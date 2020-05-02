Между Царицыным и Волгоградом

В ГОРОДЕ НА НЕВЕ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ВСТРЕТИЛИ УСТАНОВКОЙ КРЕСТА НА НОВОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

В соборе Свято-Духовского монастыря на перекрестке улиц Чапаева и Рокоссовского возносится молитва. Во время Сталинградской битвы немцы устроили тут концлагерь, а в катакомбах и многочисленных извилистых подземных ходах и по направлению к Волге местные жители спасались от бомбежек и карателей. При освобождении города от исторических монастырских стен почти ничего не осталось. В 1992 году воинская часть, размещенная на территории обители, передала монастырь Церкви, и началась работа по переоборудованию в храм здания бывшего спортзала.

В основной экспозиции Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» есть стенд, рассказывающий о вере прошедших через те страшные месяцы горожан. Семью Борозденковых, например, Богородица уберегла от осколков вражеского снаряда. «В подземельях, где мы скитались вместе с бабушкой, нашли икону Божией Матери, с которой сначала она, а впоследствии и я не расставались», — рассказывала Евгения Жорова († 2004), работавшая главным архитектором Тракторозаводского района и ставшая профессиональным зодчим.

На главной высоте России

Вершину мемориального комплекса «Мамаев курган» венчает построенный как памятник погибшим в Сталинградской битве воинам храм Всех Святых. В отличие от знаменитого монумента «Родина-Мать зовет!» этот храм известен немногим россиянам — в том числе, наверное, и потому, что он значительно моложе. «Наш храм, конечно, прежде всего мемориальный, — рассказывает настоятель протоиерей Георгий Лазарев, — но община у нас живая, деятельная, активная. И кто бы сюда ни пришел, без беседы не уходит — если, конечно, расположен со мной пообщаться». Мемориальную церковь памяти воинов, положивших души за Отечество и други своя, верующие волгоградцы хотели возвести на Мамаевом кургане еще с начала 1990-х годов. Но желание это наталкивалось на противодействие коммунистов старой закалки из числа «непримиримых».

«Управлявший в то время нашей епархией митрополит Герман (Тимофеев) благословил проведение крестных ходов через весь город — с площади Павших Борцов к Мамаеву кургану. Постепенно по пути в людскую реку крестоходцев вливались верующие, желающие почтить память отдавших свои жизни солдат, — вспоминает отец Георгий. — И властям стало очевидно: необходимость православного храма в этом сакральном для России месте — не блажь какой-то инициативной группы, это насущная потребность большинства горожан».

Построенный за четыре с половиной года по проекту известного волгоградского архитектора Юрия Коссовича, 38-метровый храм органично вписался в ландшафт всемирно известной возвышенности. Это территория государственного музея-заповедника, от которого до жилых массивов довольно далеко. Тем не менее все полтора десятка лет приход живет насыщенной жизнью. «Люди у нас со всего города. Часто говорят, что в России нет семьи, которой не коснулась бы война, но в отношении волгоградцев эта фраза имеет буквальное значение: здесь погибшие есть в роду у каждого коренного горожанина, — говорит отец Георгий. — У меня, к примеру, с войны не вернулось пятеро родственников, в том числе отец и два родных дяди. Один удостоен ордена Славы III степени, другой — ордена Красной Звезды. Поэтому к Мамаеву кургану наши земляки относятся как к святыне. Да и для всякого православного верующего естественно помолиться под сенью храма».

Главной своей задачей настоятель видит воспитание молодого поколения будущих воинов в патриотическом духе. Будучи заведующим епархиальным Отделом армейского и полицейского душепопечения, отец Георгий развернул масштабное сотрудничество и с частями волгоградского гарнизона. «Всем заместителям командиров по военно-политической работе я предложил внести в план тему “Церковь и армия”, — рассказывает священник. — И очень важно, что она не ограничивается теоретическими разлагольствованиями. Командование вывозит солдат в ближайший храм. Там священник служит молебны о здравии, литию по усопшим, собирает от крещеных православных воинов записки, чтобы помянуть на Литургии. Военнослужащие видят: Церковь живет, молится за ратников, помнит о них и всегда готова прийти на помощь».

