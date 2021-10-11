Русский мир в центре Парижа

КАК СОБОР СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С 160-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ ЖИВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Больше полутора веков назад в центре Парижа на улице Дарю был возведен православный храм святого Александра Невского. Освященный во имя небесного покровителя российских императоров Александра I и Александра II, с самого начала своего существования он находился в центре важных исторических событий, связанных с Россией. В ХХ веке храм получил статус кафедрального собора, став настоящим религиозным и духовным центром русской эмиграции. Сегодня, спустя десятилетия, собор не затерялся среди блистательных парижских достопримечательностей, оставаясь одной из визитных карточек французской столицы. Он по-прежнему духовный центр для русских парижан. PDF-версия.

Поддержка императора

В августе 1668 года царь Алексей Михайлович отправил во французскую столицу «Великое посольство» во главе с Петром Потемкиным, в связи с чем для русских дипломатов в Гостином дворе на улице Турнон было совершено первое православное русское богослужение в Париже.

В середине ХVIII века по инициативе императрицы Елизаветы Петровны в одном из залов российского посольства в Париже была открыта церковь во имя апостолов Петра и Павла. Назначаемые во французскую столицу послы, как правило, сами выбирали, в каком парижском особняке им обосноваться, туда же переезжал и храм. В 1831 году церковь переместилась на постоянное место в специально нанятый особняк на улицу де Берри.

В 1846 году вторым священником Петропавловской церкви был назначен Иосиф Васильев, который через три года стал ее настоятелем. Он создал при храме школу для русских детей, церковную библиотеку, организовал помощь нуждающимся. Помимо живущих в Париже русских, а также путешественников из России, прихожанами посольской церкви были православные греки, славяне, валахи, арабы. И в праздники храм уже не вмещал всех молящихся. Настоятель озаботился возведением новой церкви.

В России в тот момент продолжалась Крымская война, которая велась с 1853 по 1856 год, поэтому Правительство и Святейший Синод отказали ему в финансировании. Тогда священник решил воздвигнуть храм на пожертвования паствы, однако встретил трудности в получении разрешения на открытие книг по сбору средств. Но его поддержал император Александр II, пожертвовав 50 тысяч рублей из своих личных сбережений. После этого Святейший Синод выделил столько же. И еще такую же сумму отцу Иосифу удалось получить от купцов на Нижегородской ярмарке. Свыше 2 миллионов франков было собрано во Франции.

Авторами проекта стали известные русские архитекторы Роман Кузьмин и Иван Штром.

Освящение храма, построенного из белого ­тесаного камня в русско-византийском стиле, состоялось 30 августа 1861 года, в день празднования перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Император Александр II удостоил священника Иосифа Васильева наперсного креста, украшенного бриллиантами, за особые заслуги по устройству православного храма в Париже.

Больше полувека Александро-Невский храм оставался единственной русской церковью в Париже, пока в 1924 году не был построен Сергиевский храм.

В 1920-е годы Париж становится столицей русской эмиграции. Среди русских парижан был большой процент образованных, культурных и верующих людей, которые составят на многие десятилетия костяк Александро-Невского прихода. В разные годы прихожанами храма были известные представители русской культуры — философ Борис Вышеславцев, историк и публицист Георгий Федотов, писатель Иван Бунин (здесь он венчался с Верой Муромцевой и здесь же его отпевали). В 1925 году здесь был крещен будущий церковный историк и богослов протопресвитер Иоанн Мейендорф. В этом храме отпевали певца Федора Шаляпина, художников Константина Сомова и Василия Кандинского, писателей Ивана Шмелева, Виктора Некрасова, Владимира Максимова, кинорежиссера Андрея Тарковского.

В 1981 году французские власти признали Александро-Невский собор историческим памятником, и он был взят под охрану государства.

Из Константинополя в Москву

В 1923 году Александро-Невский храм получает статус кафедрального собора, и это особая страница в его истории. Патриарх Тихон назначает в 1921 году архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия (Георгиевского), жившего тогда в Берлине, управляющим Архиепископией — православными русскими церквами в Западной Европе. В январе 1923 года, уже в сане митрополита, Высокопреосвященный Евлогий переезжает в Париж. И в связи с перенесением митрополитом Евлогием епископской кафедры из Берлина в Париж храм Александра Невского становится кафедральным собором образовавшейся епархии.

