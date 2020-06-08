версия для печати Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» стал гостем программы «Церковь и общество» на телеканале «Союз» Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Евгений Михайлович Стрельчик в беседе с писателем Константином Ковалевым-Случевским рассказал о том, как он, будучи уже известным журналистом в СССР, обрел веру и открыл для себя мир Православия, о своем приходе в Церковь, о журналистике светской и церковной, об истории «ЖМП» и той важной роли, которую журнал играет в сфере современной прессы и духовной жизни. Твитнуть HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/video/strelchik_soyuz_1_10895/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><div style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;"><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/DiKsaNzoe5I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» стал гостем программы «Церковь и общество» на телеканале «Союз»</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» стал гостем программы «Церковь и общество» на телеканале «Союз» </span></a></div></div>