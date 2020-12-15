Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид: «Осетия-Алания — форпост России и Православия на Северном Кавказе»

Народ Северной Осетии (или Алании, как ее называли в древности) принял Православие в Х веке. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю этого народа, православные осетины выстояли, сумев сохранить в жестокой борьбе с чужеземными завоевателями свою веру, язык, национальную идентичность и культуру. О религиозных вызовах, которым сегодня противостоят наследники древних алан, возрождении храмов, издании духовной литературы на осетинском языке, реконструкции и росписи кафедрального собора «Журналу Московской Патриархии» рассказал архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев). PDF-версия.

Наследники древней Алании

— Ваше Высокопреосвященство, Владикавказская епархия находится на окраине России, и, к сожалению, происходящие здесь события не так часто попадают в главные православные новости. Вы могли бы рассказать о наиболее важных моментах епархиальной жизни?

— Для начала напомню, что Владикавказская епархия находится на южном рубеже нашего Отечества, а Осетия-Алания — это форпост российской государственности и Православия на Северном Кавказе. Несмотря на небольшую территорию, духовное и общественно-политическое значение ее велико. Город Владикавказ в свое время неслучайно был назван таким именем. Он расположен у входа в Дарьяльское ущелье, соединяющее Северный Кавказ с Закавказьем. В старину говорили: «Кто владеет Дарьялом, тот владеет Кавказом». Владикавказ сегодня выступает преемником Магаса — исчезнувшей столицы Алании — центра православной цивилизации и византийской культуры в древней Осетии.

Безусловно, важнейшим событием в жизни епархии, определившим направление нашей деятельности на ближайшие несколько лет, стал Указ Президента Российской Федерации о праздновании 1100-летия Крещения Алании1. В рамках подготовки к этой значимой дате в республике идут работы, связанные с реставрацией памятников архитектуры и истории, проводится реконструкция кафедрального собора Георгия Победоносца.

Важный момент — возрождение исторического комплекса дореволюционной резиденции (XIX в.) владикавказских архиереев с домовым храмом в честь равноапостольного князя Владимира. В храме возобновлены богослужения, а в самом здании разместились Духовно-просветительский центр и Владикавказское епархиальное управление.

Кроме того, при деятельной поддержке руководства Северо-Осетинского государственного университета нам также удалось открыть на базе вуза отделение теологии, где уже проходят обучение клирики и миряне нашей епархии.

— Численность осетинского народа в мире составляет свыше 755 тыс. человек (более 701 тыс. из них проживает в Осетии). Как такому маленькому народу удалось сохранить свою идентичность в истории, язык и веру?

— Потомки алан — современные осетины — сегодня действительно сравнительно малочисленны. Но на закате античной эпохи и в Средние века это был один из самых могущественных народов, участвовавших в Великом переселении. Следы пребывания алан сегодня можно встретить в различных странах Западной Европы и Северной Африки. Средневековая кавказская Алания была одной из самых мощных держав восточно-христианского мира. Нашествия монголов и других иноземных завоевателей стали для алан подлинной трагедией, приведшей к резкому сокращению территории страны и численности народа. А то, что потомки алан, осетины, сохранили свою историческую идентичность, язык, веру и культуру, можно назвать чудом Божиим и действием Его Промысла. Они одни из первых среди кавказских народов присягнули на верность Российскому государству. Этой священной клятве осетины не изменяли никогда.

Диалог возможен со всеми

— Сегодня в республике активно действуют силы, стремящиеся отторгнуть осетин от Православия. Типичный пример — всплеск антихристианских выступлений в блогосфере после «царского крестного хода» в 2019 году. Насколько опасны эти тенденции для Церкви и межконфессионального мира в регионе? Возможен ли с ними диалог?

