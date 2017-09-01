Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин: Священник должен уметь выслушать и понять другого человека

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епархиальная жизнь
Больше, чем игра
Как развить в детях интерес к основам православной культуры? Что сделать, чтобы знания на уроках ОПК не забывались за школьными дверями, а пробивались живыми ростками веры и воспитывали бы юную душу? Эти важные вопросы ставит перед православными педагогами и духовенством епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Ответы на эти вопросы, еще будучи школьным учителем, искал и клирик Петропавловского храма Симферополя, а ныне его настоятель и секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин. И решил, что лучшее средство — это коллективная игра, сочетающая интригу, интерактив, стремление к творчеству и, конечно, прекрасные призы. В этом году исполнилось 10 лет, как игра-конкурс знатоков православной культуры «Зерно истины» впервые вышла на крымском телевидении.
1 сентября 2017 г. 11:54
Епископ Шадринский и Далматовский Владимир: Наша задача – знать архимандрита Антонина и достойно почитать его память
На родине архимандрита Антонина Капустина, в с.Батурино сегодня проходят торжества, посвященные 200- летнему юбилею создателя Русской Палестины. Участие в них принял Святейший Патриарх Кирилл, который с Первосвятительским визитом посещает в эти дни Курганскую митрополию. Как стало известно корреспонденту ЖМП, неравнодушные к памяти своего земляка жители Шадринского района Курганской области поставили бронзовый бюст отцу Антонину возле Преображенского храма, где служили отец и дед архимандрита Антонина Капустина, и хотят создать в Батурино музей для увековечивания его памяти. О том, каким ему видится будущее Батурино, сможет ли мало привлекательное село стать одним из центров паломничества, рассказал корреспонденту ЖМП епископ Шадринский и Далматовский Владимир.
25 августа 2017 г. 16:40
Мостик к Святой Земле
Архимандрит Антонин Капустин родился в 1817 году в селе Батурине Курганской области. Здесь его крестили в еще деревянном храме, построенном отцом и дедом. Но послужить в родном селе отцу Антонину не довелось — его ждала иная судьба. В безбожное время уже каменный храм в честь Преображения Господня разделил судьбу тысяч других русских храмов, но чудом уцелел. На фоне приземистых изб и домиков сегодня он выглядит израненным исполином, который выжил в смертельной схватке и бредет сквозь бескрайние просторы Курганской земли. Жива ли память об архимандрите Антонине среди его земляков, что они делают для ее возрождения и увековечивания, каково будущее батуринского храма и как память об отце Антонине может способствовать просвещению в православной вере, выяснял корреспондент ЖМП. Мостик к Святой земле Алексей Реутский Архимандрит Антонин (Капустин) родился в 1817 году в селе Батурине Курганской области. Здесь его крестили в еще деревянном храме, построенном отцом и дедом. Но послужить в родном селе отцу Антонину не довелось — его ждала иная судьба. В безбожное время уже каменный храм в честь Преображения Господня разделил судьбу тысяч других русских храмов, но чудом уцелел. На фоне приземистых изб и домиков сегодня он выглядит израненным исполином, который выжил в смертельной схватке и бредет сквозь бескрайние просторы Курганской земли. Жива ли память об архимандрите Антонине среди его земляков, что они делают для ее возрождения и увековечивания, каково будущее батуринского храма и как память об отце Антонине может способствовать проповеди православной веры, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». — Здравствуйте! Вы что-нибудь слышали об Антонине Капустине? — спрашиваю редких прохожих на площади у сельского магазина в Батурине.  — Слышали, — улыбается в ответ женщина средних лет. — В школе у моей дочери проводили уроки, посвященные его памяти, и приглашали родителей. Еще в газете местной о нем читала. Нам рассказали, что он покупал в Палестине участки земли и строил там гостиницы для русских паломников, школы и больницы для местных жителей. — А кто у вас в селе храм построил, не подскажете? На помощь замявшейся односельчанке приходят двое немолодых мужчин: — Этот храм его отец построил. А он потом в Израиль уехал и там построил три храма! Возведенный в 1835 году каменный храм в Батурине служил веру­ющим до 1931 года и был закрыт вопреки их воле по решению поселкового совета. Затем был банком, дизельной станцией, типографией и даже парашютной вышкой — колокольня-то высотой в 50 м. Тонны мусора, свисающие с купола веревки юных скалолазов, оставивших на стенах автографы, протекающая крыша и огромный проем в северной стене для парковки сельхозтехники — таким его запомнила Александра Егоровна Кузнецова, когда в 2000 году вместе с другими женщинами она решила заняться восстановлением святыни и стала одной из первых прихожанок храма.  10 бабушек и храм  «Мы первую уборку в июне 2000 года провели, — рассказывает Кузнецова. — Раньше все у кого-то дома на молитву собирались, а потом я предложила: матушки, что же мы всё по углам молимся, у нас вон какой храм в селе стоит!» Повесили у магазина объявление, народ пришел на субботники. Поначалу людей было много — вырубили вокруг бурьян, вывезли из нижнего храма несколько грузовиков мусора. А дальше наступили времена подвижничества: не нашлось в селе охотников таскать в храм тяжелые доски для пола и заделывать блоками проем в стене. Приход наш — 10 пенсионерок, а работать могли только я и Валентина Панькова. Окна мы пленкой закрыли, рам не было. Печку сложили, на ней и готовили. Дочь мне провод купила, а электрикам за проводку света 400 рублей отдали, куда деваться? Я хоть и пенсию 2700 рублей получала, да ведь в темноте молиться не будешь, — вспоминает Александра Егоровна. — На нее и гвозди покупала — так и восстанавливали».  Через год в Преображенский храм назначили первого настоятеля, священника Сергия Кривых (с мая 2017 года он второй священник, а настоятель храма — протоиерей Владимир Тарасов). Немногочисленные прихожане воспряли духом. Благодаря усилиям отца Сергия, его семьи, друзей, прихожан и благодетелей заказали и вставили окна, сделали лестницу на второй этаж и очистили его от мусора, провели паровое отопление, заменили крышу. Когда меняли купола, из отверстий (видимо, пулевых, вмятины от пуль сохранились и на купольных крестах) вылетели пчелы. «Первое время за дверями храма ничего нельзя было оставить: ни тележку, ни лопату, народ по дворам всё тащил, — грустно улыбается Ирина, матушка отца Сергия. — Стройматериалы хранили в храме, под замком! Ведь прежде храм для батуринцев был источником стройматериалов. Например, у одной бабушки в сарае окно из храма было вставлено. Однажды во время службы, кто-то в храм вбежал и кричит: “Батюшка, народ песок растаскивает!” Нам накануне машину песка пожертвовали. Отец Сергий сначала увещевал людей, а потом просто огородил территорию. Столько возмущения у народа было, но воровство прекратилось».  