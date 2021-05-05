И среди лета запели Пасху

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Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев
Протоиерей Владимир Воробьев стоит на этом снимке с фотографиями своего деда, в память о котором он был назван при крещении. Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (старший) был настоятелем храма святителя Николая в Плотниках на Арбате, членом епархиального совета при Патриархе Тихоне, благочинным Дорогомиловского сорока. В музее, посвященном памяти новомучеников и исповедников Российских, открытом в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке, имеется красивое деревянное пасхальное яйцо, подаренное протоиерею Владимиру святым Патриархом Тихоном. PDF-версия.
5 мая 2021 г. 17:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Врачеватель душ и тел
Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Великого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора. PDF-верия.
5 апреля 2021 г. 17:00
Александр Благословенный, Вятка и старец Федор Кузьмич
Ровно 220 лет назад, в ночь с 23 на 24 марта (н.ст.) 1801 года, в результате последнего в российской истории дворцового переворота на престол восшел 23-летний сын Павла I Александр I. Приближающийся двухвековой юбилей перехода в жизнь вечную этого монарха поднял интерес к его персоне, на период царствования которой пришлось несколько ключевых событий в жизни нашей страны. Оживилось и обсуждение популярной версии мистификации смерти самодержца, якобы организованной им самим для того, чтобы, удалившись от дел, тихо завершить свой век в скромных молитвенных трудах. Меж тем всего за год до своей кончины в Таганроге Александр I совершил большое путешествие по России, в ходе которого посетил Вятку. Церковный историк и архивист из Вятской митрополии вспоминает об этом событии в жизни губернского города и анализирует некоторые его особенности, могущие пролить свет на сопутствующие последним годам жизни Александра Благословенного загадки.
23 марта 2021 г. 15:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия.
19 марта 2021 г. 17:00
Отрок восстал против богоборцев
Сто лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 1921 года, в тобольском арестном доме чекисты расстреляли 15-летнего Сергея Долганева — сына священномученика Ефрема Долганева и племянника священномученика Гермогена, епископа Тобольского. По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина) была проведена значительная работа по сбору материалов и составлению жизнеописания Сергея Долганева. Подвиг подростка и сегодня вдохновляет его нынешних сверстников. РDF-версия.
6 января 2021 г. 18:00
Протоиерей Владимир Вигилянский: «Мы стали осознавать, что являемся потомками святого»
В августе исполнилось 20 лет со дня канонизации и обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (1762–1848) — священника из села Бортсурманы Нижегородской области. В Успенском храме, где служил праведный Алексий и где покоятся его мощи, 17 августа, в день их обретения, Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. В числе прочих владыке сослужил потомок праведного Алексия Бортсурманского, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Читателям «Журнала Московской Патриархии» отец Владимир рассказал, как он узнал об этом факте своей биографии и как это повлияло на его жизнь и жизнь его семьи. PDF-версия.
25 ноября 2020 г. 17:00
В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
Вчера, 6 октября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла одна из первых научных конференций в программе празднований 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Открывший ее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин провел сравнительный анализ исторических периодов, в течение которых Александр Невский почитался на Руси в той или иной различной степени, выражавшейся в числе посвященных ему соборов, церквей и часовен, в общественном интересе к его подвигу, в известности его как исторической личности. По мнению отца Леонида, вне конкуренции здесь имперский XIX век, когда три российских государя носили имя Александр. На втором месте – нынешнее время церковного возрождения, а на третьем – петровская эпоха, ознаменовавшаяся перенесением мощей святого в новую северную столицу и устроением там Александро-Невского монастыря.
7 октября 2020 г. 17:00
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка. ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
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ЖМП № 7 июль 2021 / 4 августа 2021 г. 14:00
И среди лета запели Пасху
К 30-ЛЕТИЮ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО ИЗ МОСКВЫ В ДИВЕЕВО
Незадолго до своей кончины в беседе с Николаем Мотовиловым иеромонах Серафим говорил, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, а в Дивееве. И сестрам этого монастыря открыл: его мощи будут почивать у них в обители. Те удивлялись: «Батюшка, да нешто саровские нам тебя отдадут?» В ответ он вручил им огарок свечи: «Вот с этой свечкой вы и будете встречать меня в Дивееве». И предсказал, что, когда это произойдет, в монастыре среди лета запоют Пасху. Все так и случилось.
