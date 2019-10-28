В очках зеленых стереотипов

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В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.
28 октября 2019 г. 16:17
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр: Добрые дела должны быть наполнены духовным смыслом
Приобщение детей и молодежи к православной вере в новых духовно-культурных центрах, организация эффективной просветительской работы духовенства с военнослужащими космодрома «Плесецк» и сохранение шедевров деревянного зодчества и древних монастырей Русского Севера. Это далеко не весь список проблем, которые приходится решать епископу Плесецкому и Каргопольскому Александру. Как найти подход к пассивным атеистам и почему лучше переносить храмы, чем их реставрировать в заброшенных деревнях, правящий архиерей объяснил в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
23 октября 2019 г. 14:44
В Ярославле чиновники ограничивают движение крестных ходов по проезжей части
В Ярославской митрополии состоялся традиционный Казанский крестный ход. Икона Божией Матери Казанская - главная святыня ярославского Казанского женского монастыря, обойдя за 18 дней Рыбинскую и Ярославскую епархии, вернулась в свою обитель. Но в Ярославле возник неприятный инцидент - участников молитвенного шествия попросили перейти с проезжей части на тротуар.
17 июля 2019 г. 13:34
Строить будут после меня
Личность и деятельность Святейшего Патриарха Сергия, автора известной «Декларации», и сегодня вызывает горячие споры. Немало нелестных эпитетов в свое время досталось архипастырю и от современников. Между тем именно Патриарху Сергию было доверено управление церковным кораблем, когда религия была врагом государства, а Церковь оказалась на грани уничтожения. Чего стоил ему этот компромисс с властью, через какие испытания пришлось пройти, почему решение Патриарха сохранить Церковь оказалось единственно верным, размышляет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. PDF-версия.
10 июля 2019 г. 14:06
В Переславле-Залесском пройдет второй этап Свято-Феодоровского историко-культурного форума
19 - 21 июня, 21 июля и 17 августа на пяти площадках Переславля-Залесского состоится летняя сессия Свято-Феодоровского историко-культурного форума, посвященного истории, культуре и святыням Переславской земли. Мероприятие, стартовавшее 27 марта этого года, как международное , проводится впервые и обещает стать крупным ежегодным культурным и духовным событием в жизни города, привлекательным для паломников и туристов. Форум посвящен 1700-летию подвига святого великомученика Феодора Стратилата и 715-летию основанного в его честь Свято-Феодоровского женского монастыря.
4 июня 2019 г. 14:40
В Москве состоялась конференция памяти Патриарха Сергия (Страгородского)
В Институте российской истории РАН состоялась научная конференция «Патриарх Сергий (Страгородский). Время и наследие (к 75-летию со дня кончины)», на которой историки и священники дали свою оценку деятельности предстоятеля Русской Церкви в период 1920-40- хх годов.
15 мая 2019 г. 18:05
Олег Ольхов: Для разговения достаточно одного яйца, кусочка кулича и пасхи
После ночной пасхальной службы почти во всех приходах Русской Православной Церкви по традиции следует праздничная трапеза с обилием скоромных блюд. А каким столом наши предки встречали Светлое Христово Воскресение? Какие блюда обязательно должны присутствовать на пасхальной трапезе и как после долгого поста правильно из него выходить, не нанеся вреда своему здоровью? Об этом рассказывает Олег Ольхов, 10 лет несший послушание шеф-повара Данилова монастыря, телеведущий, автор книг по истории русской и монастырской кухни. PDF- версия
22 апреля 2019 г. 16:30
Епископ Барышевский Виктор: Не бойтесь ничего, будьте с Богом, и Бог будет всегда с вами
В непростой ситуации, которая складывается сегодня для Украинской Православной Церкви, она вынуждена прибегать не только к правовой защите внутри государства, но и обращать внимание международных организаций на нарушения прав верующих в стране. О том, как это происходит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба). PDF-версия
22 апреля 2019 г. 15:40
Пользователи восстанавливаемых храмов по-прежнему не могут влиять на выбор подрядчиков реставрационных работ
Во II полугодии начнется заявочная кампания на участие епархий в Государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. И нужно уже сейчас готовить пакет документов установленного образца в Финансово-хозяйственное управление* для включения объектов той или иной епархии в список к рассмотрению на финансирование реставрации (или проектирования) объектов культурного наследия. Но может случиться, что средства на реставрацию храмов получат недобросовестные подрядчики, и не освоенная часть средств вернется обратно в бюджет, а главный недостаток в том, что полный объем работ так и останется не выполнен.