Матушка приглашает в храм: в притворе и на втором этаже, куда ведет прочная лестница, штукатурка почти не сохранилась, на нас обреченно смотрит голая кирпичная кладка. На память приходят слова депутата Курганской областной думы, председателя Курганского отделения ИППО Александра Брюханова: «Нам бы только тендер выиграть на внутреннюю отделку, привести всё в порядок, и можно включать Батурино в местный паломнический маршрут: Большие кресты — Чимеево — Далматово». Сейчас нижний придел храма, освященный в честь Казанский иконы Божией Матери, уже готов к богослужениям. Небольшой, с выбеленными стенами, скромным иконостасом и невысокими потолками, он кажется по-домашнему уютным и теплым. 25 августа (в день рождения архимандрита Антонина) Святейший Патриарх Кирилл посетит этот храм и откроет мраморный бюст создателю Русской Палестины, который уже установлен рядом в яблоневом саду.  Прихожане рассказывают, что каждый, кому дорого имя архимандрита Антонина, в меру своих сил потрудился для храма на его ­малой ­родине. ­Одни участвовали своим трудом (например, прихожане Никольского храма и студенты политехнического колледжа города Шадринска), другие посильной жертвой. В 2007 году игумения Горненского монастыря в Иерусалиме Елисавета передала Преображенскому храму частицы мощей преподобномучениц Варвары и Елисаветы. А уроженец Батурина Владимир Симаков решил все юридические земельные вопросы и объединил неравнодушных людей вокруг благотворительного фонда «Батуринская святыня», благодаря которому колокольню обнесли деревянными лесами, подготовив ее тем самым к реставрации. В августе в Батурине должны закончиться последние приготовления к торжествам. Отремонтирована дорога к селу, рядом с храмом постро­ена автостоянка, из государственного бюджета поступили средства на реставрацию фасада храма и определен подрядчик. Выложена площадка, на которой установят бюст собирателю Русской Палестины. Кто такой  Антонин (Капустин)? 2017 год губернатор Курганской области Алексей Кокорин объявил годом Антонина (Капустина), дав старт масштабной информационно-просветительской кампании. На местном ТВ и по радио выходят передачи, районные и областные газеты публикуют тематические подборки, в музеях проходят выставки, посвященные отцу Антонину, на улицах Шадринска (районный центр) и Кургана установлены билборды с его портретом. Есть ли эффект? Мой опрос на улицах Шадринска показал, что многие горожане знают об отце Антонине, хотя не запомнили детали его биографии. «Поверьте, два года назад ни в Батурине, ни в Шадринске, ни в Кургане никто не мог ответить на вопрос, кто такой архимандрит Антонин (Капустин), — говорит митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, — хотя материала о нем много и этот материал интересный. Например, есть две книги — митрополита Никодима (Ротова) и архимандрита Киприана (Керна)1, посвященные отцу Антонину. Издаются его дневники. Например, Далматовский монастырь подготовил к изданию дневники, охватывающие период от детства до перевода в Киевскую академию. Телеканал “Союз” снял о нем два фильма. А если вы приедете на Святую землю и экскурсовод поведет вас по святым местам, будет постоянно звучать имя архимандрита Антонина. Кого еще из начальников Русской духовной миссии там вспоминают? Кто из них оставил о себе память? И не зря ему усвоили имя — создатель Русской Палестины. Взять, например, Иерихон. Это один из самых древних на земле городов. Во времена архимандрита Антонина там было несколько мазанок. А он приобрел там участок, построил первое каменное здание. Его примеру последовали другие, и с этого началось возрождение Иерихона, который сегодня вполне современный город». Эти и многие другие подробности звучат в выступлениях митрополита Иосифа и епископа Шадринского и Далматовского Владимира, духовенства митрополии на многочисленных встречах со школьниками, студентами, педагогами, ветеранами и всеми, кому в Зауралье интересна история и культура России.  Популяризация имени архимандрита Антонина — первая задача, которую поставил перед духовенством митрополит Иосиф. А вторая — возрождение памятных мест, связанных с его именем. Например, администрация Шадринского района планирует открыть в Батурине музей, посвященный памяти создателя Русской Палестины, который вызовет интерес у паломников и туристов. «Если говорить о человеке, не имея наглядных предметов, связанных с его жизнью или свидетельствами эпохи, это и скучно и не запоминается. Нужна экспозиция. К счастью, экспонатов XIX век оставил нам немало. Это и предметы, связанные с паломничеством, и с церковным бытом, и со служением. Сохранилось много фотографий и документов. Всё это можно собрать для музея», — продолжает архиерей.  Главный редактор регионального журнала «Мое Зауралье» Валерий Мурзин видит создание музея в Батурине в связке с развитием Шадринского района в целом. По его мнению, имя архимандрита Антонина (Капустина) стоит первым в ряду его знаменитых земляков — скульптура Ивана Шадра, крестьянина-новатора Терентия Мальцева и собирателя русских народных сказок Александра Зырянова («Царевна-лягушка»). Благодаря этим именам в Шадринский район можно привлечь как паломников, так и туристов, что создаст дополнительные рабочие места в сфере услуг.  «Музей должен быть некой информационной альтернативой Святой земле, чтобы каждый посетитель мог узнать, почему архимандрит Антонин треть жизни провел в Палестине, заботясь о русских паломниках, как выглядели паломники в XIX веке и как выглядят сейчас. Это нужно совместить с рассказом о православии: почему Россия приняла именно восточное христианство, — говорит Валерий. — Интерактивный экран — уже ничем не заменимая составляющая современного музея. На нем можно полистать редкие документы, посмотреть документальные фильмы, провести интерактивные викторины по примеру выставок “Русь Православная”. Всё это привлечет школьников и молодежь». Ведь говорить с молодежью о православии нужно на понятном для неё языке, считает Валерий. Только в этом случае рассказ о православных святынях Палестины, отце Антонине и его подвиге будет понятен каждому, кто приедет в Батурино, а сам отец Антонин станет примером для подражания. Если же еще сделать и виртуальную экскурсию по музею и храму, то о Батурине узнают миллионы людей по всей России и тоже захотят сюда приехать, уверен журналист.  Но нужен ли еще один музей, если в Далматовском Успенском монастыре (70 км от Батурина) тоже есть музей, один из залов которого посвящен отцу Антонину? Митрополит Иосиф считает, что нужен, потому что это оправдано логически: «Где еще быть музею, как не в месте рождения отца Антонина, и где будет собрана вся доступная о нем информация?»  