Тридцать лет прошло с тех пор, как в конце июля 1991 года из Москвы прибыл в возрождающийся Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь всероссийский крестный ход со святыми мощами, удивительным образом обретенными в запасниках Государственного музея истории религии и атеизма, находившегося в стенах Казанского собора Ленинграда. И грянуло над Дивеевом многоголосное «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Мощи преподобного Серафима встречали с «той самой» свечой. Ее, как и другие личные вещи батюшки, сохранили пожилые дивеевские монахини, вернувшиеся из ссылок и лагерей. PDF-версия.
Сплошная стена людей вдоль обочин
11 января 1991 года святыня была официально передана Церкви. В Казанском соборе Ленинграда Патриарх Алексий II и директор музея Станислав Кучинский подписали акт передачи мощей Русской Православной Церкви, после чего святые останки преподобного Серафима торжественно перенесли в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Здесь они находились до дня памяти блаженной Ксении, 6 февраля. Все это время к преподобному шли люди с утра до вечера непрерывным потоком.
Но настало время покидать собор и отправляться в Первопрестольную. После молебна в Александро-Невской лавре архиереи, по воспоминаниям очевидцев, на руках несли раку с мощами крестным ходом до Московского вокзала и за ними, опираясь на посох, шел Патриарх Алексий II, окруженный иподиаконами, а следом — множество верующих.
В столице мощи встречало огромное количество народа: вокзал и прилегающие к нему улицы были заполнены людьми, властям пришлось перекрывать движение транспорта. С иконами и свечами крестным ходом святыню перенесли в Богоявленский собор, где она пребывала полгода. Все это время москвичи спешили поклониться святому, и не только они. Со всех городов и весей люди ехали к преподобному.
Двадцать третьего июля начался путь святых мощей в возрождаемую Дивеевскую обитель. Вот что писал корреспондент «Журнала Московской Патриархии», ставший участником этого беспрецедентного крестного хода в духовно возрождающейся России:
«Перед изнесением мощей в Богоявленском соборе Патриарх Алексий II в сослужении более сорока архипастырей совершил Божественную литургию. В 15:30 раку с мощами обнесли вокруг собора, и дальше многотысячный крестный ход направился по Спартаковской улице к недействующему пока храму во имя великомученика Никиты в Старой Басманной слободе. Тысячи и тысячи паломников хотели бы отправиться вместе с мощами в Ногинск и далее до Дивеевского монастыря. В автоколонне отбыли около двухсот человек (включая епископат и духовенство), остальные желающие добирались своим ходом.
Между городами крестный ход двигался на колесах: впереди автомобиль с установленной на нем большой иконой преподобного Серафима, за ней — микроавтобус с мощами, возле которых постоянно дежурили несколько монахов, служивших молебны и акафисты. Третьей шла машина Святейшего Патриарха, затем архиереи, духовенство и миряне на своем транспорте и в автобусах. По дороге прихожане близлежащих храмов приветствовали крестный ход, выходя к шоссе со своими пастырями. Возле самых крупных групп крестный ход делал небольшие остановки, и Святейший Патриарх благословлял народ».
Вечером этого же дня кортеж прибыл в Ногинск. При въезде в город крестный ход с мощами встречали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), епископ Можайский Григорий (Чирков), местное духовенство, руководители города и тысячи горожан. Мощи установили в Богоявленском соборе.
Ногинск, до 1930 года носивший название Богородск, — родина Патриарха Пимена († 1990), который очень чтил преподобного. Знаменательно, что его малая родина не только первой приняла крестный ход с мощами преподобного Серафима, но и прибыли они туда в день рождения покойного Первосвятителя.
