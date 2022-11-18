Почивать на лаврах некогда

О РАДОСТЯХ И ТРУДНОСТЯХ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫПУСКНИКОВ

Конец 1990-х годов — время создания многочисленных православных учебных заведений. Они возникали на образовательном небосклоне, и какие-то из них быстро исчезали, не хватало опыта, профессиональных кадров. Некоторые образовательные учреждения, занимаясь духовным воспитанием и приобщением учеников к православной культуре, не уделяли должного внимания общему образованию и также были обречены. Однако к сегодняшнему дню есть и положительные примеры — школы и гимназии, прошедшие нелегкий путь становления и достигшие высоких результатов. Как удается каждый год выпускать отлично подготовленных учеников, выбирающих разные профессии и поступающих в лучшие вузы страны, любящих Бога и не теряющих связь со своей alma mater, делится с читателями «Журнала Московской Патриархии» директор Гимназии имени священномученика Константина Богородского города Ногинска протоиерей Олег Волков. PDF-версия.

— Отец Олег, как начиналась гимназия? Какие задачи призвана была решить?

— В 1997 году прихожане Богоявленского собора города Ногинска выступили с инициативой создания православной школы. Они хотели, чтобы их дети получали православное образование, смотрели на мир глазами верующего человека. Но чтобы рассказать подрастающему поколению с православной точки зрения о литературе, истории, биологии и о других предметах, возможностей воскресной школы было недостаточно, поэтому возникла идея гимназии. Во главе организаторской группы был протоиерей Михаил Ялов, на тот момент благочинный Богородского округа. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил начинание. В этой команде я сначала был пре­подавателем различных дисциплин, в том числе и светских: истории, информатики, технологии труда и даже физкультуры, — образование позволяло. Потом стал заместителем директора гимназии по воспитательной работе, а с этого года назначен директором.

Важно, что нас поддержала администрация Богородского городского округа в то время Ногинского района. И в такой синергии рождалась наша гимназия. Получили лицензию на образовательную деятельность, прошли аккредитацию. Мы ставили перед собой задачу дать детям отличное образование и воспитать их православными христианами, любящими Бога. На этой ниве мы и трудимся в соработничестве с семьями гимназистов. И в этом тоже кроется залог успеха подготовки наших детей к взрослой жизни.

— Православные гимназии — новая форма обучения детей. Их нельзя назвать преемниками дореволюционных заведений, поскольку изменилось не только общество и школьные программы, но и компетенции, которые должен освоить выпускник. С другой стороны, педагогам сегодня необходимо так построить воспитательный процесс, чтобы ребенок смог состояться как личность и при этом оставаться искренне верующим человеком. Некоторые православные гимназии не смогли составить конкуренцию муниципальным школам и через некоторое время закрылись. Вы продолжаете поступательное развитие. Что помогает преодолевать трудности?

— Воспитание у нас стоит на первом месте. И для того, чтобы воспитательный процесс был на уровне, мы изучали многие государственные, в том числе советские, программы и, конечно же, дореволюционные методики выдающихся православных педагогов: В. Зеньковского, С. Рачинского и других. У нас разработана собственная стратегия воспитательного процесса, в соответствии с которой в гимназии постепенно сложились свои традиции.

Например, у всех учеников есть эмблема гимназии — это шевроны, которые нашиваются на форму (да, форма тоже есть). На каждый праздник выносятся знамя и штандарт гимназии; кроме того, с флагами и со знаменем у нас выходит православный патриотический клуб «Дружина», который объединяет многих гимназистов.

Каждый день мы начинаем с краткой утренней молитвы. Заканчивается она проповедью, которую произносят дети, они сами ее готовят. Как правило, один ученик делает пересказ главы Евангелия, второй — толкование этого фрагмента. Во время обеда читаем вслух жития святых, а потом задаем вопросы, чтобы ученики лучше запомнили услышанное. В традициях гимназии — молитвы перед началом и после окончания урока, а также совместное участие в богослужении, исповедь и Причастие. Каждое воскресенье мы собираемся вместе за Литургией в Богоявленском соборе Ногинска. В определенные дни совершается «учебная» Литургия, за которой гимназисты помогают в алтаре, читают, поют на клиросе. Священник на каждом этапе рассказывает детям, что происходит во время службы и как это исторически сложилось.

