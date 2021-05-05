Епископ Кронштадтский Назарий: «800-летие Александра Невского — праздник для всех и для каждого»

|
Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев
Протоиерей Владимир Воробьев стоит на этом снимке с фотографиями своего деда, в память о котором он был назван при крещении. Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (старший) был настоятелем храма святителя Николая в Плотниках на Арбате, членом епархиального совета при Патриархе Тихоне, благочинным Дорогомиловского сорока. В музее, посвященном памяти новомучеников и исповедников Российских, открытом в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке, имеется красивое деревянное пасхальное яйцо, подаренное протоиерею Владимиру святым Патриархом Тихоном. PDF-версия.
5 мая 2021 г. 17:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Врачеватель душ и тел
Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Великого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора. PDF-верия.
5 апреля 2021 г. 17:00
Александр Благословенный, Вятка и старец Федор Кузьмич
Ровно 220 лет назад, в ночь с 23 на 24 марта (н.ст.) 1801 года, в результате последнего в российской истории дворцового переворота на престол восшел 23-летний сын Павла I Александр I. Приближающийся двухвековой юбилей перехода в жизнь вечную этого монарха поднял интерес к его персоне, на период царствования которой пришлось несколько ключевых событий в жизни нашей страны. Оживилось и обсуждение популярной версии мистификации смерти самодержца, якобы организованной им самим для того, чтобы, удалившись от дел, тихо завершить свой век в скромных молитвенных трудах. Меж тем всего за год до своей кончины в Таганроге Александр I совершил большое путешествие по России, в ходе которого посетил Вятку. Церковный историк и архивист из Вятской митрополии вспоминает об этом событии в жизни губернского города и анализирует некоторые его особенности, могущие пролить свет на сопутствующие последним годам жизни Александра Благословенного загадки.
23 марта 2021 г. 15:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия.
19 марта 2021 г. 17:00
Отрок восстал против богоборцев
Сто лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 1921 года, в тобольском арестном доме чекисты расстреляли 15-летнего Сергея Долганева — сына священномученика Ефрема Долганева и племянника священномученика Гермогена, епископа Тобольского. По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина) была проведена значительная работа по сбору материалов и составлению жизнеописания Сергея Долганева. Подвиг подростка и сегодня вдохновляет его нынешних сверстников. РDF-версия.
6 января 2021 г. 18:00
Протоиерей Владимир Вигилянский: «Мы стали осознавать, что являемся потомками святого»
В августе исполнилось 20 лет со дня канонизации и обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (1762–1848) — священника из села Бортсурманы Нижегородской области. В Успенском храме, где служил праведный Алексий и где покоятся его мощи, 17 августа, в день их обретения, Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. В числе прочих владыке сослужил потомок праведного Алексия Бортсурманского, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Читателям «Журнала Московской Патриархии» отец Владимир рассказал, как он узнал об этом факте своей биографии и как это повлияло на его жизнь и жизнь его семьи. PDF-версия.
25 ноября 2020 г. 17:00
В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
Вчера, 6 октября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла одна из первых научных конференций в программе празднований 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Открывший ее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин провел сравнительный анализ исторических периодов, в течение которых Александр Невский почитался на Руси в той или иной различной степени, выражавшейся в числе посвященных ему соборов, церквей и часовен, в общественном интересе к его подвигу, в известности его как исторической личности. По мнению отца Леонида, вне конкуренции здесь имперский XIX век, когда три российских государя носили имя Александр. На втором месте – нынешнее время церковного возрождения, а на третьем – петровская эпоха, ознаменовавшаяся перенесением мощей святого в новую северную столицу и устроением там Александро-Невского монастыря.
