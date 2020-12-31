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Некрологи
В 2020 году ко Господу преставились более ста священнослужителей и монашествующих Русской Церкви.
31 декабря 2020 г. 14:00
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Священнослужители и монашествующие Русской Православной Церкви, преставившиеся ко Господу в 2020 году

В уходящем 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Русской Церкви отошли ко Господу более ста священнослужителей.

В последнем номере уходящего года (11-12-2020) будет опубликован полный список имен всех почивших. Для возможности поминовения усопших священнослужителей за богослужением мы публикуем этот список сегодня здесь.

Список почивших священнослужителей и монашествующих Русской Православной Церкви

31 декабря 2020 г. 14:00
Ключевые слова: духовенство, COVID-19
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