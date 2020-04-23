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В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»

На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.

«В Переславской епархии в аварийном состоянии находится 110 храмов, и лишь в 15 из них изредка совершаются молебны. Но для епархии важно, чтобы молитва все-таки звучала и в остальных. Узнав о том, что движение „Общее дело“ проводит по всей стране на Светлой седмице акцию „Пасха в каждом храме“, я предложил нашему владыке к ней присоединиться», — рассказал «Журналу Московской Патриархии» настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля-Залесского игумен Пантелеимон (Королев). Взяв благословение у правящего архиерея, священник организовал на Светлой седмице поездки в несколько полуразрушенных сельских храмов, где уже давно не было богослужений.

На семь храмов ушло три дня, на всех богослужениях соблюдались медицинские предписания. В трех из них богослужение возглавил епископ Переславский и Угличский Феоктист, которому сослужило духовенство епархии. Так, в Благовещенском храме села Семендяйка Переславского района владыка Феоктист совершил Божественную литургию, по завершении которой обратился к пастве с проповедью, в частности, отметив: «Сегодня мы собрались в том месте, где много лет не совершалось пасхальное богослужение, уж тем более, здесь не было архиерейского пасхального богослужения. Мы знаем, видим и чувствуем, что храмы даже своей архитектурой напоминают нам о вечной красоте, о красоте абсолютной, о гармонии. Глаза и сердце верующего человека не могут не замечать поруганных храмов. Очень хорошо, что у нас появляется внимание к таким храмам, появляются люди, которые посвящают свою жизнь, чтобы их восстановить. Почему они так делают? Потому что они ощущают эту красоту, источником которой является Бог». В этот же день правящий архиерей совершил Часы Пасхи в Никольском храме села Вёска и в Трёхсвятительском храме села Голопёрово. Все три храма находятся в радиусе 5 километров друг от друга. Песнопения богослужений исполняли воспитанники Свято-Алексеевской гимназии Переславской епархии. В службах участвовало около 20 человек, в том числе и местные жители. 

Отец Пантелеимон с несколькими прихожанами посетил также более удаленные села - Бибирево, где находится полуразрушенный Михайло-Архангельский храм и Иванисово, в котором от разрушенного Покровского храма уцелела только колокольня, да и та пребывает в руинированном состоянии. «Все деревни и села, где мы служили, - обитаемы, хотя в них живет немного людей, - говорит священник. - Например, в Иванисово складывается община, и сейчас собираются документы на регистрацию, чтобы начать восстановительные работы. Причем костяк общины здесь составляют отнюдь не женщины преклонного возраста, а работающие мужчины. В Голопёрово тоже есть потенциальный ресурс для возрождения храма». 

По словам отца Пантелеимона, местные жители, в меру сил, стараются облагородить территорию вокруг храма и следят за порядком внутри, проводят субботники по уборке мусора. Возле храма в Голопёрово ими установлен Поклонный Крест. У храма в Бибирево кровля уже перекрыта силами Никитского монастыря, за которым закреплено несколько полуразрашенных храмов. В Благовещенском храме с. Семендяйка в одном из приделов уже можно служить, во втором ведутся восстановительные работы. Но первостепенное значение имеет, конечно, молитва, говорит отец Пантелеимон. Важно, чтобы сами миряне освоили практику «беспоповских» богослужений и регулярно проводили их в своих храмах. Общины, конечно, будут получать пастырское окормление от священников епархии, но совершать богослужения суточного круга можно и без священника. «Вынужденная изоляция дала людям возможность сильней почувствовать, насколько важен храм в их жизни, многие приобрели опыт совершения домашнего богослужения, без священника. Это полезно для организации общинной жизни вокруг восстанавливающихся храмов. Ведь храм сможет жить только в том случае, если его будет поддерживать община, собранная во имя Христово»,- убежден отец Пантелеимон.   

Справка

2 апреля движение «Общее дело» обратилось ко всем, кто неравнодушен к судьбе разрушающихся храмов, совершить в них Пасхальные богослужения. «Если Вы на Пасху помолитесь в полуразрушенном храме, то, возможно, это будет впервые за десятилетия с момента его закрытия. Ваша молитва будет радостью для всех тех людей, которые строили и сохраняли этот храм, которые в советские годы проливали свою кровь и отдавали свою жизнь, чтобы храм не был закрыт и дошел до наших дней. Опыт показывает: там, где возрождаются храмы, там возрождается жизнь: в село возвращаются люди, строятся новые дома».

Обращение предназначалось не только для духовенства, но и для мирян. Поэтому на сайте «Общего дела» были размещены инструкции «Как подготовиться к Пасхальному богослужению» и «Последование Крестного хода и часов Пасхи».

 

 

29 апреля 2020 г. 15:06
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