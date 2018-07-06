Задачи и приоритеты социальной практики духовенства

После рукоположения клирики Московской городской епархии проходят церковную социальную практику, которая организована Синодальным отделом по церковной благотворительности, Марфо-Мариинской обителью и православной службой «Милосердие». Духовенство посещает больницы и социальные учреждения, знакомясь с опытом окормления пациентов и подопечных. Для чего это нужно, как это происходит и что нового для себя узнают практиканты? ПДФ-версия



Главные задачи

Социальная практика направлена на решение двух задач. Первая — это знакомство с совершением церковных Таинств и подготовкой к ним в условиях лечебных и социальных учреждений. Понятно, что Таинства исповеди, причастия, соборования может совершать только священник, а задача диакона — это катехизаторская беседа с пациентами или подопечными, выяснение их готовности к участию в богослужении и в церковных Таинствах, подготовка к ним, а также привлечение прихожан и добровольцев для организации окормления медицинского или социального учреждения.

Новорукоположенное духовенство не выполняет никаких санитарных работ: не моет полы, не кормит беспомощных больных, не выносит судно, не меняет постель и тому подобное. Это относится к сфере деятельности сестер милосердия и добровольцев. В их же компетенции — составить список желающих причаститься или исповедаться, передать духовную литературу, помочь пациенту или подопечному, если тот не может передвигаться сам, посетить молебен или богослужение в храме.

Вторая задача — это знакомство клириков с проектами нашего синодального отдела, так как подавляющее большинство из них не знакомы с социальной работой. Они где-то что-то слышали об этом, но не до конца представляют как все это устроено. Поэтому наша задача — пробудить в практикантах живой интерес и желание организовать одно или несколько направлений социальной работы, а также усовершенствовать и развить на приходе уже работающие проекты. Очевидно, когда перед глазами есть пример и с вами делятся опытом, то сделать это самому уже намного легче. Если священнослужителя заинтересовало какое-либо направление, то мы его подробно консультируем, разбираем ситуацию: возможно ли организовать именно это служение на приходе. Также проводятся пастырские беседы по различным вопросам больничного служения, на которых передается наш опыт, накопленный за 25 лет.

Совершение церковных Таинств и подготовка к ним

В обязательном порядке все клирики проходят социальную практику в пяти городских больницах и двух социальных учреждениях. Для каждого из них составляется персональный график, с учетом того, чтобы они не пересекались друг с другом в больницах или социальных учреждениях. Священнослужители выполняют свое послушание (в зависимости от сана) под руководством служащего там священника или старшей сестры милосердия.

В каждом учреждении есть своя специфика, которою должен знать священник. Например, в больнице необходимо соблюдать существу­ющий режим. Поэтому Литургия совершается рано, для того чтобы успеть исповедать и причастить больных до завтрака и утреннего обхода. Были ситуации, когда на исповедь всего одного человека в отделении у новопоставленного иерея уходило около часа, в то время как больничный священник уже успел исповедовать и причастить несколько человек. Никто не спорит, бывают случаи, когда человеку нужно выговориться, но лучше такую беседу перенести на другое время. Необходимо это понимать.

Еще одна особенность в том, что для больничного служения Святые Дары могут понадобиться в любое время суток. Поэтому в нашем храме существует практика хранения Святой Крови на престоле в специальных чашах, нами разработанных, выполненных из пищевой нержавеющей стали. В таких чашах Святая Кровь может храниться до пяти дней, если правильно заготовить. Вот с этой практикой заготовления Святой Крови мы и знакомим клириков.

Обычно катехизаторские беседы проводят диаконы, но в некоторых случаях это должны делать только священники. Например, в гинекологических отделениях, где находятся женщины, которые уже сделали или только собираются сделать аборт. Поэтому во время практики мы учим священников, как находить общий язык с этими женщинами, о чем с ними говорить.

Клирики узнают о том, что не этично и не принято в отделениях больницы. Например, садиться на кровать к больному, с которым ты хочешь побеседовать. Для этого есть стул. Наши подопечные также учатся, как организовать и провести молебен в палате или больничном холле. Здесь могут понадобиться добровольцы и сестры милосердия, чтобы привезти на колясках больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И мы рассказываем священникам, как и где набрать добровольных помощников, с чего начать и куда обратиться.

Главная задача для диакона в больнице — беседы с пациентами и их подготовка к Таинствам. Для этого в больнице Святителя Алексия, в паллиативном отделении диакон беседует с пациентами на духовные темы и отвечает на их вопросы, которых бывает немало. Его цель — пробудить в собеседниках желание к покаянию. По словам клириков, такое общение очень полезно, так как помогает научиться глубже понимать духовные проблемы и нужды других людей.

Все священники обязательно посещают Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, потому что там лежат пациенты с серьезными диагнозами. Часто они находятся на грани жизни и смерти. Когда люди видят в кювезе (специальном устройстве с прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за малышом) младенца после операции, всего в трубках, ни один из них не остается равнодушным. Увиденное пробуждает чувства сострадания. Это позволяет им взглянуть на свое священническое служение совершенно с другой стороны, почувствовать, насколько оно важно и ответственно.

Практика в психоневрологических и детских домах-интернатах

Задача этой практики в том, чтобы показать, как правильно окормлять детей и взрослых с ментальными формами инвалидности.

Священник знакомится здесь с опытом окормления подопечных с разными формами психических заболеваний, следствием которых нередко является и физический недуг. Мы рассказываем, как исповедовать и причащать детей и взрослых, которые по умственному развитию находятся на уровне четырехлетнего ребенка, хотя им уже больше восемнадцати. Или, например, как быть, если подопечный немой и не умеет писать. Здесь необходимо уметь разбираться в степенях вменяемости подопечных и быть готовым к разным ситуациям. Например, подопечный с сильной формой ДЦП во время причастия случайно может выбить чашу из рук священника.