Прославлять  или не прославлять Далматовский монастырь, как цветок на возвышенности, украшает весь уездный городок. Его белоснежная стена и розовый Скорбященский храм видны с любой точки Далматова. За широкими стенами, скрывающими цветущие яблони, в 1816 году открылось духовное училище, в которое в 1825 году поступил Андрей Капустин. Здесь он изучал латинский язык, географию, арифметику и катехизис, а перед смертью передал обители свой наперсный крест. Прервавшись в 1923 году, монастырская жизнь возобновилась спустя 69 лет.  Наместник Далматовской обители игумен Варнава (Аверьянов) встречает нас у святых ворот. В монастырском музее2 помимо залов, посвященных жизни в царской России и Зауральским новомученикам, устроена экспозиция об отце Антонине. В витринах — предметы, характеризующие различные периоды жизни архимандрита Антонина, начиная от детских лет в родном Шадринском уезде, учебы в училище и семинарии и заканчивая Святой землей.  «В музее отсутствуют, по понятным причинам, личные вещи отца Антонина,— говорит отец Варнава. — Но мы постарались представить эпоху, к которой принадлежал отец Антонин». В частности, здесь представлены прижизненные издания его работ, паломнические реликвии со Святой земли и Святой Афонской горы, предметы, характеризующие его увлечения (астрономия, фотография) и т.п. Для экспонирования подбирались почти исключительно оригинальные предметы: фотографии и стереофотографии, литографии, открытки, письма и почтовые карточки, географические карты и планы, печатные издания (книги, журналы, брошюры, альбомы), документы, церковная утварь (кресты напрестольные, требные и нательные, образки, иконы и иные паломнические реликвии) и т.д. Игумен Варнава в настоящее время занимается подготовкой магистерской диссертации на тему «Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина)» в Санкт-Петербургской духовной академии и скрупулезно изучает дневники архимандрита. Работа над этой темой дала ему возможность познакомиться с немногочисленными исследователями наследия отца Антонина, которых в прошлом году радушно принимал Далматовский монастырь. Обитель выступила организатором всероссийской научной конференции (12–13 мая 2016 года), посвященной 200-летнему юбилею Далматовского духовного училища и предстоящему юбилею отца Антонина (Капустина)3. Известно, что отец Антонин был очень разносторонней личностью. Но что в нем запоминается особенно, когда знакомишься с его дневниками? Прежде всего это глубокая церковность, считает отец Варнава, причем в широком смысле слова: за всеми его действиями и поступками всегда скрывается глубокий религиозный смысл. «И самое поразительное, церковность его была не показной, не елейной, не навязчивой. Иногда даже, наоборот, с элементом самоиронии и какого-то юродства. Этим он, наверное, спасался от окружающего формализма, зависти, непонимания, даже явной клеветы, — говорит отец Варнава. — В его биографии есть скорбные страницы, когда он терпел незаслуженный позор и поношение от лжебратии — в Афинах (­клеветнические письма, напечатанные в “Колоколе” А. Герцена) и Иерусалиме (роман-памфлет “Пейс-паша”). При этом сам он проявлял милосердие и сострадание даже к своим недругам, ценил искренность и прямодушие».  Потеряв еще в годы учебы в семинарии и академии самых близких своих друзей (имена их он часто упоминает в дневнике с сердечной теплотой — Афанасий, Егорушко, Алешинька), отец Антонин впоследствии брал на воспитание и попечение юных семинаристов (Андрея Фоменко, Петра Нищинского, Димитрия Мангеля), которые большей частью платили ему обидами и черной неблагодарностью. Однако, несмотря на всё это, отец Антонин до конца своих дней не утратил детской жизнерадостности. Именно этой радостью от созерцания чудного творения Божия можно объяснить, казалось бы, «не монашеские» увлечения его астрономией, фотографией, живописью, игрой на гуслях и т.д. В этом же ряду можно поставить и интерес к историческим наукам (палеографии, археологии, нумизматике и др.).  Возможно ли прославление архимандрита Антонина (Капустина)? Отец Варнава, председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии, считает, что это время еще не пришло: «Безусловно, архимандрита Антонина можно с полным правом назвать подвижником благочестия. Сам круг общения — его наставники, друзья, сослуживцы, ученики — говорит сам за себя: святители Филарет Киевский и Филарет Московский, Феофан Затворник Вышенский, Иннокентий Херсонский, преподобный Парфений Киевский. И это лишь некоторые. Несмотря на различную клевету, личная жизнь его как монаха и священнослужителя была безукоризненной».  Отца Антонина иногда упрекают в том, что он посещал молитвенные собрания инославных (католиков, протестантов, армян, коптов) и даже иноверцев (иудеев). Но отец Варнава уверен, что отцу Антонину это не могло нанести вреда, потому что православная вера определяла всю его жизнь. Но как тогда быть с тем, что отец Антонин приобретал участки с христианскими святынями (например, с Мамврийским дубом) часто вопреки благословению Синода? Более того, Синод даже издал указ4, запрещающий ему покупать эти участки на Святой земле. Но очевидно, что в исторической перспективе архимандрит Антонин оказался прав. «Следует помнить в этом случае, что церковное послушание не тождественно армейской дисциплине, а ставит во главу угла истину, — поясняет отец Варнава. — И в духовном облике отца Антонина есть многое, чему мы можем поучиться и чему должны подражать, если желаем стать настоящими христианами. Однако для прославления, как мы понимаем, всего этого недостаточно. Нужна воля Божия, знамение того, что отец Антонин угодил Богу. Как правило, таковыми знамениями служат чудеса, совершающиеся через посредство подвижника благочестия. Это с одной стороны. А с другой — требуется почитание церковным народом. Можем ли мы сегодня сказать, что имеется то и другое?» Фото автора Примечания 1 Киприан (Керн), архим. Отец Антонин Капустин — архимандрит и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (1817–1894). Гл. 8: Иерусалимские годы (1865–1894). URL: http://palomnic.org/rdm/k/10/ (дата обращения: 27.07.2017). Никодим (Ротов), архим. История Русской духовной миссии в Иерусалиме. Гл. 3: Архимандрит Антонин (Капустин) и Русская духовная миссия под его управлением. URL: http://www.rusdm.ru/history.php?item=12 (дата обращения: 27.07.2017). 2 URL: dalmate.ru/muzej.html (дата обращения: 27.07.2017). 3 Cм.: URL: agioi-zaural.ru/images/Issledovanij/2016.pdf (дата обращения: 27.07.2017). 4 Указ № 2596 от 21 декабря 1872 г. (Архив РДМ. Дело № 1700). Может ли возрождение памяти об отце Антонине привести современного человека к вере?  