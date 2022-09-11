Эффективный инструмент

«КЛЕВЕР ЛАБОРАТОРИЯ» — НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ: ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Минувший учебный год ознаменовался запуском на территории России образовательной платформы «Клевер Лаборатория», разработанной по патриаршему благословению Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (ОРОиК) для учителей Основ православной культуры, педагогов гуманитарных предметов, воспитателей и преподавателей православных гимназий. При помощи руководителя этого образовательно-просветительского проекта Юлии Селюковой «Журнал Московской Патриархии» разобрался, зачем именно сейчас понадобилось это начинание, что полезного можно найти на «Клевере» и с прицелом на какую аудиторию будет наполняться этот образовательный ресурс. PDF-версия.

Курсы – необходимые

1. Зачем и кому это нужно?

В первую очередь учителям школ, где в рамках предмета Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) преподается модуль Основ православной культуры (ОПК). «Клевер Лаборатория» — первая попытка в общероссийском масштабе организовать по-настоящему общедоступную образовательную платформу на базе дистанционного обучения, адресованную в первую очередь ведущим этот предмет преподавателям. Впрочем, уже сейчас немало полезного здесь могут почерпнуть учителя-­предметники общеобразовательных школ, завучи по воспитательной работе и даже сами дети (подробнее об этом ниже).

2. Как разрабатывалось содержание платформы и что в него входит?

— Перед началом работы мы опросили два десятка учителей ОПК, истории, литературы и обществознания из пяти российских регионов, — рассказывает Юлия Селюкова. — Как выяснилось, на местах прежде всего не хватает методической поддержки с конфессионально выверенным содержанием. Условно говоря, многие в провинции удивляются, когда слышат, что изображение, которое они демонстрируют на уроке ОПК детям, — вовсе не православная икона, а католическая фреска. Поэтому при наполнении нашего образовательного ресурса мы ставили целью в том числе создание профессионального стандарта повышения квалификации для учителей ОПК, поддержанного как синодальным ОРОиКом, так и Министерством просвещения РФ. Сегодня можно сказать, что как с той, так и с другой стороны мы испытываем весьма нужную и важную помощь и поддержку.

Основные образовательные программы «Клевера» для удобства пользователей сгруппированы в два больших раздела «Курсы» и «Вебинары».

3. По каким базовым курсам начать обучение можно прямо сейчас?

Пока в разделе «Курсы» четыре основных образовательных программы. Одна из них — вводный экспресс-курс по ОПК объемом 16 часов. Три других имеют стандартную 72-часовую продолжительность. Это базовая программа «Православная культура в начальной школе» на основе учебника по ОПК Ольги Янушкявичене; курс «Православная культура и светская этика в начальной школе», разработанный совместно с учрежденным Екатеринбургской епархией Миссионерским институтом, а также курс «Использование электронного обучения и дистанционных технологий в педагогической практике».

4. Какие преимущества получают выпускники базовых курсов?

Все успешно окончившие обучение на «длинных» программах получают свидетельство установленного образца об окончании курсов повышения квалификации учителей ОРКСЭ. Нелишне заметить, что даже те учителя, которые ранее проходили аналогичные образовательные программы, по существующим правилам обязаны делать это с трехлетней периодичностью, так что возможность получить новые знания и документ в придачу придется им весьма кстати!

Почему это особенно важно для преподавателей ОПК? Во-первых, это редкий шанс разобраться в самом предмете. Дело в том, что модульный принцип разделения ОРКСЭ на шесть курсов порождает несколько специфических проблем подготовки учителей. Как показывает практика, ОРКСЭ школьников обучают педагоги самых разных специализаций — от учителей начальной школы (что логично, ведь четвертый класс, где изучают этот предмет, — последний на первой ступени общеобразовательной школы) до историков, физруков и даже трудовиков. При этом отдельно курсы повышения квалификации именно по ОПК как одного из модулей ОРКСЭ государство не организует. За редчайшим исключением в региональных педагогических институтах учителя обычно проходят 72-часовые курсы подготовки по всему ОРКСЭ, получают сертификаты и приступают к преподаванию любого модуля из шести — хоть основ иудейской культуры, хоть светской этики.