«Призывники к нам прибывают из военкоматов. Четыре месяца напряженно учатся и разъезжаются служить по железнодорожным бригадам, — говорит командир 27-го отдельного учебного железнодорожного Краснознаменного батальона имени В.В. Воровского подполковник Владимир Воронов. — Молодые люди из разных по достатку и социальному положению семей, много морально слабых юношей, которых надо подтягивать в духовном смысле с самых первых недель. Спаять тесный коллектив, зная, что скоро они уедут в другой регион, не всегда просто, адаптация в наших стенах проходит нелегко. В части есть штатный духовник священник Сергий Попов, но ни храма, ни часовни нет. Поэтому для посещения богослужений мы выбрали храм на Мамаевом кургане и не жалеем. Как правило, в один из выходных дней получается туда выбраться взводом; на сегодня, учитывая пожелания самих солдат, этого вполне достаточно».

Епархия также заключила договоры со всеми силовыми подразделениями на подведомственной территории, в том числе с подшефной атомной подводной лодкой «Волгоград». «Иначе нам нельзя: Мамаев курган — главная высота России, — резюмирует отец Георгий. — А не будет у нас памяти — не будет России».

В небе над «Красным Октябрем»

Сложенную из белого кирпича Георгиевскую церковь на металлургическом комбинате «Красный Октябрь» из городских кварталов не заметно. По статусу это домовый храм, хотя в часы работы предприятия и в выходные (в субботу вечером и воскресенье утром) помолиться здесь может любой. Достаточно предъявить охраннику на одной из проходных российский паспорт и сказать, что идешь в храм. «Для постоянных же прихожан (таких у нас около полутора сотен) с режимной службой удалось договориться о еще более свободном доступе, — рассказывает настоятель храма священник Виктор Титов. — Мы отсканировали их паспорта и передали на проходную, теперь они проходят на территорию почти наравне с персоналом предприятия».

Металлургический завод «Урал — Волга» на правом берегу Денежной воложки (одного из волжских рукавов в черте Царицына) французские концессионеры основали еще до революции. Для рабочих и служащих гигантского даже по масштабам всей Российской империи предприятия по периметру территории построили три жилых поселка: Малую Францию, Большую Францию и Русскую Деревню. При заводе построили церковь в честь Пресвятой Троицы. Богоборческие власти, переименовав завод в «Красный Октябрь», после революции закрыли храм и переделали его под Дворец культуры имени Ленина — один из крупнейших в довоенном Сталинграде.

В 1942 году заводские территории стали ареной кровопролитных сражений. С боями на «Красном Октябре» связана одна из интереснейших и не до конца изученных страниц истории России периода Великой Отечественной войны. Во время кратковременного затишья, пока обе стороны ожидали подкрепления, не только многие наши бойцы, но и немецкие военные стали свидетелями явления на небе Божией Матери. Солдаты вермахта впоследствии утверждали, что видели «Сталинградскую Мадонну», обратившую Свой взор на позиции красноармейцев. В постсоветские годы волгоградские историки и епархиальное священноначалие предприняли определенные шаги для выяснения обстоятельств этого знамения. Но его конкретные детали еще ждут внимательных и беспристрастных исследователей.

«Вместе с председателем епархиальной комиссии по канонизации святых протоиереем Вячеславом Жебелевым и ее членом иеромонахом Климентом (Наумовым) мы подробно изучили отчет уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по УССР Ходченко председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме генерал-майору Карпову1 , — рассказывает волгоградский историк-краевед кандидат философских наук Сергей Иванов. — Именно на этот документ ссылается историк Якунин, впервые два десятка лет назад опубликовавший эту историю в научно-популярном изложении2 . Конечно, сразу возникают вопросы: где Украина и где Волгоград?! Дело в том, что Ходченко добросовестно отреагировал на рассказы прибывших из-под Сталинграда красноармейцев, из уст в уста неустанно пересказывавших друг другу необычное видение в небе».

Непосредственно в отчете уполномоченного не описывается, что именно наблюдали наши бойцы: в советские годы Церковь была лишена возможности беспристрастного изучения этого феномена, к тому же самостоятельная кафедра в Волгограде была возрождена лишь в 1991 году. А потом стали уходить из жизни свидетели того явления. Тем не менее неравнодушным краеведам удалось записать воспоминания видевших это знамение волгоградцев — тогда маленьких детей, в том числе местного художника Льва Тырина.

