «Слава Богу за всё»? Что делается для создания «золотого фонда» акафистов? На эти и другие вопросы отвечает участник рабочей группы по кодификации акафистов Издательского Совета Русской Православной Церкви, клирик Саратовской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.
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Обычно крестный ход учреждается в память того или иного события. В случае же с августовским празднованием Свенской иконе Божией Матери вышло наоборот: сам праздник в церковном календаре появился в память о крестном ходе. Когда 207 лет назад наполеоновское войско подошло к Брянску, жители, взяв в Успенской обители чудотворный образ, обошли с ним городские границы. Враг не смог взять Брянск, и в память об этом на второй день после Успения Церковь вспоминает избавление города от чужеземного нашествия. PDF-версия
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