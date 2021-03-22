Гряди вон!

ВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЗАРЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ЭКЗЕГЕЗЫ ИН. 11, 43

Христос, сковавший смерти тиранию, закричал:

Лазарь, гряди вон, и четверодневный из гроба восстал.

Андрей Критский, свт. Канон на Вербное воскресенье





Лазарь, изыди вон, дабы узнали люди, что значит воскресение мертвых.

Дамаскин Студит, иером. (XVI в.). Сокровищница. 5:654

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Призыв Спасителя «Лазарю, гряди вон» оказывается одним из важных лейтмотивов в святоотеческой литературе, извлекающей из этого призыва максимальные духовные уроки. В Евангелии от Иоанна в 43-м стихе 11-й главы мы читаем: «сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон». И далее повествуется о чудесном исхождении из гроба Лазаря, спеленутого пеленами и освобождающегося от них. 43-й стих становится своеобразной духовной формулой преодоления смерти, а 44-й — плена смерти и, в более широком духовном смысле, освобождения от греховного плена и достижения свободы. Святитель Василий Великий пишет: «Лазарь, изыди вон. И мертвый стал оживать; и связанный стал ходить. Чудо в чуде: быть связанным пеленами по ногам и беспрепятственно передвигаться»1.

Чудо воскрешения Лазаря значительно выделяется среди прочих чудес Спасителя, ибо здесь происходит не исцеление, а воскрешение, не уврачевание, а дарование жизни вопреки законам земного бытия2. Согласно описанию Варфоломея Эдесского: «Христос без молитвы и просьбы воздвигнул мертвых. Ибо владычним голосом Он сказал четверодневному Лазарю: ­Лазарь, гряди вон…»3

Само слово «изыди» необычное; это не глагольная форма, а наречие, способное превратиться в аналог глагола второго лица множественного числа («приидите»)4.

Евангельское повествование о воскресении Лазаря имеет два основных экзегетических поля понимания — богословское и аскетическое. С точки зрения богословия и логики библейского повествования воскресение Лазаря особенно важно в соотнесении с грядущим воскресением Спасителя. «И смотри на удивительное: не сказал: Лазарь, оживи, — но что? Лазарь, изыди вон, дабы научить присутствующих, что Он — призывающий не сущее к сущему, дабы показать присутствующим, что Он Бог живых, а не мертвых, дабы в срок явить беспрепятственность Боже­ственного приказания»5. «И через глас Он быстро предызобразил будущее воскресение»6.

С точки зрения аскетики воскрешение Лазаря — это переход «от страстности к бесстрастности»7, от греха к добродетели; по сути дела, оно будет толковаться так же, как и Пасха, «­песах», — как малое чудо, предварившее великое универсальное чудо воскресения Богочеловека и те духовно-назидательные смыслы, которые открываются в таинстве воскресения. «Через эти ясные доказательства, — пишет свт. Епифаний Кипрский в связи с Ин. 11, 43, — [Бог] Слово обозначил наше призвание от мертвых дел и пробудил некогда спящих от тяжелого сна и через призвание озарил нас»8.

В области богословия Ин. 11, 43 будет использоваться не только для описания того, что произошло с Лазарем, но дабы подчеркнуть Божественную силу деяний Спасителя Христа. Характерно упоминание данного стиха у свт. Григория Богослова, для которого слова «Где положили Лазаря?» указывают на человеческую природу Спасителя, а слова «Лазарю, ­гряди вон» — на Божественную: «“Где положили Лазаря?” указывает на наше, а “Лазарь, изыди вон” и воздвижение мертвого говорят о состоянии выше нашего; и борение, распятие и погребение свойственны завесе (плоти), а дерзновение, воскресение и вознесение — сокровищу (Божества)»9. Свт. Григорий Богослов, обращаясь к Лазарю в риторическом пафосе, очень торжественно описывает в другом своем слове воскрешение Лазаря: «Лазарь, изыди вон. Ты услышал великий глас, будучи лежащим во гробе (ибо что величественнее гласа Слова?). И вышел не четверодневный мертвый, а многодневный, воскресши вместе с Тридневным и освободившись от гробных уз»10. Возможны и другие аналогичные более детальные интерпретации одних только слов Ин. 11, 43, когда глас указывает на человечество Спасителя, а сила воскресения — на Божество: «Кто кричащий: Лазарю, изыди вон? Голос человекоязычный, а сила Богосильная. Кто призывающий? Не человек. Ибо образ человека, но глас Божий»11.