По благословению епископа Калачевского и Палласовского Иоанна волгоградский иконописец Николай Пачкалов создал живописное изображение этого явления; имеется подобная работа и у ярославских мастеров. «Пока это, разумеется, еще не иконы, но в перспективе они могут стать таковыми — конечно, если мы предпримем определенные шаги», — говорит настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Вячеслав Жебелев. Пока же священник Виктор Титов предполагает изобразить этот сюжет на одной из стен своего храма.

Воссоздание Александро-Невского собора

Разговоры о воссоздании Александро-Невского кафедрального собора, взорванного в 1932 году (последнего заложенного в Российской империи храма в неовизантийском стиле), начались еще в период перестройки. Долгое время этому мешала изменившаяся по сравнению с Царицыным градостроительная ситуация в современном Волгограде: если бы новый собор возвели на месте прежнего, то его фасады оказались бы на проезжих частях оживленного городского перекрестка.

«Новый импульс строительству придал прибывший в начале 1990-х годов на возобновленную Волгоградскую кафедру митрополит Герман (Тимофеев), — вспоминает Алексей Лисин, ныне главный архитектор Проектного института «Приволжтрансстрой», а тогда заместитель главного архитектора города. — Не сразу, но после нескольких лет вдумчивой работы под его началом постепенно вызрела идея переноса будущего строительства на площадь Павших Борцов Революции, к тому моменту уже потерявшей последнее слово в своем наименовании. В эпоху “развитого социализма” здесь предполагалось возведение величественного Дома Советов — административной высотки, словно бы венчающей озелененную эспланаду Аллеи Героев. Впрочем, в 1990-е годы на обсуждавшиеся тогда градостроительные проекты в этой точке я уже наносил новый кафедральный собор».

Окончательно вопрос разрешил прошедший в 2002 году открытый архитектурный конкурс на градостроительную концепцию застройки 20- го квартала в Центральном районе Волгограда. Победу в нем с идеей завершения Аллеи Героев новой доминантой в виде массивного здания Александро-Невского собора одержал дуэт архитекторов из Москвы: Андрея Бокова («Моспроект-4») и Юрия Калиниченко («Спецпроектреставрация»). Впрочем, после одобрения этой работы на общественных слушаниях дело опять застопорилось на долгие годы.

В 2003 году митрополит Герман (Тимофеев) освятил закладной камень на месте будущей стройки. Но к завершению проектных работ и передаче их в производство приступили только с избранием на пост губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Он согласился возглавить Попечительский совет по строительству собора.

«Точные чертежи царицынского Александро-Невского собора не сохранились, — продолжает Алексей Лисин. — Нам известно, что саратовский архитектор Юрий Терликов использовал и творчески переработал оренбургский проект Александра Ященко. Но и Казанский кафедральный собор в Оренбурге тоже уничтожили большевики, и его проектные архивы также до нас не дошли. Поэтому при помощи специалистов института “Спецпроектреставрация” нам пришлось формировать пространственную цифровую модель по ретроснимкам Царицына и Оренбурга и на ее основе готовить проектную документацию».

Поскольку новостройка возводилась на другом участке, говорить о воссоздании с профессиональной точки зрения не вполне корректно. Вместе с тем, несмотря на радикальное послевоенное изменение градостроительной ситуации, собор сохраняет главенствующее положение в структуре исторического центра аналогично дореволюционному Царицыну. Все наружные габариты соблюдены с точностью, которую позволяет выдать цифровая модель. Наиболее принципиальное изменение по сравнению с историческим прообразом современные зодчие допустили в конструктивной схеме: если до революции собор целиком складывали из каменных блоков, то сейчас в качестве основной несущей системы использовали каркас из четырех железобетонных опор, а все капитальные стены выложили из кирпича.

На сегоднящний день все положенные государственные экспертизы проект прошел, в целом по нему завершены капитальные работы, ведется отделка. На центральный купол поднят крест, свое место занял полный набор из 18 колоколов (масса праздничного благовестника — 12 т), отлитый на ярославском заводе братьев Шуваловых «ИТАЛМАС». Поскольку нет никаких данных по убранству царицынского АлександроНевского собора, то здесь художникам был предоставлен полный простор для творческих фантазий. В алтарной части к росписи приступили художники омской фирмы «Павловские мастерские». Полы планируется сделать из мрамора, из того же материала в верхнем храме будут сделаны иконостасы (кстати, помимо центрального придела здесь предполагается еще освятить боковой престол во имя святого апостола Андрея Первозванного).

