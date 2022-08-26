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Некрологи
Протоиерей Вячеслав Швец
26 августа 2022 г. 18:00
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Протоиерей Вячеслав Швец

22.07.1952–29.04.2022

29 апреля 2022 года на 70-м году жизни отошел ко Господу настоятель храмов во имя святого пророка Захарии и праведной Елисаветы пгт. Черноморское и святителя Николая Чудотворца в с. Межводное Черноморского района (Симферопольская епрахия) протоиерей Вячеслав Швец. PDF-версия.

Протоиерей Вячеслав родился 22 июля 1952 года в селе Старый Тараж Кременецкого района Тернопольской области Украины. Окончил Одесскую духовную семинарию.

Двадцать восьмого августа 1975 года рукоположен в сан диакона, 25 января 1976 года в сан иерея. За заслуги перед Церковью возведен в сан протоиерея, удостоен права ношения креста с украшениями, митры и второго креста с украшениями, а также ряда церковных орденов: апостола Иоанна Богослова, святого князя Ярослава Мудрого, святителя Николая Чудотворца, преподобного Иова Почаевского, святого Архистратига Божия Михаила и Рождества Христова.

С 1992 года — настоятель храма во имя святого пророка Захарии и праведной Елисаветы пгт. Черноморское. Годы его служения были наполнены многими трудами по восстановлению и благоукрашению храма. Отец Вячеслав был добрым, отзывчивым человеком, и безвременная кончина пастыря отозвалась глубокой скорбью в сердцах всех знавших его.

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования родному брату почившего — митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю: «Примите мои соболезнования в связи с кончиной вашего брата. Господь да упокоит душу протоиерея Вяче­слава в обителях Небесных, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Отпевание новопреставленного отца Вячеслава состоялось 2 мая 2022 года в Александро-Невском кафедральном соборе города Симферополя.

«Вся жизнь протоиерея Вячеслава была посвящена служению Церкви Христовой. Все свои душевные и телесные силы он полагал на ревностное исполнение возложенных на него священноначалием послушаний, — говорится в соболезновании Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского. — Протоиерей Вяче­слав пользовался большим уважением и авторитетом среди собратьев-­пастырей и прихожан храма. В эти скорбные минуты необычайно утешительны слова евангелиста Иоанна Богослова: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними (Откр. 14, 13)».

Погребен отец Вячеслав в пгт. Черноморское на территории храма во имя святого пророка Захарии и праведной Елисаветы, которому отдал так много трудов и любви.

В старых морских лоциях высокая башня колокольни и само здание этой церкви были для мореплавателей в числе главных ориентиров. Отец же Вячеслав прилагал все силы к тому, чтобы это место для крымчан стало ориентиром духовным. Милосердный Господь да упокоит новопреставленного протоиерея Вяче­слава в селениях праведных.

                                                                                             Протоиерей Александр Якушечкин,

                                                                                             секретарь Крымской митрополии

26 августа 2022 г. 18:00
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