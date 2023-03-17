Чтим Державный образ святыни Твоея

НАЧАЛАСЬ НАУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Ровно 106 лет назад, 15 марта 1917 года по новому стилю, в подклете старинной Вознесенской церкви подмосковного государева села Коломенское священник Николай Лихачев среди старых досок, тряпок и прочей рухляди обнаружил черную икону. Когда священнослужитель тщательно промыл и очистил находку от грязи и копоти, ему открылось изображение величественно восседающей на троне Царицы Небесной. На коленях у Нее находился благословляющий Богомладенец, а в руках Пречистая держала царские регалии — скипетр и державу. Так была обретена Державная икона Божией Матери. PDF-версия.

Царственный вид Богоматери и сам факт того, что событие произошло в день отречения от престола будущего страстотерпца — императора Николая II1, — все указывало на то, что Царица Небесная отныне принимает на Cебя особое попечение о многострадальном русском народе и Сама будет Заступницей России. Сейчас Державная икона впервые в своей истории проходит процедуру научной реставрации в Троице-Сергиевой лавре, результатом которой должно стать максимально полное воссоздание первозданного образа с закреплением хронологически первого (старейшего) красочного слоя и удалением позднейших записей. Хотя к исследованию лицевой части иконы реставраторы только приступили, есть уже немало интересных открытий.

На страже земли Своея

У нынешних работ своя предыстория. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла пять лет назад председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви древлехранитель Московской епархии протоиерей Леонид Калинин обратился в Государственную Третьяковскую галерею с просьбой о проведении первичного визуального обследования физического состояния иконы в Коломенском. Изучив выводы сотрудников Третьяковки, Святейший Патриарх Кирилл благословил заниматься научной реставрацией образа церковных специалистов. Приступить к работе в тот момент помешала пандемия. Вернуться к этому вопросу удалось только теперь.

Семнадцатого октября 2022 года в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, где икона постоянно пребывает, был совершен молебен перед чудотворным образом, после которого святыню в специальном ковчеге доставили в Троице-Сергиеву лавру. В Успенском соборе обители перед ней был совершен молебен о России, который возглавил наместник монастыря епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома. Затем икону бережно перенесли в помещение монастырской реставрационной мастерской. Сразу же началось кропотливое обследование святыни.

Как показали рентгеновские снимки, в толще трех досок, на которых два с лишним века назад создавался впоследствии явленный в Коломенском образ, находились многочисленные чужеродные крепежные элементы: специалисты насчитали не меньше дюжины металлических скоб, скреп, шурупов и гвоздей. По всей видимости, они частично компенсировали утраченную соединительную функцию сильно обветшавших шпонок. После их извлечения резчики-реставраторы заменили ветхие элементы и укрепили соединения трехчастного иконного щита новым деревянным крепежом.

С верхнего полукружья сняли негативно воздействовавший на древесину железный обруч. Торцы иконы оказались в многочисленных щелях, зацепах и зазубринах, местами напоминая трухлявую губку. Все эти изъяны после анализа снимков иконы в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах удалось исправить с помощью старинных технологий с применением рыбьего клея и глубокой обработки реставрационным антисептиком для защиты доски от грибка и иных пагубных микроорганизмов. Далее началась работа с самим образом.

За все время своего существования Державную икону всерьез, тем более современными исследовательскими методами, не изучали. Икона из Коломенского, олицетворявшая для многих верующих заступничество принявшей под Свое покровительство осиротевшую русскую державу Матери Божией, сразу после обретения в 1917 году стала «путешествовать» по приходам и монастырям Центральной России. По воспоминаниям современников, образ только в воскресные и праздничные дни пребывал в Коломенском; известно, что икона побывала и в Марфо-Мариинской обители, где перед ней молилась будущая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна2. Деятельное внимание к образу проявил Предстоятель Русской Церкви: будущий святитель Патриарх Тихон лично участвовал в составлении службы и акафиста иконе3, призывая православных христиан молиться перед образом Державной и просить благословения Богородицы на все начинания.