— Эти силы действуют во многих регионах России, да и во всем мире. Можно сказать, сегодня это общемировой тренд. В частности, у нас в стране мы наблюдаем вспышку активности неоязыческих движений. В качестве очередного духовного яда нам подбрасывают так называемое родноверие — реконструкцию дохристианских верований наших предков. То, с чем мы сегодня столкнулись в Осетии, — это синкретизм2 религиозной картины мира: осетинского языка, традиционных культов и личных духовных исканий отдельных адептов. Иными словами — безблагодатная духовная практика, интеллектуальная эклектика с претензией на глобальную духовность. Главная задача этого течения — удар по Православию.

Когда я приехал в Осетию, то познакомился со многими уважаемыми «старшими»3 — носителями духовной культуры своего народа, хорошо образованными людьми, представителями осетинской интеллигенции. Они мне рассказывали, что никогда в Осетии не возникало споров на тему истинности вероисповедания, осетины всегда с уважением относились к религиозным взглядам друг друга. Что касается христианства, то учение Христа гармонично легло на дохристианскую почву и неразрывно соединилось с характером и мировосприятием аланского народа. Христианство сохранилось даже в условиях национальной катастрофы ХIV века4.

Надо четко разграничивать наших истинных старших — людей, которые с молоком матери впитали и пронесли сквозь года так называемое народное христианство, сохранившееся в такой форме после падения Аланского государства вплоть до XVIII–XIX веков, и квазирелигиозные силы, которые представляют маргинальное, агрессивное меньшинство. Сегодня они зачастую занимаются откровенным сочинительством, выдавая домыслы и гипотезы за исторические факты. Диалог, конечно, возможен со всеми. Главное здесь, чтобы наши оппоненты действительно стремились к нему.

Те, кто пытаются воскресить архаичные верования, на мой взгляд, не просто совершают глубокую ошибку, но тянут Осетию назад в некое вымышленное прошлое. Наш долг — объяснять людям, что Православие никогда не несло никакой угрозы, а наоборот, способствовало культурному развитию. История Алании-Осетии не может изучаться в отрыве от истории Православия на этой земле. В XVIII–XIX веках роль Церкви в развитии образования, науки и культуры была весьма велика. И осетинская интеллигенция — образованная, прогрессивно мыслящая часть общества — сформировалась в XIX веке именно в лоне Православной Церкви.

— Как проходит подготовка к 1100-летию Крещения Алании?

— Проводится множество мероприятий: реставрация объектов истории и архитектуры, переводческая и издательская деятельность. В частности, готовятся к изданию единый свод объектов культурного наследия Севера и Юга Осетии с интерактивной картой и Библия на осетинском языке. Библия стала совместным проектом Института перевода Библии и Российского библейского общества (РБО). Лингвисты и богословы работают над проектом уже более трех лет. В марте я встречался с представителями РБО в Даниловском монастыре, благословил их на труды, ознакомился с ходом работы над текстами. В процессе перевода участвуют известные ученые, филологи Осетии.

В этом году во Владикавказе начались работы по реконструкции и росписи кафедрального собора Святого великомученика Георгия ­Победоносца. Храм будет центром юбилейных торжеств, и надеюсь, что после реконструкции он станет одним из самых красивых на Северном Кавказе. В убранстве собора будут сочетаться фрески в стиле гризайль и мозаика, аналогичная той, которой был украшен храм Софии в Константинополе. Сюжет одной из фресок посвящен Крещению Алании. В апсиде храма планируется изобразить Богородицу, взявшую Осетию под Свою защиту. Завершение работ, роспись собора, установка нового иконостаса — пожалуй, одни из важнейших задач в ходе подготовки к празднованию.

В рамках предстоящих торжеств мы ожидаем приезда в Осетию-Аланию Святейшего Патриарха и других дорогих гостей. Даже в историческом контексте событие беспрецедентное.

— На каком языке совершаются службы в храмах епархии? Какие богослужебные тексты уже переведены на осетинский?