Еще одна наша традиция — участие в Покровском крестном ходе. В Богоявленском соборе Покрова Пресвятой Богородицы, в честь которого освящен правый придел, — престольный праздник, и дети самостоятельно делают к этому дню хоругви из лент и цветов, с которыми потом выходят на крестный ход. Второго октября, в день памяти священномученика Константина Богородского, покровителя нашей гимназии, мощи которого находятся в Богоявленском соборе, также совершается крестный ход с детскими хоругвями.

Гимназисты и учителя регулярно совершают паломничества к мощам преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру. Наши дети много путешествовали: с инструкторами поднимались на Эльбрус, ездили в заграничные поездки, когда это было возможно. В разные годы побывали в Новой Зеландии, Исландии, Греции, на Кипре.

Значительная часть воспитательной работы, как я уже говорил, — взаимодействие с семьями. Важно, чтобы родители поддерживали наши ценности, чтобы не было двойных стандартов, когда ребенок видит в гимназии одно, а дома совсем другое. Неслучайно на первом собеседовании поступающего к нам ученика с духовником гимназии, благочинным Богородского округа отцом Марком Ермолаевым, вопросы задают не только детям, но и их родителям.

Вовлечению мам и пап в наш воспитательный процесс способствуют совместные паломнические поездки и летние программы семейного отдыха. На различных площадках мы реализуем интересные проекты для разного возраста и по многим направлениям: «Творческая» смена — для младших школьников, где дети занимаются поделками; «Спортивная» — для ребят постарше; «Туристическая» — пешие, водные и велопоходы; «Армейская» — своего рода школа выживания, в которой преподают опытные инструкторы; «Санаторная» смена — для детишек, которым необходимо поправить здоровье, закалиться; «Игровая» смена строится на основе ролевой игры по мотивам христианской художественной и житийной литературы; «Английская» смена — с углубленным изучением английского языка. Все смены длятся 14 дней, приветствуется совместное пребывание с родителями.

— Расскажите подробнее о направлениях внеклассной работы, о школе вожатского актива «Шквал» и военно-патриотическом клубе «Дружина». На кого рассчитаны эти занятия?

— С программами волонтерского движения и патриотического клуба мы выступали на площадках Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Сначала военно-­патриотический клуб не приветствовали, говорили, что это нашей стране не нужно, но со временем оказалось, что такая работа крайне необходима.

Наш военно-патриотический клуб «Дружина» участвует в программе, связанной с подшефным кораблем Богородского округа. Дети многократно ездили на Северный флот. Участники клуба и лучшие гимназисты привозят приветствие от Богородского округа воинам, которые проходят срочную службу на подшефном военном корабле «Адмирал Левченко». Детям и экскурсии проводят по Мурманску, Североморску, и несколько ночей они живут прямо на корабле в каютах, знакомятся с бытом моряков, участвуют в каких-то самых простых мероприятиях, начиная с утреннего поднятия флага. С гимназистами проводят интересные беседы и даже устраивают для них концерты.

Разумеется, патриотический клуб занимается и приобщением к армейской жизни. Ребят обучают стрельбе из пневматической винтовки, сборке и разборке оружия, строевой подготовке, оказанию первой помощи и многому другому. Большое внимание отводится спортивным боевым искусствам — самообороне, единоборствам. В рамках клуба дети занимаются также туристической и альпинистской подготовкой. Обучать ребят приезжают профессиональные инструкторы, среди них есть и выпускники гимназии, окончившие высшие военные учебные заведения. Члены клуба «Дружина» участвуют в различных соревнованиях и турнирах, проходящих на площадках Московской области. И конечно же, в самой гимназии они являются образцом во всем: дисциплине, учебе, спорте.