Во-вторых, это возможность повысить квалификацию для всех, в том числе и для жителей регионов, в которых педагогических вузов вовсе нет. Часто учителя в этом случае вынуждены ехать учиться за тридевять земель (что долго и дорого) либо покупать «кота в мешке» онлайн. И «Клевер» — едва ли не единственный выход для учителей из глубинки.

5. Как организовано обучение на базовых курсах?

Все обучение проходит дистанционно. Оно включает в себя лекции по теории (их можно слушать в максимально удобном для себя свободном графике), вебинары, выполнение практических заданий в электронных рабочих тетрадях и подготовку итогового проекта — собственной методической разработки, которая в том числе пригодится для педагогического портфолио при ближайшей аттестации преподавательского состава.

Обучение — бесплатное

6. Как записаться на курсы?

Необходимо выбрать интересующий курс по веб-адресу clever-lab.pro в разделе «Программы», заполнить небольшую регистрационную форму и нажать на кнопку «Записаться». Вы автоматически попадаете в список ближайшей группы обучающихся или в лист ожидания на следующий поток, если курс уже стартовал.

Учебный год на платформе начинается 1 сентября. Группы по всем базовым курсам формируются по мере наполнения в зависимости от предмета — обычно от 50 до 100 человек. Если в данный момент желающих больше, вам предложат подождать очереди (обычно не более полутора месяцев).

7. Сколько это стоит?

Бесплатно.

8. Разве может быть бесплатным начавшийся с нуля серьезный образовательный проект, особенно на фоне происходящих в мировой и российской экономике событий? Ведь фактически занятия стоят недешево?

Конечно. Так, например, заявленная стоимость обучения на экспресс-курсе составляет 2,5 тыс. руб., на «длинном» базовом — 8900 руб. Но ни за них, ни за любую другую образовательную программу обучающиеся не платят. Не задействованы в финансировании, кроме того, ни церковный, ни государственный бюджеты, а все траты покрываются благотворителями, в том числе программное обеспечение платформы и поддержка ее работоспособности, а также труд преподавателей и куратора.

9. Зачем нужны кураторы в учебных группах, состоящих из взрослых людей?

Кураторы — это свободно ориентирующиеся как в предмете изучения, так и в онлайн-­формате обучения опытные педагоги-наставники из числа выпускников «Клевера». Они сопровождают каждую группу во время учебного процесса: проверяют домашние задания, помогают подготовить итоговый проект, отслеживают текущую успеваемость, напоминают про организационные моменты и, конечно, мотивируют учащихся на повышение качества обучения. Для технической и организационной поддержки есть и координатор сообщества учителей — это постоянный сотрудник «Клевер Лаборатории».

10. Помимо вебинаров, которые входят в учебные программы курсов, «Клевер Лаборатория» предлагает отдельные трансляции семинаров на разные темы. Для кого они предназначены?

Они доступны всем желающим и также бесплатны. Так, самый посещаемый в данный момент постоянный вебинар «Психолого-­педагогическая мастерская» ведет кандидат педагогических наук завкафедрой методологии образования Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Екатерина Александрова.

Для удобства пользователей доступные в настоящий момент вебинары сгруппированы по трем образовательным областям: воспитание, литература и православная культура. Основная часть видеоконференций, как и все базовые курсы, транслируется онлайн. Некоторые выложены на портале как самостоятельные занятия, которые можно просмотреть по отдельной ссылке. К примеру, когда этот материал готовился к печати, в рубрике «Воспитание» огромной популярностью пользовалось занятие Ольги Труниной на тему «Воспитание в походе: это возможно».

Перспективы — отличные

11. Почему, собственно, «Клевер»?

Для названия любого интернет-проекта есть несколько необходимых условий. Слово и соответствующее доменное имя в интернете должны быть свободны, их эмоциональное восприятие не должно вызывать негативных ассоциаций, а написание латиницей не может предполагать вариаций для привыкших к кириллице пользователей.

— Почти отчаявшись в течение нескольких месяцев подобрать нужное слово, как-то я шла по территории Донского монастыря и увидела зеленевшую клеверную поляну, — вспоминает Юлия Селюкова. — Проверили по именам — клевер оказался свободен! Опрос учителей показал, что эту травяную культуру они воспринимают исключительно позитивно. Ну а когда мы вспомнили, что похожее английское слово clever означает «умный», все окончательно сложилось.

12. А почему «Лаборатория»?

