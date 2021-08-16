Второе явление Спаса Нерукотворного

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Якоже свирель богогласная
Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.
16 августа 2021 г. 15:00
Загадки «Гостеприимства»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви. Ее реставрация заняла десять лет и завершилась только что. Икона Пресвятой Троицы из московского Преображенского храма в Спасcкой слободе — то из немногого, что уцелело от этой некогда богатейшей приходской церкви древней российской столицы; от самого же домовладения до нас дошла только… чугунная кованая ограда (давным-давно перенесенная к другому храму — святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице). Не считая, разумеется, собственно топонимов — Садовой-Спасской и Большой Спасской улиц, наименованных по слободе, унаследовавшей в свою очередь название от известного с 1625 года храма, который в то время был деревянным. PDF-верия.
13 августа 2021 г. 11:00
Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище
Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.
29 июля 2021 г. 16:30
Андрей Оболенский: «Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности»
Ровно три десятка лет назад в России появилось первое специализирующееся на церковном зодчестве архитектурное бюро «Арххрам». Его бессменный руководитель заслуженный архитектор Российской Федерации Андрей Оболенский, построивший за эти годы полсотни храмов, в интервью «Журналу Московской Патриархии» вспоминает, где и как «процитировал» мостовую Крестного пути Спасителя Via Dolorosa, анализирует успехи и нерешенные проблемы Программы возведения новых церквей в российской столице и оценивает мировые тенденции современного храмостроительства. PDF-версия.
23 июля 2021 г. 17:00
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.
22 июля 2021 г. 15:00
Всяк уповаяй на Тя, Владычице, не погибнет!
Владимирская икона Божией Матери — это икона, родная сердцу каждого верующего человека. Владимирская Богоматерь — образ любви: и Матери, и Сына, и Бога, и нашей души, которая в молитве припадает к своему Спасителю. Через этот образ Богородица не раз отводила от Руси неприятеля. Спасение от завоевателей в 1521 году, по преданию, стало возможным тоже по молитвам москвичей к Владимирской иконе Божией Матери. Перед этим образом венчались на царство российские монархи, избирались Патриархи, перед ним молились в дни бедствий и смут. Икона эта освятила и соединила все столицы Древней Руси — Киев, Владимир, Москву. PDF-версия.
6 июля 2021 г. 13:00
В Толмачи на поклон к Владимирской
Уже почти три десятка лет в самом центре Москвы, в Замоскворечье, действует храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Это первый и до сегодняшнего дня уникальный опыт сотрудничества Церкви и музея. Именно здесь хранится величайшая святыня всего христианского мира — Владимирская икона Божией Матери. О том, как сегодня живет храм-музей и как возникло это соработничество, корреспондент «Журнала Московской Патриархии» поговорил с его настоятелем, протоиереем Николаем Соколовым. PDF-версия.
5 июля 2021 г. 18:00
Пасхальный подарок любителям искусства
Образы Воскресения Христова на эмали, отреставрированные святыни Коломенского и мерная икона святого царевича Димитрия: три выставки, которые нельзя пропустить. PDF-версия.
11 июня 2021 г. 17:30
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
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ЖМП № 9 сентябрь 2021 / 13 октября 2021 г. 17:00
Второе явление Спаса Нерукотворного
КАК В ЯРОСЛАВЛЕ ОБРЕЛИ ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ
На июньском Синоде (см. Журнал № 36) в общецерковный месяцеслов было внесено празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного. В апреле этого года одна из древнейших и почитаемых святынь Ярославской земли (наряду с Толгской иконой Божией Матери) была торжественно передана из фондов городского художественного музея на хранение в Спасо-Афанасиевский монастырь. Явленный больше четырех столетий назад образ Спасителя был изъят вместе с другими церковными ценностями в начале 1930-х годов и долгие десятилетия считался навсегда утраченным. Несколько лет назад благодаря сотрудничеству Церкви и музея чудотворный образ был найден, отреставрирован и из музейного хранилища перенесен в храм для всенародного поклонения. PDF-версия.
