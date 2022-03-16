Спасаем всем миром

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Красная зона врача-литератора
«Литература и медицина привели меня к Богу» — так говорит о своем жизненном пути писатель и врач Андрей Убогий. Его всегда волновала тема преодоления смерти, которую он раскрывает в своей прозе, рассказывая о больничных буднях медиков, о страданиях и светлых сторонах жизни. В прошлом году талант писателя был отмечен Патриаршей литературной премией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Журналу Московской Патриархии» Андрей Убогий рассказал о том, чему учит нас пандемия, полезно ли православному человеку получать свидетельства бессмертия души, почему он выбрал хирургию и какое отношение к его произведениям имеет джаз. PDF-версия.
16 марта 2022 г. 16:30
Там, где нужна помощь
Хронологически история православного волонтерства в российских лечебных учреждениях не очень протяженна — если не брать, разумеется, дореволюционную эпоху. Началась она в 1990-х годах, когда вместе с сестрами милосердия Свято-Димитриевского сестричества в отделения Первой градской больницы пришли первые добровольцы-москвичи. С тех пор Церковь в лице Синодального отдела по благотворительности и социальному служению наладила четкий механизм каждодневной помощи страдающим людям, который помогают поддерживать тысячи добровольцев в десятках епархий. Как он функционирует, на себе испытал корреспондент «Журнала Московской Патриархии», записавшийся добровольцем в «красную зону» столичного ковид-стационара. PDF-версия.
15 марта 2022 г. 16:00
Услышать сердцем, прозреть ладонями
Дом слепоглухих в Пучкове — беспрецедентный в России церковный проект социального сопровождения людей с серьезными нарушениями слуха и зрения. Возник он семь лет назад при Казанском приходе в большом селе близ Троицка, только вошедшего тогда в черту столицы (об этом начинании мы подробно рассказывали в материале «Услыши мя, Господи» в № 8 за 2016 год). С тех пор апробированные ранее практические методики по работе со слепоглухими со всей страны применяются здесь на постоянной основе. Выпускники Дома слепоглухих осваивают самостоятельное проживание в специальной тренировочной квартире в соседнем Троицке, работают на местных предприятиях и недавно отпраздновали новоселье на подворье дома — фактически втором благоустроенном жилом корпусе, с самого начала адаптированном под нужды особенных людей. PDF-версия.
10 февраля 2022 г. 15:00
Если Господь дал талант
У супруги священника особая жизненная стезя, так как ее муж целиком посвящает себя Церкви. Поэтому ответственность за сохранение домашнего очага, мира в семье и воспитание детей нередко почти полностью ложатся на ее хрупкие плечи. Кроме того, она первая помощница мужа на приходе. Но есть примеры, когда матушки находят в себе силы и желание заниматься еще каким-то делом, важным для Церкви. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с женами священников и узнал, удается ли им совмещать эту многотрудную деятельность с заботами о семье, и как поддержка и молитва супруга помогают справляться с самыми трудоемкими задачами. PDF-версия.
28 декабря 2021 г. 16:30
Владимир Малягин: «Наша вера — не учение, не философия, а сама жизнь»
Читателям «Журнала Московской Патриархии» писатель Владимир Малягин известен как драматург, прозаик, сценарист, издатель и преподаватель Литературного института. В этом году он стал лауреатом Патриаршей литературной премии. В своем интервью он размышляет о личном опыте церковной жизни, творческом пути, значении и противоречиях современного искусства и проблемах православного книгоиздания. PDF-версия.
15 сентября 2021 г. 13:30
«Реакционный» архиерей
Во время хрущевских гонений советская власть активно навязывала Московской Патриархии решения, в корне противоречащие интересам Церкви. В регионах функционеры партийно-государственного аппарата осуществляли подобное давление с помощью епископов для того, чтобы подорвать к ним доверие верующих. Одним из тех, кто сопротивлялся антицерковной государственной политике на Западной Украине в начале гонений в 60-х годах прошлого века, был архиепископ Львовский и Тернопольский Палладий (Каминский). PDF-версия.
8 сентября 2021 г. 13:00
Дивеево в кольце большой стройки
В решающую стадию вступают работы по формированию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Рассчитанный на пять лет амбициозный проект — беспрецедентная попытка комплексного решения по развитию больших территорий, осуществляемая совместно государственными и церковными структурами на уровне субъекта Федерации и священноначалия митрополии. Если ее получится реализовать, туристов и паломников по гораздо более качественным по сравнению с нынешними стандартам станут принимать и в Арзамасе, и в Троицкой Серафимо-Дивеевской обители, а закрытый город Саров с Успенским монастырем получат новые перспективы для развития. PDF-версия.
