Как открывали Лавру

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Пасха в Иерусалиме
На Святой Земле несет свою миссию древнейший Иерусалимский патриархат. На территории Израиля и Палестинской автономии проживают православные арабы, греки, русские, представители других народностей, для которых Пасха является главным праздником года и торжеством жизни. Но место празднования и разность исторических характеров отличают празднование Пасхи здесь, в Иерусалиме, от празднования в России и Греции, Грузии или Сербии. Рассказ священника Русской духовной миссии прото­иерея Игоря Пчелинцева описывает особенности богослужебной практики Иерусалимской Церкви и обычаи празднования Воскресения Христова на Святой Земле. PDF-версия.
1 мая 2021 г. 14:00
Протоиерей Максим Козлов: «Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария»
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов в интервью «Журналу Московской Патриархии» дает свою оценку современному состоянию духовного образования в Русской Церкви, обозначает те главные задачи, которые сегодня ставит перед собой Учебный комитет, рассказывает о системе рейтинга семинарий и делится своими соображениями о возможностях финансирования региональных духовных школ. PDF-версия.  
26 апреля 2021 г. 17:19
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».  
26 апреля 2021 г. 15:20
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как  документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а  формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Храмы в честь Александра Невского в России
К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского «Журнал Московской Патриархии» подготовил новую рубрику, в которой наши авторы будут рассказывать о храмах и часовнях, посвященных святому князю в России и Зарубежье. Предлагаем вашему вниманию карту расположения и краткое описание нескольких храмов, возведенных в России в честь св. Александра Невского. PDF-версия.
25 марта 2021 г. 14:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия. 
19 марта 2021 г. 17:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
17 марта 2021 г. 14:00
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Наша задача — сокращать расстояние между людьми и Церковью»
Екатеринбург у православного человека ассоциируется прежде всего с особенным почитанием памяти царственных страстотерпцев. Но это также город, в котором осуществляется большая программа по возрождению памяти его святой покровительницы — Екатерины Александрийской. Здесь, в течение года проходит девять крестных ходов, ведется активная социальная и молодежная работа. О том, почему в городе до сих пор нет храма святой Екатерины, а пандемия стала своеобразным маркером правильно выстроенной приходской жизни, как решаются проблемы в современном религиозном образовании, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.
11 марта 2021 г. 18:00
Традиция Масленицы или Сырной седмицы в Византии
Считается, что Масленица на Руси является своеобразной контаминацией христианских и языческих традиций. При этом акцент делается, как это ни парадоксально, на языческой обрядовой стороне. Вспоминают и про гуляния, и про блины, которые являются отголоском культа солнца. Вспоминают про культ Волоса, скотья бога, и его отражение в народных обычаях, связанных с памятью уже христианского святого Власия (11 февраля по ст. ст.). Исследователь XIX века И. Н. Божерянов достаточно характерно писал: «Итак, Масленица есть чисто русское детище…». PDF-версия.
8 марта 2021 г. 15:00
Аналитика
Троицкий собор, Никоновский придел и Серапионова палатка с южной стороны. Фото 1939 года.
ЖМП № 4 апрель 2021 /  14 мая 2021 г. 17:00
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Как открывали Лавру

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА НАЗАД В ХРАМАХ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ

В январе 1918 года согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все монастыри в России юридически объявлялись трудовыми артелями. Лавра не стала исключением. А 10 ноября 1919 года решением исполкома Сергиевского уезда она прекратила свое существование в качестве действующего монастыря. PDF-версия.

Братию выселили из келий. Кто-то остался служить в «малой Лавре» — на Пятницком подворье. Другие находились в ссылке, последний наместник архимандрит Кронид (Любимов; † 1937) был расстрелян на Бутовском полигоне и захоронен там же в безвестной могиле. Но преподобный Сергий «не забыл убогих своих до конца», и 20 апреля 1920 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров «Об обращении в музей историко-художест­венных ценностей Троице-Сергиевой Лавры». Это решение было единственно правильным для спасения древней обители, ведь в то время подвергались ликвидации и полному уничтожению многие монастыри и храмы. 