Видение протопопу Илие
История чудотворного образа Спасителя связана с событиями преодоления Смуты Российским государством в 1612 году. Народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Димитрием Пожарским прибыло в Ярославль в начале марта 1612 года для мобилизации сил и средств, чтобы через несколько месяцев выдвинуться освобождать Москву от польских интервентов. Из-за большого скопления войск в городе началась моровая язва. Как говорится в «Сказании о иконе Господа нашего Иисуса Христа, нерукотвореннаго образа, называемаго обыденнаго, иже есть во граде Ярославле, на Ильине улице, близь монастыря Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских» — памятнике ярославской письменности, в котором запечатлены все чудеса и знамения, связанные с явлением этой святыни, — чтобы спастись от губительного поветрия, жители города решили обратиться к главной защитнице ярославцев, иконе Толгской Богоматери, и «с той иконой около града Ярославля учинить крестное хождение о освобождении от той напасти смертоносной». Архиерейское благословение на крестный ход вокруг города с чудотворной иконой Небесной Заступницы было получено. Но накануне назначенного дня настоятель Успенского собора протопоп Илия увидел необычный сон. Ему велено было найти в часовне возле церкви святителей Афанасия и Кирилла Александрийских икону Спаса Нерукотворного. Когда священник нашел образ и рассмотрел его, то сильно засомневался в истинности своего сонного видения: икона явно много лет пребывала в забвении, под толстым слоем пыли даже не было видно лика. Совсем не верилось, что это тот самый Спас, который спасет ярославцев, да и всю Русь, от моровой язвы и польских захватчиков. Но протопопу снова было во сне велено «без сумления сию икону оттоле взяти, и с нею по граду ходити, и с молебным пением совершати литии», что отец Илия, отбросив всякие сомнения, и сделал, объявив о повелении, полученном во сне, Минину, Пожарскому и всем людям на Соборной площади.
Во время крестного хода произошло первое чудо — исцеление слепого, просившего «милостыню от христолюбивых подателей».
Второе чудо случилось, когда на обратном пути шествие поравнялось с часовней, где прежде находилась икона: «тайная сила остановила несших чудный образ; никак не могли они двинуться с места».
Пораженные этим чудом и посчитав его особым знамением, «ибо возлюбил Господь это место», ярославцы решили поставить здесь в честь иконы Спаса Нерукотворного деревянную церковь, срубив и освятив ее в один день, — «обыденную». По преданию, перед чудотворной иконой в числе первых молились Минин и Пожарский. Эпидемия в городе разом прекратилась. И ополченцы смогли отправиться в поход на Москву.
Позже церковь не единожды горела, однако образ Спаса сохранялся невредимым. Заступничеству этой иконы ярославцы приписывали и прекращение морового поветрия 1654 года. Позже вместо деревянной была установлена каменная церковь, получившая название Спасо-Пробоинской (по названию улицы, на которой находилась).
Молодой монастырь
Все последующие три столетия икона Спаса Нерукотворного оставалась особо почитаемой в Ярославле. При больших бедствиях горожане прибегали к молитве перед чудотворным образом, все крестные ходы по городу проходили с этой иконой.
В 1929 году Спасо-Пробоинский храм был закрыт. Икона оказалась в Ярославском отделении Центральных государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ), где известный реставратор Николай Брягин составил подробное ее описание. ЦГРМ были закрыты в 1934 году, и икона поступила в собрание Ярославского краеведческого музея. В 1969 году при реструктуризации учреждения культуры она вошла в собрание Ярославского художественного музея. Но уже в то время было сложно определить, тот ли это чудотворный образ или поздний список с него.
Второе обретение иконы Спаса Нерукотворного связано с возрождением Спасо-Афанасиевского монастыря в Ярославле.
— Это самый последний по времени основания (1615 год) и единственный мужской монастырь в нашем городе, — рассказывает пресс-секретарь Ярославской епархии священник Александр Сатомский. — Восстановление монашеской жизни здесь началось значительно позже, чем в других обителях Ярославля — Толгской или Казанской. В январе 2008 года в возрожденном монастырском храме состоялась первая служба. С этого дня начался отсчет новой жизни обители. Ее главными святынями были частицы мощей святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. Но монастырь был исторически связан и с чудотворным образом Спаса Нерукотворного. Ведь именно рядом с деревянной церковью Афанасия и Кирилла в часовне он был обретен. В память об этом событии и был учрежден монастырь. Соседний с монастырем Спасо-Пробоинский храм все века своего существования был на особом положении — прихода не имел и находился на общегородском содержании.
И лик очистился
Как уточняет отец Александр, в период восстановления обители храм вошел в состав Спасо-Афанасиевского монастыря. Его наместник — игумен Никодим (Федоров), являющийся также древлехранителем Ярославской епархии, заинтересовался судьбой иконы Спаса Нерукотворного. На ее след отца Никодима навела книга начала 1960-х годов — аннотированная опись икон, хранящихся в Ярославском художественном музее, в которой значился образ, по всем своим характеристикам совпадающий с разыскиваемой иконой. И это его привело в городское хранилище древностей.