Этим же вечером Патриарх Алексий II в сослужении сонма архипастырей совершил молебен и утреню перед мощами преподобного. Всю ночь приезжали приложиться к мощам жители города и окрестностей. На следующий день, 24 июля, Литургию и молебен отслужили Святейший Патриарх Алексий II, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь), Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров), Ивановский и Кинешемский Амвросий (Щуров), Самарский и Сызранский Евсевий (Саввин), Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (ныне митрополит Омский и Таврический), Тамбовский и Мичуринский Евгений, Алма-Атинский и Семипалатинский Алексий, епископы Можайский Григорий, Истринский Арсений (ныне митрополит Липецкий и Задонский), Подольский Виктор (Пьянков), Тобольский и Тюменский Димитрий (ныне митрополит), Бендерский Викентий (ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский).
Молебен под открытым небом
Сразу после службы крестный ход отправился дальше в путь и вскоре прибыл в Орехово-Зуево.
«Раку с мощами пронесли на руках около километра по центральной улице до храма в честь Рождества Богородицы, — рассказывает корреспондент ЖМП. — Несмотря на дождь, горожане заполнили не только всю улицу, но и крыши окрестных домов. В храме Святейший Патриарх совершил Литургию и молебен в сослужении тех же архиереев, что и накануне, а также архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека. В 16:00 вновь был отслужен молебен, мощи изнесли из храма, и крестный ход отбыл во Владимир».
У древней границы города под сводами Золотых ворот торжественную процессию встретили епископ Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов), светские власти города. Раку с мощами установили на паперти перед колокольней собора. Святейший Патриарх отслужил молебен под открытым небом. Вся соборная площадь, до отказа заполненная молящимися, мерцала в наступивших сумерках огоньками свечей... На ночь мощи внесли в храм, где перед ними духовенство епархии непрестанно совершало молебны с акафистами. Утром 25 июля Святейший совершил Божественную литургию в Успенском соборе, а на следующий день крестный ход отправился далее через Боголюбово и Вязники в Нижний Новгород.
В столицу Поволжья святые мощи прибыли вечером 26 июля. Участники крестного хода, которые уже не раз за эти дни наблюдали огромное количество верующих, вновь были поражены: на протяжении пятнадцати километров по обочинам сплошной стеной стояли горожане. Недалеко от храма, у здания знаменитой Нижегородской ярмарки, кортеж встречал митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов), руководство города и области. Патриарх Алексий II обратился к нижегородцам со словами приветствия. Он говорил о том, в какое трудное время обретены мощи преподобного и как важно помнить его слова: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Святейший троекратно возгласил: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» — радостно прозвучало в ответ.
Двое суток мощи пребывали в Спасском кафедральном соборе, недавно возвращенном Церкви. Все это время проходили богослужения, нескончаемой рекой шли поклониться великой святыне жители и гости города.
«Я удостоился чести понести раку с мощами до западного входа в собор, потом монахи подхватили, — вспоминает клирик Нижегородской митрополии протоиерей Владимир Краев. — И первым на нижегородской земле совершал на следующее утро раннюю Литургию перед мощами Серафима Саровского. Разве можно такое забыть? Множество людей было, и такое единодушие, благоговение в народе! Действительно единым дыханием, едиными устами славили Господа и преподобного. Словами сложно передать те чувства, которые, я уверен, испытывал каждый пришедший в тот день к кафедральному собору».
Святой Серафим дал опору в жизни
Протоиерей Андрей Милкин, настоятель московского храма великомученика Димитрия Солунского на Благуше, в 1991 году был студентом Нижегородского университета.
— Тридцать лет прошло, а я прекрасно помню, что происходило в те дни в городе, — вспоминает отец Андрей. — Нижний ведь в тот момент был закрытым городом. Самое массовое событие, которое здесь происходило до этого, — демонстрации 1 мая и 7 ноября. Всё. И вдруг такой наплыв людей! Да еще Патриарх приехал и с ним целый сонм архиереев практически со всех епархий. Это было совершенно невероятное, немыслимое событие. Горьковская область тогда считалась одной из самых атеистических. Здесь располагалось множество оборонных предприятий, и КГБ серьезно следил за тем, чтобы не произошла идеологическая диверсия. На весь полуторамиллионный город на тот момент было всего три действующих церкви, которые располагались по окраинам. И вдруг центр заполняется многолюдным крестным ходом. На меня это произвело настолько сильное впечатление, что я решил выбрать другой путь в жизни: из университета поступил в семинарию и стал священником.
