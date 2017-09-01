Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин: Священник должен уметь выслушать и понять другого человека

В этом году исполнилось 200 лет со дня преставления святого праведного воина Федора Ушакова. Для Рыбинской епархии это особая дата, потому что именно здесь, в селе Хопылёво Ярославской области, находится храм Богоявления Господня, где крестили будущего флотоводца. О том, как сегодня почитается святой адмирал на своей малой родине, о святынях рыбинской земли и простом способе сохранения храмов в заброшенных деревнях епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».

Святой покровитель Рыбинской земли

- Ваше Преосвященство, вам исполняется 65 лет, из которых больше половины Вы служите в священном сане. Поэтому прежде всего позвольте поздравить вас с юбилеем и пожелать благодати, здоровья и долгих, плодотворных лет жизни. Расскажите, пожалуйста, о своем личном отношении к святому адмиралу, который родился на Рыбинской земле, чувствуете ли с ним духовную связь?

- Конечно, здесь в нашей епархии мы все чувствуем, что святой адмирал - наш покровитель. И не только обращаемся к нему молитвенно, но и стараемся благоговейно чтить его память, понимая, какой это заступник и помощник. Если, например, встает вопрос восстановления святыни, то по его молитвам приходят люди, начинают жертвовать, помогать. И, становится очевидно, что это он собирает их вокруг этого дела. А лично мне святой Федор Ушаков близок тем, что каждую работу, за какую он брался — он делал ответственно, тщательно, добросовестно, не теряя время, и всегда доводил до конца. Конечно, мы далеки от такого совершенства, но все же это очень показательно.

-Какие мероприятия проводятся епархией для сохранения памяти Ушакова среди его земляков? Как интерес к святому воину воспитывается у молодежи?

-Епархия постоянно прилагает усилия, чтобы память о святом праведном воине Феодоре Ушакове не угасла на его малой родине, а его жизнь была примером для молодежи. Самые яркие, запоминающиеся ежегодные события - это фестиваль в селе Хопылево и крестный ход в Рыбинске. Полное название фестиваля - Всероссийский фестиваль культуры и искусства «Ушаковъ».

Мы организуем его вместе с городской администрацией 6 августа, в день прославления святого адмирала. В этом году фестиваль прошел в четвертый раз и собрал около 600 участников. Праздник начался с Литургии в Богоявленском соборе Хопылево и освящения памятника адмиралу и его дяде - святому преподобному Федору Санаксарскому. Затем состоялись концерт, пленэр, мастер-классы профессиональных художников, ярмарка народных ремесел, спортивные мероприятия и даже демонстрация полётов гидросамолётов.

В 2016 году в Рыбинскую епархию в это время привозили мощи святого воина Федора и был представлен фильм «На родине адмирала. Дневник 2016 года». Крестный ход у нас приурочен ко дню преставления святого (†14 октября) и обычно проходит 15 октября от Преображенского собора Рыбинска по бульвару Ушакова к памятнику святому воину. В нем участвуют не только духовенство и прихожане наших храмов, но и учащиеся кадетского корпуса и курсанты речного училища. Кроме того, наши земляки-предприниматели открыли в Рыбинске музей Федора Ушакова, где на экскурсиях делается акцент на духовную составляющую его жизни. В Ярославской митрополии ежегодно проводятся международные конференции, разные образовательные мероприятия, посвящённые святому адмиралу.

Работа со школьниками идет в нескольких направлениях: от занятий духовенства с детьми на классных часах и увлекательных викторин в летних лагерях до областных олимпиад. Например, в канун 2017 года епархия вместе с Ярославским государственным педагогическим университетом и региональным департаментом образования провела олимпиаду «Российский доблестный благочестивый адмирал», посвященную 200-летию Федора Ушакова.

В ней участвовало более 1000 учеников 4-8 классов из 47 школ Ярославской области из 9 муниципальных районов. Ребятам предложили вопросы по истории Отечества, географии, музыке и православному краеведению. Победители побывали в Петербурге и в Кронштадте. У этой олимпиады был такой резонанс, что она подняла настоящую волну интереса к Феодору Ушакову: во многих школах Ярославской области прошли всевозможные мероприятия и уроки, посвященные святому праведному воину. Сегодня Ярославский Департамент образования просит повторить ее еще раз.

