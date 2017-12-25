Валаам в объективе

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Статьи на тему
монашество
Монастырь из Теряева нельзя потерять
Несмотря на то что монашеская жизнь в Успенском Иосифо-Волоцком ставропигиальном мужском монастыре возобновилась в 1989 году, масштабная реставрация началась всего пять лет назад. Ныне развернутые здесь работы уникальны сразу по нескольким причинам. PDF-версия
25 декабря 2017 г. 11:20
Массовая застройка Соловкам не грозит
Благочинный Соловецкого монастыря архимандрит Ианнуарий (Недачин) отвечает на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии»
5 сентября 2017 г. 12:30
Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору
«Журнал Московской Патриархии» продолжает публикации, посвященные событиям, последовавшим после Февральского переворота в 1917 году. Ветер революции всколыхнул все общественные и церковные группы, побудил их к бурной самоорганизации, к обособлению друг от друга, к отстаиванию своих прав и интересов. Само слово «интересы», почерпнутое из экономического и политического лексикона, стало чрезвычайно популярным и в церковном языке. Как же перемены в политической жизни были восприняты монашеством и повлияли на изменения в монашеской среде и какие предложения были сделаны ими к Поместному Собору?  
22 августа 2017 г. 16:10
Почему 1169?
Еще в 1950 году известный знаток славянских древностей, русский историк-эмигрант и священник Владимир Мошин (1894–1987) в большой статье, посвященной Русскому Афону, постарался показать, что в начальную пору своего существования, в XI–XII веках, русские монастыри на Святой горе: обитель Пресвятой Богородицы Ксилургу (Древодела) и позднее монастырь Святого Пантелеимона — не просто были связаны с Русью и Русской Церковью, но и пользовались вниманием и материальной поддержкой со стороны государственной власти, то есть русских князей.
22 мая 2017 г. 15:29
Опись истории Пантелеимоновой обители
Архивы и библиотеки афонских монастырей, в том числе и Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (Росикона), содержат богатейшие собрания старинных книг, уникальных рукописей и документов. Афонские духовные и исторические сокровища в течение веков привлекали многих европейских ученых, что не всегда шло на пользу монастырским собраниям: правдами и неправдами рукописи вывозились со Святой горы.
19 мая 2017 г. 14:59
Точка отсчета
В истории монашества Афона, и прежде всего русского Пантелеимонова монастыря, есть важная, точная и непреложная дата — «февраль 14-го индикта» как хронологически первое документально верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно подписал документ с указанием своего развернутого титула. Грамота из архива Святогорской лавры Святого Афанасия (Акт. Лавр. I.19: P. 155.37–38) сохранилась в подлиннике и издана в 1970 году Полем Лемерлем с коллегами в парижской серии «Архивы Афона» по этому оригиналу с приложением альбома фотографий. Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение (Ἀσφάλεια) игумена обители Святого Илии Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре Предтечи τοῦ Ἀτζιιωάννη, где игуменом являлся Симеон, чтобы исполнять свои обязанности (игумена) по управлению (обителью) — временно, на один год. Акт подписан свидетелями — игуменами афонских монастырей, среди которых и «пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим.
15 мая 2017 г. 12:59
Десять веков Русского Афона
От расположившейся в центре Македонии материковой части Халкидик в Эгейское море Творец бросил три полуострова-«пальца». Западная Кассандра — скопление молодежных курортов, пристанище любящих вольный морской ветер серферов. Центральная Ситония, еще несколько десятков лет назад сплошь покрытая рыбацкими деревушками, теперь превратилась в облюбованное немецкими, сербскими и русскими отпускниками место для спокойного семейного отдыха. Восточный Афон, отделенный от Ситонии заливом Святой горы, — удел Пресвятой Богородицы, единственное в мире монашеское государство и один из центров мирового Православия. Перед празднованием тысячелетнего присутствия русских на этой земле корреспондент «Журнала Московской Патриархии» совершил краткое паломничество в Пантелеимонов монастырь, которое, впрочем, едва не затянулось.
12 мая 2017 г. 17:59
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ.                           С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
Попробуй быть мамой!
После подписи Святейшего Патриарха на обращении, которое призывает исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования, в обществе началась горячая полемика на тему о искусственном прерывании беременности. По этому поводу уже высказались и политики, и чиновники, и религиозные лидеры, тема активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, участники которых не стесняются в выражениях в адрес Церкви. Между тем, Церковь борется с абортами, предоставляя каждой беременной женщине поддержку и участие в ее судьбе, о чем мы писали в июне этого года. В связи с актуализацией темы, мы вновь предлагаем вашему вниманию этот материал.
29 сентября 2016 г. 15:10
Рецензии
Зимние узоры. Никольский скит. Фото Александра Львова
ЖМП № 11 ноябрь 2018 /  21 ноября 2018 г. 13:50
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Валаам в объективе