Всенощное бдение вечером 27 июля и на следующее утро Литургию в нижегородском Спасском соборе Патриарх совершал с сонмом иерархов, в том числе с представителями Русской Православной Церкви Заграницей. И снова верующие шли к святыне.
Викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия (а в то время секретарь Нижегородской епархии протоиерей Николай Быков) рассказывает: «У всех участников крестного хода было приподнятое настроение. Мы все были свидетелями и соучастниками небывалого доселе явления. Все личное отошло на второй план. Такая милость и любовь исходили от всех!»
Вечером 28 июля, в день памяти святого князя Владимира, крестителя Руси, крестный ход с мощами преподобного Серафима направился в Арзамас. Уютный провинциальный городок — последняя большая остановка перед прибытием процессии в Четвертый удел Божией Матери — тогда не был украшен множеством храмов, как сейчас. Большинство из них в то время находились в запустении. Кафедральному Воскресенскому собору выпала честь принимать под своей сенью мощи саровского старца.
Сначала их установили на Соборной площади, где отслужили молебен. Не только площадь, но и прилежащие улицы были заполнены верующими. Люди сидели на крышах, на деревьях, чтобы увидеть и хотя бы взором прикоснуться к великой радости. На следующий день Святейший Патриарх возглавил в соборе Божественную литургию.
«Соборная площадь была полна народа, — описывал позднее события в Арзамасе настоятель храма Державной иконы Божией Матери в поселке Кратово Московской области протоиерей Николай Булгаков. — И здесь, и потом в Дивееве была небывалая ярмарка православной литературы, газет, икон — их продавали прямо с автобусов, на которых приехали книгопродавцы с паломниками... После Литургии прямо перед собором садимся на траве завтракать чем Бог послал. Местные подходят, угощают — кто яичками, кто огурцами, кто хлебом. Святая Русь! Помню удивительную картину: уже стемнело, но к собору плыла длинная лента огоньков — поднималась по ступенькам к сияющим на фоне темно-синего неба белоснежным колоннам. Люди — по большей части молодежь — шли к преподобному с зажженными свечами. Всю ночь батюшки, не зная усталости, читали и читали акафист святому, и перед ракой стояли и стояли люди...»
Сбывшееся пророчество
Дивеево между тем с нетерпением и трепетом ожидало преподобного. Буквально несколько дней назад, 21 июля, на праздник Казанской иконы Божией Матери, Священный Синод объявил о возобновлении Дивеевского монастыря. И теперь тысячи паломников прибыли в село встречать святыню. В Троицком соборе смонтировали сень над ракой, заменили нижнюю часть фанерного иконостаса. Для богослужения на монастырской площади нужно было изготовить переносной престол, собрать навес на случай дождя, приготовить звукоусиливающую аппаратуру.
«Когда в преддверии принесения мощей преподобного Серафима (они были уже в Нижнем Новгороде) поднимали новый крест на центральный купол Троицкого собора, случилось чудо: при солнечной погоде появилась радуга, — позднее делился воспоминаниями митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), в то время клирик Дивеевского монастыря. — Свидетелями этого были все люди, которые молились при поднятии креста. Эта радуга была совершенно необычной, и такое чувство благодати у всех возникло!»
«Когда мощи пересекли границу Нижегородской области (мы об этом знали), мне показалось, что в природе установилась какая-то необыкновенная тишина, — вспоминала одна из первых насельниц Дивеевской обители Вера Миронова, впоследствии игумения Выксунского Иверского монастыря Антония. — Ни ветерка, ни лист на дереве не шелохнется, будто всё в ожидании: люди, природа. И до самого прибытия преподобного были необыкновенные закаты. Нежно-розовые, я таких раньше не видела, и этой розовостью был будто напоен весь воздух».
Крестный ход прибыл в Дивеево 30 июля вечером. И тишина была нарушена радостными возгласами, пасхальными песнопениями. Зеленью, как на Троицу, выстлали дорожку от арки колокольни до Троицкого собора, поверх трав — цветы.
