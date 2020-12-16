Духовная застава на Иртышском берегу

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Псковский ренессанс
В Псковской области, наряду с Владимирской, Смоленской и Новгородской, сохранилось больше всего древнейших православных каменных храмов. В этом году 10 шедевров псковского архитектурного зодчества включены в Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО. На реставрацию памятников культуры Псковщины, в том числе и на храмы, планируется выделить около 12 млрд руб. О том, какие работы планируется провести, что делать с руинированными храмами в вымерших деревнях и как уберечь действующие храмы от пожаров, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин). PDF-версия.
16 декабря 2020 г. 14:17
Иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы иерей Александр Волков назначен ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии».
7 декабря 2020 г. 18:30
В Норвегии состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию русского присутствия в стране
В день памяти Архистратига Божия Михаила в г.Тронхейме состоялась панихида по усопшим русским эмигрантам, во время «братоубийственного лихолетья Отечества лишенных и в земле Норвежстей прибежище и упокоение обретших, всех в годину гонений от безбожной власти за веру невинно замученных и убиенных».
24 ноября 2020 г. 19:30
Уголок России на Святой Земле
В этом году Подворью Русской духовной миссии в Яффо (Тель-Авив) 151 год. За прошедшие полтора века земля, находящаяся под особым покровительством святой Тавифы (которая обрела тут последний покой) и апостола Петра, пережила немало событий, вершивших судьбы России и Ближнего Востока. И сегодня здесь, как и 151 год назад, рады тем, кто приезжает издалека поклониться древним святыням, а также готов потрудиться для ее благоукрашения и процветания на общее благо. В прошлом году в «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано интервью с ключаем протоиереем Игорем Пчелинцевым. Оно не потеряло актуальности и сегодня.
7 ноября 2020 г. 15:22
О помощи Церкви клирикам, работникам церковных структур и их семьям
Православный храм не только место молитвы. Сюда, часто с последней надеждой, обращаются люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но иногда помощь нужна и их благодетелям. Кто поможет священнику, если у него сгорел дом, срочно нужны средства на операцию или длительное лечение? ПДФ-версия
8 октября 2020 г. 14:29
В Переславской епархии, в Даниловом монастыре, состоялась презентация путеводителя по достопримечательностям города Переславля
Путеводитель «Прогулка по старинному городу Переславлю-Залескому» рассказывает о главных достопримечательностях города. Издание приурочено к предстоящему 800-летию со дня рождения святого князя Александр Невского.
8 октября 2020 г. 11:49
Архимандрит Тихон (Шарапов)- защитник канонического Православия на белорусской земле
К юбилею Жировичского монастыря хотелось бы напомнить еще об одной яркой странице в истории обители. В первой половине 1920-х гг. Жировичский монастырь стал центром по сохранению единства православных верующих Западной Белоруссии с Русской Православной Церковью. Возглавил это движение архимандрит Тихон (Шарапов), в недавнем прошлом полковой священник.
21 мая 2020 г. 09:34
С Днем рождения, святая обитель!
Жировичский ставропигиальный мужской монастырь отмечает сегодня сразу две юбилейные даты. Это 500 лет своего основания и 550 лет обретения Жировицкой иконы Божией Матери. Его история неразрывно связана с историей Беларуси. Находясь на границе католического и православного мира, монастырь разделил вместе со своей паствой два с половиной столетия униатского господства, притеснения польских властей, тяготы Великой Отечественной войны и лихолетья гонений безбожной власти. Но при этом никогда не закрывался.
