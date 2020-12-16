Духовная застава на Иртышском берегу

ИНТЕРВЬЮ МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО И ТЮМЕНСКОГО ДИМИТРИЯ К ЮБИЛЕЮ ТОБОЛЬСКОЙ КАФЕДРЫ



400 лет назад на Московском Соборе Патриарх Филарет и его царственный сын Михаил Федорович учредили Сибирскую епархию с центром в Тобольске. Она стала первой православной епархией в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. С годами Сибирская епархия стала самой обширной в Русской Церкви, а сегодня это одна из крупнейших митрополий в Сибири. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал о том, как развивается возглавля­емая им митрополия. PDF-версия.



— Ваше Высокопреосвященство, даже после разукрупнения Тобольская епархия остается очень большой, а среди новосозданных — едва ли не самой обширной в Церкви. Понятно, что это накладывает свои особенности на управление ею. В чем вы видите особую специфику и сложности в служении правящего архиерея?

— Современную Тобольскую митрополию территориально, по сибирским меркам, нельзя назвать очень большой. Она включает только аграрный юг Тюменской области. По площади это гораздо меньше и Ханты-Мансийского, и Ямало-Ненецкого автономных округов, административно входящих в Тюменскую область, и тем более в несколько раз меньше территории Красноярского края (Красноярской митрополии). Однако, если сравнивать с епархиями центральной части России, Тобольская мит­рополия, безусловно, территориально больше многих епархий.

Важное значение в управлении епархией имеет соборность. Ежегодно у нас проходит собрание духовенства и мирян, три раза в году — духовенства, четыре-пять раз в году — заседание Епархиального совета. Соборно принимается план мероприятий на каждый год. По этому плану свое служение осуществляют благочиния и приходы.

В этом году исполняется и 30 лет возрождения Тобольской епархии, а потому у нас уже хорошо отработан весь механизм: от планирования церковных мероприятий и их проведения до анализа удачных моментов и недочетов. Отдельно отмечу, что в этой работе активное участие принимают преподаватели и студенты Тобольской духовной семинарии. Особенно это касается проведения конференций, круглых столов и миссионерских поездок.

Важно отметить еще одну особенность нашей епархии: архиерейская кафедра расположена необычно — в районном центре, а не в областной столице. Это связано с тем, что при возрождении епархии в 1990 году кафедральным городом был определен древний Тобольск. До революции он был столицей губернии и кафедральным городом, а после революции этот статус упразднили, и Тобольск стал районным центром, а областным центром стала Тюмень. Перенесение областной столицы в Тюмень, возможно, связано с транспортной инфраструктурой региона, поскольку там сосредоточена сеть железных и автомобильных дорог, впоследствии появился и аэропорт. На церковную жизнь епархии это существенно не влияет, все вопросы с органами государственной власти успешно решаются в Тюмени.

Большинство выпускников семинарии становятся священниками

— Каков образовательный уровень священников в вашей епархии? Какая ведется работа в этом направлении?

— Во-первых, все духовенство епархии — это выпускники Тобольской духовной семинарии. А во-вторых, мы ежегодно осенью проводим двухнедельные курсы для духовенства. Так мы стараемся выполнять благословение священноначалия о переподготовке пастырей. Кроме того, духовенство епархии участвует в общецерковных семинарах: по социальному служению, религиозному образованию и катехизации, взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами, и т. д.

Но особое внимание в епархии уделяется развитию образовательной деятельности — не только в духовной семинарии, но и в православных гимназиях и воскресных школах. В нашей митрополии действует четыре православные гимназии, которые возглавляют священнослужители. Гимназии имеют государственные лицензию и аккредитацию.

— Расскажите подробнее о семинарии в Тобольске. Взаимодействует ли она со светскими вузами?

— Открытие и становление Тобольской духовной семинарии оказало большое влияние на жизнь епархии. Когда 30 лет назад, в 1989 году, священноначалие решило возродить Тобольскую духовную семинарию, местные власти предложили сделать это в полуразрушенном храме Апостолов Петра и Павла. Большая работа по возрождению семинарии легла на плечи митрополита Омского и Тюменского Феодосия, поскольку тогда еще существовала Омско-Тюменская епархия. Светлая ему память! Позже удалось вернуть Церкви часть зданий Тобольского кремля, в них и разместилась семинария.

