Задачи и приоритеты социальной практики духовенства

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Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства. ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Лига мечты для семинариста
Седьмого июня — за семь дней до стартового матча Чемпионата мира по футболу в России — Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Предваряя это событие, «Журнал Московской Патриархии» решил пристально изучить явление «православного футбола» и проанализировать проблемы и барьеры, сковывающие активное развитие этой игры в среде верующей молодежи.
7 июня 2018 г. 23:58
«Скорая помощь» для храма
По данным Министерства культуры, в европейской части России сегодня в аварийном состоянии находится 5676 храмов. Не у каждой епархии хватает ресурсов остановить их дальнейшее разрушение. Священник Максим Викленко настоятель 10 храмов, восемь из которых расположены в глухих местах рассказал, как он проводит восстановительные и консервационные работы. ПДФ- версия
3 апреля 2018 г. 13:59
В Кизляре прошла панихида по жертвам трагедии в Георгиевском храме
29 марта 2018 года исполнилось 40 дней трагедии в дагестанском городе Кизляр, когда после вечернего богослужения вооруженный преступник открыл огонь из охотничьего ружья по выходящим из храма Георгия Победоносца прихожанам. Четверо женщин были убиты на месте, пятая скончалась в больнице. Кроме того, были тяжело ранены еще две прихожанки и двое сотрудников правоохранительных органов. В 12.00 на месте погребения архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам ослужил панихиду по невинно убиенным Вере, Надежде, Людмиле, Ирине, Вере.
29 марта 2018 г. 11:00
Николай Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить
18 февраля 2018 года на 87 году жизни отошёл ко Господу Николай Семенович Капчук ̶ почетный староста Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Николай Семенович в течение многих десятилетий неутомимо трудился во славу Святой Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования настоятелю Богоявленского кафедрального собора г. Москвы, протоиерею Александру Агейкину, клиру и прихожанам. В 2012 году Николай Семенович дал развернутое интервью «Журналу Московской Патриархии», которое и сегодня не потеряло своей актуальности, и мы вновь предлагаем его вашему вниманию.
21 февраля 2018 г. 10:21
Патриаршим благословением подбирать подрядчика и техзаказчика на объекты Программы возведения новых храмов в столице поручено настоятелям
Вчера, 25 февраля, на состоявшейся в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Храмостроительство XXI века. Возрожденные святыни» председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк привел несколько примеров вопиющего брака со стороны подрядчиков на новостройках.
26 января 2018 г. 20:18
Деньги на ветер
В кадилах во время богослужений разжигается уголь и воскуривается ладан, в подсвечниках горят десятки свечей, пропитанные лампадным маслом фитили. Прибавьте к этому дыхание, особенно на праздники, большого числа молящихся. Без хорошей вентиляции все испарения и продукты горения скапливаются под сводами, оседая затем черным налетом на стенах. Да и сами прихожане (особенно те, кто постарше) часто с трудом переносят тяжелый микроклимат. Именно поэтому важность качественно исполненной и должным образом эксплуатируемой вентиляции храмов и иных построек религиозного назначения трудно переоценить. Но даже сейчас, когда церковными зодчими уже наработан большой практический опыт в этой сфере, внимание вентиляции зачастую уделяется по остаточному принципу. PDF-версия
9 января 2018 г. 20:00
Священник в больнице: дети — это настоящие маленькие борцы
Германия славится своей системой здравоохранения. Поэтому многие родители с детьми, страдающими тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями стремятся пройти курс лечения именно в немецких клиниках. Среди них есть россияне и жители стран бывшего СССР. Получая здесь необходимую медицинскую помощь, они также испытывают острую потребность в духовном утешении. Священник Александр Калинский, ныне помощник настоятеля храма св. прав. Елизаветы в Висбадене (Берлинская епархия РПЦЗ), много лет служил в храме во имя великомученика и целителя Пантелеимона в Кельне и нес духовное попечение над пациентами местной клиники. Об особенностях служения православного священника в немецкой больнице отец Александр рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии»
8 января 2018 г. 12:15
За каменной стеной
В беседе с одним из своих ближайших сподвижников — апостолом Петром — Спаситель прямо говорит: Аз тебе глаголю, яко ты еси Петр (Petrus), и на сем камени (petra) созижду Церковь мою (см.: Мф. 16, 16–18). Основываясь на богатейшем опыте ветхозаветного храмового каменного строительства, архитекторы Нового Завета использовали этот материал уже в самые первые века христианства. Библейская география практически не оставила им выбора — на Ближнем Востоке дерево встречается редко и потому довольно дорого, а все постройки в основном каменные. При этом камень почти сразу же начинает работать в храмах и как деталь интерьера: в самых ранних, еще катакомбных, церквах алтарная преграда, как правило, вырубалась как единое целое из той же скалы, что служила и стенами. Из чего вырубаются современные храмы, какие месторождения дают лучшее сырье и пол из какого камня нельзя мыть, скрупулезно выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии».