7 октября 2020 г. 17:00
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка. ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
|
ЖМП № 5 май 2021 / 14 июня 2021 г. 15:00
Епископ Кронштадтский Назарий: «800-летие Александра Невского — праздник для всех и для каждого»
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ, ВЫСТАВКИ, НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД НА СОЙКИНОЙ ГОРЕ
Центром празднования восьмивекового юбилея со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского станет Санкт-Петербург, а его «сердцем» — торжества в день перенесения мощей угодника Божия 12 сентября. Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий рассказывает «Журналу Московской Патриархии», как монастырь готовится к знаменательному событию, какие интересные события ждут петербуржцев и паломников и каким образом в Ленинградской области увековечат связанные с Александром Невским места. PDF-версия.
Парадной линии архитектурных памятников —первоочередное внимание
— Ваше Преосвященство, в Лавре стартовала приуроченная к юбилею масштабная реставрационная программа. Тендер на проектные работы в прошлом году выиграли Центральные научно-проектные мастерские Министерства культуры РФ. Вышли ли их сотрудники на натуру, когда увидят свет проектные документы?
— Проектировщики активно работают на территории Лавры. Большая часть предпроектных работ завершена, некоторые археологические шурфы закладывались и эксплуатировались и в зимний период. Полностью выполнено трехмерное сканирование зданий и сооружений. В целом нас устраивают темпы, которые проектная фирма демонстрирует на площадке, и есть все основания надеяться, что заявленный срок подготовки Генерального плана реставрационных работ — ноябрь этого года — она выдержит. Речь сейчас идет о 13 архитектурных памятниках лаврского ансамбля. Насколько мне известно, дополнительно проектная фирма пытается получить финансирование и на Митрополичий корпус, в архитектурном плане составляющий с каре Лавры единое целое и служащий ныне местом расположения административных структур Санкт-Петербургской епархии.
— Если к концу года завершится только работа над проектными документами, выходит, реставраторы к юбилейным торжествам сделать ничего не успеют?
— Почему же, с наступлением теплого сезона они появятся на объектах так называемой «парадной линии» зданий, возле которых пройдут главные лаврские торжества 800-летия. Пока речь идет о фасадах двух корпусов — Духовского и Семинарского — и надвратной Скорбященской церкви. Кроме того, обязательно надо укрепить штукатурку на фасаде и центральном своде Свято-Троицкого собора.
— В прошлом году капитально обновлялась так называемая подпорная стенка. Зачем это понадобилось?
— Это важное сооружение, обеспечивающее устойчивость строений всего лаврского каре. Во многих местах оно было аварийным, а на юго-востоке, где в советское время располагались гаражи научно-производственного предприятия «Прометей», и вовсе руинированным. Впрочем, эта работа завершена не по всему периметру. Сейчас продолжаем ее на северной стороне, на берегу реки Монастырки. Там тоже принципиально важный фрагмент, фактически это гидротехнические сооружения по границе нашего земельного участка. Средства на их обновление выделяет городской бюджет.
В Благовещенской Александро-Невской церкви возобновилась литургическая жизнь
— В планах городских реставраторов на нынешний год также работы по двум лаврским зданиям — просфорному корпусу и «новой» ризнице с библиотекой и архивом. Когда они завершатся?
— Должны успеть к венцу юбилейных торжеств. За эти объекты культурного наследия взялся Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. В здании так называемой «новой» ризницы мы с вами сейчас беседуем. К 300-летию Лавры восемь лет назад его привели в порядок, но то был просто капитальный ремонт. Остались, увы, изношенными инженерные сети, у здания проблемный фундамент. В общем, сейчас речь идет уже не о ремонте, а о полноценной реставрации. Но вы не упомянули еще один принципиальный для нас объект, ко включению которого в так называемую «парадную линию» мы прикладываем усилия. Это Благовещенская Александро-Невская церковь, по которой в юбилейный год необходимо провести хотя бы фасадные работы.
— Каков ее нынешний имущественный статус?
— Как вы, вероятно, знаете, в ответ на заявления Церкви о необходимости передачи нам Музеем городской скульптуры Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей Президент РФ Владимир Путин адресовал соответствующее поручение Министру культуры. Исполняя послушание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, я подписал временное соглашение с городскими властями о приеме у города второго этажа Благовещенской церкви, где располагается верхний храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это единственный в Лавре престол, посвященный нашему небесному покровителю.