Как и везде, встречал преподобного крестный ход. Насельницы возобновленной обители несли икону Божией Матери «Умиление», любимый батюшкой Серафимом образ. Протодиакон Владимир Покровский держал в руках диаконскую свечу, в которой находилась другая маленькая свечка. Та самая, которую дал когда-то дивеевским сестрам батюшка Серафим. Ее сохранила схимонахиня Маргарита (Лахтионова), единственная из сестер монастыря, дожившая до возрождения обители и возвращения преподобного.
Крестный ход, преодолевший много километров на пути к Дивееву, встретили у Святых врат. Раку с мощами несли иерархи Русской Церкви. Святыню установили на приготовленный постамент, и митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай приветствовал Патриарха.
«Перевернута последняя страница Дивеевской летописи, — сказал в ответ Предстоятель. — Мощи преподобного Серафима Саровского прошли почти через всю центральную часть России — из города на Неве через Москву, Московскую область, Владимирскую землю, Нижегородскую — и прибыли в Троицкий Дивеевский монастырь. Исполнилось пророчество великого старца».
Раку с мощами под колокольный звон (28 июля колокола повесили на первый ярус дивеевской колокольни) пронесли через Святые врата и установили напротив Троицкого собора. Здесь совершили первый после возвращения преподобного молебен. Всю ночь потом перед святыней продолжались богослужения.
Не запеть пасхальные стихиры было невозможно
«Очень тихий и очень жаркий день, — вспоминал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. — И необыкновенное, светлое пасхальное чувство. <...> В тот святой момент, когда прибыли мощи и вышел Патриарх, архиереи и все гости, вспомнилось пророчество преподобного: "Среди лета в Дивееве запоют Пасху". И мы запели. Конечно, мы об этом заранее договаривались, но было такое необыкновенное чувство Пасхи, что не запеть пасхальные стихиры было невозможно. Потом были прекрасное вечернее богослужение и Литургия при огромном стечении людей. И все священнослужители во главе с Патриархом приветствовали молящихся словами "Христос воскресе!", как на Пасху».
Тридцать первого июля Патриарх Алексий II, митрополит Николай и другие иерархи посетили закрытый город Арзамас-16, которому еще не вернули имя Саров. Но и в закрытом городе, где за 70 лет, кажется, совсем уничтожили память о древней обители, прославленной подвигами преподобного Серафима, Святейшего и архиереев встречало великое множество людей, которые последовали потом за ними на Ближнюю пустынь — место моления преподобного на камне, где были пропеты величание и тропарь святому. Затем все прошли к Дальней пустыньке, где у преподобного была келья в лесной чаще. Патриарх отслужил молебен с акафистом и освятил постамент памятника преподобному Серафиму. Сам памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова установили вечером этого дня. Затем Святейший посетил городское кладбище и освятил часовню, которая стала первым домом молитвы на саровской земле после долгих атеистических лет.
Наутро 1 августа Патриарх Московский и всея Руси с сонмом архипастырей совершал праздничную Божественную литургию на монастырской площади перед мощами преподобного. Это была настоящая кульминация торжеств. Затем Святейший Патриарх обратился ко всем верующим:
«Преподобный Серафим почти наш современник и приходит к нам не как подвижник первых веков христианства, но как святой, родной нашей земли Русской, который здесь ходил, здесь молился, здесь принимал приходящих к нему, принимал с радостью и присущей ему серафимовской любовью. Он учил нас стяжать благодать Святого Духа, которая освящает, укрепляет и спасает каждого, кто с верою и упованием обращается к Богу, молитвенно призывая подвижников веры и благочестия и уповая на их святые молитвы».
После Литургии крестным ходом рака с честными мощами была перенесена в Троицкий собор и установлена на вечное упокоение под вновь устроенную сень.
4 августа 2021 г. 14:00
Ключевые слова: Серафим Саровский, Дивеево, крестный ход, мощи, обретение мощей, паломничество, Патриарх Алексий II, Серафимо-Дивеевский монастырь
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