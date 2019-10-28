В очках зеленых стереотипов

КАК ПРИМИРИТЬ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

Природоохранная тема в новостной повестке прибавляет веса чуть ли не еженедельно. Редкий политический лидер в наши дни позволяет себе дистанцироваться от так называемой экологичности сознания. Беда только в путанице, едва ли не повсеместно сопутствующей этому термину. Ведь экологию, почти как и счастье, в современном мире разные сообщества понимают по-своему. Это очень ярко проиллюстрировал прошедший 23 октября в российской столице V Международный форум «Религия и мир», тема которого была заявлена как «Религия и экология».

В Москву съехались религиозные и общественные деятели из 12 стран (в основном славянских и ближневосточных), попытавшихся если не выработать общий взгляд, то хотя бы найти точки соприкосновения. «Традиционно консервативно настроенные верующие христиане большинством адептов «зеленого» движения воспринимаются негативно как отсталые, тормозящие развитие ретрограды. Они, мол, не желают придерживаться абсолютного вегетарианства, жестко борются со свободой абортов (и поэтому якобы способствуют дальнейшему перенаселению планеты), продолжают пользоваться благами цивилизации и – о ужас! – разводят коров, которые своим метаном «губят атмосферу», - обратил внимание аудитории на острейший парадокс современной экологизации общества как глобальной тенденции русскоязычный журналист «Russia Today» Тим Керби. – Можно, конечно, забыть про эти упреки и создать собственные поселения в пригородах. На первый взгляд, это удобно. Но... совершенно не выход. В США многие архитекторы считают классический одноэтажный пригород сильнейшим злом урбанизации. Разделенные широченными улицами, просторные дома в нем стоят впритык друг к другу. Магазинов там практически нет, зато у каждой семьи – по две-три машины. В отличие от центра мегаполиса с его соразмерными жилищами, пригород провоцирует население на гиперактивный рост потребления. Лично я нашел для себя решение, переселившись в деревню – довольно далеко от Москвы, но при наличии машины расстояние не проблема. Свежий воздух, пространства достаточно, хорошие соседи – что еще нужно?!»

Скорее всего, Тим со временем поймет, почему подобный вариант дауншифтинга верующие православные в России практикуют лишь как экзотическое исключение, почти не способствующее возрождению деревни. Как данные соцопросов, так и мнения многих священнослужителей свидетельствуют: Православие в современной России остается в основном осознанной «книжной» верой ученых горожан – людей, получивших хорошее образование и занимающих не последние места на социальной и имущественной лестнице граждан. Как ни странно, чем дальше от мегаполиса с диктуемыми им вроде бы ярко индивидуалистичными и материально-рациональными стратегиями поведения, тем слабее вовлечение в приходскую жизнь и ниже уровень воцерковленности как таковой.

Так что лозунг «назад, к Природе» сам по себе не спасает. «Договариваться» с этой самой природой придется, не забывая о новых цивилизационных реальностях и обусловленных ими вызовах, с которыми уже сегодня сталкиваются земляне. В этой связи можно было бы вспомнить об утвержденном Священным Синодом в 2015 году (см. Журнал № 41) Чине молебного пения о сохранении Творения Божиего, молитвословия которого возносятся в наших храмах уже пять лет. Однако участники дискуссии предпочли свернуть на проторенную тропинку околополитической «зеленой» парадигмы. Напрасно начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Евгений Еремин предлагал придерживаться трактовки экологии как научной дисциплины, изучающей законы взаимодействия биологических систем и отдельных живых организмов. Это определение, считавшееся еще поколение назад единственно корректным, сегодня, похоже, никого, кроме самих ученых, уже не устраивает. Многие ораторы пытались (с разным успехом) соединить в своих выступлениях природоохранную тему с глобальным терроризмом и способами защиты от него. Максимальные симпатии зала в этом направлении снискал советник главы иранского МИД Хоссейн Шейхольэслам. После подробного обзора об ущербе, понесенном за годы войны природными сообществами на территории Сирии, он высказал не вполне очевидный тезис, что первый после террористов враг окружающей среды – президент США Трамп, демонстративно вышедший из Парижского соглашения по климату.