Как будет дальше — посмотрим, ведь непосредственно все объекты недвижимости государство передает не Лавре, а Русской Православной Церкви в лице Санкт-Петербургской епархии, а уже епархия делегирует право их использования монастырю. Все экспонаты из верхнего храма музейные работники сейчас переместили вниз, город предоставил для них новое помещение на Невском проспекте. Мы демонтировали забор, которым музей ранее отгораживался от нас. В Александро-Невский храм уже назначен ключарь из числа насельников Лавры, а в день основания нашего монастыря, 7 апреля, на этом престоле впервые после 88-летнего перерыва состоялась Литургия. В июне в пространстве верхнего храма собираемся развернуть выставку икон святого благоверного князя Александра Невского: хотим собрать со всей митрополии образы, перед которыми верующие молятся в церквах. К счастью, выбирать есть из чего: только в Лавре таких икон больше четырех десятков.
Что касается Тихвинской и Лазаревской церквей, сейчас противниками их возвращения активно продвигается идея, что они строились как усыпальницы и действующими церквами никогда не были. Это неправда. Они строились именно как храмы, где совершалась Литургия и возносились молитвы в том числе за тех, кто в этих церквах был похоронен. В этом их предназначение, а не в том, чтобы быть выставочными залами. Сейчас эти «выставочные залы» только еще раз напоминают о скорбном периоде вандализма, когда уничтожалось созданное нашими предками. При всем уважении к сотрудникам Музея городской скульптуры, которые действительно сохраняли исторические надгробные памятники, в формировании некрополей в середине XX века царил утилитарный подход. Свыше трети надгробных памятников Лазаревского кладбища, например, были признаны не имеющими художественной ценности и уничтожены — в основном надгробия конца XIX — начала XX века, а также захоронения священно- и церковнослужителей.
— Церковь также заявляла о праве на постройки лаврской киновии на Октябрьской набережной — настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила и братского келейного корпуса, где ныне располагаются жилые квартиры...
— Киновия Александро-Невской лавры — это историческое название архитектурного ансамбля, о котором вы говорите. Лавра уже давно к нему не имеет ни малейшего отношения. После возобновления монашеского общежития в нашей обители мы окончательно отказались от него в пользу подворья Череменецкого Иоанно-Богословского мужского монастыря. Сейчас там располагается архиерейское подворье Санкт-Петербургской епархии, и расселением жилых квартир на территории бывшей киновии занимаются епархиальные структуры.
Все юбилейные новости — на специальном веб-ресурсе
— В Петербурге запущен интересный интернет-проект — посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского веб-сайт anevsky800.ru. В чем его главное предназначение?
— Создание портала, посвященного такому значимому и масштабному юбилею, было просто необходимо. Портал одновременно и просветительский, и информационный. Просветительская часть — это эксклюзивные интервью, размышления историков и творческий взгляд молодежи, современные исследования, мнения публицистов и известных людей о святом князе Александре. Информационная часть объединяет посвященные князю Александру Невскому и его юбилею в Петербурге новости, а также самые интересные публикации, видео- и фоторепортажи из российских регионов и из-за рубежа. На сайте anevsky800.ru размещен удобный календарь основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Среди них и те, которые уже состоялись. Например, там освещается фотовыставка «Во имя святого князя», которой мы открыли юбилейный год в Санкт-Петербурге и которая, как и предполагалось, отправится по стране. Она, кстати, уже побывала в Пскове, экспозицию ждут Карелия и Иркутск.
— Расскажите, пожалуйста, о значимых пунктах лаврской и городской юбилейных программ.
— Кульминацией должен стать общегородской Александро-Невский крестный ход в праздник перенесения мощей 12 сентября, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге уже восемь лет. Надеемся, на этот раз, в отличие от сложного прошлого года, он состоится. Но если массовые ограничения снова ужесточатся, у нас разрабатывается «план Б» с особо торжественным богослужением в Троицком соборе. Центральной иконой празднования станет принадлежавший священномученику Серафиму (Чичагову) келейный образ святого благоверного князя Александра Невского — старейший из лаврского собрания, датируемый окончанием XVII столетия.