По сведениям авторитетного специалиста по истории древнерусской живописи Виктора Васильевича Филатова († 2009), вскоре после явления чудотворный образ в течение недели пребывал в иконописной мастерской Алексеевского женского монастыря в Москве4. Там его очистили от стойких загрязнений и наскоро восстановили утраты масляными красками, а одеяние Богородицы сделали пурпурно-красным, исполнив таким образом повеление свыше из видения крестьянки Андриановой (см. Историческую справку). Но все эти работы, увы, выполнялись по поверхности доски без восстановления грунта.

В последующие годы с Державной иконы удалось сделать несколько списков (один из них в середине 1920-х годов пребывал в церкви Алексия, человека Божия, на Петроградской стороне Северной столицы)5. Некоторые из них сохранились в московских храмах — как, например, находящийся в церкви во имя пророка Божия Илии в 1-м Обыденском переулке, вышедший из-под кисти художника и иконописца Николая Сергеевича Чернышева6 в 1926 году. Интересно, что икона Чернышева внешне несколько отличается от явленного образа (по крайней мере в его нынешнем виде). Богородичный нимб в исполнении Николая Сергеевича золотой, а почти полностью лишенный украшений плат выглядит строже. Положение Богомладенца статичнее и монументальнее, а благословляющая Его рука расположена по вертикальной оси иконы. Десница Бога Отца расположена строго вертикально. Есть отличия и в положении рук Божией Матери: правая двумя перстами удерживает скипетр, левая царственным жестом возложена на державу (а не поддерживает ее, прижимая к себе, как на явленной иконе).

Временно переместили

Было бы странно, если бы богоборцы первых советских лет смирились с тем, как на глазах разрастается народное почитание святыни, символизирующей принятую на Себя Богородицей самодержавную власть православного царя. В конце 1920-х годов Державная икона оказывается в спецзапаснике Государственного исторического музея. А уже в перестроечном 1990-м по инициативе возглавлявшего в тот момент Издательский отдел Московской Патриархии митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева; † 2003) возвращается в Коломенское, в единственный тогда действовавший Казанский храм.

Во время всех этих перипетий серьезные исследования Державной иконы были невозможны. К 100-летию обретения святыня впервые публично демонстрировалась в светском экспозиционном пространстве — в выставочных залах Московского государственного объединенного музея-заповедника, рядом с ее нынешним «домом». Этому событию предшествовала кропотливая поисково-исследовательская работа, в результате которой удалось установить и уточнить малоизвестные ранее факты из предыстории явленного образа.

— Как мы теперь знаем, Державная икона изначально находилась в Вознесенском девичьем монастыре Московского Кремля, а датируется она рубежом XVIII и XIX столетий. Этот факт, правда, не документирован и восстановлен лишь по косвенным сведениям, а также по художественным особенностям иконописи, — говорит главный хранитель Московского государственного объединенного музея-заповедника заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Полякова. В Оте­чественную войну 1812 года при эвакуации кремлевских святынь икону временно переместили в государево село Коломенское. Там ее то ли потеряли, то ли о ней забыли. Но из официальных монастырских описей тех лет она не исчезла, именуясь с тех пор в документах женской кремлевской обители «Коломенским образом Божией Матери».

Раскрытие образа

Трудно доподлинно установить, когда именно икона приобрела внешний облик, знакомый верующим последних поколений. Сейчас в реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры идет исследование живописного слоя. Точнее, не одного, а целых двух: как выяснилось, поверх первозданного образа лежат еще два слоя изображений. Много сложностей реставраторам доставляет потемневший лак на смоляной основе. В какой момент им покрыли икону, тоже не очень понятно.

— Когда мы в пробном режиме разобрали слои записей в левой нижней части иконы, открылась чистая ножка Иисуса. Под Его одеянием зеленого цвета, как оказалось, таится выполненное ранее белоснежное. В верхней части удалось раскрыть лик благословляющего Саваофа тонкого письма. Но, пожалуй, сильнее всего нас порадовала «обновившаяся» держава, которую прижимает левая длань Божией Матери, — рассказывает заведующая реставрационной мастерской Троице-Сергиевой лавры Наталья Алдошина. — Долгие десятилетия взорам молящихся эта царская регалия на иконе представала в виде однотонного шара землистого цвета. Однако, как теперь понятно, поначалу она выглядела несколько иначе и включала обруч с ажурным сложнофигурным орнаментом, опоясывающим сферу по большой окружности.

