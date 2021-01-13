Эра милосердия

Пандемия коронавируса перевернула налаженную жизнь. По данным социологических исследований1, у более половины населения сократились доходы, каждый третий испытывал угрозу потери или же потерял работу, две трети отметили повышение цен на товары и услуги. С введенными ограничениями передвижения практически каждый пятый испытал сложности с оказанием помощи родным и близким. Это сильнее всего отразилось на наименее защищенных: инвалидах, одиноких пожилых людях, малообеспеченных и многодетных семьях, бездомных. Эпидемия стала временем испытаний не только для государственной системы социального обеспечения и экзаменом на эффективность благотворительных организаций, но и для Церкви. PDF-версия.



Помощь на всех уровнях

В самом начале морового поветрия, обращаясь в проповеди к пастве, Святейший Патриарх призвал не поддаваться панике и унынию, соблюдать предписание властей о самоизоляции и сконцентрироваться на молитвенной жизни. Он говорил, что нужно просить у Бога сил пережить это время и дать возможность увидеть и понять пути Его Промысла, умом и сердцем почувствовать Его присутствие в нашей жизни. Потому что чем ближе человек к Богу, тем меньшую власть над ним имеют трагические события, переменчивое влияние чужих идей и жизненных ценностей. «То, что сегодня происходит, — вовсе не случайно. Господь действительно дает нам время для осмысления своей жизни, принесения покаяния, изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств, своих дел», — говорил Его Святейшество. А время покаяния неразрывно с милосердием, с которым связано самое главное измерение человеческой жизни — способность совершать добро. По сути, Патриарх сказал, что время бросило вызов всем православным людям и стало испытанием их веры.

Церковь этот вызов приняла. После того как 30 марта в России был официально объявлен «режим нерабочих дней»2, Церковь быстро открыла горячие телефонные линии, штабы и новые центры помощи. В частности, уже 3 апреля они появились в Ростове-на-Дону, Смоленске, Петропавловске-Камчатском, Томске, Екатеринбурге, Ахтубинске, Великом Новгороде, Волгограде. Можно выделить несколько уровней церковной поддержки: патриарший и синодальный, епархиальный, благочинный, приходской и индивидуальный. Первое время это была материальная помощь: доставка продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и личной гигиены (в том числе средства индивидуальной защиты (СИЗ), перчатки, маски), вещей, топлива, а также психологическая и юридическая (оформление пропусков для волонтеров и связанные с этим штрафы, юридические консультации при потере кормильца). Но скоро она дополнилась медико-санитарной (патронаж), транспортной (сопровождение в храм, перевозка больных из дома в больницу), духовной (совершение Таинств на дому и в больницах), информационной (инструкция для лиц из группы риска) и педагогической (дополнительные онлайн-занятия с детьми) видами помощи. Особой формой стала закупка для больниц медицинского оборудования и СИЗ для врачей и медсестер, работающих в красной зоне. Важно, что, несмотря на пандемию, не прерывалась реализация действующих социальных проектов.

Поскольку столица первой приняла на себя удар эпидемии, то в ней также сразу же, на базе Православной службы помощи «Милосердие» и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (далее — синодальный отдел), был развернут Московский церковный штаб помощи и открыт телефон горячей линии (+7(495) 542-00-00). По нему мож-но было не только оставить просьбу, но и записаться в добровольцы. С конца марта поступило около 30,8 тыс. звонков. Кроме того, синодальным отделом был создан сайт «Церковная помощь. Антивирус Милосердия», где собиралась вся информация о церковной помощи в стране и за рубежом и сообщалось, как и где ее получить. В мае на сайте Милосердие.ру открылся сбор средств на продуктовую помощь для нуждающихся людей, оказавшихся на грани голода (см. справку). По московским приходам были разосланы рекомендации создавать группы волонтеров. Движение «Православные добровольцы» открыло проект «Про добро»: доставляли продукты, вещи, одежду, СИЗ. По распоряжению Святейшего Пат­риарха епархиальным центрам гуманитарной помощи и центрам поддержки беременных женщин в кризисной ситуации в 44 епархиях, которые находились под угрозой закрытия, были перечислены целевые денежные средства Московской Патриархии. Было закуплено дополнительное оборудование и тест-системы для определения антител к COVID-19 для Центральной клинической больницы святителя Алексия. Также Синодальный отдел по благотворительности передал Боровичской епархии Новгородской митрополии четыре кислородных концентратора. Аналогичную поддержку в приобретении для своих больниц необходимого мед­оборудования оказывали Ханты-Мансийская, Санкт-Петербургская, Серовская (Екатеринбургская митрополия), Ярославская, Саратовская, Ростовская епархии и епархии Белорусской и Украинской Православных Церквей.