Вечером того же дня на открытом воздухе или в Большом концертном зале «Октябрьский» (точно определим позднее) пройдет торжественный концерт. За неделю до этого Лавра проведет ставший традиционным и полюбившийся петербуржцам международный фестиваль колокольных звонов. Он проходит в формате музыкально-поэтического концерта, где выступления исполнителей духовной и народной музыки перемежаются праздничными звонами в исполнении именитых звонарей со всей России. На конец сентября запланирован международный культурный научно-практический форум иконописцев. Кроме того, к выставке икон святого князя приурочены две исторические конференции. Однодневная, в июне, будет посвящена почитанию и святости этого угодника Божия; вторую, осенью, организуем совместно с Санкт-Петербургской духовной академией и посвятим ее деятельности великого князя на дипломатическом и государственном земном поприще.
Что касается пунктов, не относящихся к центральным праздничным событиям городской юбилейной программы, власти прислушались к моему мнению (думаю, не в последнюю очередь потому, что мне доверили возглавить петербургский комитет по организации празднования) и решили отказаться от грандиозных мероприятий именно 12 сентября, перенеся их «центр тяжести» вниз, на районный уровень, и адресовав их в основном молодежи — школьникам и студентам. Это правильно: Александра Невского надо приблизить к народу, от этого больше пользы! Обширную юбилейную программу готовит Межрегиональная общественная организация содействия возрождению культуры, духовности и патриотизма Александро-Невское братство, правление которой я возглавляю.
Упомяну о значимом проекте в Ленинградской области, в региональный юбилейный комитет которой я также вхожу. По инициативе губернатора Александра Дрозденко у знаменитых Саблинских пещер возле города Никольское — на месте последней молитвы князя Александра перед Невской битвой — появится мемориальный комплекс с памятником и часовней. Это известное место, связанное с житием святого, которое, уверен, станет популярным в народе. Увековечить память Александра Невского также предполагается в Ломоносовском районе в крепости Копорье, которую он отвоевал у шведов, и в нашем Никольском скиту в Кингисеппском районе (здесь Александр Невский следовал во время военного похода 1256–1257 годов в Южную Финляндию). Там появятся небольшие памятники в виде бюста святого. Кроме того, на Сойкинской горе близ Никольского скита в этом году мы хотим разбить первый на Северо-Западе России сиреневый сад — сирингарий. В центре сада встанет новая скитская часовня святого великомученика Георгия Победоносца.
В прошлом году мы посадили на территории скита 150 плодовых деревьев и 120 кустов ягодных культур, присоединившись к общероссийскому проекту «Сад мира и памяти», в рамках которого в России высаживаются 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны соотечественнике. Сирингарий станет продолжением этой работы. Ведь известно множество сортов сирени, связанных с темой войны и Победы. Так, группа «Русская сирень» вывела сорта, посвященные маршалам Победы, — «Маршал Рокоссовский», «Маршал Говоров» и другие, а также сорта в честь героического города и его защитников: «Говорит Ленинград», «Дорога жизни», «Ольга Берггольц». Есть сирень в честь песен военных лет. Эти «военные» сорта в сирингарии создадут тематические дорожки.
— Когда прибудут саженцы?
— Закладку сирингария планируем на август. Предполагаем высадить двести кустов примерно сотни сортов, половина из них уже готовы и ждут своего часа. Этот кустарник неприхотлив, практически все его сорта выдерживают тридцатиградусный мороз. При надлежащем уходе кусты могут расти на одном месте два века. Так что, возможно, сад будет радовать глаз и душу и в год тысячелетия нашего небесного покровителя. Присутствует и собственно юбилейная изюминка: сирингарий мы решили назвать Александровским садом, а специально к его закладке семья известных московских селекционеров сирени Аладиных вывела новый сорт «Александр Невский» с красивыми пурпурными цветками, напоминающими княжеский плащ.
