Апостол Алтайской земли

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ (ГЛУХАРЕВА)

Имя преподобного Макария Алтайского навеки вписано в историю Русской Православной Церкви. Сын провинциального священника, он обладал уникальными способностями в изучении языков, вечной тягой к новым знаниям и призванием миссионера. Под влиянием своего учителя святителя Филарета (Дроздова) будущий проповедник не только сформировал в себе основы духовно-нравственного бытия, но и впитал все лучшее, что на тот момент могло дать религиозное образование. Это помогло ему видеть образ Божий в иноверцах, старообрядцах и «инородцах» и с любовью располагать их сердца к принятию Христовой веры. PDF-версия.

Становление миссионера

Родился будущий проповедник, в миру Михаил Яковлевич Глухарев, в небольшом старинном городе Вязьма на Смоленщине в день Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 8 ноября (ст. ст.) 1792 года. Уже в семь лет Миша отлично переводил с русского на латинский. По окончании Смоленской семинарии он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где на него обратил внимание архимандрит Филарет (Дроздов), став его духовным наставником. После окончания академии Михаил был направлен на преподавательские и инспекторские труды в Екатеринославскую1 семинарию. Добрый, бескорыстный и честный, он очень выделялся на фоне своих коллег.

Здесь ему пришлось сделать серьезный жизненный выбор: принять монашество или жениться. В один из вечеров в тонком сне чуткая душа получила ответ. Привыкший с детских лет доверять Промыслу Божию, Михаил Яковлевич принял решение удалиться от мирских соблазнов и подал прошение на постриг. Через несколько месяцев оно было одобрено, и 24 июня 1818 года в домовой архиерейской церкви Михаил Глухарев был пострижен в монашество с именем Макарий. На следующий день он был рукоположен во иеродиакона, а еще через три дня — в иеромонаха.

Его непосредственный начальник, ректор екатеринославской семинарии архиепископ Иов (Потемкин), стал ему духовным руководителем. Воспитательная сила и прямота наставника, по словам самого ученика, как в горниле сжигала «гордость, гордость ученую, прикрытые ими страсти плотские, самоправедность»2.

После Екатеринослава он трудился в должности ректора Костромской семинарии, где был возведен в сан архимандрита. К каждому послушанию архимандрит Макарий относился с предельным усердием, «всемерно старался поселить дух Христов в заведении, для сего устроенном, ему хотелось, чтобы духовный рассадник боговедения был вместе и рассадником богоподобия»3. Множественные труды и попечения обострили не только физические болезни, но и духовную брань. Очень трудно было оставаться в бесстрастии, будучи ректором семинарии, обремененным многочисленными хлопотами и заботами. Он решается оставить семинарию и отправиться в любой монастырь в качестве простого монаха. Прошение об увольнении на покой было удовлетворено ввиду действительно сильно пошатнувшегося здоровья. Он был направлен в Киево-Печерскую лавру, к братии которой он, собственно, и был приписан при монашеском постриге.

Но и в Киеве ему очень трудно было духовно сосредоточиться из-за многолюдства Лавры. Не изменил ситуацию к лучшему и переезд в Китаеву пустынь. Архимандрит Макарий просит Святейший Синод перевести его в Глинскую общежительную пустынь Курской губернии. В этой обители был заведен строгий афонский устав монашеской жизни: отсутствие всякой собственности, продолжительные богослужения, частое исповедание помыслов.

В Глинскую обитель архимандрит Макарий прибыл в конце 1825 года. Здесь на некоторое время его духовным наставником стал опытный в духовной жизни игумен Филарет (Данилевский). Как и в Киеве, будущий миссионер продолжает заниматься переводом на русский язык святоотеческих поучений, включая «Исповедь» блаженного Августина и «Лествицу» преподобного Иоанна. Также он пишет историю монастыря и начинает составлять духовные канты, которые впоследствии войдут в его сборник «Лепта».

