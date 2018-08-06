Под созвездием Южного креста

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На границе Белоруссии и России встретили крестный ход из Витебска
В день памяти святых князей Бориса и Глеба, 6 августа, на границе между Россией и Белоруссией, вблизи г.Рудня состоялась торжественная встреча крестного хода «Витебск -Смоленск». В нем принимаются участие не только граждане Белоруссии, но и России. Этот крестный ход проходит уже шестнадцатый раз, являясь составной частью фестиваля «Одигитрия- общий путь».
6 августа 2018 г. 19:45
Протоиерей Михаил Рязанцев: Молодым священникам нужна духовная поддержка
Ценный опыт, который в последние десятилетия появился в Русской Православной Церкви, — это практика «сорокоуста» для тех, кто недавно принял благодать священства. О том, как ставленники постигают богослужебные традиции и с какими трудностями сталкиваются, рассказывает ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев. ПДФ-версия
23 июля 2018 г. 17:10
Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства. ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Глава Эфиопской Церкви встретился со студентами и преподавателями Общецерковной аспирантуры и докторантуры
В Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) состоялась встреча главы Эфиопской Православной Церкви Патриарха-Католикоса Эфиопии Абуна Матфия с преподавателями и студентами ОЦАД.
16 мая 2018 г. 10:38
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: Дело не в количестве
По данным, представленным Архиерейскому Собору, в столице России сейчас одновременно возводятся около 40 храмов. Это уникальная ситуация для любого мегаполиса. Организация строительства на московской земле, не говоря уже о храмостроительстве, дело, мягко говоря, непростое. О том, почему, несмотря на кризис, в столице продолжают расти храмы и почему сейчас упор делается на индивидуальность проектов, рассказывает председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви, председатель Фонда поддержки строительства храмов города Москвы митрополит Рязанский и Михайловский Марк. PDF-версия.
15 мая 2018 г. 13:50
Взял в руки Часослов — поменьше гордись собой
Заслуженный артист России Ян (Иоанн) Осин выпустил вторую половину авторского курса для начинающих чтецов и обучающихся этому искусству на приходах церковнослужителей из числа мирян (о первой см.: Журнал Московской Патриархии. 2012. № 5). Сюда вошли полные тексты утреннего и вечернего молитвенного правил и заменяющие их на Светлой седмице Часы Пасхи. Мы попросили автора рассказать о работе над новинкой и о том, как легче всего научиться церковному чтению, избегая самых распространенных в этом деле недочетов. PDF-версия
23 апреля 2018 г. 13:00
На месте гибели космонавта Юрия Гагарина освятили здание часовни в честь вмч. Георгия Победоносца
Вблизи села Новосёлово Киржачского района, где 50 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение здания часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил архиепископ Александровский и Юрьев-Польский Евстафий в сослужении духовенства епархии.
27 марта 2018 г. 20:05
Можно отделить Церковь от государства, но нельзя отделить Церковь от народа
22 февраля на 92 году жизни скончался один из самых талантливых дипломатов 1970-х годов Валентин Михайлович Фалин. Валентин Михайлович был непосредственным участником подготовки празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, события, которое можно считать началом возрождения Русской Православной Церкви. О том, как это происходило в высших эшелонах коммунистической власти, о своей вере и жизни Валентин Михайлович несколько лет назад подробно рассказал в интервью Журналу Московской Патриархии. Предлагаем вашему вниманию этот материал, не потерявший исторической ценности и в наши дни.
24 февраля 2018 г. 12:24
В Никольском храме в Толмачах состоялся молебен перед Угрешским образом святителя Николая
В храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее 26 декабря состоялись Божественная Литургия и молебен перед Угрешским образом святителя Николая, явленного в 1380 году благоверному князю Димитрию Донскому. До 1925 года икона пребывала в Николо-Угрешском монастыре, прославилась многими чудесами, а после разграбления обители была передана в Третьяковскую галерею. В этом году исполнилось 25 лет со дня возвращения храма Русской Церкви.