И еще одно направление — летние православные слеты для детей и молодежи от 9 до 18 лет в селе Хопылево. Чуть больше недели ребята живут в палатках, сами готовят себе пищу, работают на кухне, следят за порядком. Для них разработан комплекс спортивных мероприятий, развивающих игр и викторин, часть из которых, разумеется, посвящена Федору Ушакову. Каждую смену собирается до ста человек. Причем, вместе с детьми могут приехать и родители. Лагерь для детей бесплатный, они берут с собой только продукты. Он настолько популярен, что 70% ребят «кочуют» из смены в смену. Дети обязательно участвуют в богослужениях, священник беседует с ними на темы, связанные с православием. Один из пунктов программы — это помощь в восстановлении Богоявленского храма.

Архиерейские подворья

- А скоро ли начнется полноценная реставрация Богоявленского храма в Хопылево?

-Этот храм, между прочим, ровесник Российского флота, основан в 1701 году, имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Его полное название — храм Богоявления Господня на Острову. Когда-то он служил собором мужского Островского монастыря, основанного в XV веке и упраздненного в 1760-е годы. В 1930-40-е годы советская власть его закрыла, а в 90-х энтузиасты начали его понемногу восстанавливать. Более системные работы начались уже в середине нулевых, когда храм вернули Церкви. Ушаков был крещен здесь, но родился он в дер. Бурнаково (в 4 км от Хопылево), где у его родителей было небогатое имение. Возле храма в Хопылево они и похоронены, могила обустроена, установлен новый крест, ограда (обо всем этом рассказывается в упомянутом мною фильме). Спасибо местным жителям, которые несколько столетий ухаживали за их могилой. До 2016 года в храме служили несколько раз в год, как правило, на дни памяти праведного Федора Ушакова - 6 августа и 15 октября. Каждый из настоятелей старался в меру сил сохранить его от дальнейшего разрушения.

Был обустроен Леонтиевский придел (в храме 5 приделов), где сегодня проходят службы, укреплен фундамент, в 2015 году сделали новую крышу. Но полное восстановление требует значительных вложений. Сейчас создается попечительский совет по его восстановлению, что, надеюсь, ускорит этот процесс. Мне удалось найти священнослужителя, который согласился жить в Хопылево постоянно, это настоятель Богоявленского храма игумен Савватий (Мызников). Это было непросто, потому что в Хопылево постоянно живут только три бабушки, а километр проселочной дороги в распутицу делает село недоступным для автотранспорта. Но благодаря подвижничеству отца Савватия литургическая жизнь там не прерывается, службы проходят по выходным и в двунадесятые праздники. И число желающих посетить святое место год от года растет.

-Известно также, что Богоявленский храм входит в число архиерейских подворий. А сколько их всего в вашей епархии и в каком они состоянии?

- Из всех архиерейских подворий наиболее обжитое место — это поселок Ваулово Тутаевского района. Там восстановлен женский монастырь и домовой храм св. Иоанна Кронштадтского, который находится в келейном корпусе, где живут насельницы, возобновлена богослужебная жизнь. Отец Иоанн Кронштадский жил там летом, начиная с 1904 года. Сестры также восстанавливают Успенский храм.

В деревне Спас-Ухра два разрушенных храма - Преображенский (1763 г.) и Никольский (1774 г.). В Никольском храме крестили прп. Серафима Вырицкого, рядом с храмом похоронены родители преподобного. До ближайшего населенного пункта семь километров, дорога проселочная. Богослужения проходят несколько раз в год.

Самая сложная ситуация в деревне Пустынь Первомайского района. От монастыря (бывшей Исаковой пустыни) там немного, что осталось. Место безлюдное, в радиусе 12-15 км никаких деревень и сел нет, и, думаю, постоянного прихода там не сложится. Дороги вообще никакой. Из отдаленных районов можно добраться только на вертолете, местные жители приноровились ездить на службы на тракторах и вездеходах. Когда нет трактора, приходится идти несколько километров пешком. Молиться в бывшую пустынь, а службы бывают каждый месяц, паломники приезжают не только из Ярославской области, но из Питера, Вологды, Череповца. Постоянный приход - около 15 человек, все они знают друг друга и сами все организовывают для поездки. Бывает, что на эти службы приезжают даже колясочники, естественно, в прицепе на тракторе. Это настоящие подвижники. Богослужебная жизнь там идет уже около десяти лет, храм в полуразрушенном состоянии, поэтому в одном из сохранившихся зданий обустроен домовый храм в честь святых Царственных Страстотерпцев.

- В Рыбинской епархии, судя по реестру, который вы составили - 184 храма, включая руинированные. Есть ли в епархии программа по их восстановлению или хотя бы консервации?

-Программу охранных мероприятий по защите брошенных храмов от дальнейшего разрушения мы готовим ежегодно. Всего у нас таких двадцать храмов. Часть их стоит в лесу, в зарослях, дойти туда можно только пешком.