Три с половиной года жил архимандрит Макарий в Глинской пустыни. Казалось, в тишине и покое его мятущееся сердце нашло то, что искало. Еще в Киево-Печерской лавре он начал задумываться об апостольском служении. Здесь, в Глинской пустыни, он попросился в Иркутскую епархию, чтобы помогать тамошним миссионерам. Но Синод предложил ему ехать в Тобольскую, где уже были учреждены две миссии (на севере и юге епархии). Положившись на волю Божию, архимандрит в сентябре 1829 года отправился в Тобольск и в мае 1830 года получил назначение начальника новосозданной Алтайской духовной миссии.

На Алтае

В начале миссионерского пути предельное бескорыстие архимандрита Макария в деле создания Алтайской миссии едва не повредило его служению. Ведь он отказался от жалования штатного епархиального миссионера, возможно, рассчитывая, что свободная ставка позволит привлечь на это поприще еще одного священнослужителя. Не исключено, что, сомневаясь в своих силах, особенно телесных, архимандрит боялся не оправдать доверие Церкви. Так или иначе, в далеком неустроенном краю полагаться только на магистерскую пенсию, назначенную ему за значительные ученые труды, было очень рискованно.

Но, как показало время, Господь не оставлял Своего труженика без помощи. Искренность, глубокая вера и преданность служению помогала преподобному найти единомышленников. В Тобольске это был архиепископ Тобольский и Сибирский Евгений (Казанцев), в Барнауле — протоиерей Созонт Куртуков, благочинный местного духовного правления, в Бийске — священник Петр Синкин, а непосредственно в горах Алтая — православные казаки Антонь­евского, Смоленского, Сайдыпского и других редутов. Казаки давали миссионеру кров, поддерживали материально и даже становились восприемниками при крещении коренных алтайцев.

Первый выезд в Горный Алтай архимандрит Макарий сделал через несколько дней после прибытия в Бийск. Уже 7 сентября 1830 года в Улале (ныне Горно-Алтайск) был крещен юный «инородец» Элеска, в крещении получивший имя Иоанн, что в переводе с еврейского означает «благодать Божия»4. Этот день, в связи с первым крещением, стал считаться днем рождения Алтайской духовной миссии.

В течение первого года пребывания на Алтае архимандрит-миссионер, объезжая улусы коренных жителей и казачьи редуты, подбирал место для первого миссионерского стана. Таковым стал улус (так тогда называли места компактного проживания кочевников) Найминский (Майминский) на берегах Катуни в устье реки Майма. Это было очень живописное и удобное в транспортном отношении место, поскольку селение находится на развилке путей в восточном и южном направлении. Построенное архимандритом Макарием здание миссионерского стана представляло собой зал для походной церкви и несколько помещений для жительства архипастыря и причетников.

Не сразу кочевники доверились миссионеру. Некоторые, чтобы избежать встреч с проповедником, перекочевывали вглубь Алтая, Шории и Саян. Но, как напишет спустя несколько десятилетий князь Н. Костров: «Больные глаза их менее стали раздражаться лучами восходящего солнца веры Христовой»5. Постепенно в Православие стали переходить черневые татары и алтайские калмыки.

Несколько лет миссионеру не удавалось переломить страх перед крещением улалинских телеутов. В 1834 году он решил отслужить Литургию в долине реки Улалы (приток Маймы) прямо на открытом воздухе. Внутреннее пространство для богослужения по периметру обложили кусками войлока. В нем были закреплены молодые березки и различные цветы. Внутри поставлена походная церковь в виде переносного престола и иконостаса. Перед иконами были установлены подсвечники для возжигания свеч. На богослужение пригласили всех жителей Улалинского улуса. Крещеные присутствовали на богослужении внутри огороженной территории, а некрещеные наблюдали за службой со стороны. Впоследствии стало ясно, что эта Литургия под открытым небом оказала на жителей Улалы в религиозном отношении весьма серьезное воздействие. Вскоре, в том же году, крещение приняли почти все улалинцы.6

Чаще всего богослужения при архимандрите Макарии совершались в обычных избах. Алтарная часть отделялась от остального помещения раскладным походным иконостасом. Большим и полезным новаторством стало привлечение в состав Миссии женщин. Они оказывали миссионеру-монаху неоценимую помощь в катехизации новокрещеных соотечественниц.

