Ковчег для Заступницы усердной

В КАЗАНИ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОСВЯТИЛ СОБОРНЫЙ ХРАМ БОГОРОДИЦКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

Это событие вышло за рамки церковного торжества, став заметной вехой в жизни и Татарстана, и всей России. Ему сопутствовала Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Само же торжественное богослужение посетили как представители государственной власти Российской Федерации — спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, — так и исламское духовенство во главе с председателем Центрального духовного управления мусульман России верховным муфтием шейх-уль-исламом Талгатом Таджуддином. Это не случайно: Казанская икона Божией Матери прочно вошла в историю Отечества, освятив своим сиянием века бытования всех народов России, а место ее чудесного явления свято для каждого соотечественника. PDF-версия.

Древний список и исторический оклад

Главное событие праздника обретения Казанской иконы в этом году существенно повлияло на распорядок традиционного крестного хода из Благовещенского собора Казанского кремля в Богородицкий монастырь. На этот раз шествие не венчало богослужение, а предваряло его, ведь так называемый Ватиканский (хронологически самый ранний из всех ныне известных) список Казанского образа Пречистой Девы 21 июля воцарился под специально изготовленной сенью в воссозданном соборе, чин освящения которого и возглавил Предстоятель. И тут автору этих строк вспомнилось, как минувшей осенью в самом конце разговора с возглавлявшим Татарстанскую митрополию митрополитом Феофаном (Ашурковым), уже при выключенном диктофоне, немного помолчав, мой собеседник негромко произнес: «Мне хочется верить, что после освящения собора, когда мы его достроим, обретется и явленная Казанская икона Божией Матери. Ведь следственное дело после ее пропажи не было закрыто, а блюстителей порядка в те далекие годы устроили ничем не подтвержденные слова преступников о полном уничтожении иконы. Я думаю, образ цел и Сама Богородица ждет, когда для него будет восстановлен величественный ковчег».

А пока рядом с Ватиканским списком место в соборе заняла тщательно отреставрированная подлинная серебряная риза, в которой до 1904 года хранилась явленная в 1579 году девочке Матрене Онучиной на пепелище икона. Этот оклад, кстати, не возвращен Церкви, а всего лишь передан на хранение Национальным музеем Республики Татарстан, оставаясь экспонатом Государственного музейного фонда РФ. Для его сохранности в восстановленном соборе выполнены все необходимые условия — в частности, при поддержке благотворителей драгоценный памятник застрахован на значительную сумму сроком на год. Пока это своеобразный эксперимент, прецедентов которому в республике, по словам митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, не было. Вероятно, соглашение будет пролонгировано, но пока об этом говорить рано. Сейчас приходит удивительное ощущение: верующие поклоняются чудотворному списку, историческая риза рядом — есть все, кроме самой явленной иконы. Возможно, только пока?!

О возвращении в Россию Ватиканского списка Казанской иконы вспоминает и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Вывезенная из России в Гражданскую войну, эта икона путешествовала по Европам и Америкам, пока в 1993 году не оказалась в папских покоях. При подготовке к празднованию 1000-летия Казани еще в конце прошлого века начались длительные переговоры о ее возвращении, и вот в 2004 году она торжественно помещается в Крестовоздвиженскую церковь на тот момент еще не возрожденного Богородицкого мужского монастыря. «При передаче иконы Патриарх Алексий II заметил, что было бы хорошо, если бы возвращение списка знаменитой иконы стало добрым поводом для возрождения Казанского Богородицкого монастыря на том месте, где мир и обрел Казанскую икону Божией Матери. С тех пор эта мысль не покидала нас», — признается Минтимер Шарипович.

От полов до куполов — в соответствии с первозданным обликом

Непросто возвести объемный собор, но стократ труднее воссоздать порушенное здание в соответствии с его первозданным обликом в точных пространственных координатах. Постройка зодчего Федора Емельянова по проекту Ивана Старова — хронологически четвертый по счету Казанский храм на этом месте — датируется началом XIX века, эпохой сравнительно недавней. Поэтому старые чертежи, к счастью, уцелели в архивах. Это, разумеется, не избавляло от необходимости провести кропотливые археологические исследования перед началом строительства. И вот в пробном раскопе обнаружены руины подземного храма, а при подробном обследовании территории зафиксированы остатки фундаментов первого каменного собора 1595 года. В какой-то степени их сохранности помогло то, что после уничтожения соборного храма монастыря в 1932 году табачная фабрика, которой передали территорию, не расчищала завалы и тем более не осваивала подземелья, долго считавшиеся просто подвалами.