Иосиф, митрополит Курганский и Белозерский Сегодня Святая земля привлекает не только паломников, но и тысячи российских туристов, среди которых много и невоцерковленных людей. Они знакомятся не только со святынями, но и с именем архимандрита Антонина, искренне удивляясь тому, что создали там русские. Мы говорим о нем — создатель Русской Палестины. Но без отца Антонина ее не было и могло вообще не быть. Эта идея пришла только ему, и он ее воплотил. И у людей невольно возникает вопрос: кто он, что это за человек? Действительно, можно ли представить себе сегодня Елеон без «Русской Свечи», храма Марии Магдалины или селение Айн-Карем без Русского Горненского монастыря? Убери из Палестины эти русские места, и у наших соотечественников будет совсем другое восприятие Святой земли, она станет чужой. А так это — Русская Палестина, в ее храмах звучит молитва на родном языке, там наши соотечественники совершают свое служение и молятся о русском народе, о нашей стране, о нашем Отечестве. И близкие сердцу христианские святыни воспринимаются по-другому. И не секрет, что, посещая Святую землю, очень многие более близко воспринимают христианство — как что-то родное, важное для их души. Отцу Антонину удалось создать такой миссионерский инструмент, который работал, работает и будет работать, открывая красоту православия и привлекая к вере очень многих. А непосредственно Батурино может стать мостиком, который соединит людей со Святой землей. Протоиерей Владимир Тарасов, настоятель храма Архимандрит Антонин мне очень симпатичен как человек. Таких людей нельзя предавать забвению. Нам нужно постараться, чтобы о нем узнало как можно больше его земляков. И если люди приедут сюда, задача сделать так, чтобы наш рассказ пробудил в них желание больше о нем узнать.  Важно научиться интересно рассказывать об отце Антонине, тогда люди начнут вникать в историю его жизни, постепенно заинтересуются бытом той эпохи, верой отца Антонина. Значение может иметь даже то, что здесь 100 лет на одном и том же приходе служили его прадед, дед и отец, ведь в 1865 г. отмечали 100-летие рода Капустиных и основание прихода. И тогда, быть может, в них постепенно пробудится интерес к истории и к православной вере, и возникнет потребность по-другому увидеть и устроить свою жизнь, чтобы в ней стало больше радости и больше творчества. Игумен Варнава (Аверьянов), наместник Далматовского монастыря Отец Антонин почти три десятилетия трудился для того, чтобы русские люди могли не просто посетить Святую землю, но почувствовать себя там как дома. Для этого он обустраивал купленные с большим трудом (из-за непонимания со стороны недальновидного начальства, конкуренции инославных, особенностей законодательства Османской империи и др. причин) участки с любовью и заботой, как будто это был его родной дом. Так появлялись на Святой земле островки Святой Руси. Любовь и благоговение к Святой земле и находящимся там святыням отец Антонин пытался привить и русским паломникам. Казалось бы, разве может случиться так, что у православных паломников отсутствует благоговение и любовь к святыням? Оказывается, может. Как Церковь состоит не из одних святых, но и из грешников, лишь стремящихся к спасению, так и на Святую землю попадали самые разные люди. Нередко они несли в себе худшие привычки русского человека. Архимандрит Антонин не забывал обличать, увещевать, наставлять, чтобы имя русского человека стало на православном Востоке синонимом истового благочестия, а не «притчей во языцех». Поэтому благодаря отцу Антонину паломники из России не чужие на Святой земле, и Святая земля для многих из них не чужое место. Для популяризации его памяти по большому счету нужно возрождение веры, что невозможно без Святой земли, без живых примеров конкретных людей. Отец Антонин как раз один из таких идеалов, показывающий своей жизнью, как человек может совместить разные интересы — и научные, и практические — с настоящей верой. Он — образ православного человека. Но, с другой стороны, пример отца Антонина может быть действенным только для тех, кто сможет и захочет увидеть в нем что-то родное и близкое.  Поэтому необходимо говорить, напоминать, рассказывать, действовать по-евангельски: надо сеять, а как семя взойдет — не нам решать. Надо проводить конференции и выпускать книги, статьи, фильмы. Но не нужно ждать, что статья выйдет и вера вдруг расцветет. Может, одного она коснется, а другого и нет. Надо относиться к этому со смиренномудрием и понимать, что у каждого человека свой путь к Богу и о каждом человеке у Бога Свой замысел. Отец Антонин, безусловно, вполне заслуживает того, чтобы о нем знали. А то получается как по поговорке: умного никто не знает, а дурака— вся деревня. Но ведь должно быть наоборот.
24 августа 2017 г. 10:30
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области: "Нужна федеральная программа сохранения памятников деревянного зодчества"
В регионе создан отдельный орган власти по контролю за объектами культурного наследия. Но изменит ли эта реформа реальное положение дел? PDF-версия
13 июля 2017 г.
Поморские парадоксы
После конфликта вокруг Никольской часовни в деревне Ракуле Холмогорского района, где памятник архитектурного наследия местные активисты попытались спасти, закрыв сайдингом, «Журнал Московской Патриархии» решил отправить в Архангельскую область собственного корреспондента. Чем живет Архангельская митрополия, почему в Поморье гибнут старинные храмы и что для их спасения могут сделать руководство региона и епархия, на месте выяснял Дмитрий Анохин. PDF-версия
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Теледосуг для всей семьи
В Азове сняли цикл увлекательных телепередач для детей о Православии, народных традициях и ремеслах. Как заинтересовать самых требовательных и искренних зрителей — детей от 6 до 12 лет? Как отвлечь их хотя бы на полчаса от виртуальной реальности и побудить смастерить что-то своими руками? Как оживить в ребятах желание возродить забытые профессии, которые когда-то были частью народной культуры? На эти нелегкие вопросы современности попытались ответить создатели цикла из 18 детских телевизионных передач «Лоскутки» из города Азова Ростовской области, третий раз выиграв грант конкурса «Православная инициатива».
17 мая 2016 г. 14:22
Новое поколение выбирает радость во Христе
Меньше чем за два года при поддержке духовенства и минимуме ресурсов небольшая группа инициативных православных молодых людей в Архангельской и Холмогорской епархии освоила несколько ключевых направлений церковного служения и стала победительницей Всероссийского конкурса «Доброволец года-2015» в номинации «Социальное волонтерство». Этот пример наглядно свидетельствует о том, как важно для молодого поколения прихожан участие в добрых делах во имя Христа. И чего оно способно добиться, если поддержать инициативу и помочь в организации.
12 апреля 2016 г. 16:15
Интервью
Празднования в с.Хопылёво 6 августа 2017 года
ЖМП № 10 октябрь 2017 /  15 октября 2017 г. 10:15
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Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин: Священник должен уметь выслушать и понять другого человека