— Духовенство Владикавказской епархии совершает богослужения на церковнославянском и частично осетинском языках. Вместе с тем идет кропотливый процесс совершенствования дореволюционных переводов на современной научной основе с привлечением ведущих ученых-осетиноведов. Так, в прошлом году вышло в свет новое издание Служебника на осетинском языке с параллельным церковнославянским текстом.

В 2017 году была восстановлена деятельность епархиальной богословско-переводческой комиссии, в состав которой вошли ведущие филологи, лингвисты, переводчики с древних языков. Работа по переводу богослужения продолжается.

Возрождение святынь

— Северная Осетия — один из российских регионов, где сохранились (порой лишь в руинах) древние православные храмы Х–ХII веков. Есть ли программа по их реставрации?

— Сохранность древних храмов, как и других памятников истории и архитектуры, беспокоит, как правило, узкий круг специалистов-энтузи­астов. Сегодня благодаря нашей настойчивости в намерении решить эти проблемы и благодаря поддержке федерального центра удалось предпринять важные шаги. По разделу «Сохранение объектов культурного наследия» в рамках Программы подготовки и проведения празднования 1100-летия Крещения Алании в 2019 году была разработана проектно-сметная документация по реставрации древних храмов на территории Осетии. А в этом году специалисты уже приступили к работе по сохранению объектов.

Например, Зругская церковь Успения Пресвятой Богородицы (XI в.) — один из древнейших христианских памятников на территории России. Она находится в красивом и суровом месте — Зругском ущелье. Две стены храма обрушились в реку Зругдон из-за природных условий. Долгое время с этим ничего не могли сделать по ряду причин: труднодоступность места, отсутствие дороги и финансирования.

В этом году в Зругском ущелье уже полным ходом идет работа. Предполагается законсервировать сохранившиеся древние стены храма, укрепить берег с последующим наращиванием объема склона и площадки под восстановление, воссоздать утраченный объем самого храма. Кроме того, в селе Фараскатта в горной Дигории завершается реставрация Ильинского храма ХV века, в местности Бахайта у села Кумбулта ХI–ХII веков идет консервация Аланского укрепления, в состав которого входит руинированная церковь. Уже готовы проектные работы по ряду других объектов: Георгиевский храм ХI века в селе Кесатикау, Тлийский храм ХI века в Мамисонском ущелье и храм Святого Георгия в селе Верхний Зарамаг. Таким образом, создано основание для проведения в 2021 году работ по сохранению еще трех храмов.

— Еще одна святыня древней Алании — Нузальская часовня XIII века, которую очень кропотливо в середине прошлого столетия ­исследовала советский археолог и этнограф Евгения Георгиевна Пчелина. Есть новости по работе с ее архивом?

— Сейчас работа с материалами из архива Пчелиной продолжается. Архиву РАН были выделены деньги, сотрудники архива впервые поставили все на госучет, описали весь фонд (описи выставлены на сайте архива). Впервые за эти годы доступ к архивам Пчелиной был разрешен осетинским ученым, составлен график работ. В архиве удалось потрудиться одному из сотрудников СОИГСИ5.

Один из следующих этапов работы — подготовка архивов к изданию. Насколько мне известно, Пчелина в свое время, работая в Осетии, собрала огромное количество полевого материала, то есть архив содержит работы на осетинском языке, — здесь тоже никак не обойтись без наших ученых, поэтому работа над подготовкой материалов к изданию тоже будет совместной.

— В одном из интервью вы сказали, что вокруг Нузальской часовни есть объекты христианской культуры. Какие это объекты? В чем их ценность? Есть какая-то своя специфика в восстановлении этих древних святынь?

— Средневековый Нузал — владение царской династии Алании. На рубеже ХIII–ХIV веков здесь находилась резиденция аланского государя Багатара, защищавшего независимость горной Алании после захвата аланской равнины монголами. В 1306 году Багатар был предательски убит врагами и погребен в Нузале, а над его гробницей был возведен поминальный храм. Специалисты датируют храм началом XIV века, а фресковую живопись византийского канона — первой-второй четвертью ХIV века.

