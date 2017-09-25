Без света, но с молитвой

Год назад игумен Савватий (Мызников), настоятель храма Богоявления-на-Острову, приехал в Хопылёво из Крыма по приглашению епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина, с которым знаком много лет. Предложение возглавить подворье в Ярославской глубинке, где был крещен будущий адмирал Федор Ушаков, отец Савватий воспринял как Промысел Божий. Его жизнь ранее не раз пересекалась со святым адмиралом, он хорошо знает его биографию.

На смену теплому, сухому крымскому климату пришли холод, сырость и сквозняки разоренного храма, в куполе которого сквозь зияющие проемы летят снег и капли дождя. Но отца Савватия согревает мысль, что теперь святыня под постоянным присмотром, а к трудностям и аскетическим условиям ему, иеромонаху, не привыкать. Перезимовал новый настоятель в строительном вагончике. По весне разбил огород, посадил картошку. Сейчас рядом с храмом епархия строит ему дом, осталось только закончить внутреннюю отделку. Будут две комнатки по семь метров и кухня, уже подвели электричество, пробурили водяную скважину.

В деревеньке всего двадцать домов. В основном - дачники, только три бабушки живут постоянно. Электроэнергии местная энергетическая компания выделяет так мало, что едва хватает на местных жителей, а осветить и обогреть огромный двухэтажный собор с пятью приделами не получается. Придел же святителя Леонтия Ростовского, в котором служит отец Савватий, обогревается только электричеством.

Игумен Савватий служит Литургию каждое воскресенье и Двунадесятые праздники. За время, что живет в Хопылёве, вместе с молодежью, приезжающей в летний лагерь, соорудил купель на источнике, поставил крест, освятил. Присматривает за погостом. В прошлом году нашелся меценат, который обустроил могилы родителей Федора Ушакова на общем кладбище. Отец Савватий считает покоящихся на кладбище усопших своими прихожанами. «Как выйду к храму – везде кресты, напоминание о смерти, а ведь усопшие радуются молитве о них каждую Литургию», - делится он.

Хопылёво расположено в 35 км от Рыбинска. На повороте в деревню нет ни остановки с крышей-козырьком, ни автобусного расписания, ни указателя. От трассы до деревни около километра, этот путь в непогоду становится непреодолимым для машин.

Отец Савватий уверен: даже автобусная остановка у стелы адмирала может изменить ситуацию с посещением святыни. А если построить дорогу и пристань, то храм Богоявления-на-Острову попадет в постоянные паломнические маршруты.

«Меня поддерживают смелость адмирала Ушакова, мощь и крепость его души, - говорит игумен Савватий, - когда в темноте идешь, освещения нет, то жутковато. В эти моменты я молюсь ему, и его вера укрепляет и меня».