В этом году исполнилось 200 лет со дня преставления святого праведного воина Федора Ушакова. Для Рыбинской епархии это особая дата, потому что именно здесь, в селе Хопылёво Ярославской области, находится храм Богоявления Господня, где крестили будущего флотоводца. О том, как сегодня почитается святой адмирал на своей малой родине, о святынях рыбинской земли и простом способе сохранения храмов в заброшенных деревнях епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».

Святой покровитель Рыбинской земли

- Ваше Преосвященство, вам исполняется 65 лет, из которых больше половины Вы служите в священном сане. Поэтому прежде всего позвольте поздравить вас с юбилеем и пожелать благодати, здоровья и долгих, плодотворных лет жизни. Расскажите, пожалуйста, о своем личном отношении к святому адмиралу, который родился на Рыбинской земле, чувствуете ли с ним духовную связь?

- Конечно, здесь в нашей епархии мы все чувствуем, что святой адмирал - наш покровитель. И не только обращаемся к нему молитвенно, но и стараемся благоговейно чтить его память, понимая, какой это заступник и помощник. Если, например, встает вопрос восстановления святыни, то по его молитвам приходят люди, начинают жертвовать, помогать. И, становится очевидно, что это он собирает их вокруг этого дела. А лично мне святой Федор Ушаков близок тем, что каждую работу, за какую он брался — он делал ответственно, тщательно, добросовестно, не теряя время, и всегда доводил до конца. Конечно, мы далеки от такого совершенства, но все же это очень показательно.