Экзегеза самой формулы заслуживает особого внимания. Она предельно кратка, дабы показать всесилие Спасителя при использовании одного призыва вместо двух (воскресни и изыди). Свт. Василий Великий писал: «Воскликнул Иисус: Лазарь, изыди вон. Не сказал: восстань и тогда выйди из гроба. Ибо Я не хочу двумя приказаниями занимать мертвого, чтобы, не потеряв время в обоих, он не замедлил в пути…»12 Но и один призыв — излишен, он производится в целях проповеди и важен услышавшим, в то время как Лазарь мог быть воскрешен и силою воли. Согласно проповеди свт. Григория Паламы, «[Господь] возгласил голосом великим, но это ради стоящих вокруг, ибо Он мог не только умеренным гласом, но и одной только волей его воскресить»13.

Обращение к Лазарю по имени указывает на предварительный характер воскресения, необходимость воскреснуть одному Лазарю, но не всем людям. По свт. Иоанну Златоусту: «Лазарю, изыди вон. И почему по имени призвал мертвого? Почему? Чтобы не распространить свободный глас на мертвых и не воздвигнуть всех во гробах, поэтому говорит: Лазарь, изыди вон»14. Слово Божие, согласно данной экзегезе, обладает уникальной исключительной силой, способной совершить любое чудо, но в срок, известный только Богу15. По Пс.-Иоанну Златоусту, Спаситель говорит следующие слова: «Я, воздвигший одного, воскрешаю вселенную»16.

Исхождение Лазаря из гроба — пример мгновенного послушания Богу Слову: «Лазарь, изыди вон. Услышал приказ Владыки мертвец и сразу уничтожил законы смерти…»17 Его гробные пелены свидетельствуют о смерти, а послушание — о всесилии Владыки («Лазарь, изыди вон. И это для большей и несомненнейшей веры собравшихся, чтобы одеяние и узы свидетельствовали о смерти, а исключительное послушание и беспрепятственный страх проповедовали о власти Владыки»)18 и бессилии тюремщика-­диавола («…мертвый послушался, а тюремщик убежал…»)19. Лазарь выходит «как раб, слушающийся господина»20.

При воскресении Лазаря происходит восстановление единства души и тела: душа Лазаря, оказавшаяся пленницей диавола, возвращается в свой «дом» — тело21 или в свой «чин» и «пространство»: «Лазарь, изыди вон. И вместе со Словом быстро вышел мертвец, когда члены сошлись вместе в гробу. Глаз вернулся в свой чин, то же самое место занял нос, щеки приобрели прежний вид, шея соединилась с плечами и головой…»22 Восстание Лазаря — это не одно чудо, а «различные чудеса», оно напоминает новое творение, при котором разрозненные элементы собираются в единое человеческое существо: «Лазарь, изыди вон. Одно слово и различные чудеса. Как только Господь провозгласил: Лазарь, изыди вон, и сразу плоть восполнилась, волосы стали возрастать, суставы соединяться, жилы наполнились чистой кровью. Ад, напрягаясь внизу, выпустил Лазаря…»23 Если это воскрешение выразить одной краткой формулой, то может получиться следующий смысл: «И умерший как живой стал следовать за Другом, всегда пребывая вместе с Ним»24.

В то же самое время легкость воскрешения Лазаря словно указывает на то, что он не воск­рес, а восстал, был не «мертвецом» ада, а его «хранителем»25. Иначе пропадает смысл воскресения Спасителя, единственного и неповторимого основания для спасения мира. В Лазаре — «залог», во Христе — «совершенство»26. Лазарь воскрешается, чтобы стать «свидетелем» воскресения Бога Слова, по слову свт. Василия Селевкийского: «Лазарь, изыди вон. Выйди из гроба, отложив смерть, стань после смерти свидетелем Моего воскресения. Покажи делом твое призвание, явившись из гробницы»27.