В каждом благочинии есть отдельная статистика по разрушенным святыням и определены по два-три храма, которые в первую очередь нуждаются в помощи. Один из простых и недорогих способов консервации — закрыть храм тентом. Так он без вреда может простоять 10-15 лет до реконструкции. Ивановский завод искусственных кож бесплатно отдает нам рулоны бракованного тента на самовывоз. Даже если от храма осталась часть стены, я считаю, надо и ее сохранить, потому что здесь находился Престол и совершалась Литургия, это священное место. Сами священники, кто живет поблизости, вместе с молодежью расчищают храм от мусора, закрывают его тентом. В настоящее время идет восстановление около двух десятков храмов. Ведь бывает, что те, кто родился в этих местах, возвращаются в заброшенную деревню и начинают потихоньку восстанавливать святыню.

Кроме того, если рядом кладбище, то есть шанс, что и храм восстановят. Даже в заброшенной деревне. Приезжая навещать могилы родственников, люди обязательно зайдут в храм помолиться, заказать требы, поговорить со священником. Когда я был благочинным в Тутаевском районе, мы с клириками разных храмов каждый месяц по субботам приезжали летом служить в село Пажа, в котором было два недействующих храма, два дома и кладбище. На наши молебны и панихиды собиралось до сотни человек из соседних сел. Со временем и Литургии начали там служить. Люди всегда готовы поддержать инициативных священников. Не проблема автобус для таких случаев найти, все можно организовать, поэтому главное не унывать.

Теология для всех

-У вас в епархии работает программа двухгодичных курсов теологии для всех желающих. Можно ли получить государственный диплом по их окончании?

- Правильное название – «Курсы повышению квалификации по направлению «Теология». Сейчас такие курсы организованы у нас в г. Данилове, на них ходят двадцать человек. Это педагоги истории, литературы и завучи сельских школ из Первомайского и Даниловского районов. После каждого тематического курса им необходимо сдать экзамен или получить зачет (по усмотрению преподавателя). Через год им выдается сертификат, с которым можно преподавать в школе предмет ОПК. Кроме того, в этом году решили предложить учителям полноценную подготовку с дипломом Ярославского педуниверситета по специальности «теолог-преподаватель», заочное обучение длится пять лет. Это считается вторым высшим образованием. Но желающих немного.

Во-первых, это труд, во-вторых, кому-то времени не хватает. И то, и другое - платное образование. Однако передо мной стояла цель - сделать теологическое образование максимально доступным. Поэтому у нас еще есть Богословские катехизаторские курсы, которые предназначены для всех желающих. Они организованы в Рыбинске и Тутаеве и рассчитаны на 2 или 4 года, занятия проходят три дня в неделю. Например, в Рыбинске их посещают около 50 человек. После окончания выдается епархиальное свидетельство с правом работать в воскресной школе. Можно преподавать Закон Божий, историю Церкви или заниматься просветительской и катехизаторской деятельностью на приходе. Кроме того, в прошлом году в Тутаеве епархия организовала короткие теологические курсы для сотрудников администрации. На первое занятие, конечно, вслед за главой Тутаева пришли все чиновники, но им так понравилось, что и на следующие лекции они ходили с большим интересом.

В рамках образовательной программы на уровне муниципальных образований епархия проводит также Рождественские епархиальные, Кузнецовские, Романовские, Даниловские чтения, которые у нас уже приобрели статус региональных событий. Организуем лекции для интересующихся православием в библиотеках. К слову, библиотеки помогают налаживать доверительные отношения со школами. Это еще одна площадка, где до детей и учителей можно донести знания о православной вере и истории. В Ярославском педагогическом университете проводим краеведческие конференции, где делимся со студентами и преподавателями последними архивными находками.

Верные Христу

-Что удалось найти в архивах и где можно ознакомиться с результатами этих исследований?

-В архивах Ярославской области православными исследователями найдено около 1700 погибших и репрессированных за веру. Все, что удалось о них узнать, опубликовано в трехтомнике: «Все мы – Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие за веру православную в гонениях 1918 – 1953 годов». Очень помог с подбором материалов Свято-Тихоновский университет. Во время этой работы я попросил особое внимание уделить поиску сведений о жизни и подвиге угличской исповедницы Ираиды Тиховой, о которой издали отдельную книгу: «Другой жизни я не желаю…». Известно место ее захоронения, одно время я часто служил на ее могиле панихиды. Она была настоящей подвижницей и всеми силами старалась облегчить участь гонимых пастырей. В частности, ездила в ссылку к архиепископу Серафиму (Саймоловичу). Ираида Тихова была скромной сельской учительницей, всю жизнь свою посвятила школе, детям, заботе о близких.