2 сентября 2021 г. 13:00
Святой правитель Древней Руси
Александр Невский во все времена был примером для русских людей. Почитание святого благоверного князя началось сразу же после его кончины. Тогда же появилась «Повесть о житии Александра Невского». Однако отношение к святому менялось на протяжении веков. Постепенно из смиренного инока князь становится в общественном сознании святым воином и правителем. Как происходило прославление Александра Невского, какие предпосылки этому способствовали и почему возобладал внешнеполитический аспект личности святого князя, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской духовной академии и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Сергей Фирсов. PDF-версия.
20 августа 2021 г. 14:00
Срок на покаяние
По данным Российского агентства правовой и судебной информации, сегодня в России в местах лишения свободы находятся около 520 тысяч человек. В зависимости от совершенного преступления они содержатся в разных условиях, но у каждого есть возможность пообщаться со священником, исповедаться и причаститься. Как устроена в зоне духовная жизнь, повлияло ли на нее неуклонно растущее число мусульман в тюрьмах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в какой момент к отбывающему наказание человеку приходит искреннее покаяние, как священнику работать с разными группами осужденных, «Журналу Московской Патриархии» рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» на территории исправительной колонии строгого режима № 11 в Сургуте протоиерей Георгий Кошелев. PDF-верия.
19 августа 2021 г. 13:00
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ЖМП № 4 апрель 2022 / 5 апреля 2022 г. 16:00
Спасаем всем миром
ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ, ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И ПОСТРАДАВШИМ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ
С первых часов специальной военной операции Русская Православная Церковь задействовала весь спектр возможностей для оказания неотложной и долговременной помощи как находящимся в зоне вооруженного конфликта людям, так и беженцам и вынужденным переселенцам, перебравшимся в другие регионы Украины или в Россию. Сбор средств на помощь беженцам и мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проходил в российских храмах в течение трех воскресных дней — 6, 13 и 20 марта. PDF-версия.
До этого Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению передал по миллиону рублей на срочную закупку гуманитарной помощи в Ростовскую и Шахтинскую епархии, принявшие первый поток беженцев на территории России. В течение марта церковные благотворительные организации взяли под опеку несколько десятков тысяч переселенцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, а сбор помощи охватил большинство епархий на территории Российской Федерации.
Система кризисных центров «Дом для мамы» Православной службы помощи «Милосердие» собрала 11,2 млн рублей и отправила около 10 тонн вещей и продуктов в Ростовскую, Рязанскую и Московскую области для беженцев из Донбасса. Кроме того, 3,6 млн рублей направлено в Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области на приобретение продуктов и товаров первой необходимости, на 400 тысяч рублей закуплены средства гигиены и детское питание для малышей в Белгородской области.
Как только в Ростовскую область начали прибывать первые гости из Донецкой и Луганской народных республик, по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия был организован сбор и оперативное распределение продуктов и вещей, а за каждым пунктом временного размещения (ПВР) закрепили священника. В ПВР совершается таинство Крещения, здесь крестилось уже несколько сотен человек.
В Азовском церковном округе открылся круглосуточно действующий оперативный штаб по сбору гуманитарной помощи, на всех приходах действуют пункты приема пожертвований. В Новочеркасском округе оборудовали благоустроенное помещение и обеспечили всем необходимым 21 воспитанника детского дома семейного типа из Новороссии. Дети определены в садики и школы, их быт полностью налажен.
В Ростове-на-Дону приют для трех десятков мам с детьми открылся в Иверском женском монастыре. На усиленный режим работы переведены в городе гуманитарный склад Донской митрополии и епархиальный центр гуманитарной помощи (ул. Орбитальная, 1б и ул. Лелюшенко, 15; справки по тел.: +7 (903) 488-87-78, +7 (952) 563-11-66).
Епархии Украинской Православной Церкви
Продолжается организация помощи беженцам и всем пострадавшим на Украине мирным жителям по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам инициировал гуманитарный проект «Церковь помогает» для поддержки пострадавших от военных действий. Созданы специальные группы в мессенджерах для координации всех волонтеров и неравнодушных. Многие епархии организовывают сбор одежды, продуктов и медикаментов, организовываются пункты помощи беженцам при храмах и монастырях епархий Украинской Православной Церкви.
Епархии на территории Российской Федерации: адресная помощь и окормление пунктов временного размещения
В каждой российской епархии, на территории которой есть ПВР, организован церковный штаб помощи, который возглавляют правящие архиереи. В Воронежской митрополии, разместившей на временное проживание около сотни донбасских беженцев, гуманитарную помощь принимают в профильном центре при храме во имя святого апостола Андрея Первозванного г. Воронежа (ул. Хользунова, 107б). В Россошанской и Борисоглебской епархиях священники и волонтеры дежурят в ПВР, оказывая духовную поддержку и необходимую помощь беженцам.
Смоленская митрополия организовала регулярную доставку гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону из всех трех епархий. Покровская епархия (Саратовская митрополия) активно поддерживает беженцев из Донбасса. Сбор гуманитарной помощи начали волонтеры епархиального центра «Милосердие». В эту работу включились добровольцы на приходах. Благодаря жертвователям удалось собрать предметы первой необходимости, теплую одежду, продукты питания, средства личной гигиены.
