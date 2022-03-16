Спасаем всем миром

ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ, ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И ПОСТРАДАВШИМ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

С первых часов специальной военной операции Русская Православная Церковь задействовала весь спектр возможностей для оказания неотложной и долговременной помощи как находящимся в зоне вооруженного конфликта людям, так и беженцам и вынужденным переселенцам, перебравшимся в другие регионы Украины или в Россию. Сбор средств на помощь беженцам и мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходил в российских храмах в течение трех воскресных дней — 6, 13 и 20 марта. PDF-версия.

До этого Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению передал по миллиону рублей на срочную закупку гуманитарной помощи в Ростовскую и Шахтинскую епархии, принявшие первый поток беженцев на территории России. В течение марта церковные благотворительные организации взяли под опеку несколько десятков тысяч переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, а сбор помощи охватил большинство епархий на территории Российской Федерации.

Система кризисных центров «Дом для мамы» Православной службы помощи «Милосердие» собрала 11,2 млн рублей и отправила около 10 тонн вещей и продуктов в Ростовскую, Рязанскую и Московскую области для беженцев из Донбасса. Кроме того, 3,6 млн рублей направлено в Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области на приобретение продуктов и товаров первой необходимости, на 400 тысяч рублей закуплены средства гигиены и детское питание для малышей в Белгородской области.

Донская митрополия

Как только в Ростовскую область начали прибывать первые гости из Донецкой и Луганской народных республик, по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия был организован сбор и оперативное распределение продуктов и вещей, а за каждым пунктом временного размещения (ПВР) закрепили священника. В ПВР совершается таинство Крещения, здесь крестилось уже несколько сотен человек.

В Азовском церковном округе открылся круглосуточно действующий оперативный штаб по сбору гуманитарной помощи, на всех приходах действуют пункты приема пожертвований. В Ново­черкасском округе оборудовали благоустроенное помещение и обеспечили всем необходимым 21 воспитанника детского дома семейного типа из Новороссии. Дети определены в садики и школы, их быт полностью налажен.

В Ростове-на-Дону приют для трех десятков мам с детьми открылся в Иверском женском монастыре. На усиленный режим работы переведены в городе гуманитарный склад Донской митрополии и епархиальный центр гуманитарной помощи (ул. Орбитальная, 1б и ул. Лелю­шенко, 15; справки по тел.: +7 (903) 488-87-78, +7 (952) 563-11-66).

Епархии Украинской Православной Церкви

Продолжается организация помощи беженцам и всем пострадавшим на Украине мирным жителям по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам инициировал гуманитарный проект «Церковь помогает» для поддержки пострадавших от военных действий. Созданы специальные группы в мессенджерах для координации всех волонтеров и неравнодушных. Многие епархии организовывают сбор одежды, продуктов и медикаментов, организовываются пункты помощи беженцам при храмах и монастырях епархий Украинской Православной Церкви.

Епархии на территории Российской Федерации: адресная помощь и окормление пунктов временного размещения

В каждой российской епархии, на территории которой есть ПВР, организован церковный штаб помощи, который возглавляют правящие архи­ереи. В Воронежской митрополии, разместившей на временное проживание около сотни донбасских беженцев, гуманитарную помощь принимают в профильном центре при храме во имя святого апостола Андрея Первозванного г. Воронежа (ул. Хользунова, 107б). В Россошанской и Борисоглебской епархиях священники и волонтеры дежурят в ПВР, оказывая духовную поддержку и необходимую помощь беженцам.

Смоленская митрополия организовала регулярную доставку гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону из всех трех епархий. Покро­вская епархия (Саратовская митрополия) активно поддерживает беженцев из Донбасса. Сбор гуманитарной помощи начали волонтеры епархиального центра «Милосердие». В эту работу включились добровольцы на приходах. Благодаря жертвователям удалось собрать предметы первой необходимости, теплую одежду, продукты питания, средства личной гигиены.

