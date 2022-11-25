Будет на сем месте благодать Божия

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Служил добросовестно и честно
В месяцеслов Русской Православной Церкви в августе этого года были добавлены имена трех новых святых. Согласно постановлению Синода от 25 августа 2022 года (журнал № 76), имена троих священнослужителей (Григория Златорунского, Михаила Союзова и Димитрия Семенова) внесены в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. О священномучениках Григории Златорунском и Димитрии Семенове, принявших мученическую смерть за веру Христову в 1918 году, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель Комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии священник Евгений Шишкин (о священноисповеднике Михаиле Союзове читайте в номере 10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год). PDF-версия.
25 ноября 2022 г. 17:30
«Возгревай во мне дар священства»
Григорий Васильевич Златорунский родился 4 января 1877 года в станице Михайловской Кубанской области в семье псаломщика. С малых лет он рос глубоко верующим христианином. В 1894 году, после окончания Екатеринодарского духовного училища, Григорий был назначен на должность псаломщика в Рождество-Богородицкой церкви села Новобурукшунского Александровского уезда Ставропольской губернии. В начале 1896 года вступил в брак с девицей Татианой Евфимовной, а 21 июня того же года рукоположен во диакона. В браке у отца Григория родились три дочери: Мария (21 сентября 1897 года), Людмила (16 сентября 1899 года) и Клавдия (25 марта 1904 года). PDF-версия.
21 ноября 2022 г. 15:00
Священноисповедниче Михаиле, моли Бога о нас
На заседании Священного Синода 25 августа 2022 года (журнал № 76) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя протоиерея Михаила Союзова (12.05.1869 – 19.10.1922). 4 сентября в храме Христа Спасителя в Москве за богослужением Святейший Патриарх Кирилл совершил чин его прославления в лике святых. Память священноисповедника Михаила Союзова будет отмечаться 6/19 октября. Протоиерей Михаил в 1919–1922 годах являлся настоятелем Князь-Владимирского собора в Петербурге. В мае 1922 года был арестован, осужден в ходе Петроградского процесса по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей»и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года. В 1990 году Верховным Судом СССР судебное дело пересмотрено и издано постановление об отсутствии в деяниях осужденных состава преступления, в их числе был священник Михаил Союзов. Материалы к прославлению священноисповедника Михаила были предоставлены Санкт-Петербургской епархией. О том, как собирались необходимые для канонизации документыи каковы основные вехи жизни нового святого Русской Церкви, рассказывает Екатерина Карловская, секретарь епархиальной Комиссии по канонизации, принимавшая активное участие в этой работе. PDF-версия.
25 октября 2022 г. 15:00
Прости им, Боже
Кампания изъятия церковных ценностей в Петрограде имела свои важные особенности, ведь именно здесь в 1922 году прошел самый массовый судебный процесс над православным духовенством. О телеграмме, в которой большевики просили разрешить расстреливать священнослужителей, о том, как вскрытие мощей святого князя Александра Невского стало поводом для возбуждения уголовного дела, и других событиях 1922 года в Петроградской епархии «Журналу Московской Патриархии» рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга профессор Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Шкаровский. PDF-версия.
15 сентября 2022 г. 18:00
Поле памяти в вятской тайге
Одна из важных задач Русской Церкви сегодня — сохранение памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших в годы большевистского террора. «Журнал Московской Патриархии» рассказывает, как ведется эта работа в Вятской епархии.Открытый в феврале 1938 года в непроходимых кайских лесах один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе Главного управления лагерей (ГУЛАГ) Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг) оставил после себя множество массовых захоронений, которые долгие десятилетия были заброшены и забыты. Сегодня усилиями православных волонтеров-поисковиков имена узников лагеря возвращаются из небытия. PDF-версия.
13 сентября 2022 г. 15:30
Размышляя о дивных делах Твоих, Господи
Архимандрит Леонид (Кавелин), двухвековой юбилей которого православный мир отметил в марте нынешнего года, поражал современников широтой своих научных интересов и масштабом личности. Он снискал широкую известность как церковный просветитель, переводчик и издатель творений святых отцов, археограф, палеограф, историк, библиограф, зачинатель церковного музееведения. Отец Леонид был членом-корреспондентом Петербургской академии наук и почетным членом Императорского православного палестинского общества. Благодаря его стараниям обретено и описано множество ранее неизвестных рукописей, которые и в наши дни не теряют актуальности. Но при всех своих дарованиях архипастырь никогда не забывал о главном: был бескорыстным подвижником и строгим к себе монахом. О годах наместничества архимандрита Леонида (Кавелина) в Свято-Троицкой Сергиевой лавре — значительной и в то же время малоизвестной стороне его биографии — «Журналу Московской Патриархии» рассказал иеромонах Пафнутий (Фокин). PDF-версия.