В 1930 году за отказ прекратить критику антирелигиозной политики советской власти митрополит Евлогий был отстранен от кафедры Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским). Тогда митрополит Евлогий при поддержке епархиального собрания принимает решение о своем переходе вместе с возглавляемыми им приходами в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Семнадцатого февраля 1931 года Патриарх Константинопольский Фотий II принимает западноевропейские русские церкви и приходы в свою юрисдикцию со статусом экзархата. Так Александро-Невский собор переходит в Константинопольский Патриархат. Единство Архиепископии с Русской Православной Церковью было восстановлено в октябре 2019 года.

Как сегодня живет Александро-Невский приход, «Журналу Московской Патриархии» рассказывает старший протодиакон собора Иоанн Дробот. Отец Иоанн родился в семье протоиерея Георгия Дробота, который переехал во Францию после Второй мировой войны. С детства Иоанн прислуживал в алтаре Александро-Невского собора, потом его поставили читать на клиросе, в 18 лет он стал певчим. Так он тридцать три года исполнял послушание чтеца, пел в хоре собора, был регентом и одновременно работал старшим бортпроводником в авиакомпании «Эйр Франс». Когда ему исполнилось 55 лет, решил оставить авиацию. Больше трех лет он служит диаконом в соборе на улице Дарю.

Два прихода, иконописная школа и уникальный хор в одном соборе

Отец Иоанн начинает свой рассказ о тех, кто сегодня составляет приход старейшего русского храма в Париже. Примерно тридцать процентов прихожан — потомки первой и второй волн эмиграции и представители третьей волны, 1960–1970-х годов. Десять процентов — перешедшие в Православие чистокровные французы, которые изучают русский язык и хотят участвовать в богослужении на церковнославянском языке. А остальные шестьдесят процентов — современные эмигранты из России, Белоруссии, Украины, Молдавии. Также в 2011 году при соборе была создана молдавская Благовещенская община.

— В соборе существует два разных прихода. В верхнем храме во имя святого Александра Нев­ского служит наша община, а в нижнем, в честь Святой Троицы, служба совершается полностью по-французски, — уточняет собеседник. Франкоязычный приход был создан в начале 1960-х годов для людей русского происхождения, которые по тем или иным причинам потеряли свой родной язык, но сохранили веру. Это чаще всего второе поколение родившихся во Франции и уже очень плохо говорящих по-русски. Или бывают смешанные браки, когда дома говорят только по-французски, и человек начинает забывать русский язык. На родном для парижан языке стали служить также и для перешедших в Православие французов, которые составляют ядро этой общины. В нее входят не только этнические французы, но и представители франкоговорящих стран, в том числе из Африки. Настоятель храма и глава общины — епископ Реутовский Елисей, викарий Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. Да, эти люди не понимают церковнославянский и русский языки, но служба ведется в русской традиции, и этот приход — также часть нашей Архиепископии.

Миссия собора святого Александра Невского, по мнению отца Иоанна, — это именно свидетельство о Православии русской традиции через богослужение, через церковное пение, через икону, через преподавание основ Православия в приходской школе. И все это в полной мере присутствует в жизни прихода. При соборе открыт библейский кружок для взрослых, который ведет священник Андрей Свинарёв, где люди встречаются три раза в месяц для углубленного изучения Библии.

Уже третий год отец Иоанн Дробот совместно с протодиаконом Александром Кедровым (и регентом, и уставщиком, и псаломщиком собора) ведут курс литургики и устава для взрослых, ориентированный на практическое применение Типикона для прихожан, желающих стать псаломщиками или певчими. Курс преподается по-русски и по-французски.

— Идут теоретические и практические уроки изучения гласов и умения петь по богослужебным книгам, а не по нотам. Естественно, мы разбираем Устав. И как практическая задача кому-то дается задание приготовить службу следующей недели. В рамках курса мы провели этим летом неделю литургической практики. Это и для священнослужителей, и для псаломщиков, и для церковных певчих. Со всей Франции съехались свыше двух десятков человек, в том числе и молодые диаконы, и священнослужители французского происхождения, которые недавно перешли в Православие и хотели бы изучить нашу русскую православную традицию. У всех собравшихся была возможность ­находиться в ­алтаре и по очереди служить в присутствии преподавателей, которые поправляли, подсказывали, что, как и почему. То же самое происходило на клиросе. Желающих оказалось гораздо больше, чем мы изначально предполагали. Поэтому мы решили, что такой практический курс будет проходить ежегодно.