-Какие мероприятия проводятся епархией для сохранения памяти Ушакова среди его земляков? Как интерес к святому воину воспитывается у молодежи?

-Епархия постоянно прилагает усилия, чтобы память о святом праведном воине Феодоре Ушакове не угасла на его малой родине, а его жизнь была примером для молодежи. Самые яркие, запоминающиеся ежегодные события - это фестиваль в селе Хопылево и крестный ход в Рыбинске. Полное название фестиваля - Всероссийский фестиваль культуры и искусства «Ушаковъ».

Мы организуем его вместе с городской администрацией 6 августа, в день прославления святого адмирала. В этом году фестиваль прошел в четвертый раз и собрал около 600 участников. Праздник начался с Литургии в Богоявленском соборе Хопылево и освящения памятника адмиралу и его дяде - святому преподобному Федору Санаксарскому. Затем состоялись концерт, пленэр, мастер-классы профессиональных художников, ярмарка народных ремесел, спортивные мероприятия и даже демонстрация полётов гидросамолётов.

В 2016 году в Рыбинскую епархию в это время привозили мощи святого воина Федора и был представлен фильм «На родине адмирала. Дневник 2016 года». Крестный ход у нас приурочен ко дню преставления святого (†14 октября) и обычно проходит 15 октября от Преображенского собора Рыбинска по бульвару Ушакова к памятнику святому воину. В нем участвуют не только духовенство и прихожане наших храмов, но и учащиеся кадетского корпуса и курсанты речного училища. Кроме того, наши земляки-предприниматели открыли в Рыбинске музей Федора Ушакова, где на экскурсиях делается акцент на духовную составляющую его жизни. В Ярославской митрополии ежегодно проводятся международные конференции, разные образовательные мероприятия, посвящённые святому адмиралу.

Работа со школьниками идет в нескольких направлениях: от занятий духовенства с детьми на классных часах и увлекательных викторин в летних лагерях до областных олимпиад. Например, в канун 2017 года епархия вместе с Ярославским государственным педагогическим университетом и региональным департаментом образования провела олимпиаду «Российский доблестный благочестивый адмирал», посвященную 200-летию Федора Ушакова.

В ней участвовало более 1000 учеников 4-8 классов из 47 школ Ярославской области из 9 муниципальных районов. Ребятам предложили вопросы по истории Отечества, географии, музыке и православному краеведению. Победители побывали в Петербурге и в Кронштадте. У этой олимпиады был такой резонанс, что она подняла настоящую волну интереса к Феодору Ушакову: во многих школах Ярославской области прошли всевозможные мероприятия и уроки, посвященные святому праведному воину. Сегодня Ярославский Департамент образования просит повторить ее еще раз.

И еще одно направление — летние православные слеты для детей и молодежи от 9 до 18 лет в селе Хопылево. Чуть больше недели ребята живут в палатках, сами готовят себе пищу, работают на кухне, следят за порядком. Для них разработан комплекс спортивных мероприятий, развивающих игр и викторин, часть из которых, разумеется, посвящена Федору Ушакову. Каждую смену собирается до ста человек. Причем, вместе с детьми могут приехать и родители. Лагерь для детей бесплатный, они берут с собой только продукты. Он настолько популярен, что 70% ребят «кочуют» из смены в смену. Дети обязательно участвуют в богослужениях, священник беседует с ними на темы, связанные с православием. Один из пунктов программы — это помощь в восстановлении Богоявленского храма.

Архиерейские подворья

- А скоро ли начнется полноценная реставрация Богоявленского храма в Хопылево?

-Этот храм, между прочим, ровесник Российского флота, основан в 1701 году, имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Его полное название — храм Богоявления Господня на Острову. Когда-то он служил собором мужского Островского монастыря, основанного в XV веке и упраздненного в 1760-е годы. В 1930-40-е годы советская власть его закрыла, а в 90-х энтузиасты начали его понемногу восстанавливать. Более системные работы начались уже в середине нулевых, когда храм вернули Церкви. Ушаков был крещен здесь, но родился он в дер. Бурнаково (в 4 км от Хопылево), где у его родителей было небогатое имение. Возле храма в Хопылево они и похоронены, могила обустроена, установлен новый крест, ограда (обо всем этом рассказывается в упомянутом мною фильме). Спасибо местным жителям, которые несколько столетий ухаживали за их могилой. До 2016 года в храме служили несколько раз в год, как правило, на дни памяти праведного Федора Ушакова - 6 августа и 15 октября. Каждый из настоятелей старался в меру сил сохранить его от дальнейшего разрушения.

Был обустроен Леонтиевский придел (в храме 5 приделов), где сегодня проходят службы, укреплен фундамент, в 2015 году сделали новую крышу. Но полное восстановление требует значительных вложений. Сейчас создается попечительский совет по его восстановлению, что, надеюсь, ускорит этот процесс. Мне удалось найти священнослужителя, который согласился жить в Хопылево постоянно, это настоятель Богоявленского храма игумен Савватий (Мызников). Это было непросто, потому что в Хопылево постоянно живут только три бабушки, а километр проселочной дороги в распутицу делает село недоступным для автотранспорта. Но благодаря подвижничеству отца Савватия литургическая жизнь там не прерывается, службы проходят по выходным и в двунадесятые праздники. И число желающих посетить святое место год от года растет.

-Известно также, что Богоявленский храм входит в число архиерейских подворий. А сколько их всего в вашей епархии и в каком они состоянии?