22 августа 2022 г. 17:00
Апостол Алтайской земли
Имя преподобного Макария Алтайского навеки вписано в историю Русской Православной Церкви. Сын провинциального священника, он обладал уникальными способностями в изучении языков, вечной тягой к новым знаниям и призванием миссионера. Под влиянием своего учителя святителя Филарета (Дроздова) будущий проповедник не только сформировал в себе основы духовно-нравственного бытия, но и впитал все лучшее, что на тот момент могло дать религиозное образование. Это помогло ему видеть образ Божий в иноверцах, старообрядцах и «инородцах» и с любовью располагать их сердца к принятию Христовой веры. PDF-версия.
17 августа 2022 г. 18:00
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион
В Нью-Йорке 16 мая 2022 года после продолжительной болезни отошел ко Господу Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. PDF-версия. (06.01.1948 - 16.05.2022)
25 июля 2022 г. 16:00
Сосуд благодати полный и преизливающийся
В этом году Русская Православная Церковь отмечает значимую юбилейную дату — шесть столетий со дня обретения святых мощей Игумена земли Русской, всея России чудотворца преподобного Сергия. В посвященном ему каноне приводятся удивительные слова: «...честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый». К этому сосуду благодати из века в век прибегали и прибегают в своих нуждах и болезнях сотни тысяч православных верующих, всегда находя в нем духовную опору и поддержку. За шесть веков у мощей преподобного Сергия сложилась своя история, о которой «Журналу Московской Патриархии» рассказал насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, исполняющий обязанности настоятеля храма Преображения Господня — Патриаршего подворья в Звездном городке, иеромонах Пафнутий (Фокин). PDF-версия.
5 июня 2022 г. 11:00
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ЖМП № 1 январь 2023 / 17 января 2023 г. 15:00
Будет на сем месте благодать Божия
К 600-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЯВЛЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО ИИСУСОВА КРЕСТА, ИМЕНУЕМОГО НЫНЕ ГОДЕНОВСКИМ
В этом году исполняется 600 лет со дня явления на Сахотском болоте неподалеку от Ростова Великого чудотворного Иисусова креста (ныне именуемого Годеновским). В августе прошлого года на заседании Священного Синода (журнал № 77) по ходатайству епископа Переславского и Угличского Феоктиста день явления чудотворного Креста — 29 мая (11 июня по новому стилю) был внесен в месяцеслов Русской Православной Церкви как день празднования этого события.
Когда сегодня оказываешься в Годенове и видишь, сколько паломников приезжает каждый день поклониться Кресту, удивляешься, что всего тридцать лет назад эта реликвия находилась практически в забвении и даже могла навсегда исчезнуть. PDF-версия.
От греческой стороны
Согласно летописным сведениям, очевидцами чудесного явления Спасителя на Крестном Древе и иконы чудотворца Николая со Святым Евангелием в руках, произошедшего 29 мая (11 июня) 1423 года, стали местные пастухи. Как сообщает предание, они вдруг увидели «в свете неизреченном, на воздусе, аки живы» образы Распятия Господня и святителя Николая. От страха они упали замертво и пришли в чувство от исходящего от Креста голоса: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий. И кто с верою придет помолиться, многие будут исцеления и чудеса от Животворящего Креста, молитв ради чудотворца Николая. Идите и расскажите об этом всем людям, чтобы на месте этом поставили церковь Мою».
Первым Божиим чудом, дарованным от явленного Креста, было основание среди болота прочного холма, на котором в скором времени был возведен храм во имя святителя Николая с приделом в честь Животворящего Креста Господня. В 1776 году на месте обветшавшей деревянной была построена и освящена каменная церковь с тремя престолами: главным в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и приделами во имя святителя Николая и в честь Покрова Божией Матери.
С того времени в этом месте, которое стало именоваться Никольским погостом, стали происходить чудеса, их записывали в особую книгу. Первая такая книга сгорела при пожаре, который случился в храме, но спустя некоторое время запись свидетельств благодатной помощи по молитвам перед святыней была возобновлена. За шесть столетий существования Креста люди не раз пытались осмыслить духовное значение его явления для российского государства.
