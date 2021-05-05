Епископ Кронштадтский Назарий: «800-летие Александра Невского — праздник для всех и для каждого»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ, ВЫСТАВКИ, НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД НА СОЙКИНОЙ ГОРЕ

Центром празднования восьмивекового юбилея со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского станет Санкт-Петербург, а его «сердцем» — торжества в день перенесения мощей угодника Божия 12 сентября. Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий рассказывает «Журналу Московской Патриархии», как монастырь готовится к знаменательному событию, какие интересные события ждут петербуржцев и паломников и каким образом в Ленинградской области увековечат связанные с Александром Нев­ским места. PDF-версия.

Парадной линии архитектурных памятников —первоочередное внимание

— Ваше Преосвященство, в Лавре стартовала приуроченная к юбилею масштабная реставрационная программа. Тендер на проектные работы в прошлом году выиграли Центральные научно-проектные мастерские Министерства культуры РФ. Вышли ли их сотрудники на натуру, когда увидят свет проектные документы?

— Проектировщики активно работают на территории Лавры. Большая часть предпроектных работ завершена, некоторые археологические шурфы закладывались и эксплуатировались и в зимний период. Полностью выполнено трехмерное сканирование зданий и сооружений. В целом нас устраивают темпы, которые проектная фирма демонстрирует на площадке, и есть все основания надеяться, что заявленный срок подготовки Генерального плана реставрационных работ — ноябрь этого года — она выдержит. Речь сейчас идет о 13 архитектурных памятниках лаврского ансамбля. Насколько мне известно, дополнительно проектная фирма пытается получить финансирование и на Митрополичий корпус, в архитектурном плане составляющий с каре Лавры единое целое и служащий ныне местом расположения административных структур Санкт-Петербургской епархии.

— Если к концу года завершится только работа над проектными документами, выходит, реставраторы к юбилейным торжествам сделать ничего не успеют?

— Почему же, с наступлением теплого сезона они появятся на объектах так называемой «парадной линии» зданий, возле которых пройдут главные лаврские торжества 800-летия. Пока речь идет о фасадах двух корпусов — Духовского и Семинарского — и надвратной Скорбященской церкви. Кроме того, обязательно надо укрепить штукатурку на фасаде и центральном своде Свято-Троицкого собора.

— В прошлом году капитально обновлялась так называемая подпорная стенка. Зачем это понадобилось?

— Это важное сооружение, обеспечивающее устойчивость строений всего лаврского каре. Во многих местах оно было аварийным, а на юго-востоке, где в советское время располагались гаражи научно-производственного предприятия «Прометей», и вовсе руинированным. Впрочем, эта работа завершена не по всему периметру. Сейчас продолжаем ее на северной стороне, на берегу реки Монастырки. Там тоже принципиально важный фрагмент, фактически это гидротехнические сооружения по границе нашего земельного участка. Средства на их обновление выделяет городской бюджет.

В Благовещенской Александро-Невской церкви возобновилась литургическая жизнь

— В планах городских реставраторов на нынешний год также работы по двум лаврским зданиям — просфорному корпусу и «новой» ризнице с библиотекой и архивом. Когда они завершатся?

— Должны успеть к венцу юбилейных торжеств. За эти объекты культурного наследия взялся Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. В здании так называемой «новой» ризницы мы с вами сейчас беседуем. К 300-летию Лавры восемь лет назад его привели в порядок, но то был просто капитальный ремонт. Остались, увы, изношенными инженерные сети, у здания проблемный фундамент. В общем, сейчас речь идет уже не о ремонте, а о полноценной реставрации. Но вы не упомянули еще один принципиальный для нас объект, ко включению которого в так называемую «парадную линию» мы прикладываем усилия. Это Благовещенская Александро-Невская церковь, по которой в юбилейный год необходимо провести хотя бы фасадные работы.

— Каков ее нынешний имущественный статус?

— Как вы, вероятно, знаете, в ответ на заявления Церкви о необходимости передачи нам Музеем городской скульптуры Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей Президент РФ Владимир Путин адресовал соответствующее поручение Министру культуры. Исполняя послушание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, я подписал временное соглашение с городскими властями о приеме у города второго этажа Благовещенской церкви, где располагается верхний храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это единственный в Лавре престол, посвященный нашему небесному покровителю.

Как будет дальше — посмотрим, ведь непосредственно все объекты недвижимости государство передает не Лавре, а Русской Православной Церкви в лице Санкт-Петербургской епархии, а уже епархия делегирует право их использования монастырю. Все экспонаты из верхнего храма музейные работники сейчас переместили вниз, город предоставил для них новое помещение на Невском проспекте. Мы демонтировали забор, которым музей ранее отгораживался от нас. В Александро-Невский храм уже назначен ключарь из числа насельников Лавры, а в день основания нашего монастыря, 7 апреля, на этом престоле впервые после 88-летнего перерыва состоялась Литургия. В июне в пространстве верхнего храма собираемся развернуть выста­вку икон святого благоверного князя Александра Невского: хотим собрать со всей митрополии образы, перед которыми верующие молятся в церквах. К счастью, выбирать есть из чего: только в Лавре таких икон больше четырех десятков.