На приходах и в монастырях Владивостокской епархии продолжается сбор пожертвований для нужд вынужденных переселенцев из Донбасса в Рос­товскую область. Собранные средства в сумме 350 тысяч рублей уже переданы православной службе помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» Ростовской епархии для нужд беженцев. На перечисленные средства были закуплены канцелярские товары для детей, находящихся в ПВР. В Духовно-просветительском центре Североморской епархии Мурманской митрополии собирают гуманитарную помощь для прибывающих из Донбасса беженцев. На веб-сайте епархии опубликован список необходимых вещей, таких как средства гигиены, продукты длительного хранения, детские вещи и школьные принадлежности. Сахалинцы присоединились к акции поддержки, организовав сбор гуманитарной помощи для беженцев. Помощь вынужденным переселенцам принимается во всех храмах Южно-Сахалинска. Благотворительная организация «Милосердие» отправила им новые вещи.

Пензенская епархия привезла детям из Донбасса средства гигиены и канцелярские наборы. В Подольской епархии Московской митрополии священник с волонтерами посетили ПВР и передали лекарственные и гигиенические средства для детей и взрослых. Беженцам также вручили мобильные телефоны. В Волгоградской епархии православное движение «Владимирская дружина» организовало досуг для 65 детей — беженцев из Донбасса. В храмах Симбирской епархии было собранно и передано во все ПВР примерно 2 тонны продуктов и 30 мешков одежды и обуви.

Марфо-Мариинское сестричество милосердия Белгорода совместно с Белгородской епархией проводит сбор товаров первой необходимости, продуктов, теплой одежды, средств личной гигиены для оказания помощи прибывающим в регион донбасским беженцам.

Екатеринодарская епархия передала более пяти тонн гуманитарной помощи в Шахты и Ростов-на-Дону для помощи беженцам. Сбор продуктов и товаров первой необходимости продолжается. Жители Удмуртии откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, которые прибывают в регион, и уже собрали две тонны продуктов и вещей. Центральным пунктом сбора стал Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевской епархии.

Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии провела марафон по сбору продуктов для нуждающихся. В ходе проведения акции было собрано более четырех центнеров продуктов, которые будут расфасованы ­в наборы для малообеспеченных и многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью.



По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве открылся центр сбора гуманитарной помощи для беженцев. Он работает ежедневно с 10 до 19 часов по адресу: 2-й Кадашевский пер., д. 7 (вход через Кадашевский тупик). Здесь принимают новую одежду и обувь, новую школьную форму, продукты длительного хранения, средства гигиены, бытовую химию, подгузники, детское питание. Собранную помощь будут сортировать и распределять для выдачи беженцам, которые обращаются в церковный штаб адресной помощи в Москве, а также будут отправлять в региональные церковные пункты сбора гуманитарной помощи для дальнейшей передачи беженцам в России и в зоне конфликта. Центр нуждается в помощи транспортных компаний, которые оказывают услуги по доставке грузов по Москве и в регионы. В едином центре сбора будет приниматься гуманитарная помощь весом до 5 тонн, для передачи грузов свыше 5 тонн необходимо предварительно позвонить на горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие» 8-800-70-70-222 (бесплатно, круглосуточно).



КАК ПОМОЧЬ

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению при поддержке Православной службы помощи «Милосердие» принимаются sms-пожертвования на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Помочь можно, отправив sms на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования, например: «Беженцы 300». Сбор средств на помощь беженцам и мирным жителям в зоне конфликта открыт также на веб-портале «Милосердие». Предложить свою помощь или обратиться за поддержкой в связи со сложившейся острой ситуацией можно по номеру многоканальной горячей линии 8-800-70-70-222 (звонок бесплатный на территории России).

ВНИМАНИЕ!

Центральная клиническая больница Московского Патриархата святителя Алексия, митрополита Московского, готова предоставить беженцам медицинскую помощь как амбулаторную (консультации специалистов), так и стационарную по профилям травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии, офтальмологии, сосудистой хирургии (флебологии), абдоминальной хирургии, неврологии, онкологии (химиотерапии), паллиативной помощи. По вопросам оказания медицинских услуг можно обращаться на федеральную горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие», тел. 8-800-70-70-222.

Подробнее о помощи Церкви беженцам и остающимся в районах спецоперации людям читайте в следующем номере «Журнала Московской Патриархии».