При Александро-Невском соборе открыта иконописная школа имени преподобного Андрея Рублева, у которой два уровня: для начинающих художников и для продвинутых иконописцев. Примечательно, что там занимаются и французы-католики, бывает, что и протестанты приходят. Им интересно не просто изучить технику работы, они проникаются богословием иконы. И через нее приходят к Православию, принимают крещение.

— Чаще всего французы заинтересовываются Православием, проходя мимо нашего собора или любого другого храма в Париже: «О, красиво! Дай зайду посмотрю!» И таким образом приходят к нам и знакомятся, — объясняет отец Иоанн. — Иногда узнают о нашей вере из православной телепередачи, которая выходит раз в месяц по воскресеньям. А бывает так, как произошло с управляющим нашей Архиепископией митрополитом Дубнинским Иоанном. Он, чистокровный француз, сначала начал читать Достоевского, потом перешел к Бердяеву, а после него уже обратился к духовной литературе. И так познакомился с Православием, крестился. И это не единственный случай. Потому что не надо забывать, что французы большие интеллектуалы. И до многих вещей в своей жизни они доходят путем серьезных размышлений. А некоторые парижане из нашего прихода стали православными благодаря тому, что услышали церковные песнопения на пластинке или по радио. И захотели послушать эту музыку вживую.

В Александро-Невском соборе у них есть возможность услышать удивительный хор, который был создан век назад и получил известность далеко за пределами Франции. В 1921 году протодиакон Николай Тихомиров собирает хор из русских певчих. За ним следует целая плеяда исключительной одаренности регентов — Николай Афонский, Петр Спасский, Евгений Евец.

Не раз бывало, что в соборе впервые исполнялись музыкальные произведения, сочиненные известными русскими композиторами. «Сугубая ектения» Гречанинова, спетая Шаляпиным с хором Афонского, получила в 1935 году первый приз на международном конкурсе в Париже. Сегодня хором руководит протодиакон Александр Кедров, продолжатель знаменитой музыкальной династии.

Русская культура как проводник в Православие, или Зачем собору конферансье

Приходская школа Александро-Невского храма открылась после Второй мировой войны, и у нее давние педагогические традиции. Если в России есть воскресные школы, то во Франции они назывались четверговыми, поскольку именно в этот день не было уроков во французской школе, дети самостоятельно учились дома и могли посещать занятия при храме. Сегодня таким днем стала среда, но «средовая школа» звучит не очень, поэтому в соборе Александра Невского ее назвали Приходской русской школой. В ней занимаются дети от четырех до восемнадцати лет.

Первым делом в школе изучают Закон Божий, занятия ведут священнослужители собора, отец Иоанн в том числе. Преподаются также русский язык, русская литература и русская история, причем занятия ведутся на русском языке. Закон Божий в последние годы стали преподавать на двух языках, поскольку предмет непростой, какие-то сложные места приходится объяснять по-французски, чтобы детям было понятнее. Есть также шахматный кружок и театральная студия, которая традиционно готовит рождественское представление и спектакль в конце учебного года.

— Учатся в Приходской школе не только дети из православных семей, — уточняет отец Иоанн, — но и дети-католики от смешанных браков, где чаще всего папа — француз, который настоял, чтобы малыш был крещен в католичестве, а русской маме было важно, чтобы ее ребенок не отрывался от корней и учил родной для нее язык. Но фактически это возможно ­только при храме, потому что в русскую школу при Российском посольстве, например, где тоже изучают язык Гоголя и Достоевского, принимают лишь детей представителей дипкорпуса. В некоторых французских школах еще существует особая форма обучения — лицей, где дети могут учить русский язык как иностранный. Но сейчас в Париже таких лицеев немного. А если уж говорить об изучении русской культуры, истории, литературы, то этим можно заниматься только в Приходской русской школе у нас и еще в нескольких православных парижских храмах.

Русская культура — это не только наше предание, часть нашей личности, наш генетический код, но и самый лучший проводник в Православие. На французский язык переведено немало книг о нашей вере, но это не может сравниться с тем, что написано на русском языке, поэтому тем, кто говорит по-русски, легко ориентируется в истории России, отлично знает произведения классической литературы, изучить и понять Православие гораздо легче. И это является главной причиной существования нашей школы.