26 декабря 2017 г. 17:00
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ЖМП № 9 сентябрь 2018 / 9 ноября 2018 г. 11:24
Под созвездием Южного креста
Храму Преподобного Сергия Радонежского в субэкваториальной Африке исполнилось 20 лет. Это единственный русский храм в этом регионе. Более того, храм стал своеобразным «Русским центром», куда за помощью, поддержкой и общением на родном языке обращаются не только местные православные, но и те, кто приезжает в ЮАР в деловые поездки. При этом слово «русский» не совсем отражает состав прихода: здесь духовно окормляются вне зависимости от цвета кожи, национальности, а часть службы идет на английском языке. ПДФ-версия
Примечательно, что в одном из музеев Претории хранится икона преподобного Сергия. Ее прислали из России в конце XIX века в знак поддержки буров в англо-бурской войне (1899–1902). Тогда в Южную Африку приехали более 200 добровольцев, врачей, сестер милосердия из России. Этот факт еще не был широко известен, когда определялось название прихода. Так, еще за 100 лет до открытия прихода в честь преподобного Сергия Радонежского Южная Африка оказалась духовно связанной с игуменом земли Русской.
Общее дело
И в Африке, и в России жизнь православного прихода в основном схожа. На богослужение, духовную жизнь не влияет ни широта, ни долгота. И все же свои особенности у православной общины в Йоханнесбурге есть. До своего переезда в ЮАР многие люди не были воцерковлены. Если они уехали в 1980-х годах или самом начале 1990-х годов, то получили образование и сформировались еще в атеистической среде и не увидели возрождения Православной Церкви на постсоветском пространстве, восстановления порушенных святынь, им не были привиты навыки церковной жизни. Для многих путь к Богу здесь начался прежде всего с участия в общем деле — строительстве храма Преподобного Сергия Радонежского. Затем уже под церковными сводами продолжилось их воцерковление, познание православной веры, практическое вхождение в церковную жизнь.
Помимо этого, русский храм в Йоханнесбурге не только духовный центр. Это островок русской культуры на южноафриканской земле. В Южной Африке нет русского культурного центра или другого места, где люди могли бы встретиться. Приезжая в ЮАР в короткую деловую поездку или на постоянное место жительства, люди порой приходят именно в русский храм не только за духовной, но и за житейской, информационной поддержкой, в поиске работы. Только что приехали люди или живут здесь давно — всем нужно человеческое теплое общение на родном языке, помощь словом и делом.
Отдельное направление деятельности воскресной школы — создание мультфильмов на основе детских рисунков. Уже вышли мультипликационные истории: «Житие преподобного Сергия глазами детей» и две серии «Евангельских притч». Текст озвучивали учащиеся воскресной школы. Участие в создании мультфильмов помогает им лучше узнать основы православной веры, научиться более уверенно говорить на русском, которым многие из них, родившиеся в смешанных семьях, уже не владеют столь свободно.
Сегодня храм Преподобного Сергия Радонежского — единственный русский православный храм в субэкваториальной Африке. Поэтому все русскоязычные общины стран южнее Сахары естественным образом начали тяготеть к этому центру веры и духовной культуры. Еще архимандрит Филарет (Булеков), настоятель нашего храма в 2000–2004 годах, начал развивать региональную деятельность прихода, совершая поездки с целью пастырского окормления православных. Следующий настоятель, протоиерей Иоанн Лапидус, в 2004–2009 годах продолжил и развил это благое начинание. Со временем активные православные общины сложились в южноафриканских городах Кейптаун, Дурбан и в Виндхуке, столице Намибии. В Кейптауне создан местный хор, православные намибийцы находятся на пути к его созданию. За последние годы также проходили богослужения в Мозамбике и Зимбабве.
Каждый год я совершаю около 12 выездных богослужений. Наших соотечественников можно найти в каждом крупном африканском городе. Где-то их больше, где-то меньше, но поражает, как далеко от родных мест может забросить человека жизнь. Когда в среде такой местной русскоязычной общины начинает зарождаться тяга к духовному объединению и жажда церковной жизни, то возникает и стремление организовывать богослужения, крестить детей, венчаться. Так у русского прихода в Йоханнесбурге появилась еще одна важная задача — пастырское попечение о православных верующих юга африканского континента, которые не имеют своих храмов.