Спортом занимаются многие гимназисты, у нас есть секция айкидо, которую посещают все желающие, соревнования по борьбе мы тоже проводим. Наших учеников можно встретить на многих мероприятиях, где они состязаются с учащимися городских общеобразовательных школ. Мы стараемся предоставить детям все возможности, чтобы они могли раскрыть свои таланты.

Занятия в школе вожатского актива «Шквал» рассчитаны на один год, и в эту программу включаются в основном ученики 9-х и 10-х классов. Это кружковая деятельность, где дети занимаются изучением психологии, педагогики, организацией различных направлений деятельности, в том числе волонтерской. Чтобы обучение было максимально эффективным, ребята проходят практику, поскольку без нее любая теория бесполезна. Будущие вожатые проводят творческие занятия с младшими школьниками нашей гимназии, обычно это небольшие игровые и познавательные программы, например, к православным праздникам. После получения первого опыта в течение 2–3 месяцев занятий старшеклассники в качестве волонтеров проводят программы в учреждениях для ребят, оставшихся без попечения родителей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, для старшего поколения в пансионате для престарелых и инвалидов. Ездят с рождественскими, новогодними и пасхальными программами в детские сады, в рамках воспитательной работы школы вожатского актива готовят спектакли. По окончании учебного года ребята сдают экзамен и получают свидетельство от благочинного, отца Марка, курирующего школу вожатых.

Но этим не ограничивается спектр возможностей наших волонтеров. Мы сотрудничаем с молодежным активом Богородского городского округа. В период пандемии Covid-19 наши волонтеры, в том числе выпускники, подключились к программе помощи; у многих были машины, добровольцы собирали лекарства и продукты и развозили их нуждающимся по домам, помогали чем могли. Наш главный организатор Анастасия Мазаева даже получила от Богородского городского округа медаль за активную деятельность, хотя была еще в выпускном классе гимназии.

— Возвращаются ли выпускники к вам в качестве учителей, есть ли у вас школьные династии?

— Выпускники охотно откликаются и помогают в проведении больших праздников в гимназии, которые проходят с участием учеников и их родителей. Конечно, мы ждем наших выпускников и в новом качестве. В этом году после окончания Московского педагогического университета наша бывшая ученица вернулась к нам преподавателем английского языка. Другие наши выпускницы уже несколько лет преподают в гимназии церковнославянский язык, мировую художественную культуру. У всех, окончивших обучение, есть возможность раз в году, в первое воскресенье февраля, собраться вместе и поделиться своим жизненным опытом.

Наши выпускники, в какой бы профессии они ни нашли себя, с удовольствием принимают участие в жизни гимназии, помогают, кто чем может. Есть такой отрадный факт: у нас уже обучаются дети бывших учеников, мы воспитываем второе поколение; самый старший его представитель сейчас обучается в 9-м классе. Это приятно, это хорошо и показывает, что мы не зря работаем.

Выпускники участвуют не только в жизни гимназии, но и Богородского городского округа, где занимают должности в молодежном отделе администрации и в других ее подразделениях. Это нас тоже радует.

— Образование — одна из самых затратных статей родительского бюджета. Образование в частной школе стоит очень дорого. У вас дети учатся бесплатно. Родители как-то участвуют финансово в образовании детей? Или у вас хорошие благотворители?

— Да, у нас есть благотворители, благодаря им существует наша гимназия. Одним из благотворителей является городская администрация, а именно Совет депутатов Богородского округа, они нам очень сильно помогают; надеюсь, у них хватит сил и в дальнейшем нас поддерживать. Свою лепту вносят и родители, поскольку понимают, что порой возникают срочные организационные вопросы, иногда нужно помочь. Они делают пожертвования приходу Богоявленского собора, поскольку как учредитель приход собора помогает гимназии тоже очень серьезно. Родителей мы всегда держим в курсе наших расходов, это открытая и прозрачная информация; все с пониманием относятся к насущным нуждам, поэтому нас поддерживают. Может быть, не так стабильно, как хотелось бы, но пока милостью Божией мы все свои проекты реализуем.