Пещерный храм — подземную церковь собора на точном месте явления чудотворной иконы — в начале прошлого столетия по проекту Алексея Щусева обустроила на свои средства великая княгиня Елизавета Федоровна, ныне канонизированная в лике преподобномучениц. Об архитектурных особенностях этого храма мы подробно рассказывали в материале «Второе обретение Казанского собора» (ЖМП. 2020. № 9). В соответствии с щусевскими эскизами удалось воссоздать раскладку росписей потолка и стен, места обретения иконы и иконостас. Но работа продолжалась и после его освящения, которое успел совершить в прошлом году митрополит Феофан (Ашурков). К примеру, выяснилось, что в убранстве были представлены не только живописные, но и полотняные иконы. Икону Покрова Пресвятой Богородицы заказали вышивальщицам золотошвейной мастерской Московского Донского монастыря, и теперь она заняла почетное место в иконостасе подземной церкви.

В верхнем храме тоже буквально до последнего момента научно-методическая рабочая группа во главе с председателем Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиереем Леонидом Калининым согласовывала соответствие убранства историческому прообразу. Блестяще справилась со стенописью и с тремя иконостасами мастерская Вячеслава Пахомова. По архивным документам из металла отлиты полы, в которых специально устроены светопрозрачные окна для демонстрации уцелевших фрагментов фундамента каменного собора 1595 года.

Восстанавливали всем миром

Ровно пять лет, если считать с момента освящения закладного камня, длилось воссоздание собора, и потребовало оно 2,6 млрд руб­лей. Целиком эти работы профинансировала общественная благотворительная организация — возглавляемый государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры, куда перечисляли пожертвования физические и юридические лица. Ранее, помимо возведения Болгарской исламской академии, эта организация привела в порядок остров-град Свияжск, после чего три года назад свияжский Успенский собор и монастырь оказались в Списке всемирного наследия ­ЮНЕСКО.

Теперь очевидно: воссозданный из небытия Казанский собор станет одним из символов древней столицы Татарстана. Если смотреть ­из-за Волги или прямо с автодорожного моста через эту реку, его четкий классический абрис вместе с архитектурным ансамблем Кремля, ритм которому задают Благовещенский собор и соборная мечеть Кул-Шариф, формируют стройную и логично завершенную панораму исторического центра города. Но вот сам Богородицкий мужской монастырь еще не восстановлен в полном великолепии. Его наместник игумен Марк (Виленский) очень многое делает для обустройства территории и исторической реставрации теплого собора Николы Тульского, долгие годы пребывавшего в аварийном состоянии. Уже реконструируется бывший сестринский корпус (до революции обитель была женской), восстанавливается здание бывшей церковноприходской школы.

Немного чужеродными в этом ансамбле смотрятся три жилые пятиэтажки — напоминание о застройке советской эпохи. Но чтобы убрать эти диссонирующие элементы, дома надо прежде расселить, а это требует времени.



Казанский собор Богородицкого монастыря г. Казани был построен в 1798–1808 гг. по проекту И. С. Старова казанским архитектором Ф. Е. Емельяновым на месте древнего собора, возведенного в 1595 г. В 1932 г. храм был взорван. 4 ноября 2015 г. президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов подписал указ о воссоздании собора в честь Казанской иконы Божией Матери. 21 июля 2016 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого собора на месте явления чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы.Проект восстановления Казанского собора разрабатывался коллективом ГУП «Тат­инвестгражданпроект», генеральным подрядчиком строительства стала компания «Евростройхолдинг». Росписью храма, декором иконостасов и написанием для них икон занималась «Мастерская Пахомова» (Ставрополь), убранство Пещерного храма создала компания «Домострой» (Москва). Исторически на фасадах собора находились иконы, выполненные на металле, фасады нового собора украшены мозаиками.



Питающаяся соками духовной культуры православная вера сильнее всяких гонений

Сегодня великий, значительный день — мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на месте, где была обретена чудотворная икона, ставшая известной во всем мире как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие, ведь те, кто уничтожал в свое время святыни на этом историческом месте, были глубоко убеждены в том, что они делают доброе дело, освобождая народ от предрассудков, от всего, что мешает построить светлое будущее. У этих людей был не только личный энтузиазм и, несомненно, глубокая убежденность в собственной правоте, но и мощная поддержка всех государственных сил, и мы знаем, к чему это привело, — к попытке полностью уничтожить веру и религиозную жизнь в нашем народе. Но если бы речь шла только об идеологической борьбе, когда более прогрессивная, как считали, и научно обоснованная мысль побеждает другие мысли, именовавшиеся предрассудками, то, наверное, мы бы сегодня об этом не говорили. Однако борьба шла с опорой на всю мощь государства, и гонители не останавливались ни перед тем, чтобы репрессировать людей других взглядов, ни перед тем, чтобы уничтожать памятники духовной культуры, духовной жизни нашего народа.Вот и здесь, на месте, отмеченном порази­тельным событием обретения иконы Божией Матери, по мысли тогдашних правителей, не должно было остаться никаких признаков религиозной жизни. Но мы с вами стоим в величественном храме, построенном на народные средства, — построенном именно потому, что люди того пожелали. Значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождавшаяся смертью, заключением, страданиями людей. Ибо невозможно было заглушить ростки духовной жизни, которые произрастали из глубины веков, которые питались соками величайшей духовной культуры и интеллектуальных прозрений нашего народа. Эта интеллектуально-духовная мощь возрастила древо православной веры, и куда уж было тем властям остановить течение его жизненных соков!

Святейший Патриарх Кирилл

(Из Первосвятительского слова в день великого освящения собора)







Собор станет одним из духовных центров Казани

Поздравляю вас с открытием собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.Восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь, чудотворной Казанской иконы Божией Матери, — это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные предками духовные, нравственные идеалы, кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа.Сегодня забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры — в числе наших важнейших приоритетов. Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку Русской Православной Церкви, представителей других религий и конфессий России, граждан самых разных национальностей и вероисповеданий, служит объединяющей основой для укрепления согласия в обществе, продвижения идеалов взаимоуважения, добрососедства и совместного созидательного труда на благо Отечества. Яркий пример этому — собор Казанской иконы, который возводили усилиями ученых, реставраторов, сотрудников музеев и биб­лиотек, священников, благотворителей, волонтеров, буквально — строили всем миром.Уверен, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана. Желаю всем доб­рого здоровья, вдохновения, сил и энергии для добрых свершений.

Владимир Путин, Президент РФ

(Из Приветствия участникам и гостям торжества)

Воссозданный собор - памятник любви к своей истории и к своим святыням



Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский

— Казанский собор выстроен трудами очень и очень многих людей. В его воссоздании участвовали не только православные христиане. Среди тех, кто активно трудился, много людей мусульманского вероисповедания, есть люди, которые нейтральны по отношению к религии. Здесь и русские, и татары, и чуваши, и многие-многие другие народности, которые проживают в Республике Татарстан. Воссозданный собор — памятник любви к своей истории, к своему народу, к своему городу и к своим святыням. Не везде, к сожалению, есть подобное отношение к своей истории и к тому богатству духовному, которое в тех или иных местах сохранилось и иногда находится в очень плачевном состоянии.



Рустам Минниханов, президент Татарстана

— Сердечно поздравляю вас и всех православных верующих с Днем явления Казанской иконы Божией Матери. Символично, что эта великая святыня православного мира и всей многонациональной России собрала нас сегодня под сводами своего возрожденного собора. Событие, в котором нам посчастливилось участвовать, имеет поистине историческое значение. Ровно пять лет назад мы — во главе со Святейшим Патриархом Кириллом —заложили первый камень в основание воссоздаваемого храма. И вот сегодня в этом величественном соборе — в присутствии Патриарха и высоких гостей — вновь совершается Божественная литургия. Столица Татарстана и наше славное Отечество вновь обрели одну из своих главных духовных святынь.



Минтимер Шаймиев, государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Респуб­ликанского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан

— Республиканскому фонду «Возрождение» было поручено осуществлять сбор благотворительных средств и координацию работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Проект нашел широкий отклик у огромного количества людей не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Средства на воссоздание собора жертвовали граждане самых разных вероисповеданий, происхождения и места жительства. Когда я проводил рабочие совещания на месте воссоздания собора, часто встречал прихожан, посетителей Крестовоздвиженской церкви, паломников, приезжающих поклониться Казанской иконе Божией Матери. И было видно, что никто из них не проходил мимо ящика для пожертвований. От имени Республиканского фонда «Возрождение» мы благодарим всех причастных к воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.