О помощи Церкви клирикам, работникам церковных структур и их семьям

Православный храм не только место молитвы. Сюда, часто с последней надеждой, обращаются люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Но иногда помощь нужна и их благодетелям. Кто поможет священнику, если у него сгорел дом, срочно нужны средства на операцию или длительное лечение? Для решения этих вопросов Архиерейский Собор в 2013 году утвердил положение «О материальной и социальной поддержке духовенству, вдовам священников, работникам церковных структур и их семьям», благодаря которому в каждой епархии созданы соответствующие структуры. В 2019 году они оказали материальную поддержку на сумму не менее чем 170 млн руб. Большая часть этой помощи направляется в многодетные семьи1. «Журнал Московской Патриархии» опросил епархии и выявил наиболее характерные формы и направления заботы Церкви о своих пастырях, работниках церковных структур и их семьях. ПДФ-версия

Две истории

В многодетной семье протоиерея А. (Воронежская епархия) тяжело заболела старшая дочь Марина2. «На обследование и дальнейшее лечение требовалась значительная сумма, которой у нас просто не было, — рассказывает священник. — Марина была несовершеннолетней, поэтому бесплатно помочь ей могли только в одной из воронежских детских больниц. К сожалению, нужного нам специалиста там не оказалось, и пришлось искать его в Москве. В столичной клинике назначили день операции, но требовалось заплатить за нее вперед. К счастью, у нас в епархии уже много лет действует Попечительская комиссия, где моей семье и была оказана необходимая материальная помощь. Операция дочери прошла успешно. Сегодня назначено терапевтическое лечение под наблюдением тех же московских специалистов Института имени И. М. Сеченова».

Георгий Иванович несколько лет работал водителем в церковных структурах. После болезни ему ампутировали ногу, но средств на протез не хватало. По ходатайству епархиальной Попечительской комиссии перед Министерством здравоохранения Калужской области Георгию Ивановичу в короткие сроки изготовили качественный протез.

Кассы взаимопомощи, фонды, общественные организации

Специальные попечительские комиссии, созданные по благословению правящих архиереев и координирующие оказание помощи духовенству, церковнослужителям и их семьям, действуют сегодня в 160 российских епархиях. Попечительская комиссия формирует кассу взаимопомощи из отчислений епархиального управления, приходов, монастырей, подворий и благотворительных пожертвований. За поддержкой могут обратиться дети-сироты из семей духовенства, вдовы, престарелые священно- или церковнослужители. Например, в 2019–2020 годах материальную помощь в попечительских комиссиях получили семьи духовенства: в Калужской епархии — 2,04 млн руб. (132 семьи), Московской городской епархии — 2,94 млн руб. (178 семей). А объем материальной помощи, оказанной Попечительской комиссией клирикам Воронежской митрополии в 2019–2020 годах, составил более 1,3 млн руб. (13 семей). Кроме того, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Воронежской епархии в 2019 году оказал помощь на сумму 607 тыс. руб.

Особая категория — вдовы священнослужителей. Так, в Калужской епархии в прошлом году поддержку получило 10 матушек (на сумму 987 тыс. руб.), а в Московской городской епархии — 87 человек на сумму 11,26 млн руб.3. В Воронежской епархии в прошлом году помощь была оказана 22 вдовам священнослужителей — благочиния собрали 440 тыс. руб. Помимо денежных средств вдовы духовенства получают подарки к православным праздникам и юбилеям.

Если в епархии по тем или иным причинам попечительской комиссии нет, то ее задачи обычно выполняет епархиальный совет или отдел социальной направленности. Так, в Пятигорской епархии уже девять лет при Епархиальном совете работает Комиссия по попечению о нуждающихся священнослужителях, церковнослужителях, а также членах их семей. В течение 2019 года материальную помощь на сумму 6 млн руб.4 в этой епархии получило 69 человек. Среди них заштатные священнослужители, многодетные семьи духовенства, вдовы и сироты.

Опрос «Журнала Московской Патриархии» показал, что в зависимости от конкретных ситуаций и возможностей епархии оказывают не только финансовую помощь. Нередко это одежда, обувь, детские вещи, школьные принадлежности, продукты питания (в том числе и для новорожденных), субсидирование детского летнего отдыха. Поэтому кроме касс взаимопомощи в общей работе участвуют отделы по социальному служению и благотворительности, фонды благочиний, организации, созданные активными прихожанами.

