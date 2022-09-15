Размышляя о дивных делах Твоих, Господи

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АРХИМАНДРИТ ЛЕОНИД (КАВЕЛИН) В ГОДЫ НАМЕСТНИЧЕСТВА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

Архимандрит Леонид (Кавелин), двухвековой юбилей которого православный мир отметил в марте нынешнего года, поражал современников широтой своих научных интересов и масштабом личности. Он снискал широкую известность как церковный просветитель, переводчик и издатель творений святых отцов, археограф, палеограф, историк, библиограф, зачинатель церковного музееведения. Отец Леонид был членом-корреспондентом Петербургской академии наук и почетным членом Императорского православного палестинского общества. Благодаря его стараниям обретено и описано множество ранее неизвестных рукописей, которые и в наши дни не теряют актуальности. Но при всех своих дарованиях архипастырь никогда не забывал о главном: был бескорыстным подвижником и строгим к себе монахом. О годах наместничества архимандрита Леонида (Кавелина) в Свято-Троицкой Сергиевой лавре — значительной и в то же время малоизвестной стороне его биографии — «Журналу Московской Патриархии» рассказал иеромонах Пафнутий (Фокин). PDF-версия.

Преемник преподобного Антония

Предшественником архимандрита Леонида на послушании наместника Троице-Сергиевой лавры был архимандрит Антоний (Медведев), управлявший обителью более 46 лет. Монастырь уже через три года его наместничества стал неузнаваем. Лаврские храмы отреставрировали и благоукрасили; Троицкий собор, Никоновская, Духовская и Смоленская церкви стали отапливаться. Благодаря этим преобразованиям количество посещавших обитель богомольцев увеличилось в несколько раз. Стараниями настоятеля в Варваринском корпусе появилась странноприимная мужская больница, а за лаврскими стенами — женская больница и богадельня. В Пятницкой башне в 1840 году открылись приют и училище для сирот на сто человек; воспитанники жили и учились на полном содержании монастыря. Заработали иконописная и литографическая мастерские, а также школа иконописания. Лавра кормила бедных, в неурожайные годы выдавала нуждавшимся муку и хлеб. При посадской тюрьме хлопотами архимандрита Антония появился свой храм.

Неудивительно, что назначение стать преемником столь выдающейся личности тяготило архимандрита Леонида, как это видно из письма к нему великого подвижника Амвросия Оптинского: «Мы давно слышали о вашем назначении; только думали, что уважат ваше уклонение от этой многотрудной должности... С помощию Божией, за молитвами преподобного Сергия, успеете что-нибудь хорошее и полезное сделать и по Лавре — хотя, разумеется, не без труда, и труда немалого»1. Архимандрит Леонид прибыл в обитель преподобного Сергия со своим духовником иеромонахом Серафимом (Петровым) в конце июня 1877 года.

Первые годы служения в Лавре оказались ознаменованы рядом торжественных событий. Так, в 1878 году отмечалось столетие 1-го Московского кадетского корпуса, в котором обучался архипастырь. Лаврский наместник принял участие в праздничных богослужениях, а также обнародовал связанные с дорогим его сердцу учебным заведением некоторые исторические материалы.

Другим особым событием явилась возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским Исидором (Никольским) коронация императора Александра III, проходившая 15 мая 1883 года в кремлевском Успенском соборе, на которой присутствовал и отец Леонид. В 1885 году отмечалось тысячелетие блаженной кончины святого равноапостольного Мефодия, славянского первоучителя, в 1888-м — 900-летие Крещения Руси. Конечно же, и эти мероприятия прошли не без участия лаврского наместника.

Реставрационные работы и литературные труды

Одной из основных заслуг архимандрита Леонида в качестве наместника Троице-Сергиевой обители стали большие ремонтно-­реставрационные работы. В Троицком соборе и Никоновской церкви его попечением были поновлены росписи, в Успенском соборе чугунные плиты заменены на каменные и отреставрированы три яруса иконостаса, а также благоукрашен Трапезный храм, приведена в порядок ризница. «Будучи сам строгим монахом, отец Леонид требовал и от других строгого отношения к исполнению своих обязанностей. Он ввел строгий порядок в жизнь обители. В то же время он много заботился и о внешнем благоустройстве ее; как хороший археолог, он, по поручению Московского археологического общества, восстановил главнейшие здания обители»2, — писал о нем А. Никольский. Архиепископ Тверской Савва (Тихомиров) после посещения Лавры в декабре 1882 года оставил о ней восторженные отзывы, особенно отметив состояние Успенского собора: «...поражен был блистательным обновлением и украшением этого обширного храма, бывшего прежде в большом запустении»3.