- Из всех архиерейских подворий наиболее обжитое место — это поселок Ваулово Тутаевского района. Там восстановлен женский монастырь и домовой храм св. Иоанна Кронштадтского, который находится в келейном корпусе, где живут насельницы, возобновлена богослужебная жизнь. Отец Иоанн Кронштадский жил там летом, начиная с 1904 года. Сестры также восстанавливают Успенский храм.

В деревне Спас-Ухра два разрушенных храма - Преображенский (1763 г.) и Никольский (1774 г.). В Никольском храме крестили прп. Серафима Вырицкого, рядом с храмом похоронены родители преподобного. До ближайшего населенного пункта семь километров, дорога проселочная. Богослужения проходят несколько раз в год.

Самая сложная ситуация в деревне Пустынь Первомайского района. От монастыря (бывшей Исаковой пустыни) там немного, что осталось. Место безлюдное, в радиусе 12-15 км никаких деревень и сел нет, и, думаю, постоянного прихода там не сложится. Дороги вообще никакой. Из отдаленных районов можно добраться только на вертолете, местные жители приноровились ездить на службы на тракторах и вездеходах. Когда нет трактора, приходится идти несколько километров пешком. Молиться в бывшую пустынь, а службы бывают каждый месяц, паломники приезжают не только из Ярославской области, но из Питера, Вологды, Череповца. Постоянный приход - около 15 человек, все они знают друг друга и сами все организовывают для поездки. Бывает, что на эти службы приезжают даже колясочники, естественно, в прицепе на тракторе. Это настоящие подвижники. Богослужебная жизнь там идет уже около десяти лет, храм в полуразрушенном состоянии, поэтому в одном из сохранившихся зданий обустроен домовый храм в честь святых Царственных Страстотерпцев.

- В Рыбинской епархии, судя по реестру, который вы составили - 184 храма, включая руинированные. Есть ли в епархии программа по их восстановлению или хотя бы консервации?

-Программу охранных мероприятий по защите брошенных храмов от дальнейшего разрушения мы готовим ежегодно. Всего у нас таких двадцать храмов. Часть их стоит в лесу, в зарослях, дойти туда можно только пешком.

В каждом благочинии есть отдельная статистика по разрушенным святыням и определены по два-три храма, которые в первую очередь нуждаются в помощи. Один из простых и недорогих способов консервации — закрыть храм тентом. Так он без вреда может простоять 10-15 лет до реконструкции. Ивановский завод искусственных кож бесплатно отдает нам рулоны бракованного тента на самовывоз. Даже если от храма осталась часть стены, я считаю, надо и ее сохранить, потому что здесь находился Престол и совершалась Литургия, это священное место. Сами священники, кто живет поблизости, вместе с молодежью расчищают храм от мусора, закрывают его тентом. В настоящее время идет восстановление около двух десятков храмов. Ведь бывает, что те, кто родился в этих местах, возвращаются в заброшенную деревню и начинают потихоньку восстанавливать святыню.

Кроме того, если рядом кладбище, то есть шанс, что и храм восстановят. Даже в заброшенной деревне. Приезжая навещать могилы родственников, люди обязательно зайдут в храм помолиться, заказать требы, поговорить со священником. Когда я был благочинным в Тутаевском районе, мы с клириками разных храмов каждый месяц по субботам приезжали летом служить в село Пажа, в котором было два недействующих храма, два дома и кладбище. На наши молебны и панихиды собиралось до сотни человек из соседних сел. Со временем и Литургии начали там служить. Люди всегда готовы поддержать инициативных священников. Не проблема автобус для таких случаев найти, все можно организовать, поэтому главное не унывать.

Теология для всех

-У вас в епархии работает программа двухгодичных курсов теологии для всех желающих. Можно ли получить государственный диплом по их окончании?

- Правильное название – «Курсы повышению квалификации по направлению «Теология». Сейчас такие курсы организованы у нас в г. Данилове, на них ходят двадцать человек. Это педагоги истории, литературы и завучи сельских школ из Первомайского и Даниловского районов. После каждого тематического курса им необходимо сдать экзамен или получить зачет (по усмотрению преподавателя). Через год им выдается сертификат, с которым можно преподавать в школе предмет ОПК. Кроме того, в этом году решили предложить учителям полноценную подготовку с дипломом Ярославского педуниверситета по специальности «теолог-преподаватель», заочное обучение длится пять лет. Это считается вторым высшим образованием. Но желающих немного.

Во-первых, это труд, во-вторых, кому-то времени не хватает. И то, и другое - платное образование. Однако передо мной стояла цель - сделать теологическое образование максимально доступным. Поэтому у нас еще есть Богословские катехизаторские курсы, которые предназначены для всех желающих. Они организованы в Рыбинске и Тутаеве и рассчитаны на 2 или 4 года, занятия проходят три дня в неделю. Например, в Рыбинске их посещают около 50 человек. После окончания выдается епархиальное свидетельство с правом работать в воскресной школе. Можно преподавать Закон Божий, историю Церкви или заниматься просветительской и катехизаторской деятельностью на приходе. Кроме того, в прошлом году в Тутаеве епархия организовала короткие теологические курсы для сотрудников администрации. На первое занятие, конечно, вслед за главой Тутаева пришли все чиновники, но им так понравилось, что и на следующие лекции они ходили с большим интересом.