Воскрешение Лазаря — повод прекратить плач и начать пир28. Воскрешение Лазаря — это победа над адом29. Постепенно в византийской традиции воскрешение Лазаря приобретает все более универсальные черты и предварительно берет на себя смысл грядущего воскресения30. Толкование прошлого в свете настоящего бого­воплощения приобретает особое значение в связи с тем, что Лазаря воскрешает Сам Богочеловек в преддверии Своего воскресения: «И возопил гласом великим Иисус: Лазарь, ­выйди вон. Вышел, связанный пеленами. Не­ужели передвинувший горы в сердцах морей не сможет словом отвалить камень? Жало смерти сокрушивший и врата ада разбивший не сможет и узы одеяний расторгнуть?»31

«“Лазарь, изыди вон”. Выйди из уз и перей­ди от мрака. Выйди ко дню и оставь ночь. Спеши к жизни, призываемый Жизнью. Стань ликующим участником радости, ибо прекратилось бытие плача»32. Так пишет в специальном праздничном слове прп. Исихий Иерусалимский, который дальше добавляет, что все оковы и узы ада пали33. Но это падение уз — предварительное, расширительно понимаемое, дабы ­подчеркнуть силу и значение хоть и малого, но воскресения.

Воскрешение Лазаря имеет миссионерский смысл — как знамение и для собрания иудеев, и для собрания эллинов34, то есть это ключевое событие, способное полностью изменить сознание дохристианского человечества в эпоху пришествия Христова. Данный смысл сохранится и в веках — как универсальный, способный показать душам сомневающихся силу Богочеловека Христа через двойное чудо восстания и движения Лазаря: «Человек умер и погребен и, когда провед во гробе четыре дня, попросили Христа его сестры. И Христос говорит ему: Лазарь, изыди вон. И тотчас вышел из гроба умерший и шел, будучи связан по рукам и ногам. Ибо таков был обычай погребать у иудеев. И к чуду его восстания добавилось чудо его движения. Но для чего и это? Чтобы люди, увидев, как Он воскрешал бывших мертвецов, но и четверодневного, поняли, что Он есть Владыка жизни и смерти…»35

Воскрешение Лазаря — это пример не только праведной жизни, но и святой смерти. Прп. Неофит Затворник обращается к Богоматери в день Ее Успения как к Той, Чья душа готова вступить в удел бессмертия по примеру святого Лазаря: «И тотчас приказывает душе как ее Творец Бог: Тебе говорю, душа пречистая, изыди!.. Мирно и искренне отделившись от святого тела, ­выйди!..»36

Воскрешение Лазаря — это величайшее из чудес Ветхого и Нового Завета.

В качестве предварительных выводов можно отметить следующее:

• Эпизод воскрешения Лазаря стал одним из ключевых в евангельской истории.

• Основной контекст для понимания события — христологический.

• В описании воскресения Лазаря присутствует тонкая диалектика: с одной стороны, подчеркивается неравенство этого события воскресению Спасителя и грядущему воскрешению всех как дару, а с другой стороны, — огромная близость. Описание воскрешения Лазаря в свете описания воскресения Христова подчеркивает теснейшую внутреннюю взаимосвязь этих событий.

• Ин. 11, 43 является ключевым стихом описания.

• Духовный смысл воскресения — преодоление греховной смерти. Аскетические интерпретации воскрешения Лазаря позволяют смело интегрировать данный эпизод в аскетическую и мистическую литературу православия.

• Многогранные экзегезы стиха не противоречат друг другу и самому главному общему смыслу: вере в ключевой догмат православия — воскресение Спасителя.

• Таинственная форма наречия-глагола подчеркивает живой, непосредственный характер призыва Спасителя, обращавшегося к мертвому как к живому. Изучение многосмысловой лексемы, занимавшее древних грамматиков, могло бы стать интересной темой для современных филологов, занимающихся вопросами экзегезы и богословия. В любом случае именно это слово стало связующей нитью данной краткой статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Василий Великий, свт. Гомилия о благодарении // PG. 31, 228:30–33. Здесь и далее все библиографические ссылки на святых отцов приведены по веб-ресурсу: TLG on-line.

2 «Лазарь, изыди вон. И вышел четверодневный. Ты прокаженных очищаешь, мертвых воздвигаешь, расслабленного укрепляешь, слепых исцеляешь, разбойников спасаешь, блудницу делаешь целомудренней, чем дева, и ей ничего не отвечаешь. Что нового? Что странного? Что удивительного?» (Иоанн Златоуст, свт. О Хананеянке [Dub.] // PG. 52, 454:30–35).

3 Варфоломей Эдесский. Обличение Агарянина. 25:13–17.

4 Формально форму δεῦρο и аналогичную форму множественного числа δεῦτε не следует переводить отдельной глагольной формой. Λάζαρε, δεῦρο ἔξω — это строгое повеление (Лазарь, наружу!). Аналогично призыв Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ должен переводиться: «Поклонимся и припадем к Царю нашему Богу!»