8 апреля 2019 г. 12:45
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1 ноября 2019 г. 13:10
В очках зеленых стереотипов
КАК ПРИМИРИТЬ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ
Природоохранная тема в новостной повестке прибавляет веса чуть ли не еженедельно. Редкий политический лидер в наши дни позволяет себе дистанцироваться от так называемой экологичности сознания. Беда только в путанице, едва ли не повсеместно сопутствующей этому термину. Ведь экологию, почти как и счастье, в современном мире разные сообщества понимают по-своему. Это очень ярко проиллюстрировал прошедший 23 октября в российской столице V Международный форум «Религия и мир», тема которого была заявлена как «Религия и экология».
В Москву съехались религиозные и общественные деятели из 12 стран (в основном славянских и ближневосточных), попытавшихся если не выработать общий взгляд, то хотя бы найти точки соприкосновения. «Традиционно консервативно настроенные верующие христиане большинством адептов «зеленого» движения воспринимаются негативно как отсталые, тормозящие развитие ретрограды. Они, мол, не желают придерживаться абсолютного вегетарианства, жестко борются со свободой абортов (и поэтому якобы способствуют дальнейшему перенаселению планеты), продолжают пользоваться благами цивилизации и – о ужас! – разводят коров, которые своим метаном «губят атмосферу», - обратил внимание аудитории на острейший парадокс современной экологизации общества как глобальной тенденции русскоязычный журналист «Russia Today» Тим Керби. – Можно, конечно, забыть про эти упреки и создать собственные поселения в пригородах. На первый взгляд, это удобно. Но... совершенно не выход. В США многие архитекторы считают классический одноэтажный пригород сильнейшим злом урбанизации. Разделенные широченными улицами, просторные дома в нем стоят впритык друг к другу. Магазинов там практически нет, зато у каждой семьи – по две-три машины. В отличие от центра мегаполиса с его соразмерными жилищами, пригород провоцирует население на гиперактивный рост потребления. Лично я нашел для себя решение, переселившись в деревню – довольно далеко от Москвы, но при наличии машины расстояние не проблема. Свежий воздух, пространства достаточно, хорошие соседи – что еще нужно?!»
Скорее всего, Тим со временем поймет, почему подобный вариант дауншифтинга верующие православные в России практикуют лишь как экзотическое исключение, почти не способствующее возрождению деревни. Как данные соцопросов, так и мнения многих священнослужителей свидетельствуют: Православие в современной России остается в основном осознанной «книжной» верой ученых горожан – людей, получивших хорошее образование и занимающих не последние места на социальной и имущественной лестнице граждан. Как ни странно, чем дальше от мегаполиса с диктуемыми им вроде бы ярко индивидуалистичными и материально-рациональными стратегиями поведения, тем слабее вовлечение в приходскую жизнь и ниже уровень воцерковленности как таковой.
Так что лозунг «назад, к Природе» сам по себе не спасает. «Договариваться» с этой самой природой придется, не забывая о новых цивилизационных реальностях и обусловленных ими вызовах, с которыми уже сегодня сталкиваются земляне. В этой связи можно было бы вспомнить об утвержденном Священным Синодом в 2015 году (см. Журнал № 41) Чине молебного пения о сохранении Творения Божиего, молитвословия которого возносятся в наших храмах уже пять лет. Однако участники дискуссии предпочли свернуть на проторенную тропинку околополитической «зеленой» парадигмы. Напрасно начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Евгений Еремин предлагал придерживаться трактовки экологии как научной дисциплины, изучающей законы взаимодействия биологических систем и отдельных живых организмов. Это определение, считавшееся еще поколение назад единственно корректным, сегодня, похоже, никого, кроме самих ученых, уже не устраивает. Многие ораторы пытались (с разным успехом) соединить в своих выступлениях природоохранную тему с глобальным терроризмом и способами защиты от него. Максимальные симпатии зала в этом направлении снискал советник главы иранского МИД Хоссейн Шейхольэслам. После подробного обзора об ущербе, понесенном за годы войны природными сообществами на территории Сирии, он высказал не вполне очевидный тезис, что первый после террористов враг окружающей среды – президент США Трамп, демонстративно вышедший из Парижского соглашения по климату.