20 мая 2020 г. 09:34
Образу Божией Матери «Жировицкая» 550 лет
В этом году Успенский Жировичский мужской монастырь отмечает 500 -летие своего основания. Созданию святой обители предшествовало явление иконы Божьей Матери, которое произошло в XVI веке, 550 лет назад. Эта икона, до ныне пребывающая в Успенском соборе монастыря, стала главной святыней Белой Руси. Испокон века поклониться ей приходили сотни людей. В советские годы Жировичская обитель стала единственным действующим монастырем Белоруссии. В наши дни ее ежегодно посещает около 50 тыс. человек со всех концов земли. По молитвам к Богородице люди находят решение духовных и житейских вопросов, обретают здоровье и семейное счастье. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
19 мая 2020 г. 10:34
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ЖМП № 10 октябрь 2020 / 28 декабря 2020 г. 14:00
Духовная застава на Иртышском берегу
ИНТЕРВЬЮ МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО И ТЮМЕНСКОГО ДИМИТРИЯ К ЮБИЛЕЮ ТОБОЛЬСКОЙ КАФЕДРЫ
— Современную Тобольскую митрополию территориально, по сибирским меркам, нельзя назвать очень большой. Она включает только аграрный юг Тюменской области. По площади это гораздо меньше и Ханты-Мансийского, и Ямало-Ненецкого автономных округов, административно входящих в Тюменскую область, и тем более в несколько раз меньше территории Красноярского края (Красноярской митрополии). Однако, если сравнивать с епархиями центральной части России, Тобольская митрополия, безусловно, территориально больше многих епархий.
Важное значение в управлении епархией имеет соборность. Ежегодно у нас проходит собрание духовенства и мирян, три раза в году — духовенства, четыре-пять раз в году — заседание Епархиального совета. Соборно принимается план мероприятий на каждый год. По этому плану свое служение осуществляют благочиния и приходы.
В этом году исполняется и 30 лет возрождения Тобольской епархии, а потому у нас уже хорошо отработан весь механизм: от планирования церковных мероприятий и их проведения до анализа удачных моментов и недочетов. Отдельно отмечу, что в этой работе активное участие принимают преподаватели и студенты Тобольской духовной семинарии. Особенно это касается проведения конференций, круглых столов и миссионерских поездок.
Важно отметить еще одну особенность нашей епархии: архиерейская кафедра расположена необычно — в районном центре, а не в областной столице. Это связано с тем, что при возрождении епархии в 1990 году кафедральным городом был определен древний Тобольск. До революции он был столицей губернии и кафедральным городом, а после революции этот статус упразднили, и Тобольск стал районным центром, а областным центром стала Тюмень. Перенесение областной столицы в Тюмень, возможно, связано с транспортной инфраструктурой региона, поскольку там сосредоточена сеть железных и автомобильных дорог, впоследствии появился и аэропорт. На церковную жизнь епархии это существенно не влияет, все вопросы с органами государственной власти успешно решаются в Тюмени.
Большинство выпускников семинарии становятся священниками
— Каков образовательный уровень священников в вашей епархии? Какая ведется работа в этом направлении?
— Во-первых, все духовенство епархии — это выпускники Тобольской духовной семинарии. А во-вторых, мы ежегодно осенью проводим двухнедельные курсы для духовенства. Так мы стараемся выполнять благословение священноначалия о переподготовке пастырей. Кроме того, духовенство епархии участвует в общецерковных семинарах: по социальному служению, религиозному образованию и катехизации, взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами, и т. д.
Но особое внимание в епархии уделяется развитию образовательной деятельности — не только в духовной семинарии, но и в православных гимназиях и воскресных школах. В нашей митрополии действует четыре православные гимназии, которые возглавляют священнослужители. Гимназии имеют государственные лицензию и аккредитацию.
— Расскажите подробнее о семинарии в Тобольске. Взаимодействует ли она со светскими вузами?
— Открытие и становление Тобольской духовной семинарии оказало большое влияние на жизнь епархии. Когда 30 лет назад, в 1989 году, священноначалие решило возродить Тобольскую духовную семинарию, местные власти предложили сделать это в полуразрушенном храме Апостолов Петра и Павла. Большая работа по возрождению семинарии легла на плечи митрополита Омского и Тюменского Феодосия, поскольку тогда еще существовала Омско-Тюменская епархия. Светлая ему память! Позже удалось вернуть Церкви часть зданий Тобольского кремля, в них и разместилась семинария.