Эту тему продолжил президент Международного общественного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, проанализировавший быстрые изменения в «зеленом» секторе массового сознания землян, свидетелями которых мы все становимся. По мнению Валерия Аркадьевича, в единую канву тут укладываются и посвященное теме амазонских лесов специальное заседание Римо-Католического синода, и недавнее выступление главы ООН Антониу Гутерриша, попенявшего «некоторым странам» на то, что они по старинке не могут обходиться без угля и смеют наращивать производство «ископаемой» (то есть добытой из углеводородов) энергии, и раскрученная умелыми пиарщиками шведская девочка Грета Тунберг (в послужном списке, которой, к слову, уже значатся аудиенции и у Папы Франциска II, и у главы ООН), не преминувшая прямо назвать эти «некоторые страны» - Китай и Россию.

Столь сильно выбивающаяся из глобального тренда точка зрения не могла не подвергнуться острой критике. Она прозвучала из уст заместителя директора информационного центра ООН в Москве Владимира Павинского. «Чем тиражировать недалекие страшилки, лучше бы всерьез подумали, как в реальности снизить вредные выбросы в атмосферу», - примерно к этому сводился посыл, с которым в своей речи выступил представитель авторитетной международной организации. Он также подробно рассказал о 17 целях устойчивого развития ООН из так называемой Повестки-2030. Однако на форуме в Москве риторика «этики глобального гражданства», «межкультурного понимания и толерантности» и «строительства мостов при помощи недавно созданного Альянса цивилизаций» не снискала бурных оваций.

На этом разнородном фоне едва ли не самым взвешенным стало выступление политика из Евросоюза, представлявшего православную Грецию. По мнению депутата национального парламента от правой партии «Новая демократия» Максимоса Харакопулоса, завет Господа «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 26-31) не означал разрешения доминировать и нарушать естественный баланс природных сред. «Во всех традиционных религиях человек мыслил себя неотъемлемой частью природы. Совершенно очевидно: трепетная грань между преобразованием природы и ее охраной давно разрушена. Современный мир, стремясь угнаться за все растущими потребительскими запросами, стремится к хищнической эксплуатации недр. Минеральные богатства близки к истощению, налицо уровень загрязнения окружающей среды, который сам по себе уже вызывает климатические сдвиги. Несоблюдение меры в потребностях влечет негативные последствия, которые по-гречески замечательно выражаются словом, переводящимся на русский как закономерность. Мы на грани экологической катастрофы!» - не боится сгущать краски Харакопулос. Как же правильно реагировать на это людям с христианским сознанием, задается вопросом греческий депутат. Прежде всего вспомнить, что к основным добродетелям Православия относятся умеренность, смирение и воздержание. Следуя им, можно восстановить равновесие как во внешней, так и в собственной внутренней среде. «Осознавая себя как часть всеобщего творения, надо чаще вспоминать слова Господа «Вот, у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней» (Втор. 10, 14). Ведь уважение к творению однозначно ведет и к уважению Самого Творца и Создателя. Только такие отношения между человечеством и природой способны подсказать современной цивилизации надежный выход из экологического кризиса», - уверен Максимос Харакопулос.

КОММЕНТАРИЙ

Священник Роман БОГДАСАРОВ, духовник Росгвардии:

Вопросы, которые поднимаются на форуме, актуальны всегда. Они прежде всего связаны с тем, что человек сам делает в обществе, на земле, в своей стране, городе, районе и т.д. Как он живет, нарушает ли правопорядок, переходит ли черту закона, выступает ли угрозой обществу, или наоборот, исполняет заповеди Творца, заботится об окружающих, помогает ближнему, следит за чистотой своей речи и за чистотой того пространства, которое его окружает — в том числе информационной чистотой. Мы сегодня вместе созидаем нашу планету, тот мир, который на многие века позволит и будущим поколениям радоваться богатствам нашей природы, радоваться разнообразию наших культур, при этом сохраняя идентичность каждого народа, которые живут в России уже много лет, сосуществуя и поддерживая друг друга.

Из выступления на пленарном заседании