Дивеево в кольце большой стройки

ЗАЧЕМ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ ОБЪЕДИНЯЮТ В ЕДИНЫЙ С АРЗАМАСОМ И САРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР И ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

В решающую стадию вступают работы по формированию ­паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Рассчитанный на пять лет амбициозный проект — беспрецедентная попытка комплексного решения по развитию больших территорий, осуществляемая совместно государственными и церковными структурами на уровне субъекта Федерации и священноначалия митрополии. Если ее получится реализовать, туристов и паломников по гораздо более качественным по сравнению с нынешними стандартам станут принимать и в Арзамасе, и в Троицкой Серафимо-Дивеевской обители, а закрытый город Саров с Успенским монастырем получат новые перспективы для развития. PDF-версия.

Обновленные вокзалы, остров на Вичкинзе и первая прогулочная набережная в сельской России

Первоначально в основе этих намерений лежало совместное стремление руководства региона и священноначалия Нижегородской епархии помочь Серафимо-Дивеевскому женскому и Саровскому Успенскому мужскому монастырям с воссозданием их исторического облика. Стороны пытались заниматься решением этих задач по отдельности — не получилось. Отсчет комплексного подхода ведется с 2017 года.

При поддержке Президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла четыре учредителя — Нижегородская епархия, областное правительство, Благотворительный фонд преподобного ­Серафима ­Саровского и Фонд содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа — создали Управляющую компанию по развитию Саровско-Дивеевского кластера, чтобы понять основные задачи, формализовать их в виде отдельных алгоритмов и решить, не отступая от заветов преподобного Серафима.

Весной позапрошлого года эта стратегия была одобрена на общегосударственном уровне: свет увидело распоряжение российского правительства № 552-р, в приложении к которому перечислены 54 первоочередных (со сроком исполнения по конец нынешнего года включительно) мероприятия от устройства ливневой канализации в Арзамасе до реконструкции Дивеевской центральной районной больницы. Впрочем, почти половина документа затрагивает дорожное хозяйство и транспортную сферу. Это и понятно. Паломникам, регулярно прибывающим в Дивеево, к примеру, из Москвы своим ходом, прекрасно известны «прелести» восьмичасового автомобильного путешествия через Муром. Вариант с поездами, проходящими через станции Арзамас-1 и Арзамас-2, казался комфортнее — но только до определенного момента, когда в райцентре решили убрать весь межрайонный автобусный трафик от железнодорожных вокзалов, назначив исходной точкой автовокзал (до которого еще надо добраться). И если с обратной транспортировкой помогали запущенные монастырем паломнические автобусы (хотя летом билеты были в определенном дефиците), то альтернатива такси у пассажиров, прибывающих в Арзамас утренними поездами, в конце 2000-х годов попросту исчезла. Кстати, сейчас и монастырь свои автобусные рейсы до Арзамаса отменил.

Впрочем, как автобусам, так и такси еще нужно доехать до пункта назначения, а состояние автодорог также оставляло желать лучшего. Поэтому на начальном этапе работ по кластеру основное внимание оказалось сосредоточено на элементах дорожной инфраструктуры. Важнейшие стартовые объекты уже выполнены: скажем, за 180 млн рублей построен юго-восточный обход центральной части Дивеева, позволяющий едущим с арзамасской стороны автомашинам уходить налево к Сарову и к Цыгановке, минуя село. В разгаре прокладка четырехкилометрового северо-­восточного ­автодорожного ­обхода с мостом через реку Вичкинзу (общая смета — около 749 млн руб.). Таким образом, дорожное кольцо вокруг села замыкается.

В Арзамасе начали прокладывать южный автодорожный обход, завершается капитальный ремонт обоих железнодорожных вокзалов. А железнодорожники два года назад запустили мультимодальный маршрут от Москвы до Дивеева: в любой кассе можно оформить единый билет на поезд и на стыкующийся с утренними поездами автобус от станции Арзамас-2 до монастыря. Трансферы на перекладных ушли в прош­лое, а таксисты немного умерили аппетиты — что паломников только порадовало. В целом же перечень утвержденных позиций по развитию кластера в так называемой светской части тянет на общую смету в 14 млрд руб­лей и финансируется из консолидированного (федерального и областного) государственного бюджета.