На приходах и в монастырях Владивостокской епархии продолжается сбор пожертвований для нужд вынужденных переселенцев из Донбасса в Ростовскую область. Собранные средства в сумме 350 тысяч рублей уже переданы православной службе помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» Ростовской епархии для нужд беженцев. На перечисленные средства были закуплены канцелярские товары для детей, находящихся в ПВР. В Духовно-просветительском центре Североморской епархии Мурманской митрополии собирают гуманитарную помощь для прибывающих из Донбасса беженцев. На веб-сайте епархии опубликован список необходимых вещей, таких как средства гигиены, продукты длительного хранения, детские вещи и школьные принадлежности. Сахалинцы присоединились к акции поддержки, организовав сбор гуманитарной помощи для беженцев. Помощь вынужденным переселенцам принимается во всех храмах Южно-Сахалинска. Благотворительная организация «Милосердие» отправила им новые вещи.
Пензенская епархия привезла детям из Донбасса средства гигиены и канцелярские наборы. В Подольской епархии Московской митрополии священник с волонтерами посетили ПВР и передали лекарственные и гигиенические средства для детей и взрослых. Беженцам также вручили мобильные телефоны. В Волгоградской епархии православное движение «Владимирская дружина» организовало досуг для 65 детей — беженцев из Донбасса. В храмах Симбирской епархии было собранно и передано во все ПВР примерно 2 тонны продуктов и 30 мешков одежды и обуви.
Марфо-Мариинское сестричество милосердия Белгорода совместно с Белгородской епархией проводит сбор товаров первой необходимости, продуктов, теплой одежды, средств личной гигиены для оказания помощи прибывающим в регион донбасским беженцам.
Екатеринодарская епархия передала более пяти тонн гуманитарной помощи в Шахты и Ростов-на-Дону для помощи беженцам. Сбор продуктов и товаров первой необходимости продолжается. Жители Удмуртии откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, которые прибывают в регион, и уже собрали две тонны продуктов и вещей. Центральным пунктом сбора стал Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевской епархии.
Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии провела марафон по сбору продуктов для нуждающихся. В ходе проведения акции было собрано более четырех центнеров продуктов, которые будут расфасованы в наборы для малообеспеченных и многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению при поддержке Православной службы помощи «Милосердие» принимаются sms-пожертвования на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Помочь можно, отправив sms на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования, например: «Беженцы 300». Сбор средств на помощь беженцам и мирным жителям в зоне конфликта открыт также на веб-портале «Милосердие». Предложить свою помощь или обратиться за поддержкой в связи со сложившейся острой ситуацией можно по номеру многоканальной горячей линии 8-800-70-70-222 (звонок бесплатный на территории России).
ВНИМАНИЕ!
Центральная клиническая больница Московского Патриархата святителя Алексия, митрополита Московского, готова предоставить беженцам медицинскую помощь как амбулаторную (консультации специалистов), так и стационарную по профилям травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии, офтальмологии, сосудистой хирургии (флебологии), абдоминальной хирургии, неврологии, онкологии (химиотерапии), паллиативной помощи. По вопросам оказания медицинских услуг можно обращаться на федеральную горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие», тел. 8-800-70-70-222.
Подробнее о помощи Церкви беженцам и остающимся в районах спецоперации людям читайте в следующем номере «Журнала Московской Патриархии».
5 апреля 2022 г. 16:00
Ключевые слова: благотворительность, беженцы, гуманитарная помощь, спецоперация, социальное служение, Украина, Донбасс, Луганск, милосердие, Патриарх Кирилл, пункты временного размещения
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Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
4 апреля 2022 г. 14:00
Как вызвать священника к больному в стационар
Министерство здравоохранения РФ направило в регионы и в федеральные органы исполнительной власти текст методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителями лиц, находящихся на лечении в медицинских стационарах. По сути это «дорожная карта», описывающая (в развитие принятой больше десяти лет назад нынешней редакции 19-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») механизм допуска духовенства в больницы. Но одновременно это и важный прецедент: ранее подобного документа в России не было. Именно поэтому вице-премьер Кабинета министров Татьяна Голикова параллельно поручила субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти принять на основе этих рекомендаций собственные нормативные акты, в соответствии с которыми священники смогут приходить к пациентам в конкретные медицинские учреждения. PDF-версия.
28 марта 2022 г. 17:00
Протоиерей Алексий Чаплюк
20.09.1936–06.12.2021
25 марта 2022 г. 17:30
Протоиерей Димитрий Захаров
01.11.1950–01.12.2021
25 марта 2022 г. 17:00
Протоиерей Николай Гундяев
18.11.1940–30.12.2021
25 марта 2022 г. 15:00