Очень важны призывы Церкви (в России, на Украине и в Белоруссии) к тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, сдавать кровь для лечения больных пациентов. Так, в Больнице святителя Алексия Московской Патриархии в рамках совместной инициативы с московской Городской клинической больницей № 52 была открыта специальная горячая линия по вопросам донорства плазмы. На встрече со Святейшим Патриархом Кириллом Президент России Владимир Путин отметил: «Я хочу поблагодарить Вас и всех священнослужителей Русской Православной Церкви за служение в этих очень сложных условиях».

«Вы спасли нашу семью!»

Лидерами по числу заболевших коронавирусом в нашей стране стало шесть регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области. Соответственно, отделы по социальному служению в этих епархиях и приняли на себя максимальную нагрузку. О конкретной работе и характере проблем, с которыми столкнулись, например, в Московской (городской) епархии, можно судить по приходу Новомучеников и исповедников Российских в Строгине.

«С началом пандемии в храме и на всех наших интернет-ресурсах мы разместили информацию, что наш храм оказывает помощь нуждающимся. Были открыты две приходские горячие линии — в социальном отделе и группе «Милосердие» (служение в больницах и патронаж на дому), — рассказывает работник социального отдела Елена Глебова. — Непосредственно в мою задачу входила координация работы добровольцев — распределение между ними заданий на приобретение и доставку продуктов, лекарств, заказов из церковной лавки. Для малоимущих все это приобреталось на средства, собранные на счете, опубликованном на приходском сайте. Дежурные горячих линий психологически поддерживали тех, кто не мог посещать богослужения и испытывал душевный дискомфорт в условиях карантина. Однажды позвонила бабушка, которую лишили государственной социальной поддержки. Потребовалась помощь в сборе документов, подтверждающих, что ей никто не помогает. Социальный отдел также оказывал и юридическую помощь, когда волонтеров стали штрафовать за нарушение режима самоизоляции, поскольку форма пропусков для свободного передвижения по городу несколько раз менялась.

В другой раз на горячую линию позвонила мама ментального инвалида: они оба, заболев коронавирусом, оказались в разных больницах. Причем молодого мужчину выписали раньше, и приход занимался его социальным сопровождением, найдя сиделку-волонтера, пока тяжело болевшая мама не вернулась домой. «В этом случае мы столкнулись с серьезной проблемой, — продолжает Елена. — Оформить опекунство над инвалидом дело не быстрое, но при этом государством не предусмотрено временное сопровождение ментального инвалида, пока его родственники находятся в больнице». Семья получила всю необходимую помощь. Поэтому вполне оправданно звучали слова благодарности мамы инвалида: «Вы спасли нашу семью!».

У операторов горячей линии в Москве и Екатеринбурге были проблемы этического порядка: их просили о помощи здоровые люди, которые по каким-то причинам не хотели или боялись выходить из дома, чтобы купить себе продукты. «Была разработана инструкция, точно определяющая круг наших подопечных, — говорит пресс-секретарь службы «Милосердие» Александра Шибалина. — И операторы старались выяснить, действительно ли человек нуждается в нашей помощи».

В Екатеринбургской епархии участники проекта «Время заботы» на себе почувствовали, что такое «хейтерская атака» (агрессивное поведение в интернете). В первый же день работы горячей линии позвонило восемь сотен человек. «Целью большинства была проверка, действительно ли помощь можно получить бесплатно. Они напористо выясняли, кому и какие продукты (лекарства, средства гигиены) предоставляет наша служба помощи, — вспоминает специалист проекта Светлана Кислова. — Кто-то даже спрашивал, есть ли в продуктовых наборах красная икра. К счастью, это длилось только один день». А сотрудники московской службы «Милосердие» столкнулись с попыткой мошенничества, когда им пытались продать некачественные или несертифицированные СИЗ (костюмы, перчатки, респираторы и антисептики). «Мы изучали всю специфику СИЗ, — продолжает Александра. — Узнали, какие должны быть сертификаты у продавцов, внимательно знакомились с договорами. От нас требовалось оперативно обеспечить защитой наших сотрудников и подопечных, ошибиться мы не имели права. А попытки поставить нам некачественный товар отмечались неоднократно».

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции диктовала условия, расширяя формы помощи. Так, «Автобус милосердия» и «Социальный патруль» Благотворительного фонда «Диакония» в Санкт-Петербурге не только помогал бездомным, но и развозил адресную помощь.

Массовой формой помощи в Московской области стали горячие обеды в благотворительных приходских столовых не только для бездомных, но и для малоимущих, и число порций заметно возросло. Так, столовая при Михаило-Архангельском храме города Пущина ежедневно обслуживала около 120 человек, а еще 80 нуждающимся в период самоизоляции обеды доставлялись на дом. Кроме того, ежемесячно прихожане храма развозили по адресам еще и 300 продуктовых наборов. Большую продуктовую помощь оказывали и другие храмы Серпуховского церковного округа. В результате ежемесячное число формируемых продуктовых наборов возросло с 63 в прошлом году до 1,5 тыс. Помощь оказывалась на 26 приходах Истринского и Богородского благочиния церковных округов. А в Павлове еженедельно в означенные дни раздавались бесплатные обеды, которые готовили в трапезных разных храмов в рамках акции «Ближний мой».