После моего назначения в 1990 году на Тобольскую кафедру и пост ректора духовной семинарии мне пришлось приложить большие усилия, чтобы добиться признания семинарии как высшего учебного заведения на региональном уровне. В середине 1990-х годов семинария получила государственную лицензию на образование, а меня в качестве ее ректора пригласили войти в состав Совета ректоров вузов Тюменской области. Благодаря этому удалось выстроить хорошие отношения с руководством вузов, вовлечь их в совместные программы по проведению Кирилло-Мефодиевских и Рождест­венских чтений. Выстроились взаимополезные отношения с Тюменским государственным университетом и многими другими вузами. Более 700 выпускников семинарии совершают свое служение в Сибирском регионе, Приморском крае, центральной части России, в ближнем и дальнем зарубежье. Десять выпускников семинарии сегодня совершают епископское служение в Церкви; еще 10 выпускников, получив дальнейшее образование в Москве и Петербурге, стали кандидатами богословия; 11 выпускников во взаимодействии со светскими вузами защитили кандидатские диссертации и стали кандидатами наук; 44 выпускника защитили магистерские диссертации в семинарии. Работа над магистерскими диссертациями еще более послужила сближению с учеными светских вузов, которые являются научными руководителями студентов или их оппонентами при написании магистерских работ. И несомненно, радует тот факт, что абсолютное большинство выпускников Тобольской духовной семинарии принимают священный сан.

— Кто из ваших предшественников на Тобольской кафедре вам ближе всего по духу? Почему?

— Одна из наиболее значимых фигур в истории Тобольской митрополии — архиепископ Киприан (Старорусенников), первый тобольский архиерей. Помимо трудов по организации церковной жизни в епархии он немало сил отдал делу просвещения, положил начало сибирскому летописанию. Другие тобольские архиереи также внесли важный вклад в развитие образования и богословия. Это митрополит Филофей (Лещинский), архиепископы Антоний (Нарожницкий), Варлаам (Пет­ров) и многие другие.

Все святители на Тобольской кафедре были подвижниками веры и благочестия. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, являет собой пример архипастырской мудрости, молитвенности и благочестия. Совершавший вместе с ним служение святитель Филофей открыл первую школу на Сибирской земле, построил множество храмов, отдал немало сил для развития миссионерского служения и проповеди для народов Сибири.

— Ведется ли в епархии работа по популяризации этих святителей?

— Конечно! Преподаватели и учащиеся Тобольской духовной семинарии ведут серьезную работу по изучению деятельности архипастырей: посвящают им доклады, семестровые сочинения, курсовые работы, бакалаврские и магистерские диссертации, вместе со светскими историками и писателями издают отдельные статьи и книги. Большую работу проводит Миссионерский отдел. В Тюмени установлен бронзовый памятник святителю Филофею с предстоящими представителями коренных народов Севера. Кстати, место, где установлен монумент, названо в его честь — сквер Святителя Филофея.

Будущее Абалакского монастыря — социальное служение

— Сколько в епархии сегодня действует монастырей?

— Два мужских и два женских. В Тюмени действует Троицкий мужской монастырь. При нем, кстати, открыты Тюменская православная гимназия и Тюменское духовное училище. Другой монастырь в Тюмени — Богородице-Рождественская женская обитель — знаменит тем, что это место, куда на поезде прибыла семья Николая II в 1917 году, после того как Временное правительство сослало их в Тобольск. Вблизи Тобольска действует Абалакский мужской монастырь и Иоанно-Введенский женский монастырь, при котором есть приют для девочек.

— Абалакский Знаменский мужской монастырь — важное для российской истории место. Что епархия делает для развития этой обители?

— Да, Абалакский мужской монастырь — один из древнейших на Сибирской земле. В 1636 году было явление Абалакской иконы Божией Матери, и по Ее повелению был построен храм в честь иконы «Знамение — Абалакская». После революции монастырь был закрыт и превращен в пересыльный лагерь НКВД. Историки утверждают, что в этом лагере пребывал митрополит Петр (Полянский), перед тем как его отправили в ссылку на Крайний Север, в местечко Хэ. Впоследствии на территории монастыря устроили колхозную машинно-тракторную станцию.

Возрождение монастыря и передача зданий начались в 1989 году. Монастырь передавался в сильно разрушенном состоянии. Сейчас обитель в основном восстановлена, в братии 42 человека. Многие из них — выпускники Тобольской духовной семинарии, часть — преподаватели этого учебного заведения. Кроме того, в монастыре, в зависимости от сезона, трудится 50–60 трудников. Вообще у монастыря большое хозяйство — 200 га пахотных земель, более 100 га сенокосных угодий, порядка 30 коров, пасеки. Обитель производит свою молочную продукцию, хлеб, мед. Кроме того, монахи занимаются и социальным служением — реабилитацией людей, попавших в пагубную зависимость.