После моего назначения в 1990 году на Тобольскую кафедру и пост ректора духовной семинарии мне пришлось приложить большие усилия, чтобы добиться признания семинарии как высшего учебного заведения на региональном уровне. В середине 1990-х годов семинария получила государственную лицензию на образование, а меня в качестве ее ректора пригласили войти в состав Совета ректоров вузов Тюменской области. Благодаря этому удалось выстроить хорошие отношения с руководством вузов, вовлечь их в совместные программы по проведению Кирилло-Мефодиевских и Рождественских чтений. Выстроились взаимополезные отношения с Тюменским государственным университетом и многими другими вузами. Более 700 выпускников семинарии совершают свое служение в Сибирском регионе, Приморском крае, центральной части России, в ближнем и дальнем зарубежье. Десять выпускников семинарии сегодня совершают епископское служение в Церкви; еще 10 выпускников, получив дальнейшее образование в Москве и Петербурге, стали кандидатами богословия; 11 выпускников во взаимодействии со светскими вузами защитили кандидатские диссертации и стали кандидатами наук; 44 выпускника защитили магистерские диссертации в семинарии. Работа над магистерскими диссертациями еще более послужила сближению с учеными светских вузов, которые являются научными руководителями студентов или их оппонентами при написании магистерских работ. И несомненно, радует тот факт, что абсолютное большинство выпускников Тобольской духовной семинарии принимают священный сан.
— Кто из ваших предшественников на Тобольской кафедре вам ближе всего по духу? Почему?
— Одна из наиболее значимых фигур в истории Тобольской митрополии — архиепископ Киприан (Старорусенников), первый тобольский архиерей. Помимо трудов по организации церковной жизни в епархии он немало сил отдал делу просвещения, положил начало сибирскому летописанию. Другие тобольские архиереи также внесли важный вклад в развитие образования и богословия. Это митрополит Филофей (Лещинский), архиепископы Антоний (Нарожницкий), Варлаам (Петров) и многие другие.
Все святители на Тобольской кафедре были подвижниками веры и благочестия. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, являет собой пример архипастырской мудрости, молитвенности и благочестия. Совершавший вместе с ним служение святитель Филофей открыл первую школу на Сибирской земле, построил множество храмов, отдал немало сил для развития миссионерского служения и проповеди для народов Сибири.
— Ведется ли в епархии работа по популяризации этих святителей?
— Конечно! Преподаватели и учащиеся Тобольской духовной семинарии ведут серьезную работу по изучению деятельности архипастырей: посвящают им доклады, семестровые сочинения, курсовые работы, бакалаврские и магистерские диссертации, вместе со светскими историками и писателями издают отдельные статьи и книги. Большую работу проводит Миссионерский отдел. В Тюмени установлен бронзовый памятник святителю Филофею с предстоящими представителями коренных народов Севера. Кстати, место, где установлен монумент, названо в его честь — сквер Святителя Филофея.
Будущее Абалакского монастыря — социальное служение
— Сколько в епархии сегодня действует монастырей?
— Два мужских и два женских. В Тюмени действует Троицкий мужской монастырь. При нем, кстати, открыты Тюменская православная гимназия и Тюменское духовное училище. Другой монастырь в Тюмени — Богородице-Рождественская женская обитель — знаменит тем, что это место, куда на поезде прибыла семья Николая II в 1917 году, после того как Временное правительство сослало их в Тобольск. Вблизи Тобольска действует Абалакский мужской монастырь и Иоанно-Введенский женский монастырь, при котором есть приют для девочек.
— Абалакский Знаменский мужской монастырь — важное для российской истории место. Что епархия делает для развития этой обители?
— Да, Абалакский мужской монастырь — один из древнейших на Сибирской земле. В 1636 году было явление Абалакской иконы Божией Матери, и по Ее повелению был построен храм в честь иконы «Знамение — Абалакская». После революции монастырь был закрыт и превращен в пересыльный лагерь НКВД. Историки утверждают, что в этом лагере пребывал митрополит Петр (Полянский), перед тем как его отправили в ссылку на Крайний Север, в местечко Хэ. Впоследствии на территории монастыря устроили колхозную машинно-тракторную станцию.
Возрождение монастыря и передача зданий начались в 1989 году. Монастырь передавался в сильно разрушенном состоянии. Сейчас обитель в основном восстановлена, в братии 42 человека. Многие из них — выпускники Тобольской духовной семинарии, часть — преподаватели этого учебного заведения. Кроме того, в монастыре, в зависимости от сезона, трудится 50–60 трудников. Вообще у монастыря большое хозяйство — 200 га пахотных земель, более 100 га сенокосных угодий, порядка 30 коров, пасеки. Обитель производит свою молочную продукцию, хлеб, мед. Кроме того, монахи занимаются и социальным служением — реабилитацией людей, попавших в пагубную зависимость.