Объединяя силы

Церковные штабы помощи и приходы активно сотрудничали с представителями власти, некоммерческими благотворительными организациями и предприятиями, совместную работу организовали православные и мусульманские общины. В Санкт-Петербурге сотрудники компании ООО «Мастер Мир» на собранные у себя в ходе благотворительной акции средства для фонда «Диакония» приобрели сотню продуктовых наборов для нуждающихся. В Екатеринбургской епархии служба милосердия совместно с Русской медной компанией и аптечной сетью «Живика» обеспечивала бесплатными лекарствами людей старше 60 лет. Помощь оказана на 1 млн. руб. В татарстанском Болгаре Чистопольская епархия совместно с мусульманской общиной и администрацией Спасского района Татарстана открыла Центр гуманитарной помощи. Как и другие жители города, вещи регулярно жертвуют священники и имамы. Сестры милосердия при Пантелеимоновском храме города Батайска (Ростовская епархия) регулярно посещают проблемные семьи, приносят продуктовые наборы.

Белгородское Марфо-Мариинское сестричество в связи с ростом запроса на продукты приобретало их благодаря Президентскому гранту. Кроме того, в рамках реализации проекта «Добрый дом» это сестричество организовало индивидуальное консультирование по таким психологическим проблемам, как утрата смысла жизни, переживание горя, страхов, тревог, проблемы личностного роста, детско-родительские, семейные конфликты.

В архангельском, курганском, новгородском, саратовском и чебоксарском сестричествах шили защитные маски.

Из-за карантина оказались невозможны свидания родственников с подопечными богаделен, и благотворительная организация «Покровская община» организовала для них в Ленинградской области онлайн-общение. Такого же рода онлайн-технологии освоили Марфо-Мариинское сестричество Белгорода, «Живоносный Источник» в Тюмени, петербургское Сестричество святой мученицы Татианы. В Каширском церковном округе Подмосковья в оказании помощи нуждающимся принял участие Благотворительный фонд помощи заключенным «Рука к руке», которым руководит протоиерей Игорь Юдин, клирик Введенского храма Каширы. Фонд совместно с председателем Общественной палаты городского округа Ю. Н. Поповой закупил продукты и СИЗ для пожилых людей. На Сахалине православные миссионеры из Братства Александра Невского пополнили ряды единого волонтерского центра.

Не были забыты и сельские жители. Добровольцы Георгиевского храма города Челябинска отправили помощь в сельские районы: в Варну, Еткуль, Уйское и другие деревни, а прихожане храма Святителя Николая Чудотворца города Уссурийска Владивостокской епархии обеспечили продуктами и одеждой 20 семей из отдаленных деревень.

Помощь медицинским работникам

В первый месяц пандемии выяснилось, что в помощи нуждаются не только малозащищенные группы населения, но также врачи и медсестры, которые неделями не покидают больницы. Им потребовалось обеспечение и продуктами, и горячим питанием, и СИЗ. Одними из первых стали готовить бесплатные горячие обеды для медиков прихожане Екатерининского храма города Симферополя и сотрудники Кризисного центра «Крымский дом для мамы». Они доставляли обеды на подстанции скорой помощи и в инфекционное отделение Городской больницы № 7. А прихожане храма Святой равноапостольной княгини Ольги села Калачево Кемеровской епархии обеспечивали горячими обедами медперсонал больницы № 22 города Новокузнецка. Одесская епархия передала для бригад скорой помощи Одесского областного центра медицины катастроф 500 защитных костюмов, 300 респираторов типа FP2, 50 респираторов многоразового пользования, пять тысяч перчаток, средства дезинфекции. Иногда врачам требовалась помощь в работе. И сестры Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии в составе медицинской бригады клиники «Ситидок» выезжали на предприятия, чтобы взять анализ на ковид у их работников. Положительные отклики в Сети вызвала и инициатива клирика Покровского храма в Новодвинске священника Владимира Смирнова, который, присоединившись к волонтерскому движению «Довези врача — стань автоволонтером», в свободное время привозит лекарства пациентам на карантине, среди которых есть и врачи.

Любовь и жертвенность

Когда весной по благословению Святейшего Патриарха в качестве меры профилактики в ­Мос­кве на два месяца закрылись все храмы, многие прихожане почувствовали, как им не хватает участия в богослужениях и церковных Таинствах. «COVID-19 — это коварная болезнь. Она парализует человека не только физически, но и духовно, — говорит окормляющий больных настоятель московского храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев. — Потому так важно для больных ковидом причастие Христовых Таин». В связи с этим Комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы была создана специальная группа подготовленных священников, которые с апреля круглосуточно выезжают на вызовы на дом и в больницу к людям с диагнозом «коронавирус» или похожими симптомами.