Будущее монастыря видится в развитии социального служения. Одно из подворий находится в селе Липовка, которое многие годы было заброшено, а сейчас возрождается. На монастырском подворье трудятся местные жители, а также люди, которые проходят реабилитацию. Здесь благоприятные условия для этого: село находится в отдаленном месте на красочном берегу реки Тобол. Монастырь построил здесь пять деревянных домов, куда и зимой, и летом приезжают православные семьи, чтобы пожить сельской жизнью.

— Не планируете восстановить Знаменский мужской монастырь в Тобольске?

— Пока речь идет о восстановлении семинарии, расположенной на территории обители. Очень радует, что областное правительство решило вернуть Церкви историческое здание семинарии. Вообще Знаменский монастырь был первым в Сибири. До революции в нем размещалась семинария, а в советское время обитель упразднили и сделали там ветеринарный техникум.Наши семинаристы подробно изучили это историческое место, а специалисты областного Министерства культуры определили степень сохранности и уникальности исторических ­объектов. Сейчас перед руководством семинарии стоит задача совместно с реставраторами разработать и утвердить проект восстановительных работ, а затем внимательно проконтролировать его исполнение.

Кстати, у нас есть и другие планы относительно строительства: мы надеемся создать храм в каждом райцентре. Во всех райцентрах на данный момент построены или почти постро­ены каменные храмы. Также в рамках программы «Строительство храмов в шаговой доступности» в стадии завершения находится строительство трех храмов и выделены земельные участки еще для четырех в новых микрорайонах Тюмени. Это же быстрорастущий город, поэтому мы наде­емся, что храмы со временем появятся в каждом микрорайоне.

Отменили все торжества, кроме праздничного богослужения

— Как бы вы оценили отношения вашей епархии с местными властями? Насколько успешно реализуются церковно-государственные проекты?

— За эти годы выстроились хорошие взаимоотношения епархии и местных властей. Реша­ются вопросы постепенной передачи исторических зданий семинарии, восстановления и реставрации храмов и церковных зданий. Правительство помогает нам проводить научные конференции, открывать детские лагеря отдыха, проводить миссионерскую детскую экспедицию «Славянский ход», в которой ежегодно принимает участие более 500 детей. Особенно детям нравится речной маршрут на пароходе от Тобольска до Салехарда и обратно. Важно подчеркнуть, что совместные церковно-государственные проекты помогают наладить межконфессиональные и межнациональные отношения в регионе. Среди социально значимых инициатив можно отметить «Общее дело», в котором объединены проекты социальной направленности, проводимые при поддержке Правительства Тюменской области.

— В самом начале развития пандемии в Тюмень и область были эвакуированы россияне, находившиеся в Китае. Таким образом, Тюмень первая приняла потенциальных носителей инфекции. Какова была реакция епархии на эту меру? Было ли организовано дистанционное общение священнослужителей с людьми, оказавшимися в изоляции?

— Действительно, граждан России эвакуировали из Китая и разместили в одном из санаториев близ Тюмени. Но они не были носителями коронавируса: они были на изоляции, чтобы избежать проникновения инфекции на территорию России. Епархия выделила священника с медицинским образованием для их духовного окормления.

Конечно, некоторые люди стали опасаться такого соседства. Приходилось выступать и призывать к благоразумию людей, указывая, что прибывшие — это наши соотечественники и что наш долг — человеческий и христианский — оказать им поддержку, ведь среди них могут быть и наши родные и близкие люди. В том числе и благодаря таким обращениям, участию священнослужителей волнение было сведено на нет.

После того как правительство области отменило режим повышенной готовности и получило рекомендации от санитарно-эпидемиологических служб, мы в епархии приняли ряд ограничительных мер. При поддержке правительства была организована прямая трансляция богослужений по телевидению. Также в эти дни священнослужители через СМИ призывали верующих к сугубой домашней молитве. При этом надо сказать, что храмы в епархии не закрывались, так как было объявлено только о количественном ограничении доступа и соблюдении санитарных норм. Абсолютное большинство духовенства и верующих с пониманием отнеслось к этой временной мере.

— Ваше Высокопреосвященство, какие изменения внесло моровое поветрие в празднование 400-летия образования Тобольской епархии?

— К сожалению, мы вынуждены были практически отменить многие из запланированных мероприятий, за исключением, конечно, праздничного богослужения. Все остальное перенесли на будущее. Кое-что смогли провести, но в измененном формате: крестный ход с Абалакской иконой Божией Матери проводился только на автобусах, без пешего маршрута по городу.

