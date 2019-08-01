Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо

В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий».



Автор представленного издания, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Арсений (Соколов) в своем интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, в чем особенность библейского повествования об этом пророке Северного царства, почему за обыденными фактами скрываются глубоко символичные отношения Бога с израильским народом, и какой метод позволяет сделать комментарии не сухим научным исследованием, а живыми и увлекательными для каждого читателя, интересующегося церковной историей.



— Ваше преподобие, вы автор уже нескольких книг: о Иисусе Навине, Сборника статей и докладов по библеистике, «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» и только вышедшего труда комментариев на книгу пророка Осии (подробнее о пророке Осии см. ЖМП №3 2019), которую вы писали пять лет. Немалое место в вашем научном творчестве занимают именно ветхозаветые пророки. Чем обусловлен ваш интерес именно к ним?

— Меня привлекает эта тема по нескольким причинам. Во-первых, сегодня написано уже очень много толкований и комментариев на Новый Завет, в том числе на русском языке. В то же время есть книги Ветхого завета, на которые широкой аудиторией читателей обращается незаслуженно мало внимания, даже среди церковных людей. Несмотря на то, что эти книги Библии постоянно находятся в центре внимания исследователей-библеистов. Вторая причина — пророки всегда актуальны. Потому что они не столько, может быть, говорят о будущем, сколько интерпретируют наше настоящее. И чтобы понять смысл происходящих сегодня событий — и в мире, и в нашей стране, нужно более внимательно прочитать пророческие тексты.

И третье — мы не можем понять многого из того, что совершает в Евангелии Господь, если не знать книг древнееврейских пророков. Например, Он воскрешает сына Наинской вдовы, а народ почему-то восклицает: «великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой» (Лк. 7,16). Или почему так важен для израильского народа тот факт из Нового завета, где Христос накормил пять тысяч голодных. Это становится понятным, когда узнаешь, что точно много веков назад воскрешали сыновей вдовы пророки Илия и Елисей. Или когда они точно также накормили множество голодных. То есть Господь преднамеренно делал это, чтобы люди поняли, Он есть Мессия, что к ним приблизилось Царство Небесное. Таким образом, многое становится объяснимым в поступках Христа, если знаком с пророческими текстами.

Если читать книги, которые относятся к третьему разделу Библии, такие как «Притчи Соломоновы», «Книга Иова», «Книга Екклесиаста», то понятен общественный интерес к этим книгам. Ведь они выходили даже в СССР, и в горбачевский период можно было прочитать в журнале «Трезвость и культура» главы из Притчей Соломоновых. Дело в том, что там говорится об общечеловеческих проблемах: судьбе человека под солнцем, о невинных страданиях, о смысле жизни и т.д. Они включают в себя просто кладезь житейской мудрости. Но когда читаешь пророков, то как бы от земли поднимаешься на небо. Образно говоря, если книги мудрых Израиля — Притчи, Иов, Екклесиаст — это земля, то пророки — это Небо. Дух захватывает, когда углубляешься в пророческие тексты. Но пророков разделяют на ранних и на поздних. В частности моя кандидатская диссертация «Книга Иисуса Навина: опыт историко-экзегетического анализа» была написана на первую, по хронологии, из пророческих книг.



У нас принято относить книги Иисуса Навина, Судей Израилевых, книги Царств к разряду исторических. Но в древней традиции, ещё до христианской эти книги считаются пророческими. Неслучайно они при изначальном членения Библии они относятся ко второму разряду Священного писания, разделу пророков. Потому что если взять те же книги Царств, за спиной почти каждого царя всегда маячит тень пророка. И на сам деле история вершится, если мы внимательно читаем эти книги, вершится не царями или князьями, а пророками, людьми Божьими.

— Что выделяет Осию среди других пророков, того же Амоса или Михея?