В этимологическом византийском лексиконе указывается, что это наречие или глагольная форма в повелительном наклонении (Etymologicum Gudianum (ἀάλιον — ζειαί). 348:5–11). Также и в другом лексиконе указывается на то, что «наречия не принимают числа», тем самым подразумевая глагольную форму (Etymologicum magnum Kallierges. P. 259:5–10). Еще в одном этимологическом словаре указывается на глагольное происхождение наречия от глагола «бежать» θέω (Etymologicum Symeonis (Γ — Ε). 150:1–7).

5 Иоанн Златоуст, свт. На четверодневного Лазаря // PG. 50. Col. 643:40–45.

6 Там же. Col. 643:59–61.

7 Феодор Студит, прп. Великое оглашение. 116. P. 860:5–6.

8 Епифаний Кипрский, свт. Панарий (= Против ересей). Vol. 2. P. 180:14–18.

9 Григорий Богослов, свт. Богословские послания. 102, 26; 27. Ср. ту же мысль: Иоанн VI Кантакузен. Против магометанской секты апологии. IV. 3, 10:513–518.

10 Григорий Богослов, свт. На святое крещение (Слово 40) // PG. 36, 405:43–48.

11 Иоанн Златоуст, свт. На Марфу, Марию и Лазаря [Sp.] // PG. 61. Col. 706:59–62.

12 Василий Великий, свт. Гомилия на Лазаря. 11:1–4.

13 Григорий Палама, свт. Гомилии I–XX. 15, 6:6–8.

14 Иоанн Златоуст, свт. На четверодневного Лазаря (= Против Аномеев, Гомилия 9) [Sp.] // PG. 48. Col. 784. Ср. то же по смыслу: Василий Селевкийский. Слово XLI // Col. 145:50–148:4.

15 См.: «Я ищу одного мертвого, не приходите все; еще не настал срок того мановения» (Иоанн Златоуст, свт. На Лазаря (Гомилия 1) [Sp.] // PG. 62. Col. 775:31–32).

16 См.: Иоанн Златоуст, свт. На четверодневного Лазаря (= Против Аномеев, Гомилия 9) [Sp.] // PG. 48. Col. 784:15–18, особо L. 18.

17 Там же. Col. 784:3–7.

18 Иоанн Златоуст, свт. На четверодневного Лазаря // PG. 50. Col. 643:49–54.

19 Там же. Col. 643:54–57.

20 Иоанн Златоуст, свт. На Марфу, Марию и Лазаря [Sp.] // PG. 61. Col. 706:41–46, особо L. 43.

21 См.: Иоанн Златоуст, свт. На Лазаря (Гомилия 2) [Sp.] // PG. 62. Col. 778:32–37.

22 Исихий Иерусалимский, прп. Гомилия II на святого Лазаря (Гомилия 12). 3:4–9.

23 Амфилохий Иконийский. На Лазаря (Беседа 3) // TLG on-line (текст). L. 129–133.

24 Никифор Каллист Ксанфопул. Церковная история. 1, 25:38–39.

25 Иоанн Златоуст, свт. На Лазаря (Гомилия 3) [Sp.] // PG. 62. Col. 778:54.

26 Амфилохий Иконийский. На Лазаря (Беседа 3) // TLG on-line (текст). L. 120–124.

27 Василий Селевкийский. Гомилия на Лазаря. 9:1–3.

28 См.: Дидим Слепец. Толкования на Псалмы 35–39 // Codex. P. 270:20–22.

29 См.: Ипполит Римский. На Евангелие от Иоанна и о воскресении Лазаря [Dub.] // PG. 226:16–21.

30 См.: «А каков глас? Лазарь, изыди вон. Когда он был услышан, весь народ мертвых окрылился…» (Исихий Иерусалимский, прп. Гомилия I на святого Лазаря (Гомилия 11). 2:9–13).

31 Иоанн Дамаскин, прп. Священные параллели // PG. 96. Col. 148:26–32.

32 Исихий Иерусалимский, прп. Гомилия I на святого Лазаря (Гомилия 11). 3:1–4.

33 См.: Там же. 3:5–8.

34 См.: Там же. 4:1–6.

35 Иоанн VI Кантакузен. Против магометанской секты апологии. IV. 2, 5:376–381.

36 Неофит Затворник, прп. Толкование канонов Господских праздников. 5, 35:363–371.