В исторических преданиях есть упоминания о существовании в это время в Нузале монастыря. В скальной крепости, сохранившейся на противоположном от церкви берегу реки Ардон, до наших дней дошли небольшие сооружения, по функции явно не фортификационного назначения. Среди сохранившихся мемориальных памятников нузальского кладбища — надгробные сооружения с христианской символикой. Исследование наследия Нузала продолжается, и результаты обещают быть очень интересными.

Специфика в восстановлении этих древностей, конечно, есть. Например, специалисты уверены, что количество христианских памятников значительно превышает официальные перечни: часть из них ныне упорно определяется как святилища, некоторые памятники нуждаются в продолжении исследований по установлению их первоначального назначения. В определенный период осетинской истории православные храмы и их руины стали почитаться населением как святые места, святилища. Ныне это становится предметом дискуссий. Благодаря благоговейному отношению населения многие руины были сохранены.

— Какова судьба храмов XVIII–XIX веков, тоже требующих реставрации?

— В план мероприятий по празднованию 1100-летия Крещения Алании была включена полная реставрация церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Построенная во второй половине XIX века в исторической части Владикавказа, эта каменная церковь называется в народе Осетинской. Церковь связана с именем выдающегося просветителя Осетии — протоиерея Алексия (Аксо) Колиева, организатора системы женского образования в Осетии, переводчика, общественного деятеля.

В 1847–1866 годах Аксо Колиев был настоятелем храма, строительство каменной церкви — его заслуга. Церковь находится на холме и словно парит над старым городом. Сейчас ведутся работы по укреплению и реставрации одной из подпорных стен этого церковного холма, которая рискует обвалиться. Это позволит решить вопрос сохранения пантеона в ограде Осетинской церкви, в котором захоронены выдающиеся деятели культуры, искусства и науки. Среди них — основоположник осетинской литературы и живописи Коста Хетагуров, выдающийся художник Махарбек Туганов, советский и российский ученый-филолог, языковед-иранист Васо Абаев и многие другие.

Кстати, нам удалось добиться переименования улицы, на которой располагается этот храм. В 2018 году Топонимическая комиссия Владикавказа одобрила обращение общественности и Владикавказской епархии, и улице, в советские времена переименованной в Войковскую, вернулось ее дореволюционное название — Рождественская.

Сейчас к включению в федеральную программу «Развитие культуры и туризма» готовятся заявки на реставрацию многих других объектов культурного наследия: это и Свято-Вознесенский собор 1853 года в городе Алагире, и комплекс зданий Ардонской духовной семинарии конца ХIХ — начала ХХ века в городе Ардоне, и Успенская церковь 1902 года в селе Лисри в Мамисонском ущелье. Множество храмов нуждается в скорейшей реставрации, например единственная сохранившаяся деревянная церковь конца ХIХ века в честь Успения Божией Матери в городе Моздоке, храм 1918 года во имя святителя Николая Чудотворца в станице Новоосетинской Моздокского района (известного архитектора Терской области Ивана Рябикина) и многие другие.

— Сколько всего храмов в Северной Осетии, требующих реставрации? Если они расположены в населенных пунктах, участвуют ли местные жители в возрождении святынь?

— Если не учитывать храмы, которые уже включены в федеральные программы по финансированию мероприятий по сохранению, а также те церкви, на которые в ближайшее время будут оформлены заявки на включение в программы, это 12 храмов XIX — начала XX века во Владикавказе и других равнинных населенных пунктах Осетии, 14 средневековых храмов в горной зоне (4 в селах, где живут люди, и 10 — в обезлюдевших местах).