— В 2018 году отец Никодим обратился к нам с вопросом, существует ли эта икона и где она находится. И мы долгое время ему отвечали, что да, у нас по описям, которые были опубликованы, значится икона Спаса Нерукотворного из Спасо-Пробоинской церкви, но мы не уверены, это поздний список или та самая икона, — разъясняет Виктория Горшкова, заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея, — поскольку в описях нашего музея, сделанных в 1930-е годы, значились целых две иконы Спаса Нерукотворного из этой церкви. Но до наших дней сохранилась только одна, и ее реальные размеры не совпадали с размерами, указанными в описях. Расхождения были незначительные — всего 2,5–3 сантиметра, но тем не менее. Поэтому мы предложили отцу Никодиму отдать икону на экспертизу и таким образом выяснить, та ли это икона или нет.
Экспертиза Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) в Москве подтвердила подлинность иконы, датируя ее концом XVI — началом XVII века. После чего было принято решение о ее реставрации в этом же институте.
— Реставрационные работы длились более полутора лет, — вспоминает Виктория Горшкова. — Еще Брягин в начале 1930-х годов писал о том, что на иконе присутствовало большое количество поздних поновлений, сделанных, скорее всего, в ХVII веке. Реставраторы провели сложное укрепление памятника, составили схему временных живописных слоев и раскрыли его из-под позднейших слоев записей. На заключительном реставрационном совете 31 января 2020 года икона предстала с родной живописью на полях (как и писал Брягин, «празеленого тона»), были удалены поздние живописные слои с лика Спасителя, и образ открылся в своем первоначальном виде. Изначально на иконе был только лик Христа без плата. Но было принято решение сохранить более позднее изображение плата и надпись на нижнем поле.
Святыни возвращаются в Ярославль
В феврале 2020 года отреставрированный образ Спаса Нерукотворного был передан Ярославскому художественному музею как владельцу иконы. Виктория Горшкова рассказывает, что, когда уже была подтверждена ее подлинность, всем было понятно, что она должна находиться не в музее, а в храме.
— В нашей епархии есть хорошая практика сотрудничества Ярославского художественного музея с Толгским монастырем по совместному хранению иконы Толгской Богоматери конца XIII — начала XIV века, — уточняет отец Александр Сатомский. — Этот опыт пригодился, когда икона Спаса Нерукотворного передавалась в Спасо-Афанасиевский монастырь. Образ тщательно упаковали, в специальной бронированной машине в сопровождении вооруженной охраны доставили к Святым воротам обители и крестным ходом перенесли в Алексиевский придел собора Афанасия и Кирилла.
Для хранения святыни был изготовлен специальный киот с климат-контролем. В храме поддерживаются необходимые температурно-влажностные показатели. Для круглосуточной охраны реликвии установлена многоуровневая охранно-пожарная сигнализация и обеспечено видеонаблюдение. Музей обеспечивает надзор за ее состоянием, заключен договор с ГосНИИР на регулярный мониторинг физического состояния чудотворного образа. Удивительно, но Ярославлю за период с начала 2000-х и до 2020 года было даровано две уникальные древние реликвии, которые считались безвозвратно утерянными. Это частица Ризы Господней, которая хранилась в Ризоположенском приделе храма Илии Пророка, одна из самых почитаемых горожанами реликвий; ее также обрели в запасниках Ярославского музея. И вот теперь вернулся чудотворный образ Спаса Нерукотворного. Каждый вторник в Спасо-Афанасиевском монастыре перед ним служится молебен с акафистом Спасителю. И все желающие могут присоединиться к этой молитве.
Мы благодарим Господа за то видимое благоволение, которое было явлено нашему богоспасаемому граду Ярославлю и всему нашему Отечеству в годы смутного лихолетья от Его чудотворного образа. И сейчас, вновь обретя эту святыню, мы надеемся, что этим знаком Господь протягивает нам руку помощи и благословляет на созидательные труды во славу Его святого имени.Особенные слова благодарности хочу сказать сотрудникам Ярославского художественного музея, сохранившим святыню в годы коммунистического безбожного правления и тем самым обеспечившим возможность ее возвращения в стены Церкви.
13 октября 2021 г. 17:00
Ключевые слова: Спас Нерукотворный, икона, реставрация, музей, Ярославль, ГосНИИР, Минин и Пожарский, Толгская икона Божией Матери, святыни, Спасо-Афанасьевский монастырь
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