— На реализацию ваших программ требуется много сил, времени, подвижничество от педагогического коллектива, старания самих детей и помощь их родителей. Как вам удается распределять нагрузку так, чтобы дети успевали совмещать основное образование и дополнительное?

— Мы стараемся сделать расписание оптимальным, что, конечно, непросто. Гимназисты учатся по учебному плану, который согласован с управлением образования. У нас пятидневное обучение, но обязательно еще и воскресное посещение богослужения. И чтобы сильно не перегружать учеников, субботу сделали выходным днем. Поэтому в день получается в 8–11-х классах по восемь уроков, в средней школе поменьше, ну а первый класс, естественно, по самому минимуму учится: три урока в первом триместре, потом добавляется нагрузка, как это и положено по ФГОС. Хочется дать детям максимум всего, что мы можем, особенно в области культуры. Так, при Богоявленском соборе существует детская школа искусств, которую посещают все младшие классы. После обеда у учащихся как раз занятия по музыке и рисованию. Они не ежедневные, классы делятся на группы, и получается, что это нагрузка не в полной мере художественной и музыкальной школы одновременно, а несколько облегченная, она рассчитана с 1-го по 5-й класс. Уже с 6-го и далее дети выбирают для себя одно направление, художественное или музыкальное, и более углубленно этим занимаются. Таким образом, и дети у нас хорошо рисуют, и хор в гимназии тоже очень сильный. Наши ученики играют на различных инструментах, что позволяет ставить сложные концертные программы и делать волонтерские выезды в разные организации, принимать участие в муниципальных концертах. У нас также сильный хореографический коллектив, танцами занимается вся начальная школа по 5-й класс включительно; потом мы делаем небольшой перерыв, и в 10–11-х классах подростки уже готовятся к балам, у них опять проводятся уроки хореографии. Благодаря нашим учредителям и трудам благочинного Богородского округа расширяются возможности гимназии, мы выходим с детьми на различные площадки, в том числе и муниципальные.

— Есть ли у вас помимо внеурочных и дополнительных программ занятия по профориентации учеников?

— Нагрузка, конечно, у ребят большая, но и энтузиазм не иссякает. И педагоги, и дети, и выпускники — все участвуют в наших программах, причем не по разу. Многие потом сами становятся организаторами новых начинаний. Бывает, что родители вносят в образовательный процесс свои коррективы. И мы с благодарностью к ним прислушиваемся, это же совместное дело, а не жестко спущенная сверху программа, которую следует беспрекословно выполнять.

Относительно профориентации у нас сложилась хорошая собственная традиция: наши выпускники, работая в разных областях деятельности, проводят беседы с гимназистами. Сейчас и Министерство образования предложило школам хорошую идею — «Разговоры о важном». На этот еженедельный урок мы и приглашаем выпускников. Среди них есть те, кто служит в полиции, работает в юридической компании, на промышленных предприятиях, в коммерции. Они делятся своим опытом, и мы, естественно, рады им предоставить слово, потому что знаем, что это состоявшиеся православные, верующие люди. Так как мы — православная гимназия, то плотно сотрудничаем с Коломенской духовной семинарией. Наши старшеклассники вместе с другими православными гимназистами традиционно участвуют в выпускном балу в Коломенской семинарии в конце июня.

Да, многие наши выпускники поступают именно в православные учебные заведения: Православный университет святого Иоанна Богослова, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Но не все идут за высшим образованием туда или в семинарии, а затем становятся священниками. Мы и не ставим перед собой такой задачи. Стараемся выпускать образованных молодых людей, получивших православное воспитание, приобщить их к христианской культуре. А если они выбирают профессию, которую в православных университетах невозможно получить, то идут учиться, к примеру, в МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана и другие высшие образовательные учреждения страны. После окончания гимназии все наши выпускники поступают в вузы. Педагоги в свое личное время на безвозмездной основе дополнительно занимаются с теми из учеников, кому это необходимо. В этом году у нас была выпускница, получившая 100 баллов за ЕГЭ по литературе, в позапрошлом году также была 100-балльница по литературе.