Эту работу по заказу Александро-Невской лавры выполнил Санкт-Петербургский монетный двор Акционерного общества «Гознак». В наборе четыре отчеканенных из сплава томпак медали. Каждая из них посвящена одному из русских городов, связанных с жизнью и чудесами святого благоверного князя и сугубым его почитанием, — Переславлю-Залесскому, Великому Новгороду, Владимиру и Санкт-Петербургу. Изображенные на медалях сюжеты выполнены в традиционном каноническом стиле и отражают ключевые моменты жития святого и переноса его мощей в северную столицу России.
«В продажу эти медали не пойдут, первый тираж из сотни комплектов полностью поступит в подарочный фонд, — рассказал наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. — Но если у какого-то заказчика возникнет желание оплатить дополнительный тираж минимум в 30 изделий (или отдельных медалей, или всего комплекта целиком), монетный двор обещает отчеканить их в кратчайший срок». «Несмотря на крайне сжатые сроки, работа шла легко: складывалось ощущение, будто все устраивается само собой», — поделился радостью автор медалей, ведущий художник дизайн-центра «Гознака» народный художник РФ Андрей Брынза.
14 июня 2021 г. 15:00
Ключевые слова: Александро-Невская лавра, благоверный князь Александр Невский, Санкт-Петербург, епископ Кронштадтский Назарий
Также читайте:
память
В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
HTML-код для сайта или блога:
|
Пасхальный подарок любителям искусства
Образы Воскресения Христова на эмали, отреставрированные святыни Коломенского и мерная икона святого царевича Димитрия: три выставки, которые нельзя пропустить. PDF-версия.
11 июня 2021 г. 17:30
Пасха в Камбодже
«Христос воскресе!» — это радостное пасхальное приветствие звучит сегодня на всех континентах, в том числе и в странах Юго-Восточной Азии. Первые русские приходы в этом регионе — на Филиппинах и в Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия) — возникли вскоре после революции 1917 года в результате небывалого прежде рассеяния паствы Русской Православной Церкви по всему миру. В 1946 году был образован Восточноазиатский Экзархат Московского Патриархата. Экзархом был назначен архиепископ Нестор (Анисимов), много сделавший для Церкви в Восточной Азии. Но через десять лет экзархат был упразднен. Следующим толчком к распространению русских приходов в Юго-Восточной Азии стал распад Советского Союза, появление новой волны эмигрантов и туристов из стран бывшего СССР, а также рост интереса к Православию среди коренного населения. В наши дни, в декабре 2018 года, был учрежден Патриарший Экзархат в Юго-Восточной Азии, который возглавил митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий. На сегодняшний день в Экзархат входит 13 стран, в том числе и Королевство Камбоджа. Как развивается православная миссия и как празднуется Пасха в стране кхмеров, рассказал «Журналу Московской Патриархии» исполняющий обязанности благочинного церквей Камбоджийского округа Таиландской епархии иеромонах Паисий (Ипате). PDF-версия.
8 июня 2021 г. 18:00
Человек Церкви: Протоиерей Валериан Кречетов
Дорога в подмосковное село Акулово известна не одному поколению верующих. Здесь находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, где уже свыше полувека служит настоятелем митрофорный протоиерей Валериан Кречетов. К нему приезжают за духовным советом и утешением, кажется, со всей страны. Эта дорога известна и многим священникам, поскольку долгие годы отец Валериан был старшим духовником Московской епархии и его любят многие поколения священников за его пастырскую мудрость и сердечность. PDF-версия.
7 июня 2021 г. 16:00
Протоиерей Владимир Воробьев: «В этом мире без подвига ничего хорошего не сделаешь»
В этом году ректору Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерею Владимиру Воробьеву исполнилось 80 лет. Известный московский священник рассказал «Журналу Московской Патриархии» о том, как жили верующие семьи в советское время, как москвичу и кандидату наук было непросто стать священником, как зарождался Свято-Тихоновский университет и чем ценен для нас подвиг новомучеников. PDF-версия.
3 июня 2021 г. 16:00