Валаам Александра Львова — это прежде всего природа северной островной обители. Разглядывая его снимки, слышишь, как колючий ветер забрасывает пригоршнями снега стройные сосны на ладожском берегу («Метель), как бьются друг о друга колкие ледышки на водной глади («Шуга») и как медленно и неумолимо сковывает озеро могучий панцирь («Первый лед»). Монастырская архитектура здесь — отнюдь не первая скрипка. Она деликатно аккомпанирует главной теме, не вмешиваясь в ее созвучия и не оспаривая ее первенства. PDF-версия

Тихую безмятежность неба и воды приятно дополняет чуть тронутый желтизной осенний березняк, из которого словно выбежала на берег и застыла в удивлении маленькая церковка — часовня Преподобного Серафима Саровского («Гармония»); поленницу припасенных насельниками Коневского скита дров безжалостно заметает снегопад («Зимовка»); храм Никольского скита глядится в исполинское зеркало, примечая нежданного гостя — пожаловавший вне расписания монастырский катер («Отражение»).

«Минувшая зима запомнилась очень долгим, неспешным ледоставом, — рассказывает фотохудожник, обращаясь к еще одной запечатлевшей Никольский скит работе под названием «Зимние узоры». — И когда я вышел с аппаратурой снимать на схватившуюся озерную гладь, ко мне подошел насельник и предложил привязать к моей ноге канистру. Конечно, я удивился, но собеседник, будто не замечая, продолжил: "А как же, весной легче будет найти!"»

Специфический островной юмор — необходимое условие в поиске как рабочих контактов, так и доверительных отношений с монахами. «Снимать братию очень сложно. Валаам посещает множество туристов, и монашествующие от их фотокамер устают, — объясняет Александр Львов. — Поэтому самое главное — установить с постоянными обитателями архипелага нормальные отношения. Когда я впервые увидел главного агронома Валаамского монастыря иеромонаха Григория (Вердяна), решил, что этот человек может стать героем замечательного снимка. "Даже не подходи!", — охладили мой пыл знающие люди. Я встретился с ним первый раз, второй, третий — и в результате получился вот такой прекрасный портрет на фоне ствола самого возрастного и могучего валаамского дерева...»

Выставка 64 крупноформатных фотоотпечатков под открытым небом на Тверском бульваре в Москве — второй этап в проекте Александра Львова «Русские сезоны», открывшемся пару лет назад галереей о Кижах. «Первые мои шаги в профессиональной фотографии были посвящены маринистике, — вспоминает автор. — Я участвовал в нескольких экспедициях на судах "Крузенштерн", "Седов" и "Паллада", предпринял даже трансатлантическое и кругосветное плавание. Кижи тоже приехал снимать ради парусников. Там ежегодно проводится кижская регата, в которой участвуют старинные лодки-кижанки. Мне повезло с идеальным освещением, и удалось отснять практически весь архитектурный ансамбль кижского погоста. В итоге за полтора года удалось подготовить экспозицию "Русские сезоны. Кижи", и вместе с партнерами из Центра продюсирования фотографии "ПроЛаб" мы решили ее продолжить. Валаам снимал больше года, в монастыре в общей сложности провел около трех месяцев». Предполагается, что этот проект станет трилогией. На третью, завершающую, часть о Соловках Александру Львову удалось получить патриаршее благословение, и к работе над ней он уже приступил.

Выставка открыта до 1 декабря

21 ноября 2018 г. 13:50
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монашество
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Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору
Почему 1169?
Опись истории Пантелеимоновой обители
Точка отсчета
Десять веков Русского Афона
Тайна послушания, доступная каждому
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