В частности, известный историк и богослов Виктор Тростников считает, что явление Креста случилось в тот исторический период, когда на Руси происходили важнейшие события, определившие на века пути ее развития. Это время правления великого князя Василия II, при котором крепнет Московская Русь, объединяющая вокруг себя многие княжеские земли. В 1448 году Московским собором в митрополиты всея Руси возводится рязанский епископ Иона — впервые эту кафедру занимает иерарх не греческого, а русского происхождения. Так Русская Церковь обретает независимость от Константинопольского Патриархата. В 1458 году, после падения Константинополя, некий благочестивый паломник приносит в обитель под Псковом (ныне Спасо-Елеазаровский монастырь) величайшую святыню — чудотворный список с Цареградской иконы Божией Матери.
Спустя около полувека в этой же обители старец Филофей как будто подведет итог произошедших событий: «...два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Русь становится последней надеждой для всего православного мира.
Про грибы и ягоды забыли сразу
После Октябрьской революции 1917 года на Никольском погосте был создан колхоз, но существовал он недолго. По свидетельству старожилов, в годы гонений на Церковь безбожные активисты попытались вынести святое распятие из Крестовоздвиженского храма Никольского погоста, «но Крест словно налился свинцом, и они не смогли его сдвинуть». Тогда решили распилить его, «но зубья пилы наткнулись на необъяснимо твердый материал и сломались, словно Крест был вырезан не из дерева, а из камня». В 1940 году Крест был перенесен верующими из закрытого Крестовоздвиженского храма (впоследствии частично разобранного на хозяйственные нужды, ныне восстановленного как мужской монастырь Животворящего Креста села Погост Крест Ивановской области) в храм святителя Иоанна Златоуста села Годеново нынешней Ярославской области.
В 1997 году Златоустовский храм стал подворьем Переславского Никольского женского монастыря.
— Мы узнали о Годенове от москвичей, — рассказывает игумения Евстолия, настоятельница монастыря. — Приехали к нам однажды паломники из столицы и говорят: «У вас тут такая святыня под Ростовом — Крест Господень!» Было удивительно, что живем рядом, но ни о каком Кресте не слышали. Решили съездить посмотреть. И отправились с сестрами в это затерянное среди лесов и болот место.
Возле Годенова пришлось выйти из машины и идти пешком, поскольку дорога, можно сказать, закончилась. Помню, стоял погожий летний день, мы шли через поле, вдалеке церковь на горе стоит. Красиво! Шли и радовались. Думали, сейчас посмотрим Крест, а потом за грибами и за ягодами отправимся. Когда вошли в Златоустинский храм и увидели Крест, сестры стали горячо молиться. И про грибы да ягоды напрочь забыли. Познакомились с местным священником Алексием Алексеевым. Я ему рассказала, что мы уже третий год ищем подворье для монастыря — уединенное место с церковью, чтобы можно было и потрудиться, и помолиться, и что Годеново как нельзя лучше для этого подходит, и если дело сладится, будем ему помогать в храме. «Давно мечтал о помощниках», — радостно откликнулся отец Алексий. Так зародилось наше монастырское подворье.
Матушка Евстолия вспоминает, что Крест тогда находился в плачевном состоянии: весь в трещинах, с облупившейся краской. Святыня, хранившаяся в киоте, грубо сколоченном из досок, стояла в разрушающемся храме, в котором протекала крыша, не было отопления, а стены из-за перепада температур сильно отсырели. Стало понятно, что если срочно не заняться реставрацией Креста и самого храма, то святыня может быть в скором времени безвозвратно утрачена.
— Долго искали реставраторов, которым можно доверить такую реликвию, — продолжает мать Евстолия. — Ими стали ведущие специалисты Отдела реставрации древнерусской живописи Русского музея Петербурга Рудольф Кесарев и Михаил Бушуев. Они провели экспертизу и согласились на наше условие: реставрировать Крест, не вынося из храма. К тому времени о годеновской святыне стали узнавать во многих уголках нашей страны, паломники ехали отовсюду, поэтому не хотелось даже на время лишать людей возможности помолиться у Креста.
