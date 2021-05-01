Как открывали Лавру

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА НАЗАД В ХРАМАХ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ

В январе 1918 года согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все монастыри в России юридически объявлялись трудовыми артелями. Лавра не стала исключением. А 10 ноября 1919 года решением исполкома Сергиевского уезда она прекратила свое существование в качестве действующего монастыря. PDF-версия.

Братию выселили из келий. Кто-то остался служить в «малой Лавре» — на Пятницком подворье. Другие находились в ссылке, последний наместник архимандрит Кронид (Любимов; † 1937) был расстрелян на Бутовском полигоне и захоронен там же в безвестной могиле. Но преподобный Сергий «не забыл убогих своих до конца», и 20 апреля 1920 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров «Об обращении в музей историко-художест­венных ценностей Троице-Сергиевой Лавры». Это решение было единственно правильным для спасения древней обители, ведь в то время подвергались ликвидации и полному уничтожению многие монастыри и храмы.

Спустя почти четверть века Патриарх Алексий I начинает борьбу за возобновление монашеской жизни в святом для каждого русского человека месте. В августе 1945 года он обращается в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР с просьбой о передаче Троице-Сергиевой лавры в церковное ведение. 4 сентября 1945 года последовало решение: Московской Патриархии передавались Успенский собор, серебряная рака с мощами преподобного Сергия и здание Московской духовной академии. 25 сентября Первосвятитель утверждает в должности первого лаврского наместника архимандрита Гурия (Егорова). Отец Гурий неоднократно сталкивался с трудностями во взаимоотношениях с администрацией Загорского музея. И лишь 15 апреля 1946 года Пат­риархия приняла от музея-заповедника в бессрочное бесплатное пользование находящийся в городе Загорске «каменный Успенский собор XVI века с предметами культа». Докладывая заместителю председателя Совета министров ­СССР Клименту Ворошилову, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов писал об этом: «Открытие собора в Лавре явилось большим событием в жизни Русской Православной Церкви. <…> Оно вызвало также многочисленные отклики за границей. Ряд иностранных газет расценивали открытие Успенского собора в Лавре как весьма положительный акт со стороны Советского Правительства. Большой интерес к Лавре проявляют представители иностранных посольств в Москве, которые являются довольно частыми посетителями Лавры».