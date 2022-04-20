Протоиерей Владимир Ковтуненко

19.05.1963–03.12.2021

3 декабря 2021 года на 59-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преставился ко Господу настоятель храма во имя святителя Стефана Пермского, Патриаршего подворья в Южном Бутове г. Москвы, протоиерей Владимир Ковтуненко. PDF-версия.

Владимир Витальевич Ковтуненко родился 19 мая 1963 года в с. Еланец Новоодесского района Николаевской области Украины в семье служащих. По окончании школы в 1980 году Владимир поступил в Московский физико-­технический институт, который окончил в 1986 году.

В том же году он вступил в брак. За годы совместной жизни с супругой Людмилой они воспитали троих детей. В 1986 году Владимир был призван на воинскую службу, тогда же поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского, которую окончил в 1988 году. С 1988 года проходил службу. Уволен из рядов Вооруженных сил в 1992 году в звании капитана запаса.

В октябре 1989 года крещен в храме во имя святых мучеников Адриана и Натальи г. Москвы, наречен в честь святого равноапостольного князя Владимира.В 1992–1993 годах нес послушание чтеца в храме во имя великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы. В 1993 году в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы Патриархом Алексием II рукоположен в сан диакона.

В 1994–1999 годах заочно обучался в Московской духовной семинарии. В 1995 году в храме в честь Вознесения Господня за Серпуховскими воротами г. Москвы Патриархом Алексием II рукоположен в сан пресвитера. В 1993–2014 годах — клирик храма во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы. С 2003 года нес послушание по окормлению заключенных в СИЗО № 5 г. Москвы. В 2005–2012 го­дах —настоятель строящегося храма во имя равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках г. Москвы. В 2011–2012 годахокормлял приход во имя святителя Льва Великого, папы Римского, в Теплом Стане г. Москвы. С 2011 года — настоятель храма во имя святителя Стефана Пермского в Южном Бутове г. Москвы. Под руководством протоиерея Владимира был спроектирован и построен храмовый комплекс, включающий в себя каменное здание храма и дома причта. По благословению отца Владимира при храме во имя святителя Стефана Пермского в Южном Бутове была организована воскресная школа по классическому образцу: Закон Божий, церковнославянский язык, агиография.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 31 марта 2019 года совершил чин великого освящения храма во имя святителя Стефана Пермского и затем Божественную литургию святителя Василия Великого в нем. Указом ЕгоСвятейшества во внимание к усердным трудам по строительству храма протоиерей Владимир Ковтуненко был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

Прихожане любили своего пастыря — доброго, приветливого, всегда улыбающегося человека, обожающего детей и стариков, переживающего за любого прихожанина, никого не поучающего, но своей любовью к людям неизменно вдохновляющего пасомых на духовные подвиги и стремление к добродетелям.

Третьего декабря 2021 года протоиерей Владимир Ковтуненко скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Пятого декабря 2021 года гроб с телом почившего был доставлен в храм во имя святителя Стефана Пермского в Южном Бутове. Непрерывно читалось Евангелие. Для желающих проститься с новопреставленным священником храм был открыт всю ночь.

На следующий день временный управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы епископ Верейский Пантелеимон возглавил служение Божественной литургии, по окончании которой совершил чин отпевания, после чего гроб с телом почившего протоиерея Владимира обнесли вокруг храма и погребли на территории храмового комплекса за алтарем.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного протоиерея Владимира, прости ему всякое согрешение вольное и невольное и сотвори ему вечную память!

Иван Черемин,

секретарь-референт Параскево-Пятницкого благочиния

Юго-Западного викариатства города Москвы



