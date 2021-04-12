Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев

Протоиерей Владимир Воробьев стоит на этом снимке с фотографиями своего деда, в память о котором он был назван при крещении. Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (старший) был настоятелем храма святителя Николая в Плотниках на Арбате, членом епархиального совета при Патриархе Тихоне, благочинным Дорогомиловского сорока. В музее, посвященном памяти новомучеников и исповедников Российских, открытом в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке, имеется красивое деревянное пасхальное яйцо, подаренное протоиерею Владимиру святым Патриархом Тихоном. PDF-версия.

Дед отца Владимира первый раз был арестован в 1924 году, затем в 1930-м осужден и заключен на десять лет в Свирлаг, но оттуда по состоянию здоровья через два с половиной года отправлен в ссылку в город Спасск на Волге ниже Казани. В 1938 году он был снова арестован и заключен в местную тюрьму, где в 1940 году скончался от сердечного приступа. Бабушка рассказывала, что похоронили дедушку в общей могиле. Позже город был затоплен Куйбышевским водохранилищем, и только когда уровень воды понижается, показывается островок, где был Спасск, тюрьма и кладбище.

Протоиерей Владимир Воробьев, внук, родился через год после смерти своего деда, воспитывался в церковной семье и с детства чувствовал, что должен стать священником, как его дедушка.

«Ближайшим храмом к нашему дому в Москве было Иерусалимское подворье, — вспоминает отец Владимир. — Мама привела меня в семь лет на первую исповедь к старенькому настоятелю, отцу Александру Скворцову, который знал моего деда, так как служил в его благочинии. Он сразу ввел меня в алтарь и там поисповедовал. Потом я узнал, что отец Александр был в то время духовником московского духовенства. Выводя меня из алтаря к маме, он сказал ей: “Он будет священником”. Это сбылось не скоро — в 38 лет. До этого я окончил физический факультет МГУ, потом защищал диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук, работал в Вычислительном центре Академии ­наук».

Духовник отца Владимира, протоиерей Всеволод Шпиллер, сказал своим ученикам в 1983 году, незадолго до своей смерти: «Скоро советская власть рухнет, и в храмы хлынет молодежь. А кто ее будет встречать? Встречать ее у нас некому...»

Маленькое духовное братство молодых священников — Владимир Воробьев, Александр Салтыков, Аркадий Шатов, Дмитрий Смирнов, Валентин Асмус — вместе с Н. Е. Емельяновым и А. Б. Ефимовым созданные ими Катехизаторские курсы, ректором которых был избран отец Глеб Каледа, вскоре преобразовали в новое учебное заведение — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где богословское образование стали получать не только будущие священнослужители, но и миряне.

Через тринадцать лет главным зданием и символом университета стал Московский епархиальный дом в Лиховом переулке, построенный в начале ХХ века как центр религиозного просвещения народа и вскоре ставший местом, где разворачивались самые яркие, святые и одновременно трагические события истории Русской Церкви. Здесь проходил Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, на котором было восстановлено патриаршество и Мос­ковский митрополит Тихон был избран Патриархом Московским и всея России, Великия, Белыя и Малыя.

Отсюда, из Соборной палаты, вышло на свой подвиг великое воинство новых мучеников и исповедников Церкви Русской, через 80 лет прославленных в лике святых.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет во главе со своим ректором, протоиереем Владимиром Воробьевым, преодолевая немалые трудности, вернул Церкви принадлежавший ей до революции Московский епархиальный дом, с помощью добрых людей воссоздал его из руин и в кипучую университетскую жизнь встроил научный отдел Новейшей истории Русской Православной Церкви, ставший мировым центром по изучению подвига и наследия новомучеников и исповедников ХХ века, а также музей их незабвенной памяти.