— Очень много у вас направлений, по которым дети получают серьезную подготовку: это и спорт, и творчество. Есть ли профиль у гимназии в целом и есть ли разделение в старших классах на гуманитарное и техническое направления обучения?

— У нас образование с гуманитарным уклоном. На русский язык, литературу, историю, обществознание выделяем дополнительные часы, по этим направлениям ведется усиленное преподавание. Но люди разные, и мы не исключаем для детей возможность развиваться в иных направлениях. И если ребенок заинтересовался, к примеру, физикой, то с ним преподаватель просто дополнительно будет ею заниматься. Выпускник этого года Серафим Щеглов самостоятельно углублялся в эту область знаний, наши учителя только направляли его усилия. В результате он получил высокий балл по физике, позволивший ему поступить в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Проблемы в гимназии, конечно, тоже есть. Мы стараемся бороться с тем, что дети так или иначе приносят с улицы нехорошие выражения, совершают плохие поступки. Всей гимназией разбираем ситуацию. Для этого у нас есть несколько минут после чтения утренних молитв. По пятницам проводим общешкольную линейку, на которой поднимаем актуальные для всех вопросы, в том числе в плане воспитания.

— Сложно ли поступить в вашу гимназию?

— Чтобы к нам поступить, надо постараться. У нас самое главное — это собеседование с духовником, когда он задает вопросы, связанные с верой, с православным образом жизни. Претендент, конечно, проходит тестирование и у учителей-предметников. Это важно, потому что, если заметно отстающий ученик приходит в гимназию в сильный класс, это создает трудности для всех обучающихся. Но мы таких детей — тех, кто хочет, но не может — не бросаем. Если они недостаточно усвоили основы Православия, рекомендуем пройти воскресную школу; если возникает необходимость подтянуть общие знания, то наши учителя приходят на помощь или родители изыскивают возможность для своего чада позаниматься с репетитором, и тогда по прошествии времени мы с такими семьями начинаем совместную воспитательную работу.

Стараемся максимально использовать и межпредметные связи, и внеурочную деятельность, и даже время отдыха и приема пищи, чтобы обучать, воспитывать, развивать наших детей.

— Отец Олег, 25-летие ваша гимназия встретила отличными результатами. В рейтинге 2022 года, обнародованном на официальном сайте Министерства образования Подмосковья, гимназия имени священномученика Константина Богородского заняла 3-е место как лучшее частное образовательное учреждение Московской области. Среди ваших выпускников есть медалисты, дети поступают в престижные учебные заведения Москвы. С каким настроением вы встречаете юбилей гимназии? Какие задачи стоят перед коллективом на ближайшее время?

— Праздник встречаем с радостью от проделанной работы и с готовностью к новым трудам: к нам идут ученики, мы востребованы, а значит, почивать на лаврах некогда. И главную задачу — давать качественное образование и выпускать в жизнь достойных людей — мы тоже решаем. Стремимся, чтобы и педагогический коллектив, и администрация гимназии, и дети были образцом православного воспитания, хотим, чтобы учащиеся не уступали по уровню образования ребятам из лучших муниципальных школ, а наши выпускники смогли себя реализовать, заняли достойное место в обществе и, самое главное, в любых условиях оставались бы православными христианами.



Протоиерей Олег Волков, настоятель Успенского храма г. Ногинска, директор частного образовательного учреждения «Православная классическая гимназия имени священномученика Константина Богородского». Педагогический стаж — 28 лет. Неоднократный призер и победитель Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Победитель муниципального этапа педагогического конкурса «Учитель года – 2020».

Окончил Московский государственный открытый педагогический университет (1999), Коломенскую духовную семинарию (2007), Московскую духовную академию (2021). Награжден 19 церковными наградами, в том числе орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (2014), медалями «За усердное служение» III степени (2016), «За просветительские труды III степени» (2019), крестом с украшениями (2022).