Что касается Тихвинской и Лазаревской церквей, сейчас противниками их возвращения активно продвигается идея, что они строились как усыпальницы и действующими церквами никогда не были. Это неправда. Они строились именно как храмы, где совершалась Литургия и возносились молитвы в том числе за тех, кто в этих церквах был похоронен. В этом их предназначение, а не в том, чтобы быть выставочными залами. Сейчас эти «выставочные залы» только еще раз напоминают о скорбном периоде вандализма, когда уничтожалось созданное нашими предками. При всем уважении к сотрудникам Музея городской скульптуры, которые действительно сохраняли исторические надгробные памятники, в формировании некрополей в середине XX века царил утилитарный подход. Свыше трети надгробных памятников Лазаревского кладбища, например, были признаны не имеющими художественной ценности и уничтожены — в основном надгробия конца XIX — начала XX века, а также захоронения священно- и церковнослужителей.

— Церковь также заявляла о праве на постройки лаврской киновии на Октябрьской набережной — настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила и братского келейного корпуса, где ныне располагаются жилые квартиры...

— Киновия Александро-Невской лавры — это историческое название архитектурного ансамб­ля, о котором вы говорите. Лавра уже давно к нему не имеет ни малейшего отношения. После возобновления монашеского общежития в нашей обители мы окончательно ­отказались от него в пользу подворья Череменецкого ­Иоанно-Богословского мужского монастыря. Сейчас там располагается архиерейское по­дворье Санкт-Петербургской епархии, и расселением жилых квартир на территории бывшей киновии занимаются епархиальные структуры.

Все юбилейные новости — на специальном веб-ресурсе

— В Петербурге запущен интересный интернет-проект — посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского веб-сайт anevsky800.ru. В чем его главное предназначение?

— Создание портала, посвященного такому значимому и масштабному юбилею, было просто необходимо. Портал одновременно и просве­тительский, и информационный. Просветительская часть — это эксклюзивные интервью, размышления историков и творческий взгляд молодежи, современные исследования, мнения публицистов и известных людей о святом князе Александре. Информационная часть объединяет посвященные князю Александру Нев­скому и его юбилею в Петербурге новости, а также самые интересные публикации, видео- и фоторепортажи из российских регионов и из-за рубежа. На сайте anevsky800.ru размещен удобный календарь основных событий юбилейного года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Среди них и те, которые уже состоялись. Например, там освещается фотовыставка «Во имя святого князя», которой мы открыли юбилейный год в Санкт-Петербурге и которая, как и предполагалось, отправится по стране. Она, кстати, уже побывала в Пскове, экспозицию ждут Карелия и Иркутск.

— Расскажите, пожалуйста, о значимых пунктах лаврской и городской юбилейных программ.

— Кульминацией должен стать общегородской Александро-Невский крестный ход в праздник перенесения мощей 12 сентября, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге уже восемь лет. Надеемся, на этот раз, в отличие от сложного прошлого года, он состоится. Но если массовые ограничения снова ужесточатся, у нас разрабатывается «план Б» с особо торжественным богослужением в Троицком соборе. Центральной иконой празднования станет принадлежавший священномученику Серафиму (Чичагову) келейный образ святого благоверного князя Александра Невского — старейший из лаврского собрания, датируемый окончанием XVII столетия.

Вечером того же дня на открытом воздухе или в Большом концертном зале «Октябрьский» (точно определим позднее) пройдет торжественный концерт. За неделю до этого Лавра проведет ставший традиционным и полюбившийся петербуржцам международный фестиваль колокольных звонов. Он проходит в формате музыкально-поэтического концерта, где выступления исполнителей духовной и народной музыки перемежаются праздничными звонами в исполнении именитых звонарей со всей России. На конец сентября запланирован международный культурный научно-практический форум иконописцев. Кроме того, к выставке икон святого князя приурочены две исторические конференции. Однодневная, в июне, будет посвящена почитанию и святости этого угодника Божия; вторую, осенью, организуем совместно с Санкт-Петербургской духовной академией и посвятим ее деятельности великого князя на дипломатическом и государственном земном поприще.

Что касается пунктов, не относящихся к центральным праздничным событиям городской юбилейной программы, власти прислушались к моему мнению (думаю, не в последнюю очередь потому, что мне доверили возглавить петербургский комитет по организации празднования) и решили отказаться от грандиозных мероприятий именно 12 сентября, перенеся их «центр тяжести» вниз, на районный уровень, и адресовав их в основном молодежи — школьникам и студентам. Это правильно: Александра Невского надо приблизить к народу, от этого больше пользы! Обширную юбилейную программу готовит Межрегиональная общественная организация содействия возрождению культуры, духовности и патриотизма Александро-Невское братство, правление которой я возглавляю.