Консультирующим реставраторов членам научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации докторам искусствоведения Льву Лифшицу и Андрею Баталову только предстоит определить, какие элементы нижнего красочного слоя и в каком объеме следует восстановить и явить миру, а также каким в итоге будет внешний вид иконы. Параллельно продолжается изыскательская работа в архивах.

— Как полагал Виктор Филатов, в позапрошлом веке Державная икона находилась в центре пророческого ряда иконостаса Вознесенской церкви в Коломенском, — продолжает Алдошина. — Возможно, по этой причине у нее появилось арочное навершие. Затем иконостас заменили — как раз тогда икона временно исчезла. Похоже, в тот момент она была к тому же и несколько длиннее (вероятнее всего, нижнюю часть позднее опилили из-за разрушения древесины). Надеемся, ученым еще удастся найти документальные сведения, подтверждающие или опровергающие эти предположения. Пока же по результатам фотоснимков и визуального обследования иконы под бинокулярным микроскопом, а также с помощью исследований в ультрафиолете, инфракрасных лучах и рентгеноскопии у нас есть основания осторожно надеяться, что отнюдь не весь первозданный красочный слой руинирован.

— Местами живопись верхних красочных слоев эстетически малоубедительна на фоне раскрытого реставраторами первого слоя. Невысокое качество поздних записей позволяет как минимум усомниться в том, что их выполняли в монастырской мастерской в 1917 году, а если и выполняли, то, вероятно, наспех, в условиях острого цейтнота, — считает протоиерей Леонид Калинин. — Нынешние же восстановительные работы, напротив, выполняются тщательно и на высочайшем научном уровне. Прецедент именно научной реставрации памятника, внесенного в негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации, особенно важен. В будущем понадобится реставрировать другие иконы, и Церковь вправе заявить, что она с этим отлично справляется. Жестких сроков реставраторам никто не ставит, подгонять их не нужно. Однако, несмотря на то что мы сейчас наблюдаем лишь начальный этап процесса научной реставрации, специалистами взят хороший темп: они поспешают не торопясь. Можно полагать, что все необходимые реставрационно-восстановительные работы будут завершены уже в нынешнем году.

Иными словами, следующий праздник Державной иконы в марте 2024 года святыня, скорее всего, встретит на постоянном своем месте — в Казанском храме царского села Коломенского.

Историческая справка

«Сделать красной, пусть молятся»

Как известно из предания об обретении иконы, настоятеля Вознесенского храма заняться поисками в подвале слезно упросила крестьянка Евдокия Андрианова, жительница слободы Перерва, в феврале 1917 года дважды видевшая во сне белую церковь и слышавшая повеление: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся». Добраться на другой берег Москвы-реки и вместе с настоятелем разыскать икону крестьянке удалось в точности в день, когда от престола отрекся государь император — будущий страстотерпец Николай II.

Образ на Державной иконе Божией Матери относится к канону цареградских икон. В советские годы у верующих икона ассоциировалась прежде всего с русским рассеянием. Первые храмы в ее честь освятили вдали от Отчизны: в 1926 году в местечке Шавиль под Парижем, вскоре после того в Ницце и в Марокко. После подписания в 2007 году Акта о каноническом общении обеих ветвей Церкви явленный образ стал олицетворением единения русского мира, икону привозили для молитвенного поклонения во многие эмигрантские центры Европы, Америки и Австралии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Православная энциклопедия. Т. XIV. М., 2007. С. 436.

2 Там же.

3 Там же.

4 Филатов В. В. Заметки по поводу второго обретения Державной иконы Божией Матери в России // Журнал Московской Патриархии. 1996. No 3.

5 Православная энциклопедия. Т. XIV. С. 436.

6 Варфоломей (Чернышов), иером. «Державная» икона: Москва – Дивеево //Дивеевская обитель. 2022. No 2. С. 110–117.