«С учетом выделенного финансирования в полном объеме реализованы 18 мероприятий. Построены новые административные здания, благоустроены дворовые территории и общественные пространства, отремонтированы дороги, газифицированы населенные пункты, — говорит директор управляющей компании Игорь Филиппов. — Связанные с пандемией сложности на ход работы никак не повлияли».

В активной фазе сейчас 32 объекта. В Дивееве это, помимо дорог и автостоянок, речная пойма Вичкинзы, где сосредоточены все святые источники в черте села. На нее предполагается возложить функцию второго центра притяжения туристов наряду со Свято-Троицким монастырем. Сам водоем активно чистят (он так сильно заилился, что посреди русла росли деревья), перед плотиной по переулку Голякова насыпают искусственный остров, который украсят часовней и памятником преподобному Серафиму (с «большой земли» туда перекинут пару пешеходных мостиков), а у воды устраивают прогулочную набережную (начинание также беспрецедентное — в сельской местности в России подобного прежде не делали). До конца года планируется озеленить берега, сформировать на них пешеходную сеть, поставить лавочки и систему освещения. Кроме того, благоустраиваются парк Победы и зона отдыха у истока реки Лубинки.

Монастырская ограда, двое врат и новый духовно-просветительский центр

Паломническим центром кластера, что вполне понятно, выступает Дивеево с Троицким женским монастырем. Реконструкция обители запланирована параллельно как обособленная часть всей программы развития кластера. Иногда ее называют епархиальным направлением, поскольку бюджетные средства здесь напрямую не задействуются. В первую очередь запланированные работы касаются периметра нынешней монастырской территории и предполагают возведение трех новых архитектурных элементов: Святых врат, Саровских врат и ограды. И те и другие врата располагаются близ Октябрьской улицы, которая, сохраняя общедоступный статус, становится пешеходной.

«Ведущие с территории обители на юг Саровские врата изначально существовали, но несли чисто утилитарную функцию, называясь “Врата на Саров”. Теперь мы придаем им стилистику русского узорочья, компонуя их из центрального проезда и двух боковых проходов. Силуэт врат сформирован трехшатровой композицией, шат­ры увенчаны луковичными главами, в арках и в киотах расположены мозаики, при этом центральная арка ориентирована на большой купол Казанского собора, — рассказывает автор архитектурной концепции директор Проектно-­научного центра классической и традиционной архитектуры МАрхИ Алексей Капустин. — Те же архитектурные приемы реализованы и в отношении Святых врат, хотя с ними еще сложнее: их никогда не существовало. Их мы размещаем в районе нынешнего Прудового переулка по главной монастырской оси Троицкий собор — Колокольня (согласно заветам преподобного Серафима), в общих чертах аккомпанируя внешнему облику Казанского собора. Внутри появятся надвратная церковь и монастырская лавка. Это будет уникальное современное сооружение, соединяющее фундаментальные традиции Православия с принципами преемственности русской культуры. Вокруг возникает новая живописная площадь. Вторая площадь, скомпонованная вокруг нового Богородичного киота, появляется на монастырской территории за Святыми вратами точно по их оси. Ее симметрично фланкируют корпуса нынешнего Дома паломника и повторяющего его внешний облик нового корпуса, который мы хотим поставить южнее. Таким образом, проекты нового строительства и благо­устройства западной части монастыря завершают формирование ансамбля обители. Аналогов подобному проекту, объединяющему традиции, преемственность и неразрывно ­связанную с историей современность, в современной практике церковного зодчества я не знаю».