Долгий путь к созданию прихода
Первые выходцы из России появились в ЮАР еще в XVIII веке. Это были случайно добравшиеся сюда одиночки, поэтому устойчивой русскоязычной диаспоры в это время не сложилось. Волны эмиграции XX века докатывались и до юга Африканского континента. В начале 1950-х годов в Йоханнесбурге был организован первый русский православный приход во имя святого равноапостольного князя Владимира Русской Православной Церкви Заграницей. Настоятелем стал протоиерей Симеон Стариков, которого через несколько лет сменил архимандрит Алексий (Чернай). Приход был довольно многочисленным. В него входило 240 русских и сербов. Для совершения богослужений община арендовала англиканский собор в центре Йоханнесбурга, а впоследствии жилой дом, где был устроен домовый храм. После закрытия прихода в середине 1960-х годов духовная и культурная жизнь русскоговорящей общины переместилась в Русский дом, связанный с РПЦЗ, где была устроена часовня во имя святителя Николая. Богослужения здесь изредка совершали греческие или сербские священнослужители.
Во второй половине XX века в ЮАР начала складываться многочисленная русскоязычная община. Были и потомки эмигрантов начала века, как, например, семья Елагиных. Андрей Данилович Елагин — потомственный дворянин, чей род ведет свое начало с XIV века. После революции 1917 года семья Андрея Даниловича уехала сначала в Европу, а затем в Аргентину. И уже оттуда в 1983 году молодой инженер Андрей Елагин с женой Зинаидой и двумя детьми перебрался в ЮАР. Лишь год спустя супруги Елагины нашли представителей старой русской эмиграции — это была небольшая группа пожилых людей, приехавших в страну в 1950-е годы. Андрей Данилович стал казначеем Русского дома. Уже после создания нашего прихода и начала строительства храма, еще до официального соединения РПЦ и РПЦЗ, вся община обратилась с просьбой принять их в русский приход. Сам же Елагин впоследствии стал старостой прихода Преподобного Сергия Радонежского.
Возведение храма
В 1999 году в Йоханнесбург из Санкт-Петербурга прибыл отец Сергий Рассказовский, ученый секретарь ЛДАиС и преподаватель догматического богословия.
В июле 2000 года отца Сергия Рассказовского, который отправился служить в Торонто, на посту настоятеля храма сменил иеромонах (ныне архимандрит) Филарет (Булеков). До этого он исполнял обязанности секретаря Представительства Московского Патриархата в Дамаске (Сирия).
Официальная закладка первого камня состоялась 15 декабря 2001 года в присутствии министра иностранных дел России Игоря Иванова. Основные работы по возведению храмового комплекса, включающего в себя храм, приходской центр и дом священника, были завершены к марту 2003 года.
Тем, кто привык видеть храмы практически на каждом шагу, трудно представить себе, какую радость испытывали те люди, которые входили под своды только что возведенного храма. Он стал вторым домом, местом, где можно было помолиться Богу, обновиться душой в спасительных церковных Таинствах, получить ответы на сложные вопросы, поговорить по-русски, обсудить общие проблемы. Людям, оказавшимся так далеко от родины, очень важно полноценно участвовать в христианской жизни, посещая богослужения и слушая наставления пастыря на родном языке.
Этапом огромной важности в жизни прихода стала роспись храма. В течение семи месяцев над этим проектом трудилась группа иконописцев из Санкт-Петербургской академии художеств. В январе 2008 года роспись была завершена, храм приобрел законченный вид, и внешнее великолепие теперь стало сочетаться с уникальной внутренней росписью. За стилистическую основу росписи были взяты лучшие образцы древнерусской живописи XII века, в частности роспись Георгиевского храма в Старой Ладоге и фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове.
Архитектурный ансамбль храмового комплекса был завершен в 2013 году при поддержке ПАО «ГМК “Норильский никель”» возведением по проекту архитектора Юрия Кирса часовни во имя святого равноапостольного князя Владимира в память о российских добровольцах, погибших в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899–1902 годов. Благодаря появлению часовни и русские, и южноафриканцы заново открыли эту страницу истории взаимоотношений России и Южной Африки и сохранили ее для потомков.
Южноафриканцы в русском храме
Южно-Африканская Республика — страна со сложной историей. Южноафриканское общество называет себя «rainbow nation» — радужная нация. Впервые так его назвал англиканский архиепископ Кейптауна Десмонд Туту. Смысл этого сравнения прост: несмотря на то что все полоски цвета в радуге имеют свой цвет, вместе они составляют единое неделимое и гармоничное целое.
Южноафриканское общество в целом очень религиозно. По статистике 6 из 10 (63 %) человек молятся каждый день. Тот факт, что большая часть населения (86 %) является христианами, положительно сказывается на роли христианства в стране в целом. Четверо из пяти людей в рейтинге доверия государственным и общественным институтам ставят христианские Церкви на первое место.