27 ноября 2017 г. 15:20
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ЖМП № 6 июнь 2018 / 1 августа 2018 г. 16:55
Задачи и приоритеты социальной практики духовенства
После рукоположения клирики Московской городской епархии проходят церковную социальную практику, которая организована Синодальным отделом по церковной благотворительности, Марфо-Мариинской обителью и православной службой «Милосердие». Духовенство посещает больницы и социальные учреждения, знакомясь с опытом окормления пациентов и подопечных. Для чего это нужно, как это происходит и что нового для себя узнают практиканты? ПДФ-версия
Социальная практика направлена на решение двух задач. Первая — это знакомство с совершением церковных Таинств и подготовкой к ним в условиях лечебных и социальных учреждений. Понятно, что Таинства исповеди, причастия, соборования может совершать только священник, а задача диакона — это катехизаторская беседа с пациентами или подопечными, выяснение их готовности к участию в богослужении и в церковных Таинствах, подготовка к ним, а также привлечение прихожан и добровольцев для организации окормления медицинского или социального учреждения.
Новорукоположенное духовенство не выполняет никаких санитарных работ: не моет полы, не кормит беспомощных больных, не выносит судно, не меняет постель и тому подобное. Это относится к сфере деятельности сестер милосердия и добровольцев. В их же компетенции — составить список желающих причаститься или исповедаться, передать духовную литературу, помочь пациенту или подопечному, если тот не может передвигаться сам, посетить молебен или богослужение в храме.
Вторая задача — это знакомство клириков с проектами нашего синодального отдела, так как подавляющее большинство из них не знакомы с социальной работой. Они где-то что-то слышали об этом, но не до конца представляют как все это устроено. Поэтому наша задача — пробудить в практикантах живой интерес и желание организовать одно или несколько направлений социальной работы, а также усовершенствовать и развить на приходе уже работающие проекты. Очевидно, когда перед глазами есть пример и с вами делятся опытом, то сделать это самому уже намного легче. Если священнослужителя заинтересовало какое-либо направление, то мы его подробно консультируем, разбираем ситуацию: возможно ли организовать именно это служение на приходе. Также проводятся пастырские беседы по различным вопросам больничного служения, на которых передается наш опыт, накопленный за 25 лет.
Совершение церковных Таинств и подготовка к ним
В обязательном порядке все клирики проходят социальную практику в пяти городских больницах и двух социальных учреждениях. Для каждого из них составляется персональный график, с учетом того, чтобы они не пересекались друг с другом в больницах или социальных учреждениях. Священнослужители выполняют свое послушание (в зависимости от сана) под руководством служащего там священника или старшей сестры милосердия.
В каждом учреждении есть своя специфика, которою должен знать священник. Например, в больнице необходимо соблюдать существующий режим. Поэтому Литургия совершается рано, для того чтобы успеть исповедать и причастить больных до завтрака и утреннего обхода. Были ситуации, когда на исповедь всего одного человека в отделении у новопоставленного иерея уходило около часа, в то время как больничный священник уже успел исповедовать и причастить несколько человек. Никто не спорит, бывают случаи, когда человеку нужно выговориться, но лучше такую беседу перенести на другое время. Необходимо это понимать.
Обычно катехизаторские беседы проводят диаконы, но в некоторых случаях это должны делать только священники. Например, в гинекологических отделениях, где находятся женщины, которые уже сделали или только собираются сделать аборт. Поэтому во время практики мы учим священников, как находить общий язык с этими женщинами, о чем с ними говорить.
Клирики узнают о том, что не этично и не принято в отделениях больницы. Например, садиться на кровать к больному, с которым ты хочешь побеседовать. Для этого есть стул. Наши подопечные также учатся, как организовать и провести молебен в палате или больничном холле. Здесь могут понадобиться добровольцы и сестры милосердия, чтобы привезти на колясках больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И мы рассказываем священникам, как и где набрать добровольных помощников, с чего начать и куда обратиться.
Все священники обязательно посещают Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, потому что там лежат пациенты с серьезными диагнозами. Часто они находятся на грани жизни и смерти. Когда люди видят в кювезе (специальном устройстве с прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за малышом) младенца после операции, всего в трубках, ни один из них не остается равнодушным. Увиденное пробуждает чувства сострадания. Это позволяет им взглянуть на свое священническое служение совершенно с другой стороны, почувствовать, насколько оно важно и ответственно.
Священник знакомится здесь с опытом окормления подопечных с разными формами психических заболеваний, следствием которых нередко является и физический недуг. Мы рассказываем, как исповедовать и причащать детей и взрослых, которые по умственному развитию находятся на уровне четырехлетнего ребенка, хотя им уже больше восемнадцати. Или, например, как быть, если подопечный немой и не умеет писать. Здесь необходимо уметь разбираться в степенях вменяемости подопечных и быть готовым к разным ситуациям. Например, подопечный с сильной формой ДЦП во время причастия случайно может выбить чашу из рук священника.