В 1920-е годы при Александро-Невском соборе митрополитом Евлогием было основано сестричество; с тех пор это служение стало традицией, прихожанки в нем участвуют из поколения в поколение. Есть примеры, когда в сестричестве была бабушка, потом — ее дочь, теперь — бабушкина внучка. Сестер не просто выбирают, есть чин поставления на это служение. Обычно в сестричество идут женщины в возрасте, которые уже воспитали своих детей, и у них появилось свободное время, чтобы посвящать себя социальному служению. Они помогают престарелым и больным прихожанам, регулярно навещают их, собирают для них материальную помощь. И в целом отвечают за приходскую кассу взаимопомощи. Сестры следят за порядком и чистотой в соборе, занимаются его украшением к праздникам, помогают у свечного ящика. Чай по воскресеньям после службы для прихожан, праздничные трапезы — это тоже забота сестер.

— Наш собор — зарегистрированный памятник искусства. И по закону он должен быть доступен туристам. Благодаря этому мы получаем финансовую помощь от правительства на реставрацию, — разъясняет отец Иоанн. — У нас еще есть два туристических гида (как их здесь называют, конферансье), которые принимают группы, рассказывают об истории собора, о росписях и так далее. И конечно, о Православии. И сестры помогают им встречать туристов.

Гора с плеч

Непростым временем для Александро-Нев­ского храма стал 2019 год, когда Константинопольский Патриархат, к которому формально относились приходы русской традиции, предложил Архиепископии самораспуститься. В ответ духовенство Архиепископии вместе со своими приходами большинством голосов высказалось за воссоединение с Русской Церковью и обратилось к Святейшему Патриарху Кириллу.

Уже 7 октября 2019 года Священный Синод принял клириков и приходы Архиепископии в юрисдикцию Московского Патриархата. При этом приходы сохранили богослужебные и пастырские особенности. Так спустя почти столетие было окончательно восстановлено историческое единство русского церковного зарубежья, а частью Московского Патриархата стало многонациональное церковное образование в Западной Европе.

Отец Иоанн вспоминает, что предшествовавшие воссоединению несколько лет были очень тяжелыми для всей Архиепископии.

— Управляющий нашей Архиепископией владыка Иоанн рассказывал, как Константинополь очень резко и грубо пытался повлиять на ситуацию: мол, вы больше никто, выполняйте мое решение и молчите в тряпочку. А какие разгорелись прения внутри приходов, даже внутри семей! У некоторых часть родных осталась с Константинополем, а другая часть семьи воссоединилась с Московским Патриархатом. И это была настоящая драма, последствия которой ощущаются до сих пор. К счастью, таких примеров не очень много. Из нашего прихода ушли, вняв призыву Константинополя, не больше десяти процентов верующих. И это очень тяжело всеми нами переживалось. Большинство из этих людей руководствовалось прежде всего политическими мотивами. Они не хотели иметь дело, как они говорили, с большевиками, с КГБ.

Мы столько лет жили своей жизнью, и вдруг нам пришлось принимать такое кардинально глубинное, фундаментальное решение. Это было не просто. Когда же произошло воссоединение с Московским Патриархатом, так поменялось настроение в соборе! Просто была Пасха. Такая тишина, спокойствие, радость. Будто гора с плеч. Не то что гора, целый горный хребет с плеч свалился, и мы жили в такой эйфории! Люди стали общаться гораздо глубже, дружественней, и если до этого чувствовалась просто какая-то стена между франкоязычным приходом храма Святой Троицы и нашим русским приходом, когда люди напряженно расходились друг с другом в дверях и даже не здоровались, то теперь этот лед в отношениях исчез. Все общаются, вместе чай пьют. Все поняли, что сделали великое дело и что нужно идти дальше и свидетельствовать о Православии, а не о своих эмоциях и политических воззрениях.

В этом году у Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции вековой юбилей. Собор святого Александра Невского запускает сайт, посвященный истории экзархата. На этом веб-сайте будут представлены уникальные архивные фотографии, документы, видеофильмы, в том числе рассказывающие о русском соборе на улице Дарю, который в этом году также отмечает круглую дату — 160-летие.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции сформировалась на основе приходов, организованных беженцами из России в Западной Европе после революции 1917 г. Временное управление русскими церквами в Западной Европе соединенным присутствием Священного Синода и Высшего Церковного Совета в марте 1921 г. было поручено Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому).

В силу исторических обстоятельств в 1931 г. приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в качестве экзархата.