«Храм строится профессионально. В нем будет большой алтарь для соборных богослужений, крестильный храм, актовый зал, трапезная. Запланировано все необходимое для полноценной церковной жизни плюс инфраструктура, которая сейчас формируется вокруг. От участия в этой работе получаю большое удовлетворение,— говорит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. — Строительство храма — это еще и проповедь. Как Ной строил ковчег на протяжении многих лет и тем самым проповедовал изменение образа жизни, так и храм — образ корабля в бушующем житейском море, который помогает верующим прибиться к тихому берегу спасения».

Предмет особой гордости Алексея Лисина — благоустройство прилегающей территории. Долгие десятилетия она пребывала в запущенном состоянии. Теперь же сквер превращается в полноценный городской сад с лучевой планировкой, павильоном для буккроссинга (свободного обмена книгами), шахматным клубом под живописной перголой, круглосуточным доступом к Интернету и зарядками для гаджетов.

По словам Лисина, зональная структура сада не случайна и тематически отражает жизненный путь святого благоверного Александра Невского. Здесь найдется место и русскому лесу с кленами, соснами, рябинами и березками, и южному парку с местным песчаником (аллегория на длительное пребывание в Сарай-Берке, который, как считают современные историки, располагался невдалеке от нынешнего Волгограда), и яблоневый райский сад.

В плане вся эта схема напоминает причудливую картину, в которой одни усматривают летящего над городом ангела, другие — символическое изображение Святого Духа в виде голубя. И пусть пока не удалось добиться официального переименования площади Павших Борцов, на новейших картах сквер уже официально носит историческое имя — Александровский. А освятить новостройку обещают ровно через год, когда начнутся юбилейные торжества в честь восьмивекового юбилея со дня рождения великого князя.

За содействие в подготовке материала редакция выражает признательность протоиерею Вячеславу Жебелеву.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 16. Л. 105. Здесь и далее цит. по: Иванов С.М., историк-краевед, канд. филос. наук; Климент (Наумов), иером., помощник руководителя епархиальной Комиссии по канонизации святых, канд. богословия, «Явление Божией Матери в Сталинграде в ноябре 1942 г.» (эл. ресурс и личные устные сообщения авторов).

2 Якунин В.Н. Свидетельствует спецхран // Наука и религия (Москва). № 5. 1995. С. 15.

Храм Всех святых на Мамаевом кургане освящен в 2005 г. Адрес: Мамаев курган, 5. Тел. +7 (8442) 24-1514

Храм Великомученика Георгия Победоносца построен заводчанами, освящен в 2007 г. Адрес: просп. им. Ленина, д. 110, корп. 1. Тел. +7(8442) 74-88-78.

КОММЕНТАРИЙ

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор: "Мы зовем нашу землю священной"

- В Волгограде войну пережили всего два храма: в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя мученика Никиты Мидикийского. Здесь, конечно, нет того количества церквей и монастырей, которыми изобилует центральная полоса России. Но здесь была Сталинградская битва… Мы называем нашу землю священной. Не только потому, что русские воины отстояли этот очень важный рубеж, но и потому, что они по-христиански выполнили свой долг. Они умирали не только за себя, но и за будущее своих детей, за будущее нашей страны. Они исполнили заповедь Христа — положили душу свою за други своя. Поэтому их кровь, обильно оросившая землю Волгоградчины — бывшего Сталинграда, — священна и свята. Мне кажется очень важным и то, что это место стало точкой единения русского воинства разных веков.

Я считаю милостью Божией возможность находиться на этой земле величайшего подвига. Это особое место в истории нашего государства и сознании русских людей. Поэтому все проекты, направленные на усиление памяти о Великой Отечественной войне, и Сталинградской битве в том числе, Волгоградской епархией поддерживаются и будут поддерживаться.

ЦИТАТА

«Пройдут века, многое забудется, но Великое Отечество наше не забудет простых верных сынов своих — сталинградцев, павших в битвах за целость и честь Родины. А Русская Православная Церковь будет вечно возносить о них молитвы ко Господу как о положивших кровь свою за други своя по заповеди Христовой».

Патриарх Алексий I, июнь 1949г.