Основатель Миссии внимательно вникал в быт кочевников и знакомился с жизнью православных на окраине России. Здесь было много ссыльных, а также старообрядцев, большинство из которых считали миссионера своим кровным врагом и распускали о нем самые нелепые слухи, будто во рту у него железные клыки, а под мантией — крылья и хвост7. Иногда конфликты возникали и с русскими торговцами, которые, желая легко обогатиться, нелегально провозили в Горный Алтай спиртные напитки и спаивали местных жителей. Архимандрит, как и прежде, был принципиален и непреклонен и лично, не боясь угроз, уничтожал бочки со спиртным, если их находил.

Отец Макарий, человек высочайшей учености, изучал жизнь и диалекты местных народов и просвещал как русских, так и язычников, много ездил по кочевьям и беседовал с людьми. Со временем подвижник понял, что есть язык, который понятен всем местным народам, — телеутский. Он изучил это наречие, составил азбуку, словарь и начал делать первые переводы молитв и библейских историй.

Предложение архимандрита Макария о необходимости сделать Священное Писание доступнее для простых людей, особенно для народов, недавно принявших христианство, Святейший Синод поддержал в 1864 году, когда миссионерам было разрешено совершать богослужения на алтайском языке. С этого времени алтайские миссионеры стали официально издавать переводы отдельных текстов Нового и Ветхого Заветов, катехизическую литературу, молитвословы и богослужебные книги. Под руководством известного русского востоковеда и педагога Н. И. Ильминского будущий святитель, а тогда иеромонах Макарий (Невский) подготовил серию миссионерских книг на алтайском языке. Протоиерей Василий Вербицкий занимался не только переводами, но и грамматикой алтайского языка. Он создал словарь алтайских наречий, до сих пор сохраняющий свою научную актуальность.

В 1844 году архимандрит Макарий начал строительство каменного храма в Майме — первого каменного здания в Горном Алтае. Это здание в перестроенном виде сохранилось до наших дней, и здесь снова совершается Божественная литургия.

За четырнадцать лет пребывания архимандрита Макария в должности начальника Миссии было основано три миссионерских стана: в Майме (1831 г.), Улале (ныне г. Горно-­Алтайск; 1834 г.) и Мыюте (1839 г.).

Основатель Алтайской миссии не стремился к быстрому увеличению числа крещеных алтайцев, но хотел каждого приходящего в Церковь подготовить, наставить, направить его жизнь так, чтобы тот твердо встал на путь следования за Христом.

Например, переводчик Михаил Чевалков не только сам крестился, но и помог обрести подлинную веру своим близким. Позже, усвоив телеутскую грамоту, он записал историю и верования алтайских племен, стал первым алтайским писателем и первым священником­алтайцем. Его «Памятное завещание» и другие произведения заложили основу этнологии алтайских народов. Таким образом, важнейшая заслуга основателя Алтайской духовной миссии заключается в том, что он смог утвердить церковный образ жизни среди новокрещеных.

Шло время. В связи с ухудшающимся здоровьем архимандрит Макарий вынужден был покинуть Алтай. Он простился с сотрудниками и новокрещеными алтайцами в начале июля 1844 года, оставив преемника в лице протоиерея Стефана Ландышева.