Разумеется, население по мере возможности участвует в возрождении храмов. В Осетии традиция восстановления церквей силами самих людей, выходцев из родовых сел, даже ныне заброшенных, очень сильна. С 1990-х годов многие храмы восстанавливаются на пожертвования благотворителей. Насколько мне известно, еще в начале 1990-х годов силами представителей интеллигенции восстановили средневековый Богородичный храм в селе Харисджин (местность Цазиу). В равнинной Осетии одним из первых был восстановлен храм XIX века в селе Кадгарон, чуть позже — храм в селе Старый Батако, а в горной Осетии — храмы в селах Нар (родина Косты Хетагурова), Горная Саниба и Мизур. Взамен храма, оказавшегося в зоне затопления Зарамагских ГЭС, воссоздан (в том числе на средства жертвователей и благотворителей) храм Казанской иконы Божией Матери в селе Зарамаг.

— Как продвигается строительство собора в честь Александра Невского во Владикавказе?

— Строительство храма Александра Невского, который должен был быть возведен УГМК6 в одном из районов Владикавказа, к сожалению, сегодня заморожено. Это связано с тем, что компания ушла из региона. Мы все-таки надеемся, что Андрей Александрович Козицын — глава УГМК — достроит этот четвертый храм. Как вы знаете, это проект четырех храмов Александра Невского — на севере, юге, востоке и западе страны. Наш храм — единственный не завершенный на данный момент. Его строительство остановилось на уровне стилобата.

— Вы побывали в разных странах Европы, Африки, Латинской Америки, а также в Индии и на Святой Земле. В некоторых вы учились и служили. Чем был полезен для вас этот опыт?

— Действительно, Господь сподобил меня посетить многие страны мира. Почти 20 лет провести за границей — это очень сложно психологически. Необходимость говорить на неродном языке ограничивает возможности общения, к тому же постоянно ощущаешь груз ответственности за Родину и Церковь. Я благодарен Господу, что, когда в тех странах, где я служил, начинались военные действия, Он умудрял меня на верные решения — по окончании командировок мне не было стыдно за них.



Примечания

1 Указ Президента РФ от 14 октября 2017 г. № 480 «О праздновании 1100-летия крещения Алании». Юбилейные торжества намечены на 2022 г.

2 Синкретизм — смешение и неорганичное сочетание разнородных религиозных направлений, культовых положений и вероучений в процессе взаимодействия религий в историческом развитии.

3 «Наши старшие» — уважительное название людей пожилого возраста в Северной Осетии, обладающих высоким нравственным авторитетом, хорошо знающих свой народ, внесших большой вклад в развитие республики в той или иной сфере. Преимущественно это относится к интеллигенции.

4 В XIV в. государство Алания было уничтожено татаро-монгольскими завоевателями. Ключевым стал 1395 г., когда армия аланов была разбита на р. Кизил дон. Вытесненный в горы с плодородных долин осетинский народ несколько веков вел борьбу за выживание. В 1743 г. Осетия обратилась к императрице Елизавете с просьбой о покровительстве, а в 1774 г. официально вошла в состав Российской империи. Основанный в 1784 г. Владикавказ стал первой отечественной крепостью кавказского региона.

5 СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева.6 УГМК — Уральская горно-металлургическая компания.

СПРАВКА

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев) родился в 1968 г. в Ставрополе. После школы служил в армии. В 1990 г. принял монашеский постриг и был рукоположен в священный сан. В 1992 г. закончил Ленинградскую духовную семинарию. В 1990–1997 гг. — штатный клирик Екатеринодарского кафедрального собора Краснодара. С 1997 г. — сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С марта по сентябрь 1998 г. находился в служебной командировке в составе российского Ограниченного контингента миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. В 1998–2002 гг. обучался на богословском факультете Афинского государственного университета. С октября 2002 г. — сотрудник Секретариата межправославных отношений ОВЦС. С июня 2013 г. — епископ Аргентинский и Южноамериканский. С июня 2016 г. — епископ Владикавказский и Аланский, с декабря 2017 г. — архиепископ. С октября 2019 г. — заместитель председателя ОВЦС. Владеет греческим, английским, разговорным арабским (египетский диалект) языками.

