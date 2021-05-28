Человек Церкви: Протоиерей Валериан Кречетов

Дорога в подмосковное село Акулово известна не одному поколению верующих. Здесь находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, где уже свыше полувека служит настоятелем митрофорный протоиерей Валериан Кречетов. К нему приезжают за духовным советом и утешением, кажется, со всей страны. Эта дорога известна и многим священникам, поскольку долгие годы отец Валериан был старшим духовником Московской епархии и его любят многие поколения священников за его пастырскую муд­рость и сердечность. PDF-версия.

Отец Валериан вспоминает: «Как-то один из моих сыновей (сегодня он уже священник), будучи ребенком, спросил:

— Папа, что такое пережитки?

— Ну, это мы — пережитки, — ответил я.

— А, я понял: верующих хотели уничтожить, но они пережили все!»

Отец Валериан Кречетов принадлежит к тому легендарному поколению священно­служителей, чьи годы становления пришлись на времена советского атеизма и борьбы с Церковью и у которых была еще прямая связь с новомучениками и исповедниками 1930-х годов.

Отец Валериан родился, как он сам говорит, в «том самом» 1937 году в Зарайске, где жила тогда его семья. Его отец только вышел из заключения, куда попал за веру, и не имел права жить ближе чем за сто километров от Москвы. Младенца назвали в честь деда Валериана, который в то время находился в ссылке. Восприемником во время крещения мальчика стал сторож храма — заштатный священник отец Михаил. Недавно отец Валериан нашел его имя в списках новомучеников, расстрелянных в Бутово. «Отрадно, что Господь сподобил меня во младенчестве быть носимым на руках священномучеником», — замечает священник.

Его отец, Михаил Кречетов, решил стать священником, будучи в тюрьме. И когда его сын Валериан выбирал свой путь в жизни, сказал: «Если хочешь быть священником, готовься к тюрьме. А сначала надо приобрести специальность». Поэтому, закончив школу, Валериан поступил в Московский лесотехнический институт, ведь в тюрьме часто посылают на лесозаготовки, выучился, три года проработал инженером.

Первый раз Валериан Кречетов приехал в храм в Акулово на погребение своего духовного отца епископа Стефана Никитина, познакомился с настоятелем Сергием Орловым, который благословил его на священство: «Иди служить к нам. Инженеров полно, а батюшек не хватает». На возражение: «У меня, батюшка, опыта мало» — последовало: «Опыт будет — сил не будет». С тех пор прошло больше полувека. Служа в храме в Акулово, отец Валериан стал известным проповедником, чьи проповеди сначала расходились в записях и расшифровках, а теперь — в книгах.

«Главная беда современных людей в том, что они не знают богослужения, не понимают его. Если бы понимали, они бы рвались в Церковь. Как передать эти чувства, когда ты, священник, предстоишь престолу Божию и тебе сослужат ангелы и святые? Приход, по словам священномученика Сергия Мечёва, — это богослужебно-покаянная семья. Богослужение и дух покаяния — вот основа жизни в Церкви».

Интервью с протоиереем Валерианом Кречетовым читайте в следующем, июньском номере "Журнала Московской Патриархии".