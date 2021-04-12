Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев

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Статьи на тему
память
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Врачеватель душ и тел
Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Великого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора. PDF-верия.
5 апреля 2021 г. 17:00
Александр Благословенный, Вятка и старец Федор Кузьмич
Ровно 220 лет назад, в ночь с 23 на 24 марта (н.ст.) 1801 года, в результате последнего в российской истории дворцового переворота на престол восшел 23-летний сын Павла I Александр I. Приближающийся двухвековой юбилей перехода в жизнь вечную этого монарха поднял интерес к его персоне, на период царствования которой пришлось несколько ключевых событий в жизни нашей страны. Оживилось и обсуждение популярной версии  мистификации  смерти самодержца, якобы организованной им самим для того, чтобы, удалившись от дел, тихо завершить свой век в скромных  молитвенных трудах. Меж тем всего за год до своей кончины в Таганроге Александр I совершил большое путешествие по России, в ходе которого посетил Вятку. Церковный историк и архивист из Вятской митрополии вспоминает об этом событии  в жизни губернского города и анализирует некоторые его особенности, могущие пролить свет на сопутствующие последним годам жизни Александра Благословенного загадки.
23 марта 2021 г. 15:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия. 
19 марта 2021 г. 17:00
Отрок восстал против богоборцев
Сто лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 1921 года, в тобольском арестном доме чекисты расстреляли 15-летнего Сергея Долганева — сына священномученика Ефрема Долганева и племянника священномученика Гермогена, епископа Тобольского. По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина) была проведена значительная работа по сбору материалов и составлению жизнеописания Сергея Долганева. Подвиг подростка и сегодня вдохновляет его нынешних сверстников. РDF-версия.  
6 января 2021 г. 18:00
Протоиерей Владимир Вигилянский: «Мы стали осознавать, что являемся потомками святого»
В августе исполнилось 20 лет со дня канонизации и обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (1762–1848) — священника из села Бортсурманы Нижегородской области. В Успенском храме, где служил праведный Алексий и где покоятся его мощи, 17 августа, в день их обретения, Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. В числе прочих владыке сослужил потомок праведного Алексия Бортсурманского, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Читателям «Журнала Московской Патриархии» отец Владимир рассказал, как он узнал об этом факте своей биографии и как это повлияло на его жизнь и жизнь его семьи. PDF-версия.
25 ноября 2020 г. 17:00
В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
Вчера, 6 октября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла одна из первых научных конференций в программе празднований 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Открывший ее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин провел сравнительный анализ исторических периодов, в течение которых Александр Невский почитался на Руси в той или иной различной степени, выражавшейся в числе посвященных ему соборов, церквей и часовен, в общественном интересе к его подвигу, в известности его как исторической личности. По мнению отца Леонида, вне конкуренции здесь имперский XIX век, когда три российских государя носили имя Александр. На втором месте – нынешнее время церковного возрождения, а на третьем – петровская эпоха, ознаменовавшаяся перенесением мощей святого в новую северную столицу и устроением там Александро-Невского монастыря.
7 октября 2020 г. 17:00
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1
1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 
1 сентября 2020 г. 19:01
Аналитика
Протоиерей Владимир Воробьев. Фото священника Игоря Палкина.
ЖМП № 4 апрель 2021 /  5 мая 2021 г. 17:00
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Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев

Протоиерей Владимир Воробьев стоит на этом снимке с фотографиями своего деда, в память о котором он был назван при крещении. Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (старший) был настоятелем храма святителя Николая в Плотниках на Арбате, членом епархиального совета при Патриархе Тихоне, благочинным Дорогомиловского сорока. В музее, посвященном памяти новомучеников и исповедников Российских, открытом в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке, имеется красивое деревянное пасхальное яйцо, подаренное протоиерею Владимиру святым Патриархом Тихоном. PDF-версия.

Дед отца Владимира первый раз был арестован в 1924 году, затем в 1930-м осужден и заключен на десять лет в Свирлаг, но оттуда по состоянию здоровья через два с половиной года отправлен в ссылку в город Спасск на Волге ниже Казани. В 1938 году он был снова арестован и заключен в местную тюрьму, где в 1940 году скончался от сердечного приступа. Бабушка рассказывала, что похоронили дедушку в общей могиле. Позже город был затоплен Куйбышевским водохранилищем, и только когда уровень воды понижается, показывается островок, где был Спасск, тюрьма и кладбище.

Протоиерей Владимир Воробьев, внук, родился через год после смерти своего деда, воспитывался в церковной семье и с детства чувствовал, что должен стать священником, как его дедушка. 

«Ближайшим храмом к нашему дому в Москве было Иерусалимское подворье, — вспоминает отец Владимир. — Мама привела меня в семь лет на первую исповедь к старенькому настоятелю, отцу Александру Скворцову, который знал моего деда, так как служил в его благочинии. Он сразу ввел меня в алтарь и там поисповедовал. Потом я узнал, что отец Александр был в то время духовником московского духовенства. Выводя меня из алтаря к маме, он сказал ей: “Он будет священником”. Это сбылось не скоро — в 38 лет. До этого я окончил физический факультет МГУ, потом защищал диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук, работал в Вычислительном центре Академии ­наук». 

Духовник отца Владимира, протоиерей Всеволод Шпиллер, сказал своим ученикам в 1983 году, незадолго до своей смерти: «Скоро советская власть рухнет, и в храмы хлынет молодежь. А кто ее будет встречать? Встречать ее у нас некому...»

 Маленькое духовное братство молодых священников — Владимир Воробьев, Александр Салтыков, Аркадий Шатов, Дмитрий Смирнов, Валентин Асмус — вместе с Н. Е. Емельяновым и А. Б. Ефимовым созданные ими Катехизаторские курсы, ректором которых был избран отец Глеб Каледа, вскоре преобразовали в новое учебное заведение — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где богословское образование стали получать не только будущие священнослужители, но и миряне. 

Через тринадцать лет главным зданием и символом университета стал Московский епархиальный дом в Лиховом переулке, построенный в начале ХХ века как центр религиозного просвещения народа и вскоре ставший местом, где разворачивались самые яркие, святые и одновременно трагические события истории Русской Церкви. Здесь проходил Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, на котором было восстановлено патриаршество и Мос­ковский митрополит Тихон был избран Патриархом Московским и всея России, Великия, Белыя и Малыя.

 Отсюда, из Соборной палаты, вышло на свой подвиг великое воинство новых мучеников и исповедников Церкви Русской, через 80 лет прославленных в лике святых. 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет во главе со своим ректором, протоиереем Владимиром Воробьевым, преодолевая немалые трудности, вернул Церкви принадлежавший ей до революции Московский епархиальный дом, с помощью добрых людей воссоздал его из руин и в кипучую университетскую жизнь встроил научный отдел Новейшей истории Русской Православной Церкви, ставший мировым центром по изучению подвига и наследия новомучеников и исповедников ХХ века, а также музей их незабвенной памяти. 

5 мая 2021 г. 17:00
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