Трещины, плесень и грибок
Художник-реставратор Михаил Бушуев, рассказывая, как происходило восстановление Креста в 2002–2003 годах, подтверждает его сильное разрушение:
— Даже основание перекрестия, на котором все держится, было слабеньким, хлюпало. А Крест тяжелый, вдвоем и то его было сложно поднять, он мог сломаться в любой момент. Когда мы его разобрали, на крестовине между плечами фигуры Спасителя обнаружили широкие щели. Дерево со временем дало усадку, кроме того, повылетали имевшиеся вставочки, что и привело к появлению огромных щелей в районе крестовины. Мы ее намертво закрепили, убрали щели на плечах Спасителя, и они стали гладкими, ровными. Так же сильно пострадала нижняя часть Креста. По преданию, бабушки прятали его от безбожников где-то на улице, в сырости. Складывалось впечатление, что он хранился прямо на болоте, — настолько сильно пострадал и нижний уровень, и многие части фигуры распятого Христа. По-видимому, какое-то время Крест даже был воткнут в землю, и дерево сгнило. В живом дереве вода благодаря его проводящей системе по капиллярам поднимается на самый верх. Такая природная смачиваемость древесной структуры позволяет жить даже тридцатиметровым деревьям, питает их листву. В сухом дереве структура сохраняется, и если изделие убрать в подвал или поставить на землю на влажное место, вскоре оно напитывается сыростью, и начинается процесс гниения.
Продолжая свой рассказ, реставратор уточняет, что сильно была повреждена теменная часть головы Спасителя.
— В этом месте красочный слой был полностью смыт, осталась только паволока. Скорее всего, там, где Крест хранили, дождь капал прямо на темя скульптурной фигуры. На фотографиях, имеющихся в паспорте реставрации, видно, что в этом месте образовались трещины почти в палец шириной. От плотной древесины торчали лишь жалкие остатки, а все остальное представляло собой труху, которую можно было протыкать пальцем. Кроме того, она была еще и поражена плесенью, грибками, их целый букет был обнаружен. Мы взяли пробы, в отделе биохимии нашего музея составили рекомендации, исходя из которых мы обработали Крест от плесени и жучка.
Дерево буквально звенит
Михаил Бушуев обращает внимание на редкую для столь древней реликвии сохранность. Несмотря на сильные разрушения, Крест дошел до наших дней не таким почерневшим, какими бывают старинные иконы. Реставратор объясняет это особыми качествами его первоначального покрытия и тем, что он не подвергался многократным поновлениям.
— Может быть, когда-то его незначительно ремонтировали один-два раза, но глобальных реставраций явно не проводилось, благодаря этому Крест дошел до нас в хорошей сохранности. Живопись кое-где разрушилась, отлетела, но там, где она уцелела, она не была черной. Как правило, иконы, прожившие длинную жизнь, пребывают под толстым слоем записей, перелевкаски. А здесь мы имеем первоначальный облик древнего произведения. Это, конечно, удивительно.
Продолжая размышлять об уникальности годеновской святыни, Михаил Бушуев отмечает, что Крест необычен и по пластике: тело распятого Спасителя имеет своеобразный изгиб, по немного изломанной линии.
— Интересно также, что обычно глаза Христа на распятиях закрыты, а на Годеновском кресте глаза у Спасителя были открыты, как установили в ходе реставрации. Красочный слой в области глаз утрачен, но под микроскопом мы обнаружили след белил. Размером он буквально с маковое зернышко, но под микроскопом ясно видно, что это белила, то есть на лице Христа были прорисованы открытые глаза. А из-под волос видно и прорисованное ухо, то есть имеется в виду, что Господь все видит, все слышит, — это необычный образ.
Материал Креста тоже показался нам необычным. Можно предположить, что это липа, дерево с весьма мягкой древесиной. Однако у Годеновского креста, особенно на животе, на груди Спасителя (в тех местах, которые не подвергались особому воздействию сырости), дерево оказалось неожиданно плотным, оно прямо звенит. Волне возможно, что Крест может быть таким древним, как об этом говорит предание.
На земле и на небе
Трудами и молитвами игумении Евстолии и сестер Переславского Никольского женского монастыря Крест был спасен от гибели и отреставрирован, помещен в 2003 году в специальный киот, защищающий реликвию от температурных перепадов и сырости. Также восстановлен древний Иоанно-Златоустовский храм, где хранится святыня, построены крестильный храм, дом причта, трапезная и церковная лавка. Сейчас здесь возводится соборный храм Софии Премудрости Божией, задуманный в византийском стиле по образцу знаменитого собора Айя-София в Стамбуле — бывшем Константинополе. По замыслу матери Евстолии, он должен стать архитектурной доминантой паломнического миссионерского центра «Святое Годеново».
Копию Годеновского креста можно увидеть не только в российских городах, но и в Грузии, на Украине, в Греции, Сербии, Америке. И даже в космосе — на Международной космической станции. Крест был доставлен в зоны военного конфликта — в Сирию, Луганск. Лик Спасителя на копии Креста для Иоанно-Предтеченского монастыря в Луганской области получился темным. Но, как засвидетельствовал наместник монастыря архимандрит Варфоломей, через год образ посветлел.