Также по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выпущена юбилейная медаль к 400-летию Сибирской епархии.

— Эпидемия в этом году ударила и по различным паломническим программам, а в Тюмени и Тобольске многие из них посвящены последнему пути святых царственных страстотерпцев. Как до введения ограничительных мер шло развитие паломнических программ, связанных с темой царской семьи?

— Когда мы вспоминали 100-летие кончины царственных страстотерпцев, региональные власти разработали императорский маршрут. Он начинается в Тюмени от набережной, куда 17 августа 1917 года прибыл поезд с царской семьей. Это событие было отражено в дневнике императора Николая II. В этом году в память об их пребывании здесь на этом месте установлен памятник царской семье. В 2018 году в Тобольске, в доме генерал-губернатора, где располагалась царская семья, был отрыт первый государственный музей царской семьи Николая II. Этот музей формировался при поддержке Елизаветинского общества и участии Тобольской духовной семинарии. Директор музея — протодиакон Софийско-Успенского собора.

Мечтал стать сторожем храма

— До того как поступить в семинарию и принять постриг, вы получили светское образование, затем работали по специальности, занимались общественно-политической деятельностью. Что побудило вас изменить свою жизнь?

— Мое детство и юность проходили в православной семье. Мой отец Михаил Герасимович вернулся с войны инвалидом 2-й группы, имел множество ранений, контузию. Моя мама Мария Алексеевна (впоследствии схимонахиня Мария) с ранних лет приучала нас к молитве и посещению храма. Большое влияние на всю нашу семью оказала Троице-Сергиева лавра — братия этой обители и в какой-то мере Московская духовная академия и семинария.

В 1960 году старший брат Николай поступил в Московскую духовную семинарию. Это был как раз период хрущевской оттепели, сопровождавшейся закрытием храмов и гонением на верующих. Зная жизнь Церкви изнутри и видя ­благотворное ее влияние на человека и общество, я не мог понять причину жестокого отношения к Церкви и верующим со стороны ате­истического государства. Поступление старшего брата в семинарию уже тогда предопределило мое желание и мой выбор. Конечно, были юношеские увлечения техникой — после школы я поступил в Московский институт инженеров транспорта. Затем работал конструктором, был ведущим конструктором по модернизации локомотивов. Однако детское и юношеское желание служить в Церкви сохранялось постоянно.

Помню, как в школьные годы, которые пришлись на хрущевские гонения, преследовалась молодежь, которая ходила в Церковь. Иногда приходилось оставаться в храме после службы, чтобы не задержали «дружинники», дежурившие возле храма. Народ уходил, храм закрывался, а мы, молодые ребята, помогали тушить лампадки и ждали, когда снимут «осаду дружинников». В памяти сохранились теплые воспоминания: опустевший храм, мерцание лампад перед святыми образами и благоговейная, благодатная тишина. Колокольный звон, доносившийся с улицы, отзывался духовной радостью. Трудно описать эти чувства. В те годы появилась мечта — вырасту, кончу учиться и буду трудиться ночным сторожем храма. Когда в выходные посещали Троице-Сергиеву лавру, то в ночь с субботы на воскресенье оставались в Трапезном храме, который не закрывался и в котором читалось Правило ко причащению и совершалась исповедь. Так из года в год укреп­лялось желание служить в Церкви.

— Как вы думаете, как в семье должна прививаться любовь к Богу? Что вы посоветуете современной православной семье?

— В моей семье большая заслуга в воспитании нас, братьев, в православной вере, конечно, принадлежала маме. Она всегда старалась, чтобы в доме постоянно совершалась молитва, особое значение придавая регулярному посещению храма. Однако все это делалось без принуждения. Так что в основе всего должна быть любовь к Богу.



21 сентября 1620 г. царь Михаил Федорович и Патриарх Московский Филарет, сознавая значимость проповеди Православия среди коренного населения Сибирского края и ставя задачу исправления нравов первых русских поселенцев, учредили в городе Тобольске первую Сибирскую епархию. Ее границы до 2-й половины XVIII в. простирались от Урала до Тихого океана. В 1668 г. Тобольская и Сибирская епархия была преобразована в митрополию. На протяжении почти четырех столетий административной столицей и духовным центром обширного Сибирского края был город Тобольск, основанный русскими казаками и стрельцами в 1587 г. Подлинное превращение Руси в Великую Россию началось с присоединения Сибири к Русскому государству. В этом историческом процессе важную роль сыграла Русская Православная Церковь.