Несмотря на работы по реставрации и благоукрашению обители, конечно же, отнимавшие много времени и сил, архимандрит Леонид не оставлял своих литературных занятий. Работая часто по ночам, он написал много научных трудов и в этот последний период своей жизни. В первую очередь они касались обители преподобного Сергия. На каждом новом жизненном этапе научное и литературное творчество отца Леонида обогащалось новой тематикой, обусловленной местом его пребывания, и назначение в Лавру не могло не отразиться на этой деятельности. Так, «Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры», составленное протоиереем Александром Горским по рукописным и печатным источникам, архимандрит Леонид дополнил Приложением («Чтения в Общ. Истории», 1878 г., кн. IV и 1879 г., кн. II). Надо отметить, что отец Леонид обладал удивительным умением давать новую жизнь сочинениям своих предшественников, существенно дополняя их новыми материалами и изысканиями, что делало их еще более ценными и актуальными.

Среди трудов отца Леонида, посвященных обители преподобного Сергия, следует отметить «Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры» (составленное библиотекарями Лавры иеромонахами Арсением и Иларием и изданное исключительно при содействии отца Леонида), а также его сочинения: «Славянские рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой лавры», «Участие преподобного Сергия в событиях 1380 года», «Жалованная грамота Троице-Сергиеву монастырю от удельного Дмитровского князя Юрия Ивановича в 1504 году», «Надписи Троицкой-Сергиевой лавры», «Хождение в Иерусалим и Царьград черного дьякона Троице-Сергиева монастыря Ионы по прозвищу Маленькаго, 1648–1652», «Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилищ Свято-Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году». Нельзя не отметить и издание попечением архимандрита Леонида «Жития преподобного и богоносного отца нашего Сергия чудотворца и похвального ему слова», написанного в XV веке преподобным Епифанием Премудрым.

Высоко держал знамя монашества

Одним из первых деяний лаврского наместника было основание им монастырского издания «Троицкие листки», ответственным за которое был назначен послушник Николай Рождественский4, последовавший за отцом Леонидом в Лавру из Новоиерусалимского монастыря.

Первый номер издания вышел 1 февраля 1879 года. Всего в течение первого года увидели свет десять номеров общим тиражом в 64 тысячи экземпляров. Из них 11 тысяч было продано по низким ценам, около 40 тысяч паломники получили бесплатно в качестве духовной милостыни от обители в странноприимной палате «во время трапезования богомольцев»5.

«Троицкие листки» предназначались для простых людей, которые не имели возможности читать объемные святоотеческие душеполезные книги. Благодаря глубине содержания их называли «Добротолюбием для простого народа». Летом 1886 года возник вопрос об устройстве лаврской типографии. Это было необходимо для того, чтобы увеличить тираж Листков и начать издавать духовную литературу. Но, несмотря на согласие учрежденного Собора лавры, решение вопроса отложили на несколько лет, и типография открылась лишь в 1894 году.

Будучи наместником Троице-Сергиевой лавры, архимандрит Леонид создал свой капитальный труд «Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова». Он взялся за эту работу в 1885 году по просьбе вдовы графа Прасковьи Сергеевны, а в 1893–1894 годах, уже после его смерти, вышло в свет издание в четырех частях. Также при архимандрите Леониде проводились работы по упорядочиванию документации и изучению лаврского книгохранилища, была осуществлена публикация особо ценных рукописей этого собрания. Последний труд архимандрита Леонида, подводящий итог его деятельности, — «Святая Русь, или Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси обще и местно чтимых до XVIII века: Справочная книга по русской агиографии» (СПб., 1891) — является как бы завещанием будущим исследователям, которым многое еще предстояло и предстоит сделать в области агиографии и источниковедения.

Трудолюбие и скромность являлись отличительными чертами архимандрита Леонида. При этом, как уже отмечалось, он был весьма строг к себе в своей ученой деятельности и от других требовал прилежного отношения к исполнению своих обязанностей. Иногда такая строгость вызывала недовольство со стороны окружающих.