Срединная часть Октябрьской улицы уже перекрыта, здесь сооружают Саровские врата 29-метровой высоты (в нынешнем году работы должны завершиться). По соседству на Казанской улице возводится Духовно-просветительский центр имени преподобного Серафима Саровского, а в начале переулка Голякова стартовала реставрация архитектурного памятника федерального значения «Дом священника». Кроме того, к пятну застройки примыкают несколько капитальных строений, самые внушительные из которых — многоэтажный торговый центр и кафе, снискавшее в минувшие годы популярность у паломников. Их судьба еще не решена. Что касается непрерывной ограды, она будет иметь вид стены из беленого кирпича, выгодно подчеркивающего фактуру материала. Предполагается, кроме того, вынести все келейные корпуса обители (для проживания послушниц, инокинь и монахинь) за святую Канавку, к востоку от монастырских соборов. Но сроки и принципиальная возможность этого шага будут зависеть от темпов расселения домов в квартале, ограниченном улицами Пантурова, Жирякова, Садовой и Первомайской и ныне занятом частной застройкой.

Арзамас превратят в туристический центр, а обе пустыньки благоустроят

На крайние точки кластера — Арзамас и Саров — в «пьесе» возложены побочные партии. Это, разумеется, не значит, что к запланированным в этих городах работам можно относиться спустя рукава. Просто в силу специфических причин паломнический компонент здесь не рассматривается как вещь первостепенной важности.

В стотысячном Арзамасе основные храмы и монастыри вместе с прилегающими к ним территориями ранее уже приведены в порядок епархиальными силами. Программой, впрочем, предусмотрены реставрационные мероприятия в двух соборах: Воскресенском, возведенном в 1842 году, и Спасо-Преображенском, строительство которого было окончено в конце XVII века. Их проводит ярославская художественная мастерская «Реставратор».

Так, до конца следующего года планируется отремонтировать фасад Воскресенского собора, отреставрировать фрески фронтонов, внутрихрамовую роспись, иконы и иконостасы, а также заменить оконные балки. Кроме того, сюда проведут отопление и вентиляцию, благодаря чему прежде летний храм будет открыт и в холодное время года. В Преображенском соборе отопление уже провели, а в трапезной части восстановили живопись. Сейчас тут расчищают фасады, возводят леса над главками для последующей замены обрешетки куполов, меняют двери и лестницы на входах, утеп­ляют кровлю в алтарной части, ремонтируют подклет.

«Но в первую очередь Арзамас решено развивать как точку притяжения не паломников, а туристов. Именно поэтому архитектурно-градостроительной концепцией развития Арзамаса намечено превратить исторический центр в уютное и привлекательное место — с удобными пешеходными связями, с комфортными кафе, с красивыми парками и скверами, с гостиницами различных категорий, — подчеркивает исполнительный директор управляющей компании Тимур Сираев. — Дендрарий и площадь 1 Мая в прошлом году уже благоустроены, сейчас в работу ушли еще несколько озелененных территорий, началась реконструкция Соборной площади с Гостиным Рядом».Первоначально у авторов идеи кластера была задумка соединить Дивеево со стотысячным Саровом непрерывной аллеей для крестных ходов с соответствующей инфраструктурой по всей ее длине. Но, скорее всего, этот проект придется отложить: закрытый город для паломнических групп власти открывать пока не готовы. Поэтому главное направление в саровской части мероприятий — благоустройство, а в выигрыше окажутся прежде всего прихожане Успенской Саровской пустыни.

Помимо некоторых важных коммунальных объектов, отметим знаковые точки: Ближнюю пустыньку преподобного Серафима, Молельный камень на Дальней пустыньке, пойму реки Сатис и ее набережную на двух участках, зону отдыха «Яблоневый сад». Все эти работы намечены на вторую очередь обустройства кластера — с 2022 по 2024 год. Всего в соответствующем предварительном списке пока 16 позиций. В Арзамасе это, помимо прочего, транспортно-пересадочные узлы у обоих железнодорожных вокзалов, а в Дивееве — две школы, новый паломнический корпус и трапезная, прокладка дорог к святым источникам в Цыгановке и в Кременках.



Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром, и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» здесь уже создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников. В целом реализация мероприятий по развитию кластера позволит повысить качество жизни людей и, конечно, сделает это направление еще более привлекательным для туристов.

Дмитрий Чернышенко,

вице-премьер Правительства РФ. 1 августа 2021 г.



Подробнее о Саровско-Дивеевском кластере читайте на Паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».