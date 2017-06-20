Невыносимая легкость вериг

Иринарховский крестный ход — кульминация борисоглебского лета. Это 75 км цветущих полей и усыпанных ягодами лесов. Это пять дней пути по оживающим раз в году тропинкам через мертвые, полуживые и живые села, где всё еще просвечивают искусная резьба и кружева наличников. Это обязательные остановки у храмов. Рядом с разрушенными служатся молебны, возле погостов — панихиды. В действующих проводятся вечерние богослужения и совершаются Литургии. Некоторые церкви открываются специально для крестного хода. А ведь всего два десятка лет назад началось возрождение самого крестного хода — через возрождение источника преподобного Иринарха.

Ежедневно в крестном ходе участвуют от 1500 до 2000 человек со всей России, стран ближнего (в этом году прибыл автобус из Латвии) и даже дальнего зарубежья. Всего же участников, с учетом выходящих на отдельные участки маршрута, насчитывается около 5 тыс. человек.

Крестный ход начинается в Борисо-Глебском монастыре от кельи преподобного Иринарха и движется на его родину, в село Кондаково, и к источнику, который будущий святой — тогда еще просто благочестивый юноша Илья — вырыл собственными руками и сам поставил первую часовню. За три века возведенная святым часовня не раз перестраивалась. Последний раз ее успели обновить перед революцией, в 1916 году, в честь 300-летия преставления преподобного Иринарха.

Советская эпоха оставила от часовни две каменные глыбы. Колодец засыпали мусором. Говорят, что крестные ходы верующие дерзновенно продолжали вплоть до 1920-х годов, но только в 1996 году появилась надежда восстановить многовековую традицию.

На тот момент Иринарховский источник был уже расчищен и местные жители пользовались им как простым колодцем. Обязательно брали там воду для засолки огурцов. Считали, что тогда они получаются необыкновенно вкусными.

«Когда принимали нас в гостях, приговаривали: "Пейте-пейте чай, вода у нас вкусная, особенная", — вспоминает супруга настоятеля Ильинского храма в селе Ивановском священника Феодора Божкова матушка Мария. — Конечно, тропинка там была протоптана, а место такое болотистое. Источник находится в овраге, надо было спускаться вниз. Настелили мосточки. В первую очередь поставили поклонный крест и сразу начали сооружать купальню, чтобы участники первого крестного хода могли окунуться».

В этом году крестный ход пришелся на 20–24 июля. Епископ Переславский и Угличский Феодор открыл его в Борисо-Глебском монастыре, а завершил на пятый день Литургией в Кондакове и молебном у Иринарховского колодца. На второй день крестный ход остановился на ночь в селе Ивановском, знаменитом на весь район своей школой и учителями-подвижниками. Здесь — первый восстановленный на маршруте крестного хода храм — во имя Илии Пророка.

Его настоятель — священник Феодор Божков — участник Иринарховского хода с 1999 года. Он делает акцент на особой миссии крестоходцев. Все заброшенные храмы, которые встречаются по пути, начинают потихоньку возрождаться к жизни: «Сначала там прибираются. Потом храм потихоньку приспосабливают под службу раз в год, затем постепенно ремонтируют и возрождают.

Раз в год совершается Литургия на родине преподобного Иринарха в селе Кондакове. Последние два года мы стали практиковать консервацию храмов. Своды церкви закрывают прочным легким тентом, который защищает его от внешних воздействий и дальнейшего разрушения. В таком состоянии храм может дожидаться своей очереди годами».

«Когда прокладывали маршрут первого крестного хода, учительница физкультуры Елена Николаевна Апраксина бежала впереди, — продолжает Мария Божкова. — Насельник монастыря брат Глеб нес фонарь, видел ее и шел куда нужно. Мы с девочками садились на пригорках и пересчитывали людей, чтобы сообщить на кухню, сколько еды готовить. Однажды посетовала игумену монастыря отцу Иоанну (Титову): "Батюшка, что-то мне крестный ход теперь не нравится. Раньше было 90–100 человек, так душевно, а теперь — 1500–2000 человек"! На что отец Иоанн ответил: "Тогда было душевно, а теперь — духовно"».

«Здесь вокруг единомышленники. Если в Москве вдруг мелькнет знакомое лицо с крестного хода, без стеснения подойдешь и скажешь: "Привет"! Мы радуемся друг другу, как земляки в эмиграции. В эмиграции из потерянной православной Руси. Иринарховский крестный ход — это как град Китеж, который раз в год всплывает в Борисоглебском районе», — рассказывает 34-летний Илья Бобылев, участник Иринарховского крестного хода на протяжении последних пяти лет.

Иринарховский крестный ход и впрямь самобытен, пожалуй даже демократичен. Хочешь — просто иди или читай акафисты. Хочешь — ешь ягоды, плети венки, пой православные песни, общайся с близкими по духу людьми или дыши воздухом трав и лесов. Вериги преподобного Иринарха перелагают на ходу с одного участника на другого, их дают понести даже женщинам. Многие идут в стилизованной под старину одежде — в льняных рубах, косоворотках; женщины — в сарафанах, льняных платьях, некоторые — с лентой вокруг головы вместо платка.

Священника же Феодора Божкова больше поражают добрые, одухотворенные лица людей: «Крестный ход — это всегда борьба с собой, и на очень многих лицах видна борьба с человеческой немощью и победа. Я как священник свидетельствую: для многих участие в крестном ходе — шаг к исповеди. Немало людей любят наше Отечество, красоту нашей природы, возможность увидеть которую дает Иринарховский крестный ход, но при этом мало знают о Церкви. Здесь же, идя через родные просторы, они видят добрые лица людей и понимают: в основе всего этого Бог, Церковь. Для таких людей наш крестный ход становится переломным моментом в мировоззрении».