С 2019 г. Архиепископия состоит в каноническом подчинении Московскому Пат­риархату под управлением митрополита Дубнинского Иоанна. Оставаясь верной духу Православия и его литургической практике, Архиепископия сохраняет особенности церковно-пастырского устройства, установленные решениями Московского Собора 1917–1918 годов, а также собственные церковные традиции. Административный центр расположен в 8-м округе Парижа на улице Дарю, д. 12 при соборе святого Александра Невского. В юрисдикции Архиепископии находятся Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, пять монастырей и скитов, более 60 приходов, разбросанных по семи странам Европы. Пастырское окормление осуществляют более 75 священников и 30 диаконов.

ПРОТОДИАКОН АЛЕКСАНДР КЕДРОВ: "В песнопении должен звучать страх Божий"

О традициях церковного пения в соборе святого Александра Невского в Париже рассказывает регент хора, протодиакон Александр Кедров, наследник знаменитой церковной музыкальной династии. Его отец, Николай Кедров — младший, и дед, Николай Кедров — старший, внесли выдающийся вклад в создание русской вокальной культуры и развитие богослужебного пения.

Традиции церковного пения в соборе святого Александра Невского в Париже менялись в зависимости от регентов, которые были людьми разных эпох. До революции в хоре пели французы-профессионалы. Поскольку храм в то время был посольским и административно зависел от Санкт-Петербургского митрополита, преобладал репертуар Придворной певческой капеллы. После революции регентом нашего хора стал ученик Николая Андреевича Римского-Корсакова Василий Федорович Кибальчич, который обновил репертуар произведениями так называемого «нового направления».

Когда же ему на смену пришел уроженец Киевской губернии Николай Петрович Афонский, стиль хора изменился в сторону южнорусской школы. Репертуар начал обогащаться новыми произведениями Гречанинова, Архангельского, Бортнянского, Дегтярева, Львова, Никольского, Танеева. Впервые в соборе зазвучали сочинения Николая Николаевича Кедрова — старшего.

После Второй мировой войны хором руководил Петр Василье­вич Спасский, который стал продолжателем дела Афонского. Заметное изменение стиля и репертуара произошло в конце 1960 годов, когда регентом стал Евгений Иванович Евец. Он отказался от исполнения Веделя, Воротникова, но сохранил в репертуаре произведения Дегтярева и Бортнянского. При нем зазвучали творения Никольского, Кастальского, Чеснокова и других авторов «нового направления». Стиль хорового пения стал строже, менее эмоциональным. Его сын, Василий Евгеньевич Евец, продолжил репертуар отца, добавив Кедрова, Ковалевского и Гарднера.

Я начал руководить хором в 2008 году, и мы часто исполняем сочинения Кедровых. Еще я добавил в наш репертуар обиходные песнопения в обработке легендарного регента хора Троице-Сергиевой лавры архимандрита Матфея (Мормыля). Я не стал убирать то, что пели раньше, — задостойники и каноны Турчанинова, Бортнянского, пасхальный канон Старорусского.

Певческий коллектив нашего собора уже давно имеет высокую репутацию, до сих пор его называют лучшим церковным хором в Западной Европе. Красота его исполнения всегда привлекала французов, и через церковную музыку многие из них становились православными верующими. Конечно же, главная роль в миссионерской деятельности во Франции принадлежит церковной музыке. И это возлагает на регента особые обязательства, надо держать планку.

Хоровое пение должно быть красивым и, говоря профессиональным языком, спетым. Поэтому я провожу еженедельные репетиции. Манера пения должна быть церковная, а не светская. Для этого нужно осознавать содержание песнопения. Помимо понимания текста, надо иметь опыт молитвы. Если мы концентрируемся не на молитве, а на чем-то другом, то рано или поздно в богослужение заходит светский дух. И это плохо. Душа поет, есть душевное волнение, когда ты исполняешь.

Но в то же время должна быть духовная сдержанность. Крики во время пения недопустимы. Надо строго петь. Чтобы добиться такого духа исполнения, надо, чтобы все имели смирение, скромность, были внимательны. Евгений Иванович Евец говорил, что здесь не цыганская песня, а церковная музыка. Он очень боролся со светской манерой исполнения профессиональных певцов, которые иногда были в числе певчих. Я бы от себя добавил, что страх Божий всегда должен звучать в песнопении.

Мы все знаем, что в церковном пении слова важнее, чем сама музыка. Но как выделять слова? Есть разная манера. Например, петь читком, чтобы все тексты звучали ясно. Не надо сильно тянуть мелодию, как часто делают в светском пении. Но я также против слишком сухого исполнения, что бывает иногда в храмах. Надо найти золотую середину. Потому что в церковном пении все-таки должна присутствовать красота.