В весеннюю волну пандемии администрация больниц разрешала священнослужителям посещать красную зону лишь в исключительных случаях. Но довольно скоро врачи убедились, что для священников и больных причастие — это не формальный ритуал, а Таинство, что духовенство тщательно соблюдает все необходимые санитарные нормы. И осенью ограничения ослабили. Поэтому сегодня священнослужителей можно пригласить к больным в стационары во многих регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровской, Челябинской, Оренбургской, Ярославской, Ростовской и других областях. В некоторых епархиях красные зоны больниц посещают и архипастыри. В их числе епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Выксунский и Павловский Варнава, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Характерно, что, несмотря на пандемию, большинство церковных проектов продолжало развиваться. Не прекращалась, а к зиме даже расширилась помощь бездомным. В московском «Ангаре спасения» кормили не 100, как прежде, а 300 человек в день.. Теперь за едой приходят не только бездомные, но и те, кто потерял работу из-за пандемии. Вот почему так важно открывать новые проекты помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Такие, например, как тольяттинский «Пункт обогрева», в котором можно согреться и получить горячее питание в зимнее ночное время, акции по сбору теплых вещей, и даже пошив белья для бездомных, как в семейном центре «Очаг» при Сормовском церковном округе Нижнего Новгорода.

Развивались и проекты помощи семье. Так, в Сочи при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» малообеспеченные семьи теперь могут бесплатно получить свежий хлеб. Астраханский социально-экологический проект «Вещь во благо» обеспечивает нуждающихся одеждой и обувью. А в Казани для беременных женщин и семей с маленькими детьми открылось новое здание центра комплексной помощи «Социальный дом “Колыбель”». Инициатором проекта стал Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» социального отдела Казанской епархии.

Но все-таки главное в церковном социальном служении не только организация и реализация этих прекрасных проектов. Важнее, по мнению председателя Синодального отдела по церковной благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, — проповедовать о любви, говорить о жертвенности, учить радости отдавать. «Когда мы говорим о социальном служении, мы говорим не только о том, где найти средства, чтобы раздать людям. Мы должны думать о том, как утвердить в сердцах людей любовь, чтобы они помогали друг другу улыбкой, добрым словом, чтобы они научились другу сочувствовать и сострадать. Человеку очень часто не хватает общения, особенно сейчас, во время самоизоляции, не хватает внимания. Все это является составляющей социального служения Церкви», — убежден архипастырь. Это и должно быть главным вектором церковного социального служения, в какие бы времена оно ни совершалось.



При подготовке материала использованы материала сайта diaconia.ru.



Примечания

1 Белова Н. И. Пандемия COVID-19: социальное самочувствие россиян и медицинских работников: доклад на II Декабрьских социально-политических чтениях «Как живешь, Россия?» (Москва, ИСПИ ФНИСЦ РАН).

2 Режим нерабочих дней официально длился с 30 марта по 12 мая 2020 г., а в Москве — до 9 июня.



Помощь Русской Православной Церкви нуждающимся в период пандемии

● В период июнь-декабрь помощь на продукты, собранная Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви, составила 18 млн. 200 тысяч рублей. Ее получили более 39 тысяч нуждающихся в 54 епархиях, в том числе в ближнем (Киргизия, Молдавия) и дальнем зарубежье (приходы в Юго-Восточной Азии, в частности на Филиппинах и в Восточном Тиморе).

● Общая сумма помощи, оказанная нуждающимся Московской городской епархией составила около 79 млн.рублей, ее получили около 95 тыс. человек в Центре гуманитарной помощи, в «Доме для мамы», в Группе работы с просителями службы «Милосердие», в службе добровольцев и в «Ангаре спасения».

● Помощь Московской областной епархии составила 93,4 млн. рублей (это расходы на содержание благотворительных столовых, деятельность церковных социальных учреждений и проектов, поддержку семей духовенства и т. д.). Из них более 19 млн. рублей были направлены на поддержку обратившимся в храмы Московской епархии с различными нуждами.

● Екатеринбургской епархией была оказана продуктовая помощь нуждающимся на сумму 3,4 млн. рублей.

● Ростовской епархией была оказана помощь нуждающимся на сумму свыше 2,44 млн. руб. Она включает в себя продукты, бытовую химию, одежду.

● Украинская Православная Церковь оказала финансовую и материальную помощь медицинским учреждениям и населению на сумму свыше 2,5 миллиона гривен (6,6 млн. рублей). Кроме того, нуждающимся передано более 413 тонн продуктов и 62 тонны вещей.