Одна из них — Женсовет, который уже 17 лет действует в Воронежской епархии. Помимо адресной помощи одиноким мамам, инвалидам, престарелым, вдовам духовенства этот орган уделяет большое внимание многодетным семьям. В их числе более 100 священнических, где воспитывается около 350 детей. Необходимые средства для их поддержки помогают найти благотворительные ярмарки, которые проводятся по всей епархии шесть раз в год. А несколько лет назад Женсовету удалось договориться с благотворительным фондом «Русь». С тех пор многодетные семьи духовенства регулярно получают для детей продукты питания, средства ухода за детьми и личной гигиены, одежду, обувь и многое другое. Еще одна форма поддержки, которую освоил Женсовет, — благотворительные медицинские услуги. Например, 30 членов священнических семей старше 18 лет бесплатно смогли пройти лечение в стоматологической клинике «Эра». Похожая ситуация и в Калужской епархии: ее Попечительской комиссии удалось заключить соглашение с благотворительным фондом «Белый дом». Теперь все многодетные семьи, в том числе и вдовы с сиротами, ежемесячно получают пособия на каждого ребенка в магазине «Лавка добра».

Еще одна структура помощи — фонды благочиний. В благочинии города Обнинска создан специальный фонд, из которого семьи духовенства ежемесячно получают дотации на каждого ребенка. Кроме того, все сироты и дети от 7 до 16 лет из многодетных семей имеют возможность бесплатно отдыхать в Православном молодежном центре «Златоуст» Калужской епархии и безвозмездно обучаться в православных гимназиях и школах, учрежденных Калужской митрополией. А епархиальный летний детский лагерь «Кристалл» в Воронежской епархии почти в каждом потоке (а их, как правило, два за летний сезон) бесплатно принимает до 10 детей из семей священнослужителей.

Чрезвычайные ситуации

В экстренных случаях попечительская комиссия епархии или правящий архиерей может объявить сбор помощи кому-то из клириков, попавших в беду. Здесь можно привести в пример Калужскую и Пятигорскую епархии.

У многодетной семьи священника Р. (Калужская епархия) сгорел дом. К счастью, никто из домочадцев не пострадал. Попечительская комиссия объявила для его семьи сбор средств на приобретение стройматериалов. Теперь семья отца Р. вновь живет в уютном и теплом доме.

Священник А. (Пятигорская епархия) потерял в ДТП супругу. Он служил настоятелем храма в одной из станиц, где прежде не было постоянного священника и храм считался приписным. «Владыка Феофилакт назначил отца А. настоятелем этого храма с расчетом, что приход станицы наконец обретет своего постоянного пастыря. К сожалению, собственного жилья у этой семьи не было, вместе с тремя детьми молодая священническая чета ютилась в здании воскресной школы, — рассказывает руководитель епархиальной Попечительской комиссии Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Алексий Панасенко. — Когда случилось несчастье, младшей дочке было меньше года, а старшему сыну пять лет. Все мы очень сострадали этому батюшке. Владыка объявил в епархии сбор средств, на которые отцу А. купили дом. Конечно, этим невозможно возместить потерю супруги, но собственное жилье все-таки облегчило дальнейшую жизнь его семьи».

Во многих епархиях ведутся реестры, благодаря которым попечительские комиссии могут регулярно наблюдать за положением дел у подопечных. Пятигорская епархия не исключение. «Жизнь не стоит на месте, — продолжает отец Алексий, — и раз в год мы обновляем сведения о приходах, неспособных обеспечивать священнослужителей и церковнослужителей, а также о пребывающем на покое престарелом и нуждающемся духовенстве, вдовах и многодетных семьях». В этом ключе доброй традицией стали встречи правящего архиерея с овдовевшими, малоимущими и многодетными матушками, где в неформальной обстановке, за чашкой чая обсуждаются вопросы образования и воспитания детей, общения между семьями духовенства, развития в епархии церковного пения, организации паломнических поездок для вдов священников и многодетных матушек и другие актуальные темы. К слову, благодаря благотворителю у епархии недавно появилась возможность безвозмездно обеспечить членов семей духовенства санаторно-курортным лечением. Забота архиерея о вдовах и многодетных не осталась без внимания Святейшего Патриарха: в прошлом году он направил архиепископу Феофилакту письмо, в которой, в частности, поблагодарил правящего архиерея за заботу о многодетных семьях духовенства и вдовах священнослужителей. Отметив, что это может стать примером для других епархий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В Управлении делами Московской Патриархии изучили опыт работы епархиальных попечительских комиссий // Patriarchia.ru: Официальный сайт Московского Патриархата. URL: patriarchia.ru/db/text/5639933.html

2 По просьбе духовенства имена изменены.

3 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (20 декабря 2019 года). Приложение II // Patriarchia.ru: Официальный сайт Московского Патриархата. URL: patriarchia.ru/db/text/5550814.html

4 Святейший Патриарх Кирилл назвал деятельность Пятигорской епархии примером // Благословенный Кавказ: Официальный сайт Пятигорской и Черкесской епархии. URL: blago-kavkaz.ru/16953