Последние годы своей земной жизни преподобный Макарий провел в Болховском Троицком Оптином монастыре Орловской епархии, где был назначен настоятелем. И здесь — казалось бы, в среде русских крещеных людей — он продолжал просветительскую работу, устроил катехизические курсы, учил основам веры и молитве. В начале 1847 года архимандрит Макарий получает разрешение на паломничество в Святую Землю. Но вместо земного Иерусалима его святая душа переселилась в Иерусалим Горний. Это произошло 18 мая 1847 года. Перед тем как отойти ко Господу, он сказал свои последние слова: «Свет Христов просвещает всех». В 1983 году архимандрит Макарий (Глухарев) был включен в Собор Сибирских местночтимых святых, а Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года за беспримерные миссионерские труды причислил архимандрита Макария к лику преподобных для общецерковного почитания.

Современное почитание

Почитание преподобного Макария началось еще в XIX веке, после его кончины. Воспитанники архимандрита Макария на многие годы сохранили память о своем первом духовном наставнике — «незабвенном», как они его называли. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что в год пятидесятилетнего юбилея Миссии (1880) в Макариевском миссионерском стане на Алтае8, названном в честь преподобного, инородец Софроний Чендеков, когда-то крещенный самим основателем Миссии, построил за свой счет новый храм. Ученики святого в день его именин (1 февраля н. ст.) всегда собирались в Улале на совместное богослужение. Кто-то даже ездил на его могилу в Троицкий Оптин монастырь в г. Болхов Орловской епархии. В 1912 году в Улалинском миссионерском стане построили Владимирский храм-часовню в память об основателе Алтайской миссии и его последователях.

Даже в безбожные годы советской власти не удалось вытравить из народной памяти имя преподобного. Люди массово приезжали на его могилу в Болхов. В конце концов властям пришлось вскрыть ее и извлечь оттуда честные мощи. По информации журнала «Безбожник», это произошло в 1929 году. Где они находятся сейчас, неизвестно.

А всенародное возрождение памяти Алтайского апостола началось в 1990-е годы. Инициатива принадлежала православным жителям Алтая, по крупицам собиравшим информацию о небесном покровителе их земли. После прославления святого в 2000 году почитание получило новый импульс. Так, память о преподобном бережно хранят насельницы Троицкого Оптина женского монастыря г. Болхова9. Еженедельно там служится акафист святому, а в день его кончины проводится торжественное богослужение и многолюдный крестный ход. Паломников всегда приглашают помолиться в склеп-усыпальницу преподобного Макария, где сегодня стоит его большая икона.

В Барнаульской епархии — а теперь в выделенной из ее состава Горноалтайской — ежегодными стали Макарьевские чтения, которые проводятся совместно с Горно-Алтайским государственным университетом. Ученые и духовенство из Алтайского края, Новосибирска, Томска, Кемерово, Москвы выступают с докладами на темы истории Миссии, философии и богословия. Каждая конференция транслируется онлайн (см. веб-сайт eparhia-gorniyaltay.ru). Эти доклады и исследовательские статьи затем публикуются в епархиальном альманахе, а записи выступлений доступны для просмотра на сайте. Аналогичные Макарьевские чтения проходят также в Кузбассе, Хакасии и Алтайском крае. Еще одна площадка популяризации имени преподобного Макария — Рождественские чтения. Кроме того, в Алтайской митрополии пишутся кандидатские и дипломные работы о Макарии Алтайском.

Миссионерский отдел Горноалтайской епархии ежегодно проводит крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских», посвященный памяти преподобного и его последователей, собирающий более ста участников. Каждый раз это новые маршруты протяженностью до двухсот километров по Республике Алтай.

Недалеко от места, где преподобный Макарий крестил первого алтайца — Элеску, при впадении реки Улалушки в Майму, сегодня стоит поклонный крест, освященный в 2015 году Святейшим Патриархом Кириллом. Ежегодно 20 сентября (дата создания Алтайской духовной миссии) у креста служатся молебны. Как и музей в селе Майма, где преподобным был устроен первый миссионерский стан, это одно из мест, активно посещаемых паломниками из Барнаула, Томска, Омска, Кемерово, Новосибирска, Петербурга, Москвы и Казахстана.

В 2006 году в Горно-Алтайске был освящен кафедральный храм в честь преподобного Макария, на его территории ныне установлен памятник святому. В храме пребывают мощи последователя преподобного, также выдающегося миссионера Алтая святителя Макария (Невского). В иконостасе храма есть икона преподобного Макария, еженедельно по средам перед ней служатся молебны, имя святого поминается на богослужениях. Каждый день после Литургии и вечернего богослужения читается молитва преподобному, а 31 мая всегда проходит торжественная служба, на которую приезжает священноначалие и духовенство со всей митрополии. Событие венчает многолюдный крестный ход.

В 2008 году в честь преподобного Макария освятили крестильный придел Иоанно-Богословского храмового комплекса г. Барнаула. В 2012 году построен и освящен храм преподобного Макария в с. Акутиха Быстроистокского района Алтайского края.

Сегодня нельзя точно подсчитать, сколько коренных алтайцев крестилось за всю историю Миссии. Но если до 1847 года преподобный крестил 675 взрослых алтайцев, то в 1916 году паства Миссии в Горном Алтае, Шории и Хакасии составляла уже более 46 тысяч человек10. Из наиболее крупных коренных народностей Алтая телеуты практически все стали православными, также 69 % теленгитов и более половины представителей других национальностей и этнических групп11. Все это заслуга преподобного Макария Алтайского.

Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат:

«Преподобный Макарий Алтайский — наш учитель»

Преподобный Макарий (Глухарев) был первым миссионером Русской Православной Церкви на Алтае. В 1830 году 7 (20) сентября он крестил первого алтайца — 17-летнего юношу Элеску, назвав его в крещении Иоанном. С этого события начала свою деятельность Алтайская духовная миссия. В ее основу отец Макарий заложил несколько важных принципов.

Во-первых, он проповедовал на родном для местных жителей наречии. Для этого он выучил алтайский язык, перевел на него молитвы и богослужебные тексты, святоотеческую и назидательную литературу. А также начал составлять алтайскую грамматику, работа над которой была продолжена его учениками, в результате чего в 1869 году в Казани была издана книга «Алтай тилдиҥ грамматиказы» — первый учебник национального языка. Так и возникла алтайская письменность на основе кириллицы, которой с некоторыми внесенными в ХХ веке изменениями пользуется и сегодня алтайский народ.

Во-вторых, отец Макарий приучал новокрещеных алтайцев к милосердию и благотворительности, назидая их своим примером. Он как мог помогал нуждающимся продуктами, одеждой, строил для новокрещеных избы за счет миссии, а нередко и на свои личные средства, первым в Горном Алтае занимался оспопрививанием. Такое отношение к людям отец Макарий заповедал и своим ученикам и последователям. В частности, он ввел практику крещения с восприемниками даже для взрослых. На крестных (а это всегда были воцерковленные алтайцы) возлагались обязанности не только духовного наставления, но и забота о материальном благополучии крестников. Если новокрещеного изгоняли из своего языческого селения (что не было редкостью в то время), то крестный отец обязан был позаботиться о нем: взять в свой дом и помочь обзавестись собственным жильем. Кроме того, крестные были обязаны учить крестника читать и писать, заучивать молитвы и ходить в церковь.

В-третьих, отец Макарий не совершал Крещения без продолжительного (в течение нескольких недель) наставления крещаемого в вере и христианской жизни. А после совершения таинства не сразу отпускал его, но на две-три недели оставлял новокрещеного при церкви для участия в богослужении. До преподобного Макария в наших местах очень редко, но все же бывали священники, и даже известны одиночные случаи крещения алтайцев. Но чаще всего такой новокрещеный, возвращаясь в свое (языческое тогда) селение, продолжал вести прежний образ жизни, ничем не отличаясь от соседей. Архимандрит Макарий делал все, чтобы этого не происходило. Подвижник стал организовывать миссионерские станы — новые поселения для новокрещеных алтайцев. Задачей было вырвать человека из привычной ему языческой среды. На въезде в стан ставился поклонный крест, и в таком месте запрещалось селиться идолопоклонникам. Множество сел в сегодняшней Республике Алтай были основаны именно как миссионерские станы.

Сегодня все мы, духовенство и миряне Горноалтайской епархии, считаем себя преемниками Алтайской духовной миссии, основанной преподобным Макарием, и стремимся воплощать в жизнь заложенные им принципы. Мы изучаем алтайский язык, издаем на нем книги, совершаем богослужения на церковнославянском и на алтайском языках с параллельным чтением Евангелия, Символа веры, молитвы «Отче наш». А в тех селах, где практически нет русскоязычного населения, — в Улаганском районе, например, это села Улаган, Балыктуюль, Балыкча, Коо — службы совершаются преимущественно на алтайском языке. Преподобный Макарий (Глухарев) — наш учитель. Алтайцы по-прежнему называют его «незабвенным» и почитают как равноапостольного просветителя Алтая. Торжества, приуроченные к 175-летию со дня преставления святого, которые прошли в нашей епархии в мае этого года, стали настоящим праздником для всех жителей Горного Алтая.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ныне г. Днепр (до 2016 года — Днепропетровск).

2 Письма архимандрита Макария, основателя Алтайской миссии / под ред. К. В. Харламповича. Казань, 1905. С. 34.

3 Там же. С. 16.

4 Крейдун Ю. А. Деятельность архимандрита Макария на Алтае // История Православия на Алтае: Сб. научных статей / ред.-сост. Ю. А. Крейдун, К. Н. Метельницкий. Барнаул, 2001. С. 11.

5 Костров Н., князь. Улала (Из записок туриста) // Томские губернские ведомости. 1868, 6 декабря, 13 декабря.

6 См.: Записки находящегося в Бийском округе для обращения иноверцев к христианству архимандрита Макария и братий его // Сборник исторических материалов о жизни и деятельности архимандрита Макария (Глухарева). Орел, 1897. С. 19.

7 Государственный архив Алтайского края. Ф. 164. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.

8 Ныне село Макарьевское Красногорского района Алтайского края.

9 Архимандрит Макарий был настоятелем мужского монастыря. После революции обитель была разрушена. Летом 2002 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и архиепископа Орловского и Ливенского Паисия было начато возрождение монастыря как женского.

10 См.: Крейдун Ю. А. Миссионерский подвиг на Южно-Сибирской земле // Мир Евразии. 2014. № 1 (24). С. 34.

11 См.: Екеев Н. В. Этнодемографическая характеристика населения Горного Алтая (кон. XVIII – нач. XX в.) // Вестник СВФУ. 2014. Т. 11. № 2. С. 155.

Справка

Протоиерей Георгий Крейдун, секретарь Барнаульской епархии, настоятельИоанно-Богословского храма г. Барнаула. Родился в 1970 г. в г. Луганске (УССР).Закончил физико-математический факультет Бийского педагогического института,затем Московскую духовную семинарию и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Преподает в Барнаульской духовной семинарии иАлтайском государственном университете. В 1996 г. принял священный сан.Доктор искусствоведческих наук, кандидат богословия. Опубликовал более станаучных работ по истории церковной архитектуры, истории Православия на Алтаеи Алтайской духовной миссии.

Справка

Письменный алтайский язык, созданный миссионерами, лег в основу современноголитературного языка. В 2003 г. Институт перевода Библии (г. Москва) выполнилновый перевод Нового Завета. Это большое событие в современной культурнойжизни Республики Алтай. Но в церковном употреблении сохраняют своюактуальность именно миссионерские переводы XIX в. Помимо распространениярепринтов, идет работа по изданию текстов, отредактированных современныминосителями языка — верующими жителями Горного Алтая. В частности, ужеизданы параллельный краткий русско-алтайский молитвослов и более полныйправославный молитвослов на алтайском языке.