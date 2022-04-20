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20 апреля 2022 г. 17:00
Протоиерей Владимир Ковтуненко
19.05.1963–03.12.2021
3 декабря 2021 года на 59-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преставился ко Господу настоятель храма во имя святителя Стефана Пермского, Патриаршего подворья в Южном Бутове г. Москвы, протоиерей Владимир Ковтуненко. PDF-версия.
Владимир Витальевич Ковтуненко родился 19 мая 1963 года в с. Еланец Новоодесского района Николаевской области Украины в семье служащих. По окончании школы в 1980 году Владимир поступил в Московский физико-технический институт, который окончил в 1986 году.
В том же году он вступил в брак. За годы совместной жизни с супругой Людмилой они воспитали троих детей. В 1986 году Владимир был призван на воинскую службу, тогда же поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского, которую окончил в 1988 году. С 1988 года проходил службу. Уволен из рядов Вооруженных сил в 1992 году в звании капитана запаса.
В октябре 1989 года крещен в храме во имя святых мучеников Адриана и Натальи г. Москвы, наречен в честь святого равноапостольного князя Владимира.В 1992–1993 годах нес послушание чтеца в храме во имя великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы. В 1993 году в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы Патриархом Алексием II рукоположен в сан диакона.
В 1994–1999 годах заочно обучался в Московской духовной семинарии. В 1995 году в храме в честь Вознесения Господня за Серпуховскими воротами г. Москвы Патриархом Алексием II рукоположен в сан пресвитера. В 1993–2014 годах — клирик храма во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы. С 2003 года нес послушание по окормлению заключенных в СИЗО № 5 г. Москвы. В 2005–2012 годах —настоятель строящегося храма во имя равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках г. Москвы. В 2011–2012 годахокормлял приход во имя святителя Льва Великого, папы Римского, в Теплом Стане г. Москвы. С 2011 года — настоятель храма во имя святителя Стефана Пермского в Южном Бутове г. Москвы. Под руководством протоиерея Владимира был спроектирован и построен храмовый комплекс, включающий в себя каменное здание храма и дома причта. По благословению отца Владимира при храме во имя святителя Стефана Пермского в Южном Бутове была организована воскресная школа по классическому образцу: Закон Божий, церковнославянский язык, агиография.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 31 марта 2019 года совершил чин великого освящения храма во имя святителя Стефана Пермского и затем Божественную литургию святителя Василия Великого в нем. Указом ЕгоСвятейшества во внимание к усердным трудам по строительству храма протоиерей Владимир Ковтуненко был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.
Прихожане любили своего пастыря — доброго, приветливого, всегда улыбающегося человека, обожающего детей и стариков, переживающего за любого прихожанина, никого не поучающего, но своей любовью к людям неизменно вдохновляющего пасомых на духовные подвиги и стремление к добродетелям.
Третьего декабря 2021 года протоиерей Владимир Ковтуненко скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Пятого декабря 2021 года гроб с телом почившего был доставлен в храм во имя святителя Стефана Пермского в Южном Бутове. Непрерывно читалось Евангелие. Для желающих проститься с новопреставленным священником храм был открыт всю ночь.
На следующий день временный управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы епископ Верейский Пантелеимон возглавил служение Божественной литургии, по окончании которой совершил чин отпевания, после чего гроб с телом почившего протоиерея Владимира обнесли вокруг храма и погребли на территории храмового комплекса за алтарем.
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного протоиерея Владимира, прости ему всякое согрешение вольное и невольное и сотвори ему вечную память!
Иван Черемин,
секретарь-референт Параскево-Пятницкого благочиния
Юго-Западного викариатства города Москвы
20 апреля 2022 г. 17:00
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Игумения Георгия (Щукина)
14.11.1931–06.02.2022
20 апреля 2022 г. 17:30
Протоиерей Иоанн Холкин
24.01.1978–25.01.2022
20 апреля 2022 г. 17:20
Великому Четвергу воспеваю великую песнь
Преподобный Косма Маюмский входит в число величайших церковных песнотворцев. Один из его агиографов называет преподобного «тимпаном Богу» и «десятиструнной Псалтирью». Особое место среди творений прп. Космы занимает цикл песнопений, написанный им для Страстной седмицы. Рассмотрим глубинные смыслы Канона Великого Четверга, занимающего центральное место в корпусе этих текстов. PDF-версия.
20 апреля 2022 г. 14:30
Главный упор — на Москву
Перед изъятием церковных ценностей не устояли даже кремлевские соборыНачавшаяся в феврале 1922 года кампания по изъятию церковных ценностей не могла обойти стороной Москву. В феврале Патриарх Тихон издает воззвание к приходам и пастве — жертвовать драгоценные церковные вещи, не имеющие богослужебного употребления. Вскоре в газете «Известия» публикуется декрет ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим». В ответ Патриарх пишет новое послание, где прямо говорит, что декрет призывает изымать из храмов в том числе и священные сосуды, а это является актом святотатства. Архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов) собирает благочинных города и зачитывает патриаршее послание, а также в распечатанном виде раздает его для ознакомления на приходах. Как проходила кампания по изъятию церковных ценностей в древних московских храмах и как на нее реагировали москвичи, «Журналу Московской Патриархии» рассказывает историк-архивист, автор книг по истории Москвы и ее храмов Леонид Вайнтрауб. PDF-версия.
18 апреля 2022 г. 17:00
Миссия заботы, добра и любви
Более полутора веков назад в Иерусалиме резолюцией «Быть по сему» император Николай I утвердил предложение о создании представительства Русской Православной Церкви на Святой Земле. В его первый состав входили архимандрит Порфирий (Успенский) и иеромонах Феофан (Говоров; будущий святитель Феофан Затворник) с тремя помощниками. Очень много для русских паломников сделал четвертый по счету начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). С тех пор путешествие наших соотечественников к главной христианской святыне — Гробу Господню и другим местам, связанным с земной жизнью Христа, стало гораздо безопаснее. Кроме помощи паломникам, Россия открывала здесь школы и больницы для местного населения, несла им свою культуру, создала целую инфраструктуру храмов и монастырей. С чем встречает значимую дату Русская духовная миссия, какие изменения вносит в ее работу время и с какими проблемами она сталкивается сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал начальник Миссии архимандрит Александр (Елисов). PDF-версия.
14 апреля 2022 г. 18:00