Спустя почти четверть века Патриарх Алексий I начинает борьбу за возобновление монашеской жизни в святом для каждого русского человека месте. В августе 1945 года он обращается в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР с просьбой о передаче Троице-Сергиевой лавры в церковное ведение. 4 сентября 1945 года последовало решение: Московской Патриархии передавались Успенский собор, серебряная рака с мощами преподобного Сергия и здание Московской духовной академии. 25 сентября Первосвятитель утверждает в должности первого лаврского наместника архимандрита Гурия (Егорова). Отец Гурий неоднократно сталкивался с трудностями во взаимоотношениях с администрацией Загорского музея. И лишь 15 апреля 1946 года Пат­риархия приняла от музея-заповедника в бессрочное бесплатное пользование находящийся в городе Загорске «каменный Успенский собор XVI века с предметами культа». Докладывая заместителю председателя Совета министров ­СССР Клименту Ворошилову, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов писал об этом: «Открытие собора в Лавре явилось большим событием в жизни Русской Православной Церкви. <…> Оно вызвало также многочисленные отклики за границей. Ряд иностранных газет расценивали открытие Успенского собора в Лавре как весьма положительный акт со стороны Советского Правительства. Большой интерес к Лавре проявляют представители иностранных посольств в Москве, которые являются довольно частыми посетителями Лавры».

Валентин Серпенинов
14 мая 2021 г. 17:00
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Ханты — это коренной народ, проживающий на севере Западной Сибири (в основном в ХМАО), общая численность которого составляет около 31 тысячи человек. Государство предоставляет малочисленным народам Севера субсидии на приобретение жилья, выплачивает социальное пособие, заботится о сохранении их национально-культурных традиций и обычаев, родного языка. А Церковь старается донести до ханты благую весть о Христе. В особенностях миссионерской работы с одним из малочисленных северных народов разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
13 мая 2021 г. 14:14
Если хочешь — угостись
На стойке в приходском кафе Александро-Невского храма Московского государственного университета международных отношений — грифельная доска с написанным мелом слоганом: «Если можешь — угости, если хочешь — угостись!» Рядом — ящик для пожертвований. Любой желающий может «подвесить» кофе или чашку чая с булочкой, неимущий или просто оказавшийся в кафе без денег прохожий — воспользоваться милостыней и подкрепиться. Ничего необычного, скажете вы: и в церковных, и вообще во многих общедоступных заведениях с общепитовскими функциями это давно стало обыденностью. И будете, в общем, правы. Но особая деликатность и ненавязчивое постоянство, с которыми принципы приходской солидарности здесь претворяются в жизнь, мгновенно улучшают настроение даже у человека, случайно зашедшего с улицы не в настроении. На Александро-Невском приходе подобный стиль общения универсален: здесь редко кто-то кого-то заставляет, при этом совокупность совместных дел, направленных на проповедь, миссию и социальное служение, исчисляется несколькими десятками. PDF-версия.
11 мая 2021 г. 13:00
Ханты-Мансийская епархия: десять лет под покровом сибирских святых
В мае этого года Ханты-Мансийской епархии исполняется десять лет. И хотя Югра больше известна как газонефтяная житница России, регион развивается не только экономически, но культурно и духовно. Наряду со строительством жилых домов здесь возводятся новые храмы, растет число прихожан, реализуются новые подходы в православном образовании, а число священнослужителей за десять лет увеличилось в три раза. Как развивается Православие в суровом нефтяном крае, какие тенденции в жизни духовенства тревожат правящего архиерея и какого священника в наши дни можно назвать идеальным — об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. PDF-версия.
7 мая 2021 г. 19:00
Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев
Протоиерей Владимир Воробьев стоит на этом снимке с фотографиями своего деда, в память о котором он был назван при крещении. Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (старший) был настоятелем храма святителя Николая в Плотниках на Арбате, членом епархиального совета при Патриархе Тихоне, благочинным Дорогомиловского сорока. В музее, посвященном памяти новомучеников и исповедников Российских, открытом в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке, имеется красивое деревянное пасхальное яйцо, подаренное протоиерею Владимиру святым Патриархом Тихоном. PDF-версия.
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Иеромонах Пафнутий (Архипов)
17.07.1942—28.01.2021  
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