Южноафриканцы живо интересуются историей и учением Православной Церкви. Самое большое впечатление неизменно производит сам облик православного храма. Когда южноафриканцы приходят в наш храм, всё для них экзотично, всё в диковинку. Как сказал один посетитель: «Это не просто дом Божий, это произведение искусства». Прежде всего они поражаются позолоте на куполах, а затем отсутствию скамеек в храме и тому, что на протяжении всей службы молящиеся стоят. Со временем появилось много людей, испытывающих интерес к русской культуре, русскому церковному искусству, музыке, иконописи. Многие из них приняли крещение в одном из греческих храмов Йоханнесбурга или Претории.
Прихожане из местных
Рита Салливан встретилась впервые с православными 25 лет назад. Это были православный священник Джонатан Проктор и Дэниел Стейн. «Я увидела тот мир, о существовании которого я даже не предполагала», — делится она воспоминаниями после первых бесед о православной вере. Первое посещение православного храма потрясло ее до глубины души. «Впервые в жизни я была в настоящей церкви, с настоящими свечами, настоящими благовониями, красивым пением…», — призналась она позднее.
На Лазареву субботу 2002 года отец Филарет совершил чин присоединения к Православной Церкви над Маргаритой Салливан и Елизаветой Вермейер. Так они стали членами прихода Преподобного Сергия Радонежского. Теперь Маргарита печет просфоры. «Я люблю мою духовную семью — приход Преподобного Сергия, и, хотя я не русская, я одна из них», — говорит она о себе. Елизавета отвечает за колокольный звон во время богослужения и пение англоязычного хора.
Чтобы сделать богослужение понятным для перешедших в Православие местных жителей, а также детей из смешанных браков, на каждой Литургии произносятся ектении и читается Евангелие не только на церковнославянском, но и на английском. Раз в месяц я совершаю Божественную литургию полностью на английском языке. По сложившейся традиции на богослужении мне помогает диакон Стивен Хейс. В Йоханнесбургской епархии (Александрийская Православная Церковь). Очень часто он приводит с собой африканцев, которые только что были крещены или еще готовятся стать православными, для того чтобы они услышали богослужение на понятном для себя языке.
Архимандрит Филарет (Булеков), настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в ЮАР
с 2000 по 2004 г.
Мои познания о месте моего нового служения, куда я был определен решением Священного Синода, были ближе к детской сказке, чем к реальной картине. Южная Африка — это страна, которая не похожа ни на что из того, что я представлял себе. Это очень развитая страна, с высоким уровнем науки, техники, образования, культуры, медицины, удивительно красивой природой.
Время служения в приходе Преподобного Сергия Радонежского было самым интересным и важным периодом в моей жизни. Он навсегда останется моим первым приходом, моим первым опытом как настоятеля. Я попал в мир людей русскоязычных, наших соотечественников, которые окружили меня такой любовью и заботой, словно я был именно тот человек, которого они всю жизнь ждали. Никакой враждебности не было, хотя первое время я видел пристальный, внимательный взгляд этих людей, которые хотели посмотреть и понять — что это за современная церковная молодежь приезжает к нам из России, что будет говорить, делать этот молодой человек? Но довольно быстро они прониклись ко мне доверием и, чем могли, помогали мне.
Такова особенность православной церковной жизни за рубежом. Если в Москве у каждого верующего помимо приходской жизни есть еще своя личная жизнь, то у человека, живущего вдали от Отечества, есть огромное желание быть в Церкви, которая дает ему возможность чувствовать себя русским человеком, и жить одной жизнью с общиной, разделяя с ней все радости и трудности. И какой-то другой, отдельной от прихода, жизни у наших соотечественников не было.
Что бы ни случилось в семье прихожанина, я всегда об этом знал, и мы вместе переживали эти события. Многих людей я крестил, мы вместе с ними проходили первые шаги в их духовной жизни. Прошло уже много лет, а я с ними до сих пор общаюсь. Этих людей я никогда не смогу вычеркнуть из своей жизни.
В жизни нашего прихода Председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Кирилл, будущий Патриарх, принимал самое активное участие, он внимательно следил за ходом строительства храма: утверждал проект, знакомился с фотоотчетами о разных этапах строительства, которые я ему привозил. Особо радостным событием стал визит владыки в ЮАР на освящение храма.
9 ноября 2018 г. 11:24
Ключевые слова: Африка
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