Епископ Зеленоградский Савва: «Механизм Межсоборного присутствия позволяет понять, что люди думают на ту или иную тему»

В мае в Москве будет проходить пленум Межсоборного присутствия, совещательного органа, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. Межсоборное присутствие обсуждает в ходе своей работы актуальные вопросы церковного бытия, относящиеся в том числе к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения и многим другим. Главная задача Межсоборного присутствия — открытое обсуждение вопросов, а также подготовка проектов решений по этим вопросам перед тем, как предложить их в повестку дня Поместного и Архиерейского Соборов.О том, как строится работа по подготовке предстоящего пленума, какие документы планируется вынести на рассмотрение и какое значение при принятии документов имеют епархиальные отзывы, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Зеленоградский Савва, викарий Пат­риарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии. PDF-версия.

— Владыка, какие документы планируется вынести на майский пленум? Что удалось подготовить членам Межсоборного присутствия за последние годы работы?

— На пленуме планируется рассмотреть несколько документов, прошедших обсуждение в комиссиях Межсоборного присутствия за последние годы. Это «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей».

Его планировалось утвердить еще на прошлом пленуме, но в 2020 году полутора дней работы попросту не хватило на рассмотрение всего документа, который является достаточно обширным и носит фундаментальный характер.

Также с прошлого пленума остался нерассмотренным, опять же по недостатку времени, проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством».

В 2020 году прошел обсуждение в епархиях и в интернете также и проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». Эта тема была особенно подробно обсуждена, было выражено много разных полярных мнений, после чего документ серьезно дорабатывался и сейчас в новой редакции будет вынесен на майский пленум.

Нужно отметить, что антиковидные ограничения, которые во многом обусловили нашу церковную жизнь в прошлом году, не были определяющими для динамики обсуждения, которая всегда зависит в первую очередь от темы документа.

Например, несколько лет тому назад документ, посвященный церковнославянскому языку, вызвал бурное обсуждение, потому что эта тема волнует всех. А есть темы, которые вызывают очень слабый интерес.

Вот, скажем, недавно обсуждалась тема экстракорпорального оплодотворения. Она вызвала бурную полемику в интернете, потому что этот вопрос важен для многих людей. Но реакция епархий была достаточно сдержанной, потому что церковную жизнь эта проблема затрагивает не очень существенно. Это действительно узкая, специальная тема, которая не касается пастырской деятельности каждого священнослужителя.

К слову сказать, изначально предполагалось, что документ по ЭКО будет вынесен на ближайший пленум, но, учитывая аргументы, выдвинутые в ходе дискуссии, Священный Синод предложил продолжить обсуждение темы на высоком богословском и научном уровне и воспользовался случаем, чтобы создать Синодальную комиссию по биоэтике, которая будет рассматривать эту и подобные ей проблемы.

— Можно сказать, что этот механизм обсуждения различных важных и актуальных тем в рамках Межсоборного присутствия позволяет выявлять острые места в том или ином вопросе?

— Конечно, и так было уже неоднократно. Несколько раз возникала ситуация, когда документ публиковался и по нему поступало настолько большое количество отзывов, что его полностью перерабатывали, после чего заново публиковали для повторной дискуссии.

Механизм Межсоборного присутствия позволяет увидеть различные мнения, оценить возможные реакции на предлагаемые решения, понять, что люди действительно думают на ту или иную тему. Это полезно и тогда, когда в итоге никакое конкретное решение не принимается. Все же наша жизнь сложнее, чем то, что может быть определено рамками документов, даже самых лучших.

— Насколько отзывы из епархий и от архиереев вносят заметные коррективы в проекты документов? И действительно ли эти отзывы важны для рабочих групп Присутствия?

— Безусловно, эти отзывы очень важны. Правда, часть отзывов не несет в себе содержательной нагрузки, то есть епархия отвечает, что, дескать, документ ее устраивает и дополнения или доработки не требует.

Но всегда бывает несколько отзывов из епархий, которые вносят действительно важные предложения. Бывает и так, что из епархий поступают противоречивые замечания: одни предлагают одно, а другие совершенно обратное. В таких ситуациях мы смотрим на преобладающее мнение.

Если взгляды разошлись примерно поровну, а такое тоже бывало, то на обсуждение пленума, а иногда даже на рассмотрение Собора может быть вынесено два варианта решения. И уже на этом уровне решается, какая точка зрения будет принята.

Возвращаясь к значимости епархиальных отзывов, могу сказать, что, к примеру, документ, касающийся благословения воинов, был очень серьезным образом переработан именно на основании предложений епархий.

— Пленум Межсоборного присутствия предшествует Архиерейскому Собору, который пройдет в ноябре этого года. Механизм передачи документов из пленума Межсоборного присутствия на окончательное рассмотрение Собора достаточно сложный, но, видимо, в этой последовательности прохождения документа от одного уровня обсуждения к другому и заключается настоящая соборность в принятии общецерковных решений?

— Да, это именно так. Соборность принятия решений заключается в соработничестве, с одной стороны, Святейшего Патриарха и Архиерейского Собора, а с другой стороны, всех желающих принять участие в обсуждении документа клириков и мирян. Кроме того, это еще и обязательное участие всего состава Межсоборного присутствия, в который входят архиереи, духовенство и миряне.

На практике это работает следующим образом.

В том случае, если после обсуждения в епархиях и в интернете документ направляется на пленум, то во время пленума в ходе совершенно свободной дискуссии в текст вносятся те правки, которые члены Межсоборного присутствия считают нужными.

Затем документ выносится на Священный Синод, который принимает решение о включении его обсуждения в повестку дня Архиерейского Собора.

И в свою очередь уже Архиерейский Собор, то есть весь наш епископат (в работе пленума участвует только часть епископата), обсуждает предложенные документы. Бывает, что документы, вызвавшие длительное обсуждение на пленуме, на Архиерейском Соборе уже рассматриваются очень быстро, и наоборот тоже бывает.

Архиерейский Собор рассматривает и принимает уже каноническое (окончательное) церковно-правовое решение об утверждении документа и вступлении его в силу.