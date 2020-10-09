Храм «под ключ» за три миллиона

МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЗВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ЦЕРКВЕЙ В БЮДЖЕТНОМ ИСПОЛНЕНИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Провинциальная деревня или небольшое село. Вокруг инициативной группы сплачивается община, которая со временем регистрируется в качестве прихода. Правящий архиерей назначает настоятеля, и даже местная власть не прочь выделить землю под возведение храма из муниципального фонда. И вот тут возникает проблема: где взять источник финансирования, если богатого спонсора нет?

В подобной непростой ситуации общины действуют по-разному. Бесплатно берут чертежи повторного применения из столичной Программы возведения новых храмов и тем самым экономят хотя бы на проектной документации (правда, самая скромная новостройка там рассчитана на три сотни прихожан, так что ее приходится адаптировать и уменьшать – и все равно строительство растягивается на долгие годы). Заказывают проект храма-«малютки» под конкретный земельный участок профессиональному зодчему, а строят потом не «под ключ», а хозпособом (и процесс тоже затягивается). Методично обходят все районные предприятия и организации с надеждой собрать средства хотя бы на нулевой цикл, а стройплощадка тем временем наглухо зарастает бурьяном...

В Мелекесской епархии (Симбирская митрополия) несколько лет назад с подобной проблемой столкнулись сразу по нескольким адресам. «Поскольку встала задача параллельно строить несколько храмов, мы решили разработать типовой проект в бюджетном исполнении, – вспоминает клирик епархии иеромонах Максим (Однорал). – Связались с московскими архитекторами, поставили задачу. Когда они закончили работу, мы сразу же увидели: результат более чем востребован. Так само собой это начинание сформировалось в программу по развитию приходской жизни «Сельский храм» – поначалу епархиальную».

КОММЕНТАРИЙ

Епископ Мелекесский и Чердаклинский ДИОДОР: «Эту программу вызвало к жизни само время»

- Приступая к этой программе в нашем регионе, мы руководствовались напоминанием Святейшего Патриарха Кирилла о том, что наши предки, осваивая какое-то новое место, прежде всего ставили там храм. Поэтому церкви Божии и оказывались со временем в центре поселений. Села сейчас вымирают. И если в малонаселенной местности есть верующие, им тем более нужна церковная жизнь – малый храм или в крайнем случае молитвенное помещение. Это или остановит вымирание населенного пункта, или будет способствовать его возрождению.

Я родом из Ульяновской области. Вырос в селе, так что все эти проблемы мне знакомы не понаслышке. Поэтому, когда совпали интересы общин, епархии и строителей, способных реализовать проект недорогого храма, я сразу же поддержал и благословил это начинание.

«Первенцем» программы «Сельский храм», ее своеобразным пилотным проектом стала часовня на городском кладбище Димитровграда. Убедившись, что это вполне реальная история, мы благословили общины, которые чувствовали в себе силы для подобного строительства, пользоваться проектными документами. Теперь три храма уже освящены, на нескольких завершены общестроительные работы. Честно говоря, степень заинтересованности и скорость, с которой программа распространяется на другие епархии, для меня самого стали неожиданными. Видимо, это начинание оказалось действительно своевременным и востребованным.

ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ В ДЕСЯТОМ НОМЕРЕ "ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ"

