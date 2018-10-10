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ЖМП № 11 ноябрь 2018 /  16 ноября 2018 г. 13:58
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Победитель цифрового прокта «ХРАМ78» определится 18 ноября с 8 до 20 часов по московскому времени при помощи всеобщего онлайн-голосования

Как и у большинства успешных начинаний, у этого тоже есть предыстория — кампания социальной рекламы «Твой святой», в ходе которой петербуржцам рассказывали о небесных покровителях города на Неве и о храмах, тем или иным образом с ними связанными.

«Как выяснилось, таких храмов в городском пространстве не пять и не десять, а гораздо больше. Но тому начинанию не хватало интерактива, вовлеченности широких масс, - говорит заведующая сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. - Поэтому инициативная группа решила продолжить ту работу, но уже в другом формате - с помощью интернет-механизмов открытого голосования и широкого участия всех желающих». «ХРАМ78» - поистине народный проект: помимо Санкт-Петербургской епархии в число его учредителей вошли представители рекламного бизнеса — группа компаний «ПОСТЕР» и репутационное агентство «Generation Brand Communication». Популярности проекта способствовал также тот факт, что его главным информационным партнером стал городской телеканал 78. Только в сети «ВКонтакте» у него 62,5 тыс. подписчиков, которые читали новости о конкурсе в интернете. «Разумеется, мы тут же репостили их на наших сетевых аккаунтах», - добавляет Родоманова.

К запуску проекта «ХРАМ78» и одноименного интернет-сайта петербуржцев заранее подготовили. Возможности главного городского телеканала позволили снять полтора десятка промороликов, в которых известные актеры, музыканты, спортсмены доверительно рассказывали о своих любимых храмах и о связанных с ними личных историях. Параллельно шла информационная кампания на носителях наружной рекламы (включая билборды три на шесть метров) в метро и на городских улицах, а также на семи сотнях видеоэкранов в городском транспорте.

Организаторы подчеркивают, что цель проекта – разумеется, не соперничество между храмами, а попытка определить отношение жителей столицы к своим православным церквям и святыням. Но победители у проекта «ХРАМ78» тоже будут! Вернее, они уже есть — это лауреаты публичного творческого конкурса, посвященного петербургским церквям. В стартовый список вошли 78 храмов. Каждый желающий мог загрузить на веб-страницу проекта работу о любом из них в одном из четырех жанров — видео, фото, живопись, литературное произведение (стихотворное или прозаическое).

«Всего мы получили свыше 5,5 тыс. работ. Активность участников в некоторых номинациях нас приятно удивила. Настолько, что пришлось учреждать два дополнительных спецприза – от имени председателя жюри ректора Академии художеств Семена Михайловского и за лучшую детскую работу, а также отдельный Гран-При, - говорит Наталья Родоманова. - Дюжина храмов, собравшая максимальное число работ, вышла в финал открытого голосования».

Симпатии участников творческого конкурса удивили самих организаторов. Возглавил промежуточный рейтинг кронштадтский собор Владимирской иконы Божией матери. При этом, ни воссозданному Никольскому морскому собору в этом же городе-спутнике Петербурга, ни Иоанновскому ставропигиальному монастырю на Карповке, где почивают мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского, места в финале не нашлось. В числе двенадцати самых популярных храмов Северной Пальмиры оказались такие не столь известные у паломников и религиозных туристов церкви на городской периферии, как колпинский Троицкий собор и храм мучеников Адриана и Натальи в Старо-Панове, опередившие по числу голосов Казанский кафедральный, Исаакиевский и Владимирский (на одноименной площади) соборы, Воскресенский Новодевичий монастырь и Александро-Невскую лавру. Правда, все они вышли в финал, как и Феодоровский императорский собор в память 300-летия Дома Романовых, храм Рождества Иоанна Предтечи «Чесменский» и Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка. А вот Петропавловский собор в одноименной крепости, Смольный и Сампсониевский соборы и Спас-на-Крови в финал вообще не попали. Очевидно, для петербургских верующих они в большой степени музеи, чем, собственно, храмы.

Победители творческого конкурса

Гран-При

Елена Аршавская, графическая работа «Остров спасения» (о Чесменском храме)

Живопись

Ольга Гаврикова, «Весна на Васильевском острове» (об Андреевском соборе)

Фотография

Анастасия Плачкова, «Оттепель» (об Александро-Невском храме в Усть-Ижоре)

Литература

Екатерина Юдкевич, «Лики и лица» (о Константино-Еленинском монастыре)

Видео

Творческий коллектив (Светлана Замешайлова и др.), «Храм Андрея Критского» (о подворье Константино-Еленинского монастыря)

Спецприз председателя жюри

Роман Колган, видеосюжет «Община нашего храма» (о колпинском храме Сошествия Святого Духа)

Специальный детский приз

Илья Лазарев, «Мой любимый храм» (о кронштадтском Владимирском соборе)

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Протоиерей Михаил СТРЕЛЬНИКОВ, настоятель храма свв. мчч. Адриана и Натальи в Старо-Панове:

Выход нашего храма в финал — особенно радостная новость для клира и прихода. Богослужения здесь начались недавно — в 2005 году, и многие горожане ничего не знают про храм Адриана и Наталии, а его история очень интересна. Он — преемник церкви-усыпальницы семейства Буксгевден. В годы войны на этом месте проходила линия обороны, поэтому мы особо поминаем всех погибших при обороне Ленинграда. Храм был полностью разрушен и восстановлен только в наше время.

Участие в этом конкурсе — возможность рассказать о себе. Мы не соревновались — мы выражали любовь к своему храму.

Протоиерей Александр СОРОКИН, настоятель Феодоровского собора:

- Конкурс заставляет обратить внимание не на архитектуру (хотя это тоже важно). Но история и архитектура здесь отходят на второй план. Мы можем взглянуть на храмы как на общину людей. То есть храмы, церкви — это не кирпичи, купола, иконы и другие неодушевленные предметы — хотя и священные, и чтимые, это прежде всего люди. И как раз в этом, выражаясь богословским языком, экклезиологическая ценность этого проекта.

16 ноября 2018 г. 13:58
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