У диакона другая задача, например организовать уход и окормление пациентов Психоневрологического интерната (ПНИ) и Детского дома инвалидов (ДДИ). Он должен уметь найти добровольцев, которые ухаживали бы за такими детьми, гуляли, играли с ними и занимались их развитием. Объяснить добровольцам, где они могут пройти обучение, в частности сестры по уходу за такими детьми. Он должен уметь договориться с руководством ПНИ и ДДИ по разным вопросам: о посещении детей добровольцами, об организации и проведении праздников, например, на Рождество и Пасху, как привезти детей в храм на службу и так далее.

Таким образом, приоритетная задача практики для священника — познакомиться с тем, как нужно окормлять людей в различных лечебных и соцучреждениях, а для диакона — как подготовить к этому пациентов и подопечных, а также организовать для этого все необходимое.

Ознакомительная социальная практика

Кроме видов социальной практики, которые я уже назвал, в нее входит также и ознакомительная часть, когда люди знакомятся с проектами православной службы помощи «Милосердие». Один из них — Софийский социальный дом для детей-инвалидов. Мы собрали там детей из ДДИ № 15 с самыми сложными заболеваниями. Клирики знакомятся, как организован уход и занятия с такими детьми. Особенность в том, что здесь занимаются персонально с каждым ребенком, многие из лежачих детей уже научились самостоятельно ходить, а те, кто раньше не мог обслуживать себя, научился и этому. К сожалению, в государственных ДДИ у персонала хватает времени и сил только на то, чтобы покормить и переодеть лежачих детей. Ни о каких индивидуальных и развивающих занятиях речи не идет.

Другой проект — это Спиридоньевская богадельня в Москве (набережная Шитова, д. 4, корп. 1), где живут престарелые и инвалиды. Там также обслуживание подопечных организовано на высоком профессиональном уровне. В этой работе очень важно подобрать людей и обучить их. Клирики знакомятся с работой богадельни: как она устроена, как организован там уход, знакомятся с престарелыми пациентами, проводят с ними беседы.

В числе ознакомительных проектов есть и кризисный центр «Дом для мамы».

Его посещают и диаконы, и священники. Подопечные-женщины очень радуются таким гостям, они нуждаются в общении и поддержке. Беседа проходит за чашкой чая. В такой неформальной обстановке легче обсудить важные для них духовные вопросы. Любопытно, что многие священнослужители именно о такой форме помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, никогда прежде не догадывались.

Мы настаиваем, чтобы во время практики обязательно посещался «Ангар спасения», где организована работа с бездомными. Беседы с бездомными помогают увидеть и почувствовать изнутри проблемы этих людей, научиться относиться к ним объективнее. В дополнение к этому мы даем священнослужителям еще и пособие по работе с бездомными, изданное нашим отделом.

В Синодальном отделе по церковной благотворительности знакомят и с остальными направлениями социальной работы, а также с принципами организации групп добровольцев на приходе.

Лучшая оценка — результат

У нас нет системы оценки. Мы не оцениваем, насколько человек усвоил основы социальной практики, с которыми мы его знакомим, и как это ему пригодилось в дальнейшем служении. Мы доверяем устным отзывам. Однако считаем, что об успехе нашей работы хорошо свидетельствуют случаи, когда кто-то из них звонит и просит помощи в конкретной работе. Например, однажды один из проходивших практику священников попросил помочь организовать постоянное окормление больницы, которая находится рядом с его храмом. Время от времени эту больницу посещали священники, но работа не была систематической. Он даже не знал, как начать там служение, ему казалось, что для этого там не было никаких условий и возможностей. Мы помогли ему договориться с администрацией, найти добровольцев (требных сестер) и показали, как нужно организовать духовную работу с пациентами.

Другой клирик обратился с просьбой помочь организовать на приходе богослужение для слепоглухих. И мы организовали ему практику именно по этому направлению. Он побывал в Лавре и на приходах, где практикуется служение для людей с этой формой инвалидности, познакомился с их опытом.

Поэтому лучшая оценка нашего труда — если, пройдя всю практику, человек приходит и говорит: «Я знаю, какой социальной деятельностью я буду заниматься у себя на приходе. Помогите мне это организовать!»

Справка

Практика социального служения для новорукоположенных священников и диаконов была введена в Мос­ковской городской епархии по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла в ноябре 2010 года. Она рассчитана на 10 дней и ее проходят как священники, так и диаконы. В течение года навыки социального служения при храме Святого благоверного царевича Димитрия получают в среднем 50–60 человек. Есть обязательные для посещения учреждения — это пять московских больниц (Первая городская клиническая, Морозовская детская городская и Российская детская клиническая больницы, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, больница Святителя Алексия), а также два психоневрологических интерната (ДДИ № 15 и ПНИ № 11). А есть ознакомительные, время для посещения которых клирики выбирают самостоятельно. Это кризисный центр «Дом для мамы», Свято-Софийский социальный дом, социальный центр помощи бездомным «Ангар спасения», Марфо-Мариинская обитель, Свято-Спиридоньевская богадельня. В Синодальном отделе по благотворительности священнослужители знакомятся с системой организации групп добровольцев и привлечения финансовых ресурсов для реализации социальных проектов. А также узнают обо всех направлениях социальной работы отдела. Вопрос материального обеспечения проходящих практику клириков решается на его приходе.