В 1931 году ее арестовали за то, что она хранила в школьных шкафах богослужебные книги, спасая их от уничтожения. Когда вернулась из ссылки, ей запретили работать в школе. В 1943 году Ираида получила второй срок за то, что приютила в своем доме епископа. На допросах она не скрывала глубокую веру во Христа, за что получила еще 5 лет ссылки в Сыктывкаре.

В планах епархии написать икону, молитву, тропарь, кондак, акафист каждому новомученику, чтобы его можно было поминать не только в храме, где он служил, но и по всей епархии. Составить и издать жизнеописание каждого святого, для начала разместив на сайте. Курирует эту работу иерей Максим Масловский, благочинный Любимского округа. Кроме того, мы подготовили и установили несколько памятных досок, где служили священники-новомученики. В храмах есть посвященные им стенды. Когда приближается их память, публикуем в местной прессе статьи о них, организуем интересные встречи с родственниками пострадавших за веру. К сожалению, нам известны только несколько могил новомучеников, потому что большинство из них умерли в лагерях, либо были расстреляны, а где похоронено тело - неизвестно. Например, Петр Зефиров в 1918 году был убит в Тутаеве возле тюрьмы. Мы пытаемся установить и увековечить место его захоронения. Собрано очень много писем и документов, посвященных теме новомучеников, для музея хватит, но у нас пока нет помещения. Кроме того, наше духовенство вместе со студентами магистратуры кафедры «Теология» провели несколько уроков, посвященных местным святым, исповедникам и новомученикам в 4-х и старших классах Ярославля и Тутаева.

-Удается ли объяснить детям, в чем именно заключался подвиг новомучеников? На что делается упор – на мученическую кончину?

-Это скорее вопрос уже педагогической интерпретации. Детям нужно просто говорить об исповедниках веры. Приводить яркие примеры из жизни. Важно, какие эти люди были сами по себе, а страдания и мучения это уже заключительный акт жизни. За веру умирали очень многие, но были и те из них, кто свято жил. Например, исповедница Угличская Ираида Тихова, о которой я уже говорил, была замечательной учительницей, всю жизнь заботилась о близких своих, и в то же время, крепко стояла в вере, несмотря на все перенесенные гонения. Детям это понятно. Материал о новомучениках рядом с нами. Есть храмы, где их крестили, дома, где они жили, документы, их вещи и письма — все это осталось. Живая история легче воспринимается и запоминается. У ребят эта тема вызывает живой интерес. И, может быть, те из них, кого воодушевит духовный подвиг этих пастырей, сами выберут в жизни священническое служение.

Уметь выслушать и понять человека

-Ваше Преосвященство, через два года исполнится 40 лет, как вы служите в духовном сане. Каким требованиям, на Ваш взгляд, должен отвечать современный священник?

- Священнику нельзя замыкаться только на богослужебной деятельности и на самом себе. Иначе он просто не выполнит своей задачи: видеть свою паству, уметь выслушать, понять и поддержать другого человека, проявить терпение, хотя это и бывает подчас очень трудно. Слава Богу, враждебного отношения сейчас к духовенству нет, но недоброжелатели регулярно находятся, устраивают провокации, на которые приходится как-то реагировать. Например, один из ночных клубов устроил «пасхальную вечеринку», и некоторые туда пришли, нарядившись монахами, сфотографировались на фоне бурно празднующих и выложили в сеть. Епархия обратилась с серьезной претензией к администрации этого заведения, и она принесла свои извинения. Или бывает, что мы подаем документы на возвращение Церкви принадлежавшего ей объекта, а его собственник устраивает в СМИ кампанию, что у него уже все отобрали, а его самого выгоняют чуть ли не на улицу. Хотя это совсем не так, и собственнику обычно всегда предоставляют другое помещение или оно используется совместно, если, например, музей находится в здании часовни.

Кроме того, современный священник обязательно должен быть хорошо и разносторонне образован, чтобы уметь убедительно ответить на вопросы, с которыми к нему обращаются люди. Некоторые из наших пастырей вместе с духовным имеют по два высших образования. Средний возраст священнослужителей в Рыбинской епархии – 45 лет - я считаю очень хорошим для духовенства. Священник должен быть человеком с жизненным опытом, состоявшимся, сильным, готовым дать ответ на все вызовы времени и обязательно внимательным к тем, кто к нему приходит.