В рамках образовательной программы на уровне муниципальных образований епархия проводит также Рождественские епархиальные, Кузнецовские, Романовские, Даниловские чтения, которые у нас уже приобрели статус региональных событий. Организуем лекции для интересующихся православием в библиотеках. К слову, библиотеки помогают налаживать доверительные отношения со школами. Это еще одна площадка, где до детей и учителей можно донести знания о православной вере и истории. В Ярославском педагогическом университете проводим краеведческие конференции, где делимся со студентами и преподавателями последними архивными находками.

Верные Христу

-Что удалось найти в архивах и где можно ознакомиться с результатами этих исследований?

-В архивах Ярославской области православными исследователями найдено около 1700 погибших и репрессированных за веру. Все, что удалось о них узнать, опубликовано в трехтомнике: «Все мы – Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие за веру православную в гонениях 1918 – 1953 годов». Очень помог с подбором материалов Свято-Тихоновский университет. Во время этой работы я попросил особое внимание уделить поиску сведений о жизни и подвиге угличской исповедницы Ираиды Тиховой, о которой издали отдельную книгу: «Другой жизни я не желаю…». Известно место ее захоронения, одно время я часто служил на ее могиле панихиды. Она была настоящей подвижницей и всеми силами старалась облегчить участь гонимых пастырей. В частности, ездила в ссылку к архиепископу Серафиму (Саймоловичу). Ираида Тихова была скромной сельской учительницей, всю жизнь свою посвятила школе, детям, заботе о близких.

В 1931 году ее арестовали за то, что она хранила в школьных шкафах богослужебные книги, спасая их от уничтожения. Когда вернулась из ссылки, ей запретили работать в школе. В 1943 году Ираида получила второй срок за то, что приютила в своем доме епископа. На допросах она не скрывала глубокую веру во Христа, за что получила еще 5 лет ссылки в Сыктывкаре.

В планах епархии написать икону, молитву, тропарь, кондак, акафист каждому новомученику, чтобы его можно было поминать не только в храме, где он служил, но и по всей епархии. Составить и издать жизнеописание каждого святого, для начала разместив на сайте. Курирует эту работу иерей Максим Масловский, благочинный Любимского округа. Кроме того, мы подготовили и установили несколько памятных досок, где служили священники-новомученики. В храмах есть посвященные им стенды. Когда приближается их память, публикуем в местной прессе статьи о них, организуем интересные встречи с родственниками пострадавших за веру. К сожалению, нам известны только несколько могил новомучеников, потому что большинство из них умерли в лагерях, либо были расстреляны, а где похоронено тело - неизвестно. Например, Петр Зефиров в 1918 году был убит в Тутаеве возле тюрьмы. Мы пытаемся установить и увековечить место его захоронения. Собрано очень много писем и документов, посвященных теме новомучеников, для музея хватит, но у нас пока нет помещения. Кроме того, наше духовенство вместе со студентами магистратуры кафедры «Теология» провели несколько уроков, посвященных местным святым, исповедникам и новомученикам в 4-х и старших классах Ярославля и Тутаева.

-Удается ли объяснить детям, в чем именно заключался подвиг новомучеников? На что делается упор – на мученическую кончину?

-Это скорее вопрос уже педагогической интерпретации. Детям нужно просто говорить об исповедниках веры. Приводить яркие примеры из жизни. Важно, какие эти люди были сами по себе, а страдания и мучения это уже заключительный акт жизни. За веру умирали очень многие, но были и те из них, кто свято жил. Например, исповедница Угличская Ираида Тихова, о которой я уже говорил, была замечательной учительницей, всю жизнь заботилась о близких своих, и в то же время, крепко стояла в вере, несмотря на все перенесенные гонения. Детям это понятно. Материал о новомучениках рядом с нами. Есть храмы, где их крестили, дома, где они жили, документы, их вещи и письма — все это осталось. Живая история легче воспринимается и запоминается. У ребят эта тема вызывает живой интерес. И, может быть, те из них, кого воодушевит духовный подвиг этих пастырей, сами выберут в жизни священническое служение.

Уметь выслушать и понять человека

-Ваше Преосвященство, через два года исполнится 40 лет, как вы служите в духовном сане. Каким требованиям, на Ваш взгляд, должен отвечать современный священник?

- Священнику нельзя замыкаться только на богослужебной деятельности и на самом себе. Иначе он просто не выполнит своей задачи: видеть свою паству, уметь выслушать, понять и поддержать другого человека, проявить терпение, хотя это и бывает подчас очень трудно. Слава Богу, враждебного отношения сейчас к духовенству нет, но недоброжелатели регулярно находятся, устраивают провокации, на которые приходится как-то реагировать. Например, один из ночных клубов устроил «пасхальную вечеринку», и некоторые туда пришли, нарядившись монахами, сфотографировались на фоне бурно празднующих и выложили в сеть. Епархия обратилась с серьезной претензией к администрации этого заведения, и она принесла свои извинения. Или бывает, что мы подаем документы на возвращение Церкви принадлежавшего ей объекта, а его собственник устраивает в СМИ кампанию, что у него уже все отобрали, а его самого выгоняют чуть ли не на улицу. Хотя это совсем не так, и собственнику обычно всегда предоставляют другое помещение или оно используется совместно, если, например, музей находится в здании часовни.

Кроме того, современный священник обязательно должен быть хорошо и разносторонне образован, чтобы уметь убедительно ответить на вопросы, с которыми к нему обращаются люди. Некоторые из наших пастырей вместе с духовным имеют по два высших образования. Средний возраст священнослужителей в Рыбинской епархии – 45 лет - я считаю очень хорошим для духовенства. Священник должен быть человеком с жизненным опытом, состоявшимся, сильным, готовым дать ответ на все вызовы времени и обязательно внимательным к тем, кто к нему приходит.

 

 

 



 

15 октября 2017 г. 10:15
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