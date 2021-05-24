Гуманитарный клад

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Епископ Зеленоградский Савва: «Механизм Межсоборного присутствия позволяет понять, что люди думают на ту или иную тему»
В мае в Москве будет проходить пленум Межсоборного присутствия, совещательного органа, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. Межсоборное присутствие обсуждает в ходе своей работы актуальные вопросы церковного бытия, относящиеся в том числе к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения и многим другим. Главная задача Межсоборного присутствия — открытое обсуждение вопросов, а также подготовка проектов решений по этим вопросам перед тем, как предложить их в повестку дня Поместного и Архиерейского Соборов.О том, как строится работа по подготовке предстоящего пленума, какие документы планируется вынести на рассмотрение и какое значение при принятии документов имеют епархиальные отзывы, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Зеленоградский Савва, викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии. PDF-версия.
24 мая 2021 г. 14:00
Наследники Александра Невского
Сегодня на территории России действует более 230 православных приходов во имя святого благоверного князя Александра Невского. Среди них — всеми любимая и почитаемая Александро-Невская лавра в Петербурге, где покоятся мощи святого воина; величественные соборы в Челябинске, Новосибирске, Старом Осколе, Краснодаре; небольшие сельские храмы и домовые церкви в воинских частях. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского мы будем рассказывать о самых известных храмах, посвященных благоверному князю. PDF-версия.
17 марта 2021 г. 16:00
Кредо консерватора
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга Александра Щипкова «Дискурс ортодоксии». Издание адресовано как церковному, так и светскому читателю: епископату и духовенству, депутатскому корпусу, педагогическому и гуманитарному сообществам. Его цель — описать актуальный мир современного русского общества с точки зрения его культурно-исторических констант, так или иначе связанных с Православием. Говорит автор и о вызовах, возникающих сегодня перед русской национальной общностью и Русской Православной Церковью, а также о том, как сообща отвечать на эти вызовы, преодолевая застарелые отголоски социальных и национальных расколов. «Дискурс ортодоксии» трудно назвать легким чтением. Но каждая из четырех частей книги, по-своему вполне самодостаточных («Русская тема», «Церковные вопросы», «Проблемы консерватизма», «Гражданское большинство»), написана убедительным и точным языком, понятным церковной и светской аудиториям. Александр Щипков приглашает читателя к совместному размышлению, в результате которого вопросы у свободно и критически мыслящего, думающего читателя могут и, наверное, должны остаться. На некоторые из них Александр Щипков ответил «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
10 марта 2021 г. 16:00
Александр Невский и Кольский Север
В исторической науке закрепилось еще со времен Петра I представление о том, что деяния святого благоверного князя Александра Невского были связаны с Невой, Чудским озером, псковско-новгородскими коллизиями и смутами. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан делится своими оригинальными размышлениями о том, как имя князя Александра Ярославича связано с историей Крайнего Севера. Как благодаря его дипломатическим и военным усилиям эти северные земли стали данниками Новгородской Руси, а спустя столетия, уже при московских князьях, часть Лапландии отошла к Российской державе, став впоследствии русским Кольским Севером, а ныне Мурманской областью. PDF-версия.
24 февраля 2021 г. 17:00
Эра милосердия
Пандемия коронавируса перевернула налаженную жизнь. По данным социологических исследований1, у более половины населения сократились доходы, каждый третий испытывал угрозу потери или же потерял работу, две трети отметили повышение цен на товары и услуги. С введенными ограничениями передвижения практически каждый пятый испытал сложности с оказанием помощи родным и близким. Это сильнее всего отразилось на наименее защищенных: инвалидах, одиноких пожилых людях, малообеспеченных и многодетных семьях, бездомных. Эпидемия стала временем испытаний не только для государственной системы социального обеспечения и экзаменом на эффективность благотворительных организаций, но и для Церкви. PDF-версия.
28 января 2021 г. 16:00
Вышел в свет №11-12 «Журнала Московской Патриархии» за 2020 год
13 января 2021 г. 17:00
Сибирский путь Ермака в русском летописании XVII века
Пожалуй, нет в сибирской истории фигуры, более известной миру и в то же время овеянной множеством легенд, чем Ермак. О нем и его сибирском походе с «единомысленною дружиною» уже в конце XVI — начале XVII века слагались устные предания. Почти через 40 лет после похода первый сибирский архиерей Киприан (Старорусенников) в своем стремлении увековечить память о Ермаке и его дружине создает Синодик Ермаковым казакам. Историк Алексей Конев объясняет, на чем основывалось желание владыки канонизировать Ермака как героя и почему даже местные князья считали его «человеком Божьим». PDF-версия.
12 января 2021 г. 15:00
Посвященная 100-летию Великого исхода конференция ученых-историков состоялась в Издательском Совете Русской Православной Церкви
Событие прошло вчера, 26 октября, под эгидой Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации и собрало нескольких представителей научного сообщества, принявших участие в форуме в очно-дистантном формате. После вступительного слова главы Издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента с сообщением об участии в эвакуации из Одессы и Геленджика и в исходе из Крыма представителей белого казачества в 1920 году выступил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
27 октября 2020 г. 17:00
Слабослышащие прихожане требуют времени и усилий
Тема окормления слабослышащих находила достойное место на общецерковном уровне и прежде, в том числе в ходе тематических секций Международных Рождественских образовательных чтений или съездов по социальному служению. Но там на первый план, как правило, выдвигались вопросы подготовки сурдопереводчиков и владеющих жестовым языком священнослужителей либо актуализация перевода библейских и литургических текстов на русский жестовый язык. Повестка же форума, собравшего в основном представителей самих общин, сосредоточилась на практических аспектах проповеди среди слабослышащих и их участия в церковных таинствах.
2 октября 2020 г. 19:50
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ЖМП № 5 май 2021 / 30 июня 2021 г. 16:00
Гуманитарный клад
ЦЕРКОВНЫЙ ФОРУМ РАССТАВИЛ ДУХОВНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Десятый общецерковный съезд по социальному служению совпал с тридцатилетием Синодального отдела по церковной благотворительности. Круглая дата не помешала рабочему ритму форума и головокружения от успехов не вызвала. Секционная программа, охватившая четыре направления, впервые реализовывалась в формате панельных дискуссий, когда каждый из участников высказывает свои мысли на общую заявленную тему. PDF-версия.
Такая система позволяет уловить максимальный спектр мнений по той или иной проблеме. Достоинства подобной организации работы в полной мере проявились и на отчетном форуме: делегаты могли услышать о достижениях своих коллег из разных епархий и получить возможность обсудить общие проблемы. Участники познакомились с панорамой социальных проектов Русской Православной Церкви — можно сказать, настоящим гуманитарным кладом, в котором сокрыты труды и мечты разработчиков проектов.
Немного выбивались из этого ряда выступления представителей приглашенных на съезд двух профильных федеральных ведомств — Министерств здравоохранения и труда и социальной защиты, которые в основном говорили о значении социальных проектов в государственной политике. Впрочем, их данные представляли немалый интерес прежде всего в силу высокой достоверности. Так, директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин признал, что за чертой бедности пребывают 17,8 млн россиян, индивидуальный доход которых не дотягивает до прожиточного минимума в 11 653 руб., и выступил с интересным сообщением о государственной системе так называемых социальных контрактов, уже охватившей почти 800 тыс. человек и помогающей в поисках работы, в тяжелых жизненных ситуациях, а также в ведении личного подсобного хозяйства и организации индивидуального предпринимательства. А заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай огласил статистику, свидетельствующую о 450 тыс. абортов ежегодно, и акцентировал внимание на том, что каждая вторая операция совершается по желанию женщин. Он рассказал о снижении этой цифры на треть за последние пять лет и о том, что в системе государственного акушерства впервые официально поставлена задача снижения числа абортов (в прошлом году из 213 тыс. женщин, прошедших доабортное консультирование в женских консультациях, 40 тыс. свой первоначальный ориентир на аборт изменили).
Берегите женщин…
Тема сбережения народа как совокупности граждан страны (идет ли речь о бедных, бездомных, инвалидах или же о столкнувшихся с тяжелым недугом людях) была в фокусе всех заседаний съезда. Наиболее остро она затрагивалась в секции с говорящим названием «Демографический кризис: как будем выбираться?». Дискуссия здесь строилась вокруг проблем повышения рождаемости и уменьшения смертности.
Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон вспомнил случай из собственной практики: «Однажды я разговорился с пациенткой, которая хотела исповедаться и причаститься перед предстоявшей ей несложной операцией, не сулившей вроде бы излишних рисков. Оказалось, она работала в женской консультации и подписывала пациенткам направления на добровольные аборты. Долго объяснял ей, что это грех и верующий православный человек не может участвовать в этих процедурах, но успеха я не достиг. В какой-то момент после часового разговора, почувствовав, что бесплодное общение мне надоедает, сказал: ну хорошо, вы не можете отказаться от исполнения своих служебных обязанностей, но хотя бы говорить вашим пациенткам, что неправильно по собственному желанию убивать ребенка, вы можете? Она согласилась, после чего исповедалась и причастилась — и на операционном столе скончалась. Я бесконечно благодарен Богу, что довел разговор до конца и уговорил ее дать честное обещание Господу…»
Этот вроде бы частный пример затрагивает важнейшую проблему снижения рождаемости не только в России, но и во всем «цивилизованном мире». Описывается же она единственным словом — эгоизм, а в ее корне — желание жить в собственное удовольствие, а не для ближних, не для Господа. Снискавшая невероятную популярность в среде ярых поборниц свободных абортов идея «мое тело — мое дело», быть может, и стоила бы подробного обсуждения, если бы ее адепты понимали, о чем говорят. Но ведь они не желают слышать никаких доводов! Как справедливо замечает преосвященный Пантелеимон, убивая плод, несостоявшаяся роженица убивает не только ребенка (душа которого, несомненно, оказывается в Царствии Небесном), но и калечит себя — пускай поначалу морально, а не физически (хотя и последнее часто не заставляет себя ждать).
И дело тут не только в пресловутом запрещении абортов. «Мы опросили тысячу женщин в репродуктивном возрасте, то есть от 19 до 38 лет, — рассказывает директор НИИ урологии им. Лопаткина, главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин. — На вопрос, скольких детей они хотели бы родить, 84% ответили “одного или двух”, 5% — “ни одного” и только 4% — “сколько Бог даст”. Понятно, что достижения поставленных целей по расширенному воспроизводству населения при таком настрое ожидать не приходится. Но интереснее ответы на следующий вопрос — “Почему принимается такое решение?” Если кратко свести их к одной фразе, они прозвучат так: “А для кого рожать?” То есть женщины не только не хотят становиться матерями, но и принципиально не понимают, зачем и кому это нужно!»
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, такая ситуация уже привела к тому, что после кратковременного эффекта повышения рождаемости во время Года семьи – 2007 Россия спустилась на уровень пессимистического прогноза Росстата по численности населения к 2035 году. А именно: за десять ближайших лет мы рискуем потерять 8 млн человек — то есть население Подмосковья или Дальнего Востока. При этом бюрократические структуры не в состоянии увидеть мотивы, удерживающие здоровых молодых людей от рождения детей. В то же время благодаря усилиям Церкви только за шесть последних лет на свет появилось 14,5 тыс. младенцев. В 2016 и 2018 годах по патриаршему благословению в православных храмах проходили общероссийские сборы средств на профилактику абортов и помощь женщинам в кризисной ситуации, и на эти деньги удалось открыть 135 центров гуманитарной помощи, 13 новых приютов для мам, 57 дополнительных центров защиты материнства.
«Иногда трудно понять, как жизнь маленького человека уравновешивается на чаше моральных весов с бытовыми неудобствами в виде отсутствия водоснабжения или даже с денежной купюрой! — говорит руководитель направления защиты материнства и детства синодального отдела Мария Студеникина. — К сожалению, нашим молодым людям в свое время не объяснили вовсе или объяснили очень плохо, что Господь за благие дела возмещает сторицей, и нам приходится восполнять эти пробелы воспитания. Вспоминаю первый случай, когда наше вмешательство под эгидой только открывшегося в Москве “Дома для мамы” позволило сохранить беременность молодой женщины. Случилось это в Тверской области. Женщина позвонила нам и сообщила о желании сделать аборт. Был вечер пятницы, мы немедленно выехали на место, чтобы попытаться отговорить ее. Из-за дачных пробок добрались в два часа ночи. Увидели у нее в деревне действительно плохие жилищные условия. Но разве не стоило преодолеть трудности для того, чтобы увидеть живые глазенки мальчика, который в прошлом году пошел в первый класс?! Церковь заявляет о готовности в случае отказа от ребенка найти ему приемную семью, а если это по каким-то причинам невозможно — воспитать его в своих негосударственных приютах, детских садах, школах и гимназиях. Но дело-то в том, что после рождения ребенка мало кто из мам, даже одиноких, от него отказывается! И в подавляющем большинстве случаев скромная помощь системы “Домов для мамы” оказывается эффективной на двух первых ступенях взаимодействия — “давай попробуем сохранить беременность” и “давай попробуем быть мамой”».
…и мужчин
России с этого года принадлежит сомнительная честь лидерства по мужской смертности в возрастной когорте от 40 до 68 лет. С эмоциональным сообщением на эту тему выступил доктор Олег Аполихин, обратив внимание собравшихся на то, что для мужчин это детородный возраст, а потому без снижения коэффициента смертности «демографический крест» не сломать.
«Три пятых всех смертей у мужчин происходят вне системы здравоохранения, — говорит Олег Иванович. — Психологически, как мы видим, они обусловлены депрессией, в свою очередь вызванной, как формулируют сейчас специалисты, андропаузой — комплексом нежелательных медицинских синдромов, сопутствующих прохождению сильного пола через указанный возрастной рубеж. Только наши сограждане пытаются найти решение сложностей одним известным способом. “Как же ты вырвешься из своего круга проблем, если пьешь ежедневно?!” — изумленно спрашиваю больного, пришедшего ко мне на прием в институт. “Понимаете, доктор, жизнь такая, что пить хочется, — оправдывается. — А выпил — и жить хочется!”».
В проекции как на количественное оскудение, так и на качественный упадок мужского «человеческого капитала» затронутый выше вопрос «а для кого рожать?» приобретает несколько иное, более осмысленное звучание. В самом деле, далеко не каждая женщина готова взваливать крест матери-одиночки, а тем более сознательно себя к нему готовить. Что тут может сделать Церковь? По мнению руководителя сектора Синодального отдела по взаимодействию с регионами диакона Игоря Куликова, спасать умирающих на улицах, конечно, важно, но в общенациональном ключе гораздо продуктивнее протянуть руку помощи тем, кто не понимает, куда обратиться за помощью, стыдится за ней прийти или растерян из-за нагрянувших неурядиц. Священнослужитель привел в качестве примера случай, как церковный патруль милосердия подобрал в одном из городов замерзавшего на улице спившегося человека и доставил в больницу, где ему ампутировали конечности. Пациент быстро уходил, но пока оставался в сознании, успел рассказать грустную историю своей жизни с потерей работы и встречей с мошенниками, оставившими его без квартиры. «Позже у нас состоялся разговор с классной руководительницей бедняги, которую судьба бывшего ученика шокировала, ведь он закончил школу с золотой медалью и подавал блестящие надежды!» — разводят руками активисты отдела, ставшие свидетелями той ситуации.
Россия велика, и одному Богу известно, скольких сограждан мы ежегодно недосчитываемся из-за того, что в их судьбе что-то пошло не так. Самое печальное, что государственные системы здравоохранения и социальной поддержки их почти не видят, — просто потому, что эти их потенциальные подопечные обитают вдали от зданий администраций и столиц субъектов Федерации. «Именно поэтому мы запускаем новое, важнейшее направление по созданию инфраструктуры выездных консультационных бригад, — рассказала делегатам съезда Мария Студеникина. — Их задача — отыскать в отдаленных уголках каждого района самых слабых и бедных людей, чтобы выявить их нужды и начать немедленно силами Церкви оказывать им прямую поддержку».
Ждем распределенной опеки и мультидисциплинарных бригад
Многие несовершенства социальной политики современного российского государства могут быть исправлены только в солидарном взаимодействии заинтересованных ведомств, НКО и Церкви. Перспективы этого партнерства горячо обсуждались на съезде.
Так, директор благотворительного Фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актер Егор Бероев рассказал о проволочках с законопроектом о так называемой распределенной опеке, принятие которого позволило бы выступать в качестве опекуна не только родственникам ментального инвалида и директору стационара, где тот находится, но также церковным и некоммерческим организациям. «Хотим мы того или нет, но психоневрологические интернаты в их нынешнем виде — нечто среднее между тюрьмой, концлагерем и больницей, жизнь в которых невозможно изменить, пока директор остается одновременно заказчиком, поставщиком и единственным контролером качества предоставляемых услуг, — считает Бероев. — Распределенная опека могла бы совершить грандиозный прорыв, делегируя часть опекунских функций негосударственным юридическим лицам. С 2016 года прошедший первое чтение законопроект лежит без движения в Госдуме. Двумя годами позже я обратился во время Большой пресс-конференции Владимира Путина к Президенту, после чего тот дал соответствующее поручение. Увы, мы уперлись в правовое управление Администрации Президента, которая по непонятным причинам нам, видимо, не доверяет».
Отдельная секция была посвящена паллиативной помощи и сестринскому уходу. Это неслучайно: в России число нуждающихся в них достигает 1,2 млн человек. Дело осложняется тем, что, несмотря на более чем два десятилетия с момента открытия Первого московского хосписа, понятия «отделение паллиативной медицины», «паллиативная помощь», «хоспис» и «патронажный уход» смешиваются, а часто и подменяют друг друга. Выступившая с развернутым сообщением на эту тему руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер придерживается устоявшегося на Западе критерия отнесения больных к паллиативным: «Врач задает себе так называемый вопрос удивления: удивлюсь ли я, если мой больной скончается в течение ближайшего года от основного заболевания? Если удивлюсь — это не паллиативный больной, возможно, его стоит лечить традиционными методами или перенаправить на койки сестринского ухода. Увы, но паллиативные койки в нашей стране занимают пациенты, которым негде жить или негде зимовать, которых неизвестно как лечить и которых медработники иногда называют жуткими словами “лежаки” или “валежник”, — сказала она. — На самом же деле паллиативные больные — люди с неизлечимым заболеванием в последней стадии жизни, которым обеспечивается качественный уход. Еще одна проблема паллиативной медицины — сложности межведомственного подхода, из-за которых до сих пор не созданы мультидисциплинарные бригады в составе врача, медсестры, соцработника, диетолога и священника».
В завершение епископ Пантелеимон поинтересовался у зала, сколько присутствующих сестер милосердия обучены уходу за больными. Подняли руки несколько десятков человек. «А сколько хотели бы?» Рук оказалось значительно меньше. Будем считать это заданием на завтра.
➤ Единый федеральный телефон церковной социальной помощи: 8 800 707-02-22
действует ежедневно и круглосуточно, звонок бесплатный для всех абонентов в России
➤ Единый телефон общецерковной помощинаркозависимым: 8 800 600-16-93
➤ Бесплатная церковная информационно-справочная служба по вопросам преодоления алкогольной зависимости:
8 800 775-36-26
30 июня 2021 г. 16:00
Ключевые слова: бездомные, алкогольная угроза, аборт, благотворительность, волонтерство, женщины, епископ Верейский Пантелеимон, милосердие, социальное служение, паллиативная помощь, сестры милосердия
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Посвященная 100-летию Великого исхода конференция ученых-историков состоялась в Издательском Совете Русской Православной Церкви
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29 июня 2021 г. 15:00
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