Первая копия была изготовлена в 2013 году для Владимирского собора — усыпальницы русских адмиралов в Севастополе. Мать Евстолия вспоминает торжественную встречу Креста, которую возглавили митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и адмирал Черноморского флота ВМФ Александр Витко, как прошли крестным ходом по улицам Севастополя и как копию Годеновского креста заносили на военные корабли, где перед ней освящали военные флаги, а моряки получали в благословение иконки с изображением святыни. Как горячо и благоговейно молились севастопольцы перед Крестом!
— Когда И. Э. Грабарь отреставрировал Троицу, он словно заново открыл нам Рублева. Вот и мы присутствуем при втором обретении годеновской святыни, — замечает игумения. — Столько паломников приезжает, что на праздничных службах, бывает, не все помещаются в храме, многие стоят на улице. Удивительно, что именно храм святителя Иоанна Златоустого стал прибежищем небоявленной святыни, едва уцелевшей в лесах. Не чудо ли, что преставившийся в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста константинопольский святитель оказался ныне хранителем Креста Господня? Божиим Промыслом ревностный святитель Иоанн Златоуст вновь встал у Креста, но уже не в Византии, а в России.
Обнимающие руки Спасителя
Заведующая научно-исследовательским отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева кандидат искусствоведения Светлана Гнутова много десятилетий занимается возрождением российской ставрографии (науки о кресте), написала монументальный труд «Крест в России», где говорится и о Годеновском кресте.
— Технология изготовления этого Креста особенная, — считает Светлана Витальевна. — Годеновский крест горельефный, его делал мастер резьбы по дереву, но, кроме того, мы видим здесь и полноценную иконописную технику с полным соблюдением традиций — наклеиванием ткани-паволоки, использованием левкаса и темперы. Такое сочетание техник в одном изделии уникально.
Поразительна и совершенно особенна пластика фигуры распятого Христа, найти аналог которой очень сложно. Если рассматривать пропорции фигуры с анатомической точки зрения, они местами намеренно преувеличены, а местами преуменьшены. Голова маленькая, лик скорбный, как будто не руками сотворенный, — напоминает изображение Спаса Нерукотворного. А руки огромные, провисающие в локтях, с очень крупными кистями, ступни ног также увеличенных размеров, необычное, намеренно деформированное изображение живота. Крест кажется очень архаичным, его изображение выглядит очень древним и весьма условным. Кроме того, в нем ощущается экспрессия, напряжение. Думается, что мастер закладывал в его пластику особый смысл. В преувеличенных руках — одновременно и просящих, и обнимающих с Креста всех и вся, — бесспорно, имеется явный художественный замысел, усиливающий остроту его восприятия.
Явление чудотворного Креста на Сахотском болоте, по мнению Светланы Гнутовой, занимает особое место в истории России:
— На Руси известны и другие чудотворные кресты, их явление тоже было необычным. Например, в Успенском соборе города Дмитрова был поставлен крест размером почти два метра, но не рельефный, а живописный, приплывший против течения реки. Однако ни одно из подобных событий не сопровождалось столь масштабными природными явлениями, как сошествие Годеновского креста: землетрясение, образование горы на месте болота (что подтверждается и современными геодезическими исследованиями), свидетельствующими об особенном предназначении этой святыни. Даже сам факт, что Крест вообще дошел до нас, безусловно, промыслителен. Ведь уже в XVI столетии на Руси начали борьбу со скульптурой как с идолопоклонством. Из церквей убирали объемные образы Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы и другие. Даже в наше время у некоторых Годеновский крест вызывает удивление — как будто бы живой человек на кресте, дышащий. А в те времена такая смелая трактовка распятия многих могла ввести в смущение.
Что же говорить про советскую богоборческую эпоху, когда даже писать о кресте было невозможно. Из публикаций изображение крестов убирали еще до печати, а те книги, которым поначалу удавалось пройти незамеченными, затем просто изымались из оборота. Поэтому в советские времена исследователей Годеновского креста было немного.
До сих пор есть загадки, связанные с ним. Мы отмечаем в этом году 600-летие со дня его явления. Но это не значит, что тогда же он и был создан. Теперь надо определить место и время его изготовления; Иисусов крест ждет серьезное научное исследование.
17 января 2023 г. 15:00
Ключевые слова: Годеновский крест, Никольский погост, реставрация, святыни, ставрография, Сахотское болото
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