Эту тему продолжил президент Международного общественного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, проанализировавший быстрые изменения в «зеленом» секторе массового сознания землян, свидетелями которых мы все становимся. По мнению Валерия Аркадьевича, в единую канву тут укладываются и посвященное теме амазонских лесов специальное заседание Римо-Католического синода, и недавнее выступление главы ООН Антониу Гутерриша, попенявшего «некоторым странам» на то, что они по старинке не могут обходиться без угля и смеют наращивать производство «ископаемой» (то есть добытой из углеводородов) энергии, и раскрученная умелыми пиарщиками шведская девочка Грета Тунберг (в послужном списке, которой, к слову, уже значатся аудиенции и у Папы Франциска II, и у главы ООН), не преминувшая прямо назвать эти «некоторые страны» - Китай и Россию.
Столь сильно выбивающаяся из глобального тренда точка зрения не могла не подвергнуться острой критике. Она прозвучала из уст заместителя директора информационного центра ООН в Москве Владимира Павинского. «Чем тиражировать недалекие страшилки, лучше бы всерьез подумали, как в реальности снизить вредные выбросы в атмосферу», - примерно к этому сводился посыл, с которым в своей речи выступил представитель авторитетной международной организации. Он также подробно рассказал о 17 целях устойчивого развития ООН из так называемой Повестки-2030. Однако на форуме в Москве риторика «этики глобального гражданства», «межкультурного понимания и толерантности» и «строительства мостов при помощи недавно созданного Альянса цивилизаций» не снискала бурных оваций.
На этом разнородном фоне едва ли не самым взвешенным стало выступление политика из Евросоюза, представлявшего православную Грецию. По мнению депутата национального парламента от правой партии «Новая демократия» Максимоса Харакопулоса, завет Господа «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 26-31) не означал разрешения доминировать и нарушать естественный баланс природных сред. «Во всех традиционных религиях человек мыслил себя неотъемлемой частью природы. Совершенно очевидно: трепетная грань между преобразованием природы и ее охраной давно разрушена. Современный мир, стремясь угнаться за все растущими потребительскими запросами, стремится к хищнической эксплуатации недр. Минеральные богатства близки к истощению, налицо уровень загрязнения окружающей среды, который сам по себе уже вызывает климатические сдвиги. Несоблюдение меры в потребностях влечет негативные последствия, которые по-гречески замечательно выражаются словом, переводящимся на русский как закономерность. Мы на грани экологической катастрофы!» - не боится сгущать краски Харакопулос. Как же правильно реагировать на это людям с христианским сознанием, задается вопросом греческий депутат. Прежде всего вспомнить, что к основным добродетелям Православия относятся умеренность, смирение и воздержание. Следуя им, можно восстановить равновесие как во внешней, так и в собственной внутренней среде. «Осознавая себя как часть всеобщего творения, надо чаще вспоминать слова Господа «Вот, у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней» (Втор. 10, 14). Ведь уважение к творению однозначно ведет и к уважению Самого Творца и Создателя. Только такие отношения между человечеством и природой способны подсказать современной цивилизации надежный выход из экологического кризиса», - уверен Максимос Харакопулос.
КОММЕНТАРИЙ
Священник Роман БОГДАСАРОВ, духовник Росгвардии:
Вопросы, которые поднимаются на форуме, актуальны всегда. Они прежде всего связаны с тем, что человек сам делает в обществе, на земле, в своей стране, городе, районе и т.д. Как он живет, нарушает ли правопорядок, переходит ли черту закона, выступает ли угрозой обществу, или наоборот, исполняет заповеди Творца, заботится об окружающих, помогает ближнему, следит за чистотой своей речи и за чистотой того пространства, которое его окружает — в том числе информационной чистотой. Мы сегодня вместе созидаем нашу планету, тот мир, который на многие века позволит и будущим поколениям радоваться богатствам нашей природы, радоваться разнообразию наших культур, при этом сохраняя идентичность каждого народа, которые живут в России уже много лет, сосуществуя и поддерживая друг друга.
Из выступления на пленарном заседании
1 ноября 2019 г. 13:10
Ключевые слова: Греция, Диалог цивилизаций, Европа, международные связи, Москва
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