Будущее монастыря видится в развитии социального служения. Одно из подворий находится в селе Липовка, которое многие годы было заброшено, а сейчас возрождается. На монастырском подворье трудятся местные жители, а также люди, которые проходят реабилитацию. Здесь благоприятные условия для этого: село находится в отдаленном месте на красочном берегу реки Тобол. Монастырь построил здесь пять деревянных домов, куда и зимой, и летом приезжают православные семьи, чтобы пожить сельской жизнью.
— Не планируете восстановить Знаменский мужской монастырь в Тобольске?
— Пока речь идет о восстановлении семинарии, расположенной на территории обители. Очень радует, что областное правительство решило вернуть Церкви историческое здание семинарии. Вообще Знаменский монастырь был первым в Сибири. До революции в нем размещалась семинария, а в советское время обитель упразднили и сделали там ветеринарный техникум.Наши семинаристы подробно изучили это историческое место, а специалисты областного Министерства культуры определили степень сохранности и уникальности исторических объектов. Сейчас перед руководством семинарии стоит задача совместно с реставраторами разработать и утвердить проект восстановительных работ, а затем внимательно проконтролировать его исполнение.
Кстати, у нас есть и другие планы относительно строительства: мы надеемся создать храм в каждом райцентре. Во всех райцентрах на данный момент построены или почти построены каменные храмы. Также в рамках программы «Строительство храмов в шаговой доступности» в стадии завершения находится строительство трех храмов и выделены земельные участки еще для четырех в новых микрорайонах Тюмени. Это же быстрорастущий город, поэтому мы надеемся, что храмы со временем появятся в каждом микрорайоне.
Отменили все торжества, кроме праздничного богослужения
— Как бы вы оценили отношения вашей епархии с местными властями? Насколько успешно реализуются церковно-государственные проекты?
— За эти годы выстроились хорошие взаимоотношения епархии и местных властей. Решаются вопросы постепенной передачи исторических зданий семинарии, восстановления и реставрации храмов и церковных зданий. Правительство помогает нам проводить научные конференции, открывать детские лагеря отдыха, проводить миссионерскую детскую экспедицию «Славянский ход», в которой ежегодно принимает участие более 500 детей. Особенно детям нравится речной маршрут на пароходе от Тобольска до Салехарда и обратно. Важно подчеркнуть, что совместные церковно-государственные проекты помогают наладить межконфессиональные и межнациональные отношения в регионе. Среди социально значимых инициатив можно отметить «Общее дело», в котором объединены проекты социальной направленности, проводимые при поддержке Правительства Тюменской области.
— В самом начале развития пандемии в Тюмень и область были эвакуированы россияне, находившиеся в Китае. Таким образом, Тюмень первая приняла потенциальных носителей инфекции. Какова была реакция епархии на эту меру? Было ли организовано дистанционное общение священнослужителей с людьми, оказавшимися в изоляции?
— Действительно, граждан России эвакуировали из Китая и разместили в одном из санаториев близ Тюмени. Но они не были носителями коронавируса: они были на изоляции, чтобы избежать проникновения инфекции на территорию России. Епархия выделила священника с медицинским образованием для их духовного окормления.
Конечно, некоторые люди стали опасаться такого соседства. Приходилось выступать и призывать к благоразумию людей, указывая, что прибывшие — это наши соотечественники и что наш долг — человеческий и христианский — оказать им поддержку, ведь среди них могут быть и наши родные и близкие люди. В том числе и благодаря таким обращениям, участию священнослужителей волнение было сведено на нет.
После того как правительство области отменило режим повышенной готовности и получило рекомендации от санитарно-эпидемиологических служб, мы в епархии приняли ряд ограничительных мер. При поддержке правительства была организована прямая трансляция богослужений по телевидению. Также в эти дни священнослужители через СМИ призывали верующих к сугубой домашней молитве. При этом надо сказать, что храмы в епархии не закрывались, так как было объявлено только о количественном ограничении доступа и соблюдении санитарных норм. Абсолютное большинство духовенства и верующих с пониманием отнеслось к этой временной мере.