Потому что перспективная цель «Клевера» — не просто образовательная платформа для педагогов, а научно-методический центр по проблемам преподавания духовно-нравственной культуры от детского сада до воскресных школ для взрослых. Пока соответствующий раздел под названием «Мастерская» оформлен в виде «копилки» методик по ОПК для четвертого класса. Интересующиеся почерпнут здесь разработки по восьми темам: «икона», «молитва», «монашество», «подвиг», «семья и ее ценности», «таинства Церкви», «храм», «Церковь». А еще тут притаился подготовленный специально для детей образовательно-­художественный сериал «Девочка и робот» для десяти уроков по учебнику ОПК под редакцией Ольги Васильевой.

13. Что такое «Клевер ДНК»?

Это организованный лабораторией открытый конкурс для педагогов общеобразовательных школ, приходских специалистов по работе с детьми, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений и студентов профильных вузов. Игра слов в выражении «Клевер ДНК» не случайна: известную аббревиатуру организаторы расшифровывают как «Духовно-нравственная культура» и надеются, что она, подобно молекуле ДНК, из поколения в поколение будет передавать важнейшие понятия и смыслы. Ну а поскольку и Основы православной культуры, и Основы духовно-нравственной культуры народов России — предметные области молодые, здесь присутствует множество креативных конкурсных категорий. К примеру, встречаются подкаст и ролик, квест и квиз, интернет-пост и кинопритча. По четыре победителя выберут в каждой из четырех номинаций: классический, современный, инновационный и творческий подходы к духовно-нравственной культуре.

Сейчас прием заявок завершен, после подведения итогов в сентябре состоится научно-­педагогическая конференция, лауреатов наградят паломнической поездкой. Работы всех призеров в дальнейшем можно будет увидеть в разделе «Мастерская».

14. Что еще нового ждет пользователей в краткосрочной перспективе?

На осень намечен запуск четырех новых базовых курсов. Они адресованы педагогам детских садов, преподавателям учреждений дополнительного образования, тьюторам «Клевера» и всем, кто чувствует, что не очень хорошо разбирается в духовных аспектах Православия (этот предварительно записанный цикл занятий по азам Катехизиса под названием «Библия для всех» готовит кандидат богословия, известный библеист Вероника Андросова).

Объем раздела «Мастерская» вырастет на три десятка позиций, структурно оформленных в виде двух блоков. Первый объединит ныне пока не задействованные основные богословские понятия («Бог», «Христос», «Евхаристия»), второй — ценностно-нравственные категории («славяне», «наша Родина» и др.).

Продолжит, кроме того, развиваться раздел «Учительская» — своеобразная корпоративная электронная газета из статей профессионалов и серии любопытных постоянных рубрик, одну из которых — «Детские вопросы, которые могут поставить в тупик» — ведет петербуржец Тимур Щукин.

Внимание! Контактная электронная почта проекта: support@clever-lab.pro





- По моему поручению Синодальным отделом религиозного образования и катехизации был создан эффективный, как мне кажется, инструмент методической помощи педагогам, работающим по этим дисциплинам, — это образовательная платформа «Клевер Лаборатория». Благодарен тем, кто уже трудится на ней, а это свыше двух тысяч преподавателей.

Святейший Патриарх Кирилл

Из Доклада на пленарном заседании ХХХ Международных

Рождественских образовательных чтений







ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Зинаида ДУХАНИНА, сотрудница ОРОиК Каменской епархии, тьютор «Клевер Лаборатории»:

— Мне удалось разобраться в правовых, организационных и методических вопросах преподавания православной культуры в начальной школе, познакомиться с основополагающими принципами и методами работы программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, детально изучить содержание учебных пособий.



Марина ГОНЦОВА, методист Нижнетагильского городского Дворца детского и юношеского творчества:

— Этой программой положено очень хорошее начало для понимания комплексного подхода к преподаванию ОПК в школе. На этих курсах для меня было важно услышать тех людей, которые задают направления этой работы, определяют содержание учебников по ОПК.

Наталья КУЛИКОВА, учитель ОРКСЭ, обнинский лицей «Держава» (Калужская обл.):

— По итогам пройденного курса я могу свободнее ориентироваться в государственно-правовых актах в области образования, у меня появилась уверенность в своих силах и готовность к духовному развитию, ведь учитель может объяснить ребенку только то, чем владеет сам.