Упомяну о значимом проекте в Ленинградской области, в региональный юбилейный комитет которой я также вхожу. По инициативе губернатора Александра Дрозденко у знаменитых Саблинских пещер возле города Никольское — на месте последней молитвы князя Александра перед Невской битвой — появится мемориальный комплекс с памятником и часовней. Это известное место, связанное с житием святого, которое, уверен, станет популярным в народе. Увековечить память Александра Невского также предполагается в Ломоносовском районе в крепости Копорье, которую он отвоевал у шведов, и в нашем Никольском скиту в Кингисеппском районе (здесь Александр Невский следовал во время военного похода 1256–1257 годов в Южную Финляндию). Там появятся небольшие памятники в виде бюста святого. Кроме того, на Сойкинской горе близ Никольского скита в этом году мы хотим разбить первый на Северо-Западе России сиреневый сад — сирингарий. В центре сада встанет новая скитская часовня святого великомученика Георгия Победоносца.

В прошлом году мы посадили на территории скита 150 плодовых деревьев и 120 кустов ягодных культур, присоединившись к общероссийскому проекту «Сад мира и памяти», в рамках которого в России высаживаются 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны соотечественнике. Сирингарий станет продолжением этой работы. Ведь известно множество сортов сирени, связанных с темой войны и Победы. Так, группа «Русская сирень» вывела сорта, посвященные маршалам Победы, — «Маршал Рокоссовский», «Маршал Говоров» и другие, а также сорта в честь героического города и его защитников: «Говорит Ленинград», «Дорога жизни», «Ольга Берггольц». Есть сирень в честь песен военных лет. Эти «военные» сорта в сирингарии создадут тематические дорожки.

— Когда прибудут саженцы?

— Закладку сирингария планируем на август. Предполагаем высадить двести кустов примерно сотни сортов, половина из них уже готовы и ждут своего часа. Этот кустарник неприхотлив, практически все его сорта выдерживают тридцатиградусный мороз. При надлежащем уходе кусты могут расти на одном месте два века. Так что, возможно, сад будет радовать глаз и душу и в год тысячелетия нашего небесного покровителя. Присутствует и собственно юбилейная изюминка: сирингарий мы решили назвать Александровским садом, а специально к его закладке семья известных московских селекционеров сирени Аладиных вывела новый сорт «Александр Невский» с красивыми пурпурными цветками, напоминающими княжеский плащ.





Епископ Кронштадтский Назарий (Николай Алексеевич Лавриненко) родился 11 августа 1952 г. в с. Ивковцы на Черкащине (Украина) в многодетной семье. В 1974 г. окончил Крымский сельскохозяйственный институт. После срочной службы в Группе советских войск в Германии работал в Центральном республиканском ботаническом саду Академии наук Украинской ССР в должности старшего инженера. После окончания Ленинградской духовной семинарии в 1985 г. пострижен в монашество и рукоположен в диакона, а затем в иеромонаха. С марта 1986 г. нес послушание в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. С ноября 1987 г. — настоятель Спасо-Преображенского собора г. Выборга. В 1988 г. окончил Ленинградскую духовную академию и возведен в сан игумена.В 1990 г. назначен настоятелем ленинградского подворья Казанской иконы Божией Матери Валаамского монастыря. В феврале 1991 г. в Александро-Невской лавре возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Рождество-Богородичного Коневского монастыря. В 1996 г. назначен благочинным монастырей и подворий Санкт-Петербургской епархии. С 17 апреля 1997 г. — наместник Александро-Невской лавры. Решением Священного Синода от 27 мая 2009 г. (журнал № 52) избран епископом Выборгским, викарием Санкт-Петербургской епархии. Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. (журнал № 16) ему присвоен титул «Кронштадтский».



В Санкт-Петербурге выпущен подарочный комплект медалей, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского

Эту работу по заказу Александро-Невской лавры выполнил Санкт-Петербургский монетный двор Акционерного общества «Гознак». В наборе четыре отчеканенных из сплава томпак медали. Каждая из них посвящена одному из русских городов, связанных с жизнью и чудесами святого благоверного князя и сугубым его почитанием, — Переславлю-Залесскому, Великому Новгороду, Владимиру и Санкт-Петербургу. Изображенные на медалях сюжеты выполнены в традиционном каноническом стиле и отражают ключевые моменты жития святого и переноса его мощей в северную столицу России.

«В продажу эти медали не пойдут, первый тираж из сотни комплектов полностью поступит в подарочный фонд, — рассказал наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. — Но если у какого-то заказчика возникнет желание оплатить дополнительный тираж минимум в 30 изделий (или отдельных медалей, или всего комплекта целиком), монетный двор обещает отчеканить их в кратчайший срок». «Несмотря на крайне сжатые сроки, работа шла легко: складывалось ощущение, будто все устраивается само собой», — поделился радостью автор медалей, ведущий художник дизайн-центра «Гознака» народный художник РФ Андрей Брынза.