В своих воспоминаниях граф С. Д. Шереметев говорил о немалых трудностях, с которыми из-за этого столкнулся отец Леонид, особенно в начале своего служения наместником обители преподобного Сергия. Вместе с тем граф отмечал, что благодаря общительности наместника посещавшая Лавру интеллигенция постепенно воцерковлялась. Сам отец Леонид, по словам Шереметева, «высоко держал знамя монашества... С виду несколько согбенный и уже далеко не крепкий телом, он производил впечатление уже тем, что не похож был на других. Он мало обращал внимания на себя, не принадлежал к числу выхоленных архимандритов... Он был горяч и вспыльчив, непреклонен и непримирим с житейской пошлостью»6.

В последние годы жизни архимандрит Леонид много болел. Причастившись накануне кончины Святых Христовых Таин, он мирно отошел ко Господу 22 октября 1891 года и был погребен со стороны алтаря Духовской церкви. На кресте у его надгробия благодарная лаврская братия выгравировала надпись «Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениях руку Твоею поучахся» (Пс. 142, 5)7, кратко и емко отразившую суть подвига исследователя, историка и делателя на ниве духовного просвещения наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Леонида (Кавелина).

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Архимандрит Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин) родился 20 февраля (4 марта по н. ст.) 1822 г. в Смоленской губернии в семье военного. Происходил из калужских дворян, по линии матери относился к роду Нахимовых. В 1840 г. с отличием окончил 1-й Московский кадетский корпус и поступил в лейб-гвардии Волынский полк. Прослужил там двенадцать лет, дослужившись до чина капитана. В 1852 г. вышел в отставку и поступил послушником в Оптину пустынь. Пройдя иноческий искус под руководством строгих подвижников благочестия, 7 сентября1857 г. был пострижен в монашество с наречением имени Леонид в память скитоначальника Оптинского скита иеросхимонаха Льва (Наголкина), в монашестве Леонида. В октябре того же года рукоположен в сан иеродиакона,через несколько дней — во иеромонаха.

В 1858–1859 гг. отец Леонид трудился в Русской духовной миссии в Иерусалиме, а с конца 1859 по 1863 г. подвизался в столь любимой им Оптиной пустыни. В 1863–1865 гг. нес послушание начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме, в 1865–1869 гг. — исполняющего обязанности настоятеля церкви при Российском посольстве в Константинополе, в 1869–1877 гг. — настоятеля Новоиерусалимского Воскресенского монастыря. С 1877 г. и до конца жизни — наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

ИЕРОМОНАХ ПАФНУТИЙ (Дмитрий Алексеевич Фокин) родился 5 апреля 1976 г. в Уфе. В 2000 г. окончил Московскую духовную семинарию, а в 2004 г. — Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Святоотеческое учение о терпении (по “Добротолюбию”)». Монашеский постриг принял в 2007 г. В 2018 г. рукоположен в сан иеромонаха. Исполняющий обязанности настоятеля храма Преображения Господня — Патриаршего подворья в Звездном городке, заместитель заведующего библиотекой Лавры.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Цит. по: Макарий (Веретенников), архим. Во главе Троице-Сергиевой лавры. Доклад на Национальной научной конференции «200-летие со дня рождения архимандрита Леонида (Кавелина)» 3 марта 2022 г.

2 Никольский А. Леонид (Кавелин) // Русский биографический словарь. Т. 10. СПб.: Имп. Рус. ист. о-во, 1914. С. 203.

3 Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни: Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: [в 9 т.]. Т. 6. Сергиев Посад: 2-я тип. А. И. Снегиревой, 1906. С. 715.

4 Впоследствии архиепископ Вологодский и Тотемский Никон.

5 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. Ед. хр. 24761. Л. 1 об.

6 Шереметев С. Д. Архимандрит Леонид (Кавелин). М.: Типо-лит. А. В. Васильева и К°, 1901. С. 4–5.

7 «Вспомнил я дни древние, размыслил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышлял» (Пс. 142, 5). По словам святителя Иоанна Златоуста, псалмопевец Давид черпал утешение от размышления о древних событиях, от воспоминания о различных действиях промышления Божия. Поступая таким образом, он получал великое утешение и становился ближе к Богу (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на псалмы. На псалом 142).