— Ваше Высокопреосвященство, какие изменения внесло моровое поветрие в празднование 400-летия образования Тобольской епархии?
— К сожалению, мы вынуждены были практически отменить многие из запланированных мероприятий, за исключением, конечно, праздничного богослужения. Все остальное перенесли на будущее. Кое-что смогли провести, но в измененном формате: крестный ход с Абалакской иконой Божией Матери проводился только на автобусах, без пешего маршрута по городу.
Также по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выпущена юбилейная медаль к 400-летию Сибирской епархии.
— Эпидемия в этом году ударила и по различным паломническим программам, а в Тюмени и Тобольске многие из них посвящены последнему пути святых царственных страстотерпцев. Как до введения ограничительных мер шло развитие паломнических программ, связанных с темой царской семьи?
— Когда мы вспоминали 100-летие кончины царственных страстотерпцев, региональные власти разработали императорский маршрут. Он начинается в Тюмени от набережной, куда 17 августа 1917 года прибыл поезд с царской семьей. Это событие было отражено в дневнике императора Николая II. В этом году в память об их пребывании здесь на этом месте установлен памятник царской семье. В 2018 году в Тобольске, в доме генерал-губернатора, где располагалась царская семья, был отрыт первый государственный музей царской семьи Николая II. Этот музей формировался при поддержке Елизаветинского общества и участии Тобольской духовной семинарии. Директор музея — протодиакон Софийско-Успенского собора.
Мечтал стать сторожем храма
— До того как поступить в семинарию и принять постриг, вы получили светское образование, затем работали по специальности, занимались общественно-политической деятельностью. Что побудило вас изменить свою жизнь?
— Мое детство и юность проходили в православной семье. Мой отец Михаил Герасимович вернулся с войны инвалидом 2-й группы, имел множество ранений, контузию. Моя мама Мария Алексеевна (впоследствии схимонахиня Мария) с ранних лет приучала нас к молитве и посещению храма. Большое влияние на всю нашу семью оказала Троице-Сергиева лавра — братия этой обители и в какой-то мере Московская духовная академия и семинария.
В 1960 году старший брат Николай поступил в Московскую духовную семинарию. Это был как раз период хрущевской оттепели, сопровождавшейся закрытием храмов и гонением на верующих. Зная жизнь Церкви изнутри и видя благотворное ее влияние на человека и общество, я не мог понять причину жестокого отношения к Церкви и верующим со стороны атеистического государства. Поступление старшего брата в семинарию уже тогда предопределило мое желание и мой выбор. Конечно, были юношеские увлечения техникой — после школы я поступил в Московский институт инженеров транспорта. Затем работал конструктором, был ведущим конструктором по модернизации локомотивов. Однако детское и юношеское желание служить в Церкви сохранялось постоянно.
Помню, как в школьные годы, которые пришлись на хрущевские гонения, преследовалась молодежь, которая ходила в Церковь. Иногда приходилось оставаться в храме после службы, чтобы не задержали «дружинники», дежурившие возле храма. Народ уходил, храм закрывался, а мы, молодые ребята, помогали тушить лампадки и ждали, когда снимут «осаду дружинников». В памяти сохранились теплые воспоминания: опустевший храм, мерцание лампад перед святыми образами и благоговейная, благодатная тишина. Колокольный звон, доносившийся с улицы, отзывался духовной радостью. Трудно описать эти чувства. В те годы появилась мечта — вырасту, кончу учиться и буду трудиться ночным сторожем храма. Когда в выходные посещали Троице-Сергиеву лавру, то в ночь с субботы на воскресенье оставались в Трапезном храме, который не закрывался и в котором читалось Правило ко причащению и совершалась исповедь. Так из года в год укреплялось желание служить в Церкви.
— Как вы думаете, как в семье должна прививаться любовь к Богу? Что вы посоветуете современной православной семье?
— В моей семье большая заслуга в воспитании нас, братьев, в православной вере, конечно, принадлежала маме. Она всегда старалась, чтобы в доме постоянно совершалась молитва, особое значение придавая регулярному посещению храма. Однако все это делалось без принуждения. Так что в основе всего должна быть любовь к Богу.
28 декабря 2020 г. 14:00
Ключевые слова: духовенство, семинария, Сибирь, Тобольская епархия
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