У диакона другая задача, например организовать уход и окормление пациентов Психоневрологического интерната (ПНИ) и Детского дома инвалидов (ДДИ). Он должен уметь найти добровольцев, которые ухаживали бы за такими детьми, гуляли, играли с ними и занимались их развитием. Объяснить добровольцам, где они могут пройти обучение, в частности сестры по уходу за такими детьми. Он должен уметь договориться с руководством ПНИ и ДДИ по разным вопросам: о посещении детей добровольцами, об организации и проведении праздников, например, на Рождество и Пасху, как привезти детей в храм на службу и так далее.
Ознакомительная социальная практика
Кроме видов социальной практики, которые я уже назвал, в нее входит также и ознакомительная часть, когда люди знакомятся с проектами православной службы помощи «Милосердие». Один из них — Софийский социальный дом для детей-инвалидов. Мы собрали там детей из ДДИ № 15 с самыми сложными заболеваниями. Клирики знакомятся, как организован уход и занятия с такими детьми. Особенность в том, что здесь занимаются персонально с каждым ребенком, многие из лежачих детей уже научились самостоятельно ходить, а те, кто раньше не мог обслуживать себя, научился и этому. К сожалению, в государственных ДДИ у персонала хватает времени и сил только на то, чтобы покормить и переодеть лежачих детей. Ни о каких индивидуальных и развивающих занятиях речи не идет.
Другой проект — это Спиридоньевская богадельня в Москве (набережная Шитова, д. 4, корп. 1), где живут престарелые и инвалиды. Там также обслуживание подопечных организовано на высоком профессиональном уровне. В этой работе очень важно подобрать людей и обучить их. Клирики знакомятся с работой богадельни: как она устроена, как организован там уход, знакомятся с престарелыми пациентами, проводят с ними беседы.
Его посещают и диаконы, и священники. Подопечные-женщины очень радуются таким гостям, они нуждаются в общении и поддержке. Беседа проходит за чашкой чая. В такой неформальной обстановке легче обсудить важные для них духовные вопросы. Любопытно, что многие священнослужители именно о такой форме помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, никогда прежде не догадывались.
В Синодальном отделе по церковной благотворительности знакомят и с остальными направлениями социальной работы, а также с принципами организации групп добровольцев на приходе.
Лучшая оценка — результат
У нас нет системы оценки. Мы не оцениваем, насколько человек усвоил основы социальной практики, с которыми мы его знакомим, и как это ему пригодилось в дальнейшем служении. Мы доверяем устным отзывам. Однако считаем, что об успехе нашей работы хорошо свидетельствуют случаи, когда кто-то из них звонит и просит помощи в конкретной работе. Например, однажды один из проходивших практику священников попросил помочь организовать постоянное окормление больницы, которая находится рядом с его храмом. Время от времени эту больницу посещали священники, но работа не была систематической. Он даже не знал, как начать там служение, ему казалось, что для этого там не было никаких условий и возможностей. Мы помогли ему договориться с администрацией, найти добровольцев (требных сестер) и показали, как нужно организовать духовную работу с пациентами.
Другой клирик обратился с просьбой помочь организовать на приходе богослужение для слепоглухих. И мы организовали ему практику именно по этому направлению. Он побывал в Лавре и на приходах, где практикуется служение для людей с этой формой инвалидности, познакомился с их опытом.
Справка
Практика социального служения для новорукоположенных священников и диаконов была введена в Московской городской епархии по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла в ноябре 2010 года. Она рассчитана на 10 дней и ее проходят как священники, так и диаконы. В течение года навыки социального служения при храме Святого благоверного царевича Димитрия получают в среднем 50–60 человек. Есть обязательные для посещения учреждения — это пять московских больниц (Первая городская клиническая, Морозовская детская городская и Российская детская клиническая больницы, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, больница Святителя Алексия), а также два психоневрологических интерната (ДДИ № 15 и ПНИ № 11). А есть ознакомительные, время для посещения которых клирики выбирают самостоятельно. Это кризисный центр «Дом для мамы», Свято-Софийский социальный дом, социальный центр помощи бездомным «Ангар спасения», Марфо-Мариинская обитель, Свято-Спиридоньевская богадельня. В Синодальном отделе по благотворительности священнослужители знакомятся с системой организации групп добровольцев и привлечения финансовых ресурсов для реализации социальных проектов. А также узнают обо всех направлениях социальной работы отдела. Вопрос материального обеспечения проходящих практику клириков решается на его приходе.
1 августа 2018 г. 16:55
Ключевые слова: социальное служение
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