— Прежде скажу, что книги Амоса и Осии (ударение на первую «И») тексты малоизвестные. Если отрывки из книг Михея или Иисуса Навина мы ещё слышим в Церкви на вечернем богослужении при чтении паремий, то книги Амоса или Осии никогда в Церкви не звучат. Поэтому они мало известны, эти пророки Северного царства (Израиля). Но в тоже время они очень важны. Всё острие пророческой критики Амоса (и он этим выделяется) направлено на социальную несправедливость, на обличение коррумпированности правосудия, это было не менее актуально и 28 веков назад. А Осия ,в первую очередь, обличитель идолопоклонства. Причём не только грубого фетишизма или поклонения тельцам, которых установил царь Израиля Иеровоам (III Цар. XII, 28). У Осии идолопоклонство имеет несколько измерений. Например, внешняя политика современных ему израильских царей квалифицируется пророком как истинное идолопоклонство.

Эта политика выражается в поклонении Ассирийской империи – на тот момент сверхдержавы, пресмыкании перед силой оружия ассирийцев, перед их безграничной властью. Для него это другая сторона идолопоклонства, того же поклонения иным богам. Ассирия была первой сверхдержавой, претендовавший на мировое господство. Отвлекаясь немного, напомню, что Ассирия было первой в истории человечества сверхдержавой, претендовавшей на мировое господство. Это было тоталитарное, очень жестокое государство. Иудеисчитали Ассирию апофеозом зла. Вспомним книгу пророков Ионы или Наума- там главная тема - это судьба Ассирии — врага Израиля. Оба пророка пророчествовали, что ассирийская столица ( в VIII–VII веках до н. э.) — Ниневия — будет разрушена. Но ниневитяне покаялись и Господь помиловал их город. Кстати, книга Ионы целиком читается в качестве одной из паремий в Великую субботу.

Но вернемся к Осии, который повторяет, что идолопоклонство - это духовная измена Богу, духовный блуд. Не случайно его книга открывается супружеской метафорой. Осия изображает собой в первых трех главах обманутого и разгневанного Бога, а неверная жена Осии - Гомерь- служит образом израильского народа. Отношения Бога с Израилем были исключительны. Потому что были основаны на Завете, полученном Моисеем на горе Синай, условия которого можно уподобить брачному договору. И Осия обличает израильский народ в неверности Богу. Нужно, говорит он, хранить верность только Богу. Заботиться не о соблюдении договоров с Ассирией, а соблюдении договора, заключенного с Богом на Синае. Это условие главное — его надо соблюдать, тогда только будет благословение Божие над израильским народом.

— Многие ли библеисты исследуют книгу пророка Осии?

— В современной западной библеистике нет такой книги Библии, о которой ежегодно не выходили бы научные статьи и монографии, причем на разных языках. Чтобы прочитать все, что было написано за последний десятилетия и века о пророке Осии, не хватит жизни. Поэтому я знакомился с основными, фундаментальными трудами и статьями. Замечу также, что несколько десятилетий назад парадигма библейских исследований на Западе поменялась. И сегодня основной метод исследований не историко — критический, а литературно- критический. То есть, Библией заинтересовались как литературой. Одним из пионеров этого нового научного взгляда был великий испанский библеист Луис Алонсо-Шёкель.

Ведь что интересно, все библейские книги дошли до нас в том виде, как дошли. Оригиналы в свитках, их переводы на арамейском, греческом и латинском языках. То есть книга пришла к нам как целое произведение- с началом, концом, предисловием, эпилогом. Поэтому они должны изучаться во всей своей целокупности, как единое литературное произведение, автор которого Дух Святой. Но поскольку они написаны обычными земными людьми, то имеют множество стилей и жанров. Например, в книгах пророков есть целый спектр пророческих жанров. Всем этим и занимается раздел библеистики.

Работая над последней книгой я поставил перед собой такую задачу: прочитать текст Осии в оригинале на древнееврейском, затем ознакомится с ее переводами, а также с исследованиями современных библеистов. То есть, мне хотелось органически соединить три компонента — это иудейская экзегеза (экзегеза — раздел богословия, в котором истолковываются библейские тексты), христианские святоотеческие толкования и достижения современной библеистики. Чтобы это было не сухое научное исследование, а живой и увлекательный для ищущего ума текст, полезный каждому, кто интересуется церковной историей.