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8 июня 2020 г. 13:51
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Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» стал гостем программы «Церковь и общество» на телеканале «Союз»

Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Евгений Михайлович Стрельчик в беседе с писателем Константином Ковалевым-Случевским рассказал о том, как он, будучи уже известным журналистом в СССР, обрел веру и открыл для себя мир Православия, о своем приходе в Церковь, о журналистике светской и церковной, об истории «ЖМП» и той важной роли, которую журнал играет в сфере современной прессы и духовной жизни.

 

8 июня 2020 г. 13:51
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