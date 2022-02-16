Заслуженный профессор Константин Ефимович Скурат

01.09.1929–15.12.2021

5 декабря 2021 года на 93-м году жизни отошел ко Господу доктор церковной истории, доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. PDF-версия.

Родился Константин Скурат в польском селе Комайск (ныне Витебская область, Беларусь) в крестьянской семье. Родители К. Е. Скурата вели благочестивую жизнь и старались передать детям любовь к Богу, Церкви, богослужению и молитве.

Константин Скурат окончил общеобразовательную среднюю школу с серебряной медалью (учился сначала в польской школе, в годы оккупации во время Великой Отечественной войны — в немецкой, после освобождения Белоруссии — в советской).

Когда после войны началось открытие духовных учебных заведений, будущий профессор решил связать свою жизнь с Церковью и поступить в Минскую духовную семинарию. В 1951 году, завершив с отличием обучение, К. Е. Скурат поступил в Московскую духовную академию. За время учебы здесь он тоже показал отличные способности и был оставлен при академии профессорским стипендиатом.

Летом 1955 года за работу «Христианское учение о молитве и ее значении в деле нравственного совершенствования» ученым советом академии ему была присвоена степень кандидата богословия, а с сентября началась его преподавательская деятельность. Константину Ефимовичу поручили вести катехизис в первом классе семинарии. Этот предмет К. Е. Скурат преподавал до последних дней.

В 1964 году Константин Скурат был удостоен звания доцента, а в 1978 году — профессора.

За время своей работы в Московских духовных школах К. Е. Скурат преподавал множество разных дисциплин в семинарии, академии и аспирантуре. Помимо упомянутого уже катехизиса, в разные годы им преподавались: история Русской Церкви, общая церковная история, древнегреческий язык, патрология, история Поместных Православных Церквей. Усердный труд и широчайший богословский кругозор позволили Константину Ефимовичу плодотворно вести каждый из перечисленных предметов, а в дальнейшем использовать свои наработки к занятиям в качестве основы для фундаментальных исследований.

В 1970 году К. Е. Скурат защитил магистерскую диссертацию1 на тему «Сотериология свт. Афанасия Великого».

Трудом, сделавшим имя К. Е. Скурата известным далеко за пределами его alma mater, стала докторская диссертация «Поместные Православные Церкви», защищенная в 1977 году и позднее неоднократно издававшаяся. Работа сохраняет актуальность как учебное пособие по сей день: практически все книги, принятые в духовных учебных заведениях как учебники по истории Поместных Церквей, в той или иной степени опираются на докторскую диссертацию Константина Ефимовича.

В общей сложности опубликованные на данный момент научные и богословские труды К. Е. Скурата составляют 12 томов, включающих в себя как монографические исследования, так и работы по систематизации святоотеческого и подвижнического наследия, переписку и воспоминания.

К. Е. Скурат был постоянным автором статей для ряда церковных журналов. В «Журнале Московской Патриархии» им опубликовано более трех десятков материалов на разные темы. Кроме того, почивший профессор печатался в «Православном вестнике», «Голосе Православия», «Богословском вестнике», «Богословских трудах» и других церковных изданиях.

Более пятнадцати лет Константин Ефимович состоял в штате иподиаконов Святейшего Патриарха Алексия I.

С 1965 по 1967 год Константин Ефимович трудился в качестве референта Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата2, а в 1970-х – начале 1990-х годов входил в состав комиссий и делегаций по развитию межхристианского диалога.

Признание заслуг К. Е. Скурата выразилось в присвоении ему церковных и государственных наград, а также почетных грамот и знаков отличия. Константин Ефимович неоднократно награждался орденами и медалями Поместных Православных Церквей, православных учебных заведений и церковных структур. Среди наиболее значимых наград Русской Православной Церкви орден преподобного Сергия Радонежского (I степени) (2014) и орден «Славы и Чести» (I степени) (2019).

Образ Константина Ефимовича навсегда останется примером подлинного церковного человека. Неутолимая тяга к знаниям сделала его выдающимся ученым. Трудолюбие, усердие и талант позволили стать отличным преподавателем и систематизатором. А он, сквозь десятилетия все такой же тихий и скромный, но теперь уже именитый профессор, шел по академии и на приветствия встречных каждому отвечал своим неизменным: «Доброго здоровьица!» Именно искреннюю и живую веру Константина Ефимовича особо подчеркнул в своем соболезновании Святейший Патриарх Кирилл, отметив, что окружающие в нем, видном ученом и блестящем преподавателе, видели прежде всего «глубоко верующего человека, обладавшего прекрасными душевными качествами и вверившего свою жизнь благому Промыслу Божию». По общему признанию коллег и студентов почившего, выраженному ректором Московской духовной академии епископом Звенигородским Феодоритом, «своей жизнью, своим кротким словом он задевал струны души человека» — был совестью Московской духовной школы.

Прощание с К. Е. Скуратом проходило в Московской духовной академии. Днем и ночью накануне погребения студенты и преподаватели читали по почившему Псалтирь, совершали заупокойные литии. Семнадцатого декабря в Покровском академическом храме митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием и ректором академии епископом Звенигородским Феодоритом была совершена заупокойная Литургия, за которой молились преподаватели духовной школы, родные и близкие профессора. После состоялся чин отпевания. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла погребение совершено в историческом некрополе Московской духовной академии, который располагается в Троице-Сергиевой лавре у здания Царских чертогов.

Вечная память Константину Ефимовичу!

Павел Липовецкий,

кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии



Примечания

1 До 2010 года в системе духовного образования Русской Православной Церкви степень магистра богословия находилась выше степени